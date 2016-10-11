ИА REGNUM предлагает обзор наиболее заметных событий в рамках двусторонних отношений стран Средней Азии и России за октябрь 2016 года. Текст составлен на основе публикаций ведущих российских, местных и региональных средств массовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Средняя Азия

Казахстан — Россия

Восьмая встреча

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встретились 4 октября в Астане. Как отметил президент Казахстана, это уже восьмая встреча с российским коллегой за 2016 год.

По словам Путина, «в Казахстане накоплено уже $9 млрд (562,9 млрд рублей) российских капиталов, а в Россию вложено $3 млрд (187,6 млрд рублей) из Казахстана. Совместно создано 6 тысяч предприятий, углубляется кооперация практически во всех секторах экономики. Только в прошлом году Казахстан посетили около 150 делегаций российских предпринимателей. Реализуются двусторонние проекты в горной добыче, машиностроении, судостроении, химической промышленности, сельском хозяйстве. Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров России по СНГ, это значит, что есть еще и перспективы, куда двигаться дальше. В 2015 году товарооборот составил $15,5 млрд».

Нурсултан Назарбаев отметил снижение уровня взаимной торговли и обратил внимание на создание необходимых условий для увеличение грузоперевозок.

Снижение товарооборота — 30%

Доля российского рынка в объемах внешней торговли Казахстана составляет 20% или порядка $15 млрд (975 млрд рублей).

«Если в 2009 году, до создания ЕАЭС, у нас товарооборот составлял где-то на уровне 12 миллиардов долларов США (780 млрд рублей), то сегодня, несмотря на то, что и у нас, и у вас есть непростые вопросы, он уже 15 миллиардов. При том, что он на 30 процентов от прошлого года упал», — заявил министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев на встрече в рамках XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым.

По словам Бишимбаева, в 2017 рост товарооборота достигнет $700 млн (45,5 млрд рублей).

По итогам форума было подписано 56 двусторонних документов на общую сумму порядка $3 млрд.

Казахстан вновь обрел голову

6 октября в Астану специальным бортом был доставлен череп Кейки-батыра. Останки участника восстания 1916 года, по словам директора Центрального государственного музея Нурсана Алимбая, находятся в Министерстве культуры и спорта Казахстана.

С 1926 года череп исторической личности хранился в Кунсткамере Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Отказ от полигона

300 тыс. гектаров казахстанской земли выведены из аренды указом министра обороны России Сергеем Шойгу. Отказ от использования полигона Эмба на территории Казахстана экономит России $718 тыс. (46,8 млн рублей) в год.

Россия — Киргизия

На лабораторию

$1,2 млн (81,3 млн рублей) выделила Россия на строительство фитосанитарной лаборатории в городе Ош на юге Киргизии и на капитальный ремонт действующей Бишкекской центральной лаборатории. Кроме того, на эти деньги специалисты из Киргизии пройдут обучение в РФ.

Списание долга

Россия начала поэтапное списание долга Киргизии. Ежегодно сумма уменьшается на $30 млн (1,9 млрд рублей). В настоящее время Бишкек должен Москве $270 млн (свыше 17,11 млрд рублей). Как отметил глава киргизского Минфина Адылбек Касымалиев, раньше сумма долга достигала $300 млн (более 19 млрд рублей), но первые 1,9 млрд рублей уже списаны в этом году.

Указ о ратификации соглашений между Россией и Киргизией, регулирующий задолженность, был подписан еще весной 2013 года.

На питание

Россия выделила $12 млн (782 млн рублей) на школьное питание в Киргизии в рамках проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Горячие обеды в школе будут получать 144 тысячи учеников начальных классов.

Реализация проекта стартовала в 2013 году. Рассчитанный на 4 года проект должен охватить 370 школ республики.

Русский язык от РУДН

Представители Российского университета дружбы народов 17 октября провели в киргизском городе Кант семинар для учителей русского языка в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык». Особое внимание было уделено новым пособиям по русскому языку для студентов-билингвов из стран СНГ.

Кроме того, Русскому центру были переданы новые методические разработки и образовательные материалы.

Также в Российском центре науки и культуры в Бишкеке открылись курсы РУДН для повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы.

Имидж на уровне

Президент Киргизии снова подчеркнул, что его страну связывает с Россией «слишком многое», выступая 20 октября на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного компанией «Газпром» в одном из жилмассивов Бишкека.

«Я уверен, у нас не только общее прошлое, но и общее будущее. Очень благодарен компании «Газпром». Несмотря на то, что многие министерства России «кинули» нас, «Газпром» держит на уровне имидж своей страны и показывает, на что способна РФ, и что нам надо дружить с ней. Эта компания защищает честь России», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Сокращение торговли — 39,1%

На 39,1% сократилась торговля Киргизии с Россией за первые 7 месяцев 2016 года. По данным Национального статистического комитета этой среднеазиатской страны, удельный вес России в ее внешнеторговом обороте составляет 19,4%.

Всего же за указанный отрезок времени объем внешнеторгового оборота составил $529,4 млн (34,5 млрд рублей) или 60,9% к данным прошлого года.

Для онкобольных

«Росатом» поставил в Киргизию первый в этой стране аппарат для внутриполостной лучевой терапии «АГАТ-ВТ-20/40», который применяется в онкогинекологии. Контракт на установку комплекса оборудования заключен по итогам тендера Национального онкологического центра Киргизии.

В «Росатоме Центральная Азия» добавили, что готовы заняться подготовкой специалистов для работы с подобной техникой на базе одного из вузов страны.

Россия — Таджикистан

Визит Патрушева

4 октября в Душанбе состоялась встреча Секретарей Советов безопасности России и Таджикистана Николая Патрушева и Абдурахима Кахарова. Стороны обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции, правовой защиты мигрантов, а также темы охраны таджикско-афганской границы и возможности повышения эффективности сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

Отметим, что визит Николая Патрушева в Таджикистан состоялся на фоне резкого усугубления ситуации на севере Афганистана близ таджикско-афганской границы.

Отношения на спаде

Валентина Матвиенко 12−13 октября посетила таджикскую столицу. Визит главы Совфеда начался со встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым были обсуждены вопросы противостояния международному терроризму, возможности укрепления пограничных войск Таджикистана и увеличения товарооборота.

На следующий день Спикер предложила в качестве пилотного варианта организовать группу из 30 российских учителей-русистов, которые поедут работать в таджикских школах.

Никто не виноват

В Санкт-Петербурге прекращено дело о смерти пятимесячного таджикского мальчика Умарали Назарова, разлученного с матерью, незаконно находившейся на территории РФ.

Следственные органы приняли такое решение «в связи с отсутствием события преступления».

«Газпром» остается?

«Газпром» изучает геолого-геофизические материалы для выбора новых нефтегазоперспективных месторождений на юго-западе и севере Таджикистана.

Отметим, что в августе компания досрочно сдала лицензии на разработку месторождений Сарыкамыш и Западный Шохамбары «в связи с нецелесообразностью дальнейшего проведения геологического изучения недр».

Спасателям на помощь

Преподаватели Академии гражданской защиты МЧС России провели в Таджикистане курсы по повышению навыков офицерского состава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС).

В течение недели таджикские спасатели проходили оперативную подготовку, посещали тренинги по вопросам защиты населения и территорий и по подготовке населения к действиям при ЧС.

За российского военного — на 20 лет за решетку

К 20 годам тюрьмы приговорен обвиняемый в убийстве в ресторанной драке служащего дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы Алексея Буенкова.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Россия — Туркмения

Деловые контакты

В октябре Туркмению с рабочим визитом посетил президент Татарии Рустам Минниханов, прибывший для участия в совместном бизнес-форуме. На встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым Минниханов подчеркнул необходимость развития экономических связей и сотрудничества в сфере машиностроения, автомобилестроения, судостроения; энергетики и нефтегазохимического комплекса; высоких технологий, информатизации; сельского хозяйства; текстильной и пищевой промышленности, а также в сфере здравоохранения.

Касаясь транспортного сообщения, глава Татарии высказался за необходимость открытия прямых рейсов Казань-Ашхабад. Бердымухамедов же заметил, что заявки на новые рейсы, в том числе в Казань, уже находятся на рассмотрении правительства страны.

По итогам встречи стороны подписали Программу сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях на 2017−2019 годы.

День независимости

Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием независимости Туркмении. Праздник в стране проводился 27−28 октября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент отметил большой вклад этой страны в обеспечение стабильности и безопасности в Средней Азии, а также подчеркнул «существующие между РФ и Туркменистаном отношения стратегического партнёрства и выразил уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества в различных областях».

Россия — Узбекистан

Рост поставок узбекского легпрома в Россию

Поставки продукции легкой промышленности Узбекистана в Россию в 2016 году выросли почти на четверть. Об этом в ходе XII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки 12 октября сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, объем поставок товаров легкой промышленности из Республики Узбекистан в Россию составил более $260 млн за 7 месяцев 2016 года, то есть зафиксирован рост на 24,3%.

Евтухов подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере легкой промышленности может заключаться в поставках хлопчатобумажной пряжи и создании совместных предприятий для ее переработки на территории России и Узбекистана.

Узбеков — больше всех

Большая часть приезжих в Москву в безвизовом режиме — граждане Узбекистана. Об этом сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУМВД по Москве Дмитрий Сергиенко.

«Более 80% приезжающих в столицу делают это в безвизовом режиме. Среди них преобладают граждане Узбекистана — более 20%, граждане Таджикистана — около 17%, Кыргызстана — около 15%, Украины — около 14%, Беларуси — 11%», — сообщил он.

Среди иностранцев, которым для поездки в Россию необходимо оформлять визу, большую часть составляют граждане Китая.

Русские фестивали

Научно-методический семинар для педагогов-русистов Ташкента, Бухары и Самарканда прошел в рамках организованного представительством «Россотрудничества» и Российским центром науки и культуры фестиваля русского языка в узбекской столице в начале октября.

В проведении семинара, на котором рассматривались вопросы, связанные с преподаванием русского языка билингвам и использованием новых информационно-коммуникативных ресурсов, приняли участие специалисты Российского университета дружбы народов.

Кроме того, 20 октября в Ташкенте состоялся другой фестиваль, посвященный русской культуре — «Болдинская осень». Студенты учебных заведений столицы и Ташкентской области представили вниманию зрителей инсценировки по произведениям Александра Пушкина.

Уступили Китаю

Россия уступает Китаю по объемам двустороннего товарооборота с Узбекистаном по итогам первого полугодия 2016 года на 0,6%. Об этом в ходе заседания Делового совета России и Узбекистана заявил посол России в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Однако он отметил, что при снижении уровня товарооборота в стоимостном выражении растут его физические объемы — на 2,9% за указанный период.

По данным дипломата, доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет 17,4%.

Тем временем Россия остается крупнейшим инвестиционным партнером. Тюрденев сообщил о том, что за 2015 год РФ вложила в экономику Узбекистана около $700 млн.

Именем первого президента

Сквер в центре Москвы в районе Якиманки близ консульского отдела и гостевого дома Узбекистана будет назван именем Ислама Каримова. Соответствующее решение принял мэр города Сергей Собянин.

Наблюдатели отмечают политический подтекст этого решения, обусловленного необходимостью укрепления дружественных отношений России с постсоветскими государствами.

Вместо заключения

Объемы торговли с Россией во всех странах Средней Азии остаются сниженными относительно аналогичных периодов прошлого года.

В октябре российские структуры провели серию мероприятий по теме преподавания, продвижения и сохранения русского языка в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

В отношениях России с Таджикистаном приоритетной остается тема обеспечения безопасности. Сотрудничество в этом направлении активизировалось за последние полгода.

В отношении Киргизии Россия сохраняет преемственность: частично списывается внешний долг, помощь стране оказывается адресно, на поддержание социальной сферы и развитие экономики. От реализации крупных проектов в Киргизии Россия пока воздерживается.