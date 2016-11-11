



Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты

Достаточно подробно рассмотрев возможности стратегической противоракетной обороны (ПРО) США и России, мы пришли к выводу, что на данный момент, и в обозримом будущем эти системы не смогут оказать влияние на результаты гипотетической глобальной ядерной войны. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности сказать, что в ближайшие 15−20 лет угрозы фактору ядерного сдерживания не возникнет, а значит, не будет и глобальной войны. Тем не менее, вопросы стратегической безопасности требуют хотя бы примерного прогнозирования и на большие сроки. С этой целью стоит рассмотреть, какие же способы борьбы с системами ПРО настоящего и будущего можно разработать.

Гиперзвуковые маневрирующие планеры могут оказаться на вооружении уже через 10 лет

Тема гиперзвукового вооружения сейчас очень популярна. Работы над различными образцами — от крылатых и противокорабельных ракет, до самолетов, активно ведутся основными военными державами — США, Россией и Китаем. Одним из типов подобного вооружения являются гиперзвуковые глайдеры. Они представляют собой специальный планер, несущий ядерную или обычную боевую часть, который доставляется обычной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) в район цели, после чего глайдер входит в атмосферу и летит к цели. На первый взгляд, отличий от обычной боеголовки МБР нет — она тоже летит на огромной, вполне себе гиперзвуковой скорости, достигающей 7 км/сек. На деле же, глайдер отличает то, что он намного раньше входит в атмосферу и заметную часть траектории проводит на относительно низкой высоте, что заметно усложняет заатмосферный кинетический перехват с помощью таких систем ПРО, как американская GMD или Aegis. После входа в атмосферу на огромной скорости, вокруг планера образуется облако раскаленной плазмы, что делает точное наведение противоракет на цель почти непосильной задачей. Помимо этого, гиперзвуковой глайдер, который разрабатывает Россия (изделие 4202, или U71), имеет возможность производить маневрирование, что делает его уничтожение практически невозможной задачей.

На данный момент, удачнее всего данное направление развивается в России (последние несколько испытаний были успешными), и, возможно, в Китае. Если данных по российскому глайдеру очень немного, то про китайский и вовсе практически ничего неизвестно — об испытаниях сообщали американские СМИ. Что же касается США — гиперзвуковой глайдер разрабатывался в рамках двух проектов: Advanced Hypersonic Weapon и Hypersonic Technology Vehicle-2. При этом достичь положительного результата на испытаниях не удалось.

Что же касается реальных сроков принятия подобных образцов на вооружение, то случится это, вероятно, не раньше 2025 года.

Ядерное оружие в космосе: самый жесткий шаг

Размещение ядерного оружия на орбите Земли запрещено Договором о космосе (Outer Space Treaty) от 1967 года. Тем не менее возникновение реальной угрозы потери возможности нанести ответный ядерный удар по противнику может заставить стороны выйти из этого соглашения. Суть заключается в том, что нынешний уровень технологий, доступных как России, так и США, позволяет вывести на орбиту земли спутники-боеголовки, ожидающие приказа нанести удар по любой точке земли в кратчайшие сроки. При этом полностью исключается возможность перехвата МБР на начальном участке полета, а также уничтожение подлодок, мобильных пусковых установок и шахт МБР при превентивном ударе противника.

Другой «космический» путь войны — развертывание МБР, летящих по суборбитальной или орбитальной траектории. При таком варианте дальность полета ракеты становится неограниченной, что позволяет наносить удары с любых направлений. К примеру, такой возможностью будет обладать перспективная тяжелая российская МБР РС-28 «Сармат». Для борьбы с такой МБР США необходимо будет развернуть очень насыщенную систему ПРО с множеством районов позиционирования — а это огромные экономические затраты. К слову, в СССР уже были подобные МБР — Р-36орб (по классификации НАТО SS-9 Mod 3 Scar), однако они были сняты с вооружения согласно Договору об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2).

Дальнейшее развитие МБР и повышение их мобильности и защищенности

Еще один косвенный способ борьбы с ПРО — улучшение защищенности МБР и их носителей, а также повышение их мобильности и скрытности. Эти факторы позволяют сохранить больший потенциал для ответного удара в том случае, если по стране нанесен массированный обезоруживающий удар.

В данном направлении постоянно идут работы, как в США, так и в России. Америка в основном делает акцент на свой подводный флот — на разработку и производство 12 атомных субмарин-ракетоносцев SSBN (X) страна потратит около $95,8 миллиардов. Россия же работает обширнее, так как вопрос борьбы с ПРО для неё стоит острее — в отличие от США, Москва никогда не демонстрировала намерений создать глобальную систему противоракетной обороны. Россия производит как новые подлодки проекта 955 «Борей», так и постоянно работает над новыми МБР наземного базирования. Помимо вышеупомянутого «Сармата» и уже производящихся мобильных МБР РС-24 «Ярс», ведутся работы над «убийцей» ЕвроПРО — легкой мобильной МБР РС-26 «Рубеж», которая может применяться как на межконтинентальных дальностях, так и на средних (минимальная — 2000 км). Несмотря на претензии со стороны США, строго говоря, «Рубеж» не нарушает Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как её максимальная дальность полета достигает 10−11 тысяч километров. Еще одним перспективным стратегическим средством является боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», разработка которого началась недавно. В отличие от списанного советского аналога РТ-23 УТТХ «Мо́лодец» (SS-24 Mod 3 Scalpel), новый поезд, несущий МБР будет намного легче, за счет использования более компактных МБР РС-24 «Ярс», вследствие чего отличить его от обычного товарного состава будет невозможно. Один поезд, способный преодолеть за сутки более 1000 км пути будет нести 6 МБР, каждая из которых несет до 4 ядерных боеголовок. В США во времена Холодной войны имелся сходный проект Peacekeeper Rail Garrison, однако с распадом СССР он был закрыт, хотя работы шли достаточно успешно.

Уйти от противоракет глубоко под воду

Ну и, пожалуй, самый изощренный из известных на данный момент способов борьбы с ПРО — создание глубоководных, автономных беспилотников, оснащенных сверхмощными ядерными зарядами. Такой подход рассматривался СССР еще во времена холодной войны, но имевшиеся на тот момент технологии не позволили его реализовать. В 2015 году стало известно, что в России идет разработка подобной роботизированной «торпеды», оснащенной собственным ядерным реактором, и способной проплыть на глубине 1000 метров на дистанцию до 10 000 км, развивая при этом скорость до 185 км/ч. Этот подводный аппарат «судного дня» получил название «Статус-6». Очевидно, что для такого вооружения противоракетная оборона помехой не является, а несколько таких торпед способны уничтожить все крупнейшие прибрежные города и береговую инфраструктуру ВМС США. При этом борьба с ними на данном этапе практически невозможна — они малошумны, а глубина и скорость очень велики.

Вывод

Как мы видим, способов борьбы с системами противоракетной обороны настоящего и будущего имеется достаточно — вполне возможно, что с развитием технологий появятся и другие. Этот факт лишний раз доказывает ущербность концепции глобальной стратегической системы противоракетной обороны, рассчитанной на достижение победы в масштабной ядерной войне. Все работы в этом направлении приведут лишь к росту финансовых затрат, в результате возникновения гонки вооружений. При этом сторона, делающая акцент на развитие ПРО, будет тратить заметно большие ресурсы, чем сторона, разрабатывающая новые наступательные вооружения. Итогом же будет очередной договор о сокращении вооружений, вследствие накопления бессмысленных по численности арсеналов ядерного оружия, его носителей и систем ПРО.

Английская версия статьи опубликована в американском консервативном издании The National Interest.