Таджикистан восстанавливает авиасообщение с Узбекистаном и ожидает поставок боевых самолетов из России, договорился с Чехией об открытии прямых рейсов и согласился на полеты в новый подмосковный аэропорт Жуковский.

David Spinks Авиаперелёты

Маршруту «Душанбе-Ташкент» — быть?

Делегации транспортных ведомств Таджикистана и Узбекистана встретились 30 ноября в Душанбе и обсудили возможность восстановления рейсов. Узбекские транспортники осмотрели также и возможности аэропорта Душанбе, насколько он готов к приему различных воздушных судов.

Впервые за 25 лет удалось достичь договоренности — авиационным властям двух стран получено разработать межправительственное соглашение, позволяющее возобновить прямое гражданское авиасообщение.

По данным министерства транспорта Таджикистана, первые полеты могут быть совершены уже в январе 2017 года. Рейсы будут осуществляться таджикской авиакомпанией «Сомон Эйр» и узбекской «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии») дважды в неделю.

Ранее генеральный директор «Узбекских авиалиний» Валерий Тян говорил о том, что рейсы Ташкент-Душанбе планируется включить в летнее расписание, которое действует с марта по октябрь. Однако он не исключил, что возобновление полетов может произойти и раньше.

Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода уточнил, что все необходимые подготовительные работы должны быть завершены к январю следующего года.

Прямое воздушное сообщение между двумя странами было прервано в 1992 году с началом гражданской войны в Таджикистане, однако ни по ее завершении, ни позже, оно восстановлено не было. Более того, за этот период Узбекистан, ссылаясь на требования безопасности, заминировал границу с Таджикистаном и ввел визовый режим для его граждан.

«Для наших стран возобновление полётов — очень важный шаг. У многих людей живут родственники по обе стороны границы, и открытие прямого воздушного сообщения будет хорошим знаком для свободного перемещения наших граждан. Кроме того, это придаст новый импульс нашим экономическим двусторонним отношениям», — говорит советник посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти, слова которого цитирует Sputnik.

По данным источников радио Озоди, подготовка к открытию прямых рейсов велась еще с 2015 года, когда «Узбекские авиалинии» направляли запрос в аэропорт Душанбе о степени его готовности принимать узбекские пассажирские самолеты, а также просили прислать прейскурант на его услуги. В Душанбе подтвердили, что вся необходимая информация узбекской стороне была передана. Однако, по словам другого источника издания, подготовка приостановилась, предположительно, из-за вопроса рентабельности таких полетов, учитывая действующий визовый режим.

К слову, о скором возможном смягчении визового режима 25 октября заявлял посол Узбекистана в Душанбе Шокасым Шоисламов, который говорил, что экспертные группы двух стран обсудят этот вопрос в середине ноября. Однако к началу декабря ни о каких послаблениях так и не слышно.

«Возможно, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после того, как появится уверенность в исчезновении угрозы проникновения радикальных групп из Афганистана», — сообщил тогда дипломат.

Об исчезновении же угрозы с афганского направления сегодня говорить более чем преждевременно.

Военная авиация

«Это будет большое количество авиационной техники, в том числе боевые самолеты, бронетехника, вооружение, средства связи», — 30 ноября, состоялись переговоры глав военных ведомств Таджикистана и России.

По итогам встречи была подписана программа сотрудничества двух ведомств на 2017 год. Сергей Шойгу отметил, что в следующем году наступает ключевая фаза по военно-техническому сотрудничеству, поставкам вооружения и военной техники.

По информации агентства «Азия-Плюс», «вся поставляемая техника новая, она ранее не использовалась российскими военными. Это будет большое количество авиационной техники, в том числе боевые самолеты, бронетехника, вооружение, средства связи. Но количество и виды техники засекречены».

Что же до собственной военной авиации, то по данным составителей глобального рейтинга военной мощи (Global Firepower), в составе армии Таджикистана насчитывается 25 военных самолетов, 4 учебных самолета, 6 ударных вертолетов и 20 вертолетов общего назначения. К слову, данные рейтинга весьма неточны — реальная численность действующих таджикских ВВС ниже.

Российский интерес

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что нельзя эти поставки военной техники Душанбе считать абсолютно безвозмездными, пишет РБК. По его мнению, Россия покроет часть своих расходов за счет скидок на содержание в стране своих военных объектов — 201-й РВБ и высокогорного оптико-электронного комплекса контроля космического пространства «Окно».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков обращает внимание на то, что на сегодня главной опасностью для Средней Азии остается «расползание терроризма с территории Афганистана». Учитывая возможности и состояние вооруженных сил Таджикистана, в случае непосредственного столкновения с боевиками, они могут и не выстоять. Россия помогает местной армии именно для недопущения такого исхода.

«Это делается в обмен на определенные политические шаги со стороны Таджикистана — речь идет о создании на его территории, в рамках организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), дальнего рубежа обороны России в среднеазиатском регионе», — пишет издание.

Подготовка к приему

Тем временем в Таджикистане, судя по всему, спешно готовятся к приему новой военной авиатехники — на военном аэродроме «Айни», что в окрестностях Душанбе, полным ходом идет возведение ограждения. По его периметру сносятся дома, что, несмотря на обещанную властями денежную компенсацию, возмущает местных жителей.

Расширение объекта, доставшегося Таджикистану в «наследство» от советской эпохи, и его реконструкция проведены в 2007 году. В Минобороны Таджикистана утверждают, что аэродром никому в аренду не передан, однако там размещены вертолеты Ми-24П военно-транспортные машины Ми-8МТВ, которыми в октябре 2015 года была усилена 201-я российская военная база, на основании двустороннего соглашения между Москвой и Душанбе объектом пользуются российские летчики. Кроме того, аэродром, который по утверждению властей, способен принимать все типы военных воздушных судов, может использоваться государствами — членами ШОС и ОДКБ.