Говорят еще, что истории пришел конец, но через 27 лет после падения Берлинской стены, ставшего предвестником падения коммунизма в Европе, избрание Дональда Трампа ставит под удар либеральный международный порядок, который построили более разумные, более просвещенные предшественники миллиардера-республиканца, пишет Филипп Легрен в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Антиглобалистская риторика Трампа о том, что на первом месте для Вашингтона должны стоять США, грозит обернуться протекционистскими торговыми войнами, общемировым «столкновением цивилизаций», угрозой миру в Европе и в Восточной Азии, а также еще большим насилием на Ближнем Востоке. Его шовинистические и авторитарные взгляды могут подорвать общие ценности и веру в либеральную демократию, а также признание позитивной американской гегемонии, от которой зависит основанная на праве международная система. Уже находясь в относительном упадке, США готовы в ярости уйти из дел мира.

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Оптимисты надеются, что Трамп был не серьезен в своих высказываниях во время предвыборной кампании, а также что он окружит себя опытными советниками-интернационалистами, а его более дикие инстинкты будут скомпенсированы системой сдержек и противовесов США.

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Надеяться на это стоит, но ничего не говорит о том, что эти надежды не окажутся тщетными. Так, Республиканская партия получит под свой контроль как Сенат, так и Палату представителей, и у Трампа будет большая свобода действий, чем у большинства глав Белого дома. Особенно в сфере торговли и внешней политики, где президенты США обладают большой политической свободой, а также, где вред может оказаться крайне серьезным.

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Если обратиться к торговле, то можно увидеть, что темпы глобализации в последние годы замедлились. Сейчас же Трамп грозится дать обратный ход этому процессу. Его победа, по меньшей мере, ставит крест даже на слабых надеждах о заключении двух громадных торговых соглашений, переговоры по которым вела администрация Обамы — соглашении о Транстихоокеанском партнёрстве и о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве с ЕС.

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Избранный президент также обещал изменить посредством переговоров условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Более того, он хочет ввести тарифы на импорт из Китая, что, без сомнения, приведет к торговой войне с КНР. Он также упоминал возможность выхода из ВТО.

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Такая риторика не только грозит обернуться общемировым экономическим спадом, но и побудить регионы разделиться на враждующие торговые блоки, что является опасным развитием событий для вышедшей из ЕС Великобритании. В Азии провал Транстихоокеанского партнёрства, из которого администрация Обамы по глупости исключила КНР, подтолкнет Китай к тому, чтобы он стал строить собственный торговый блок.

Не только экономика Азии, но и ее безопасность оказалась под ударом в результате победы Трампа. Отказываясь от свободной торговли и бросая тень на гарантии безопасности союзников США, он может побудить Японию, Южную Корею и ряд других союзников Белого дома к разработке собственного ядерного оружия для защиты от все усиливающегося Китая. Филиппины будут вряд ли последней страной в регионе, которая посчитает, что сближение с КНР более надежный вариант, чем надеяться на все более изоляционистские США.

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Победа Трампа также подрывает безопасность Европы из-за его восхищения Владимиром Путиным, который сожалеет о распаде Советского Союза и хочет воссоздать прежнюю сферу влияния России. Москва уже вторглась в Грузию и на Украину, отмечает автор, и утверждения Трампа о том, что поддержка НАТО со стороны США не безусловна, играет на руку Путину.

В самой большой опасности находятся прибалтийские республики Эстония, Латвия и Литва, ранее состоявшие в СССР, а ныне ставшие членами Североатлантического альянса. Хотя угроза общей безопасности и должна бы побудить ЕС повысить затраты на оборону и расширить сотрудничество в области безопасности, но евроскептики и пораженные мерами жесткой экономии избиратели стран европейского блока не испытывают к этому особого желания. И действительно лидеры многих стран ЕС, кажется, склонны больше замирить Путина, чем идти с ним на конфронтацию.

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Отъявленный расизм Трампа, его враждебность к латиноамериканским мигрантам, исламофобская риторика могут привести к столкновению культур — в том числе и насилию — в самих США. Действия Трампа также могут привести к «столкновению цивилизаций», о котором предупреждал ныне покойный Сэмюэл Филлипс Хантингтон. Заставлять Мексику платить за строительство стены значит пойти на враждебный акт против всех латиноамериканцев. Называть всех мусульман врагами и отказать им во въезде в США означает сделать большую услугу для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые обретут большое число последователей. Этому также способствую заявления Трампа о том, что США должны захватить месторождения Ирака.

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Возможно, наибольший вред наносится мягкой силе США и привлекательности либеральной демократии. Избрания президента-расиста с фашистскими наклонностями является признаком порочности политической системы США. Трамп сам показал себя человеком, пренебрежительно относящимся к демократии, когда он заявил, что не примет результатов выборов в случае своего пораженья, а также пригрозил отправить за решетку своего оппонента. США больше не «сверкающий град на холме», о чем заявляли один президент США за другим.

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Ветер наполнил парус борцов с истеблишментом. После финансового кризиса и мучительных экономических перемен многие избиратели по понятным причинам потеряли веру в западные элиты, которые, как кажется, некомпетентны, коррумпированы и оторваны от реальности. Избиратели несправедливо обвиняют мигрантов в своих проблемах и опасаются социального либерализма. При отсутствии позитивных альтернатив глубоко порочному статус-кво — все больше риск негативных последствий. Сколь бы невероятным это ни казалось с учетом опросов общественного мнения, но лидер правой партии Франции Марин Ле Пен может стать следующим президентом Франции, что окажется сильным ударом и по евро, и по ЕС, и по Западу.

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