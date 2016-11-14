В Молдавии и Болгарии в результате выборов пришли к власти «пророссийские» политики

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В воскресенье, 13 ноября, в Молдавии завершился второй тур прямых выборов президента. Избирательные участки в стране закрылись в 21:00 (22:00 по московскому времени). Как сообщили в Центризбиркоме, явка превысила 53%.

На избирательные участки пришли 53,06% граждан. Всего было зарегистрировано 1 593 127 человек. Так, явка во втором туре выборов президента примерно за три часа до закрытия избирательных участков превысила показатели первого тура.

Отмечается, что за пределам государства проголосовали еще 128 244 гражданина Молдавии. Самыми активными на выборах оказались избиратели в возрасте от 26 до 40 лет.

Напомним, что в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии, которые состоялись 30 октября, явка составила 48,95% избирателей (1,43 млн человек). Тогда наибольшую активность показались избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.

Во втором туре молдавских президентских выборов борьба развернулась между лидером социалистов «пророссийским» Игорем Додоном и единым кандидатом от правой оппозиции, главой партии «Действие и солидарность» Майей Санду. Додон обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям. Санду же считает наиболее важным укрепление отношений с Румынией, Украиной и США, в то же время она выступает за «бесконфликтные» отношения с Россией.

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«С уверенностью могу сказать, что мы победили на этих президентских выборах», — заявил журналистам глава Партии социалистов Игорь Додон о результатах второго тура прямых президентских выборов в Молдавии.

По информации Центральной избирательной комиссии, в настоящий момент обработано уже 98,37% бюллетеней. За лидера Партии социалистов, который выступает за стратегическое партнерство с Россией, свои голоса отдали 54,16% избирателей.

За его соперницу, главу партии «Действие и солидарность» Майю Санду, которая выступает за стратегическое партнерство с США и «нормальные и бесконфликтные» отношения с РФ, проголосовали 45,84% избирателей.

Сам Додон сказал во время брифинга с журналистами, что он уверен в своей победе. Подсчет голосов еще продолжается в других странах, но в настоящее время он уже

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Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, по предварительным данным, одержал победу на президентских выборах в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, после обработки 99,28% протоколов Додон набирает 52,9% голосов, его конкурент, лидер партии «Действие и справедливость» Майя Санду — 47,1%.

Необработанной осталась часть протоколов, в основном с зарубежных избирательных участков. Их подсчет, вероятно, еще немного улучшит результат Санду (более 80% диаспоры голосуют за Санду), но принципиально на исход выборов уже не повлияет.

Додон на пресс-конференции уже заявил о своей победе и пообещал быть «президентом для всех» и уважать и учитывать желания всех избирателей, в том числе тех, кто голосовал против него. Он также поздравил Санду с хорошим результатом и призвал к спокойствию.

Майя Санду результаты голосования пока не прокомментировала. Как ожидается, ее пресс-конференция состоится утром в понедельник, 14 ноября.

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Преимущество лидера Партии социалистов Молдавии Игоря Додона перед своей соперницей по президентской гонке Майей Санду составило более 5%. Такие данные приводит ЦИК страны после обработки 99,42% бюллетеней, передает 14 ноября RT.

Свои голоса за Додона отдали 52,65% избирателей, или 834 тыс. человек. В поддержку лидера Партии действия и солидарности Майи Санду высказались 47,3% или 750 тыс. человек.

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Победа лидера социалистов Игоря Додона откроет новые возможности для разрешения ситуации в Приднестровье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Президентские выборы в Молдове, понятно, что в миниатюре, в известных моментах повторили недавние выборы американского президента. И в том, и в другом случае антироссийская риторика принесла совсем не те результаты, на которые рассчитывали ее инициаторы», — отметил сенатор.

«Думаю, что победа лидера социалистов Игоря Додона откроет новые возможности для разрешения ситуации в Приднестровье. Понятно, что это произойдет не завтра, и подобный сценарий отнюдь не предопределен», — сказал парламентарий, отметив, что на развитие событий будет влиять множество самых разных факторов и не в последнюю очередь — состояние общеевропейского политического климата и уровень отношений между Россией и Молдавией. «Но по крайней мере вероятность такого развития событий не кажется теперь совсем уж нереальной», — заключил Клинцевич.

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В ходе президентских выборов в Молдавии большинство голосов получил глава Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он сообщил на брифинге после окончания голосования.

Комментируя предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии, Додон заявил, что его соперник на выборах — Майя Санду, глава партии «Действие и солидарность», набрала 45,47 процента, в то время как он — 54,53 процента.

«С уверенностью могу сказать, что мы победили на этих президентских выборах», — заявил он. Додон уточнил, что на текущий момент социалисты уже получили «50 процентов+1 голос».

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Победа лидера социалистов Игоря Додона закономерна, жители Молдавии ждут новой политики, считает член Совфеда Алексей Пушков.

«Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики», — написал сенатор в Twitter.

Президентом Молдавии избран пророссийский социалист лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, согласно предварительным данным ЦИК, он одержал победу во втором туре президентских выборов 13 ноября, получив 52,57% голосов. За его соперницу Майю Санду отдали голоса 47,43% избирателей.

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В Госдуме надеются, что с победой на президентских выборах в Молдавии лидера Партии социалистов Игоря Додона «произойдет вдумчивое цивилизованное обсуждение приднестровской темы», передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Мы готовы к развитию сотрудничества с Республикой Молдова и рассчитываем, что президенту Додону удастся решить существующие проблемы и осуществить в республике необходимые изменения к лучшему», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Депутат уверен, что «для жителей республики немаловажное значение сыграло также твердое намерение лидера социалистов продолжить борьбу с влиянием различных финансовых структур на политику государства».

«Призываем народ Молдовы не поддаваться на возможные провокации деструктивных сил и выражаем надежду на то, что молдавские власти не допустят внутриполитической дестабилизации, обеспечив в полной мере конституционные гарантии прав избирателей, выразивших свою волю на президентских выборах, проведенных в республике впервые за 16 лет», — отметил парламентарий.

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Набравший большинство голосов на выборах президента Молдавии глава партии социалистов Игорь Додон озвучил возможность проведения в стране референдума по изменению конституции и расширению президентских полномочий. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Додон заявил, что избранный в ходе прямых выборов президент имеет больше моральных прав для проведения в стране реформ, чем парламентское большинство, «которое было создано путём подкупа и шантажа».

«Если парламентское большинство не согласится с мнением президента, которого избрал весь народ, тогда президент может выйти на референдум, поменять конституцию, попросить больше полномочий, либо роспуска парламента», — сказал он.

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Москва поздравляет с победой новоизбранных президентов Болгарии и Молдавии. Об этом 14 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле, разумеется, уважают выбор и молдавского народа, и болгарского народа. Мы, безусловно, поздравляем тех кандидатов, которые одержали победу», — сказал Песков.

По его словам, раньше Россию и Молдавию объединяли тесные связи: «Затем произошел такой дрейф в сторону сокращения объема наших отношений. Но в то же время Россия являлась и является последовательным приверженцем нормализации и развития отношений с Молдавией».

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Около тысячи человек — преимущественно представители румыноунионистских организаций — вышли на акцию протеста в Кишиневе против избрания президентом Молдавии социалиста Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, собравшись у памятника молдавскому господарю Стефану Великому, они перекрыли движение на центральной улице столицы и двинулись в направлении Центризбиркома, чтобы потребовать отмены результатов прошедших выборов.

Манифестанты также выразили намерение разбить палатки у здания правительства и добиваться проведения повотрных президентских выборов.

Примечательно, что в штабе проигравшего кандидата Майи Санду хоть и высказывались о том, что выборы прошли не вполне честно, но к протестам не призывали и судя по всему не имеют отношения к их организации. До конца дня Санду намерена провести пресс-конференцию, на которой объявит о дальнейших действиях.

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Избранный президент Молдавии, руководитель партии социалистов Игорь Додон в качестве первого зарубежного визита прибудет в Москву. Об этом сообщил глава предвыборного штаба Додона Ион Чебан, передает 14 ноября радиостанция «Говорит Москва».

По словам Чебана, поездка нового главы Молдавии в Россию запланирована по завершении всех необходимых юридических процедур. В поддержку Додона высказались 52% избирателей, таковы предварительные данные ЦИК Молдавии по итогам подсчета 99,95% бюллетеней.

Читайте подробнее: Визит в Москву станет первой зарубежной поездкой главы Молдавии

Если София и Кишинёв на высшем уровне будут заявлять о желании развивать отношения с Россией, то это вызовет взаимность у Москвы. Об этом 14 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если мы увидим, что, по крайней мере, на высшем уровне будет декларироваться желание развивать отношения, это вызовет взаимность и удовлетворение в Москве, это однозначно», — сказал Песков.

Побеждающий во втором туре президентских выборов в Болгарии кандидат от оппозиции Румен Радев пообещал отстаивать национальные интересы страны и быть президентом «для всех болгарских граждан», а также выстраивать доброжелательные отношения как с Россией, так и с США, передаёт агентство БГНЕС.

«Все лидеры ищут встречи с президентом США или с президентом России. Я хочу в период моего мандата поддерживать диалог с лидерами обоих государств», — заявил Румен Радев.

Он обратил внимание, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп «недвусмысленно заявил, что будет работать над диалогом с Россией». «Это даёт надежду на снижение противостояния в горячих точках. Я надеюсь, что это произойдёт», — сказал политик.

Как заявил Радев, на нынешних выборах «демократия в Болгарии победила апатию и страх». «Голосование дало отрицательную оценку власти. Очевидно, что в Болгарии сложилась новая политическая ситуация, в которой нет ничего драматичного. Тем не менее каждому из политических субъектов необходимо провести анализ своей деятельности и проявить ответственность», — подчеркнул он.

Комментируя отсутствие у него политического опыта, Румен Радев отметил, что на вопрос о том, больше ли в этом минусов или плюсов, лучше всего могут ответить избиратели. «Но я могу с уверенностью сказать, что у меня нет лоббистов и зависимости от партий. Я имею управленческий опыт в качестве руководителя, но не хочу сам себе давать оценку. Такую оценку дали мои коллеги», — добавил он.

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Бывший командующий ВВС Болгарии Румен Радев, выдвинутый кандидатом в президенты оппозиционной Болгарской социалистической партией, побеждает на выборах со значительным отрывом, об этом говорят данные экзит-поллов.

По результатам опроса агентства Alpha Research, в ходе второго тура выборов главы государства, прошедшего 13 ноября, за Радева проголосовали 58,1% избирателей. Его соперница, кандидат от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецка Цачева получила 35%. При этом 6% избирателей высказались против обоих кандидатов, явка составила около 42%.

По данным исследовательского агентства Gallup International, на счету Румена Радева 58,5% голосов, спикер парламента Цачева получила 35,7%, при этом 5,8% избирателей проголосовали против всех. Явка в ходе второго тура выборов была выше, чем неделей ранее, когда проходил первый тур.

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Победа на президентских выборах в Болгарии и Молдавии кандидатов, выступающих за развитие отношений с Россией, достаточно симптоматична. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«На мой взгляд, успех Румена Радева и Игоря Додона вполне вписывается в тенденцию, обозначенную результатами референдума в Великобритании по выходу из Евросоюза и выборов президента в США, является, так сказать, их продолжением и дополняющим штрихом», — говорит сенатор

На его взгляд, очевидно, что картина глобального мира, сложившаяся в последние десятилетия, нуждается если не в переписывании, то в серьезной корректировке, ‑ и обязательно с участием России. «Выборы в восточноевропейских странах показали в том числе и возрастающую притягательную силу нашей страны, ее внешнеполитического курса», — отметил парламентарий.

«Разумеется, надо понимать: мы находимся только в самом начале пути, и тот факт, что перемены в международных отношениях назрели, вовсе не означает, что они действительно произойдут. Однако тенденция, что называется, налицо», — сказал Клинцевич.

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Победа на президентских выборах в Болгарии Румена Радева, выдвинутого Болгарской социалистической партией, «свидетельствует об усилении роли патриотических сил в Европе, являющихся альтернативой диктату евроинтеграции, разрушающей национальные экономики и суверенитет». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очевидно, что болгарский народ в лице Румена Радева выбрал путь развития, который нацелен на следование национальным интересам страны, более самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику», — отметил парламентарий.

Поддержка Радева большинством населения Болгарии отчетливо демонстрирует, что политический вектор нового лидера отвечает интересам народа и может обеспечить Болгарии социально-экономическое развитие и состоятельность на международной арене», — уверен парламентарий.

В Госдуме приветствуют победителя и заявляют о готовности к развитию сотрудничества с новым болгарским руководством на основе общности культур, добрососедства и взаимного уважения.

Оппозиционный кандидат Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии. Правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) признала поражение своего кандидата на воскресных выборах, а лидер партии, премьер-министр Бойко Борисов заявил о намерении в ближайшие дни подать в отставку.

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Если София и Кишинёв на высшем уровне будут заявлять о желании развивать отношения с Россией, то это вызовет взаимность у Москвы. Об этом 14 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если мы увидим, что, по крайней мере, на высшем уровне будет декларироваться желание развивать отношения, это вызовет взаимность и удовлетворение в Москве, это однозначно», — сказал Песков.

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