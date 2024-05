Президент США Барак Обама вновь выступил с критикой республиканского кандидата на главный пост страны Дональда Трампа, поводом для которой стал российский лидер Владимир Путин. Это и другие замечания в адрес потенциального преемника глава Белого дома озвучил в воскресенье, 6 ноября, в эфире телеканала MSNBC, передает агентство RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

Удивительно, что партия республиканцев, в прошлом критиковавшая Обаму за ведение переговоров с Россией, теперь выдвигает на пост президента человека, «считающего бывшего главу КГБ образцом для подражания», отметил глава Белого дома. Кроме того, у самого Трампа наблюдается склонность к авторитаризму, это качество, по мнению Обамы, также может помещать республиканцу в случае его избрания на главный пост страны.

Читайте подробнее: Обама рассказал Трампу, как поступают в «банановой республике»

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем США пренебрегала правилами и доверяла секретную информацию национальной важности обслуживающему персоналу. Газета New York Post со ссылкой на сведения, имеющиеся в распоряжении ФБР, сообщает, что Клинтон регулярно просила свою домработницу вскрывать служебные документы.

Отмечается, что письма со служебной конфиденциальной информацией прежде, чем попасть в руки экономки филиппинского происхождения Марине Сантос, проходили через несколько других доверенных людей Клинтон. Сначала экс-госсекретарь получала электронные письма от помощников в Госдепе, среди которых была и Хума Абедин, сейчас одно из доверенных лиц Клинтон. Потом Хиллари Клинтон распоряжалась, чтобы помощники пересылали Сантос сообщения с вложениями. Далее домработница вскрывала эти письма, после чего их читала уже сама Клинтон.

Среди материалов, которые распечатывала Марина Сантос, были как проекты речей, конфиденциальные записки, так и справочные материалы для телефонных разговоров с иностранными лидерами, а также другие секретные сведения. Более того, домработница также имела доступ к секретному центру по работе с особо важной информацией (SCIF), которая находилась в резиденции Клинтон. При этом официального допуска к этим данным Сантос, конечно, не имела.

Напомним, что скандал вокруг электронной переписки Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США разразился в 2015 году. Тогда стало известно, что она вела служебную переписки, часть из которой была засекречена, через личную почту. ФБР проводило по этому поводу расследование, но обвинений так и не предъявило Клинтон.

Читайте подробнее: СМИ: Секретные письма, адресованные Клинтон, вскрывала ее домработница

Изучение вновь обнаруженных писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон не привело следователей Федерального бюро расследований к новым выводам. Обвинений к кандидату в президенты США от демократов предъявлено не будет, передает Washington Post со ссылкой на опубликованное в воскресенье, 6 ноября, письмо диктора ФБР Джеймса Коми.

В своем обращении к Конгрессу Коми сообщает, что после тщательно проведенного исследования писем Клинтон с пометкой «конфиденциально», обнаруженных ведомством на компьютере бывшего конгрессмена Энтони Вейнера, ФБР не изменило выводов, обнародованных ранее в июле, и решило не предъявлять обвинений кандидату в президенты от демократов.

Свое решение ведомство озвучило всего за два дня до выборов президента США.

Читайте подробнее: ФБР: Несмотря на эскалацию «почтового» скандала, обвинений Клинтон не будет

Федеральное бюро расследований США изначально вело дело о переписке кандидата на пост президента страны от Демократической партии Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем халатно. Так в предвыборном штабе претендента на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа прокомментировали закрытие расследования в отношении Клинтон. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Телеканал привел слова представителя штаба Трампа: «ФБР с самого начала вело расследование халатно».

Читайте подробнее: Штаб Трампа обвинил ФБР в халатности

Решение ФБР о закрытии дела об использовании экс-госсекретарём США от Демократической партии Хиллари Клинтон личного почтового ящика для ведения рабочей переписки должно, наконец, завершить тот «цирк», который устроили республиканцы. Об этом заявила лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси, пишет журнал Newsweek.

Пелоси назвала следствие Федерального бюро расследований по делу Клинтон быстрым и тщательным. Последнее решение ФБР должно «положить конец этой цирковой репризе республиканцев», подчеркнула политик.

В воскресенье, 6 ноября, глава ФБР Джеймс Коми заявил, что по результатам исследования вновь обнаруженной части переписки экс-госсекретаря США Бюро не стало предъявлять обвинения Хиллари Клинтон. По словам Коми, исследование переписки не привело Бюро к другим выводам.

Читайте подробнее: «Решение ФБР должно положить конец этой цирковой репризе республиканцев»

В избирательном штабе Республиканской партии США принято решение отстранить кандидата Дональда Трампа от публикаций в сети коротких сообщений Twitter. В течение двух последних дней до выборов управление аккаунтом возьмут на себя его помощники, сообщает телеканал CBS News.

Согласно распространенному в СМИ сообщению, в предвыборном штабе республиканцев назначены новые лица, ответственные за публикации в соцсетях.

Отмечается, что на протяжении всей предвыборной кампании миллиардер неоднократно использовал свой аккаунт для публикации критики в адрес соперников. В то время как обычной в таких случаях практикой является передача помощникам контроля за публичными сообщениями в социальных медиа, Трамп был известен тем, что самостоятельно писал в Twitter.

Между тем его резкие реплики неоднократно доставляли неудобство штабу республиканцев. Неоднократно отмечались случаи диаметрально противоположных высказываний Трампа и баллотирующегося вместе с ним на должность вице-президента Майка Пенса.

В течение последних 24 часов СМИ заметили, что большинство опубликованных Трампом коротких сообщений носят доброжелательный характер. Это слова благодарности жителям тех штатов, которые миллиардер посетил недавно в рамках предвыборной агитации.

Читайте подробнее: СМИ: Трампа отстранили от управления Twitter-аккаунтом

Если в штате Флорида по результатам голосования на президентских выборах 8 ноября победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, то она же и станет новым американским лидером. Об этом заявил еще действующий президент США Барак Обама во время своего выступления в Орландо в поддержку Клинтон, пишет издание Florida Today.

«Два дня, Флорида, два дня, чтобы решить будущее этой страны. И мне нужна ваша помощь, чтобы продолжить то, что мы начали восемь лет назад», — подчеркнул Обама.

В противном случае, отметил президент США, весь прогресс, которого добилась Демократическая партия, окажется напрасным. Обама призвал собравшихся вспомнить 2008 год, когда страна переживала последствия двух долгих военных кампаний, а также мировой экономический кризис. Благодаря демократам США смогли перевернуть эту страницу и предотвратить депрессию, считает Обама.

Он подчеркнул, что во время этой президентской гонки было много отвлекающих факторов, однако теперь надо сфокусироваться на выборах кандидата. Потому что правда состоит в том, что выбор очевиден и заключается в том, что, с одной стороны, есть наиболее квалифицированный кандидат, который когда-либо баллотировался на пост президента США, «а с другой стороны, «у вас есть Дональд», подытожил глава государства.

Читайте подробнее: Обама: Клинтон должна победить, иначе все было напрасно

Глава Белого дома Барак Обама высмеял кандидата в президента от Республиканской партии США Дональда Трампа после появившихся в СМИ сообщениях об отстранении миллиардера от управления аккаунтов в сети Twitter. Человек, не справляющийся с публикациями в СМИ не должен получить огромную власть президентства, заявил Обама, выступая в воскресенье, 6 ноября, на митинге во Флориде, передает Politicus USA.

«По-видимому, кампания <Трампа> забрала его Twitter, — удивляется Обама. — В течение последних двух дней у них было так мало уверенности в его самообладании».

По мнению президента, человеку, которому нельзя доверить публикации в социальных медиа, не должен получить доступ к ядерным объектам страны. «Если кто-то начинает писать сообщения в Twitter в три часа утра, потому что SNL высмеял вам, то вы не можете справиться с ядерными кодами», — уверен Обама.

Читайте подробнее: Обама усомнился в профессиональной пригодности Дональда Трампа

Певица Шер, актриса Барбара Стрейзанд, Стинг и другие знаменитости, обещавшие покинуть США в случае избрания на пост президента республиканца Дональда Трампа, продают свою недвижимость в США и переезжают в Канаду. Фальшивые плакаты с подобными объявлениями появились в воскресенье, 6 ноября, на улицах Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщает издание Hollywood Reporter.

Жертвами розыгрыша стали выступавшие против Трампа знаменитости, среди которых писатель Стивен Кинг, певица Шер, актер Джон Стюарт, актриса Барбра Стрейзанд и некоторые другие. Все они заявляли ранее, что не станут жить в США в том случае, если победу на выборах президента одержит республиканец Дональд Трамп.

Красочные рекламные билборды с информацией о продаже недвижимости заполнили престижные районы Лос-Анджелес. Над созданием плакатов трудился уличный художник Сабо. На них рядом с фотографией знаменитости изображен Трамп в качестве агента по недвижимости. В числе прочего указало, что свои апартаменты представители шоу-бизнеса продают в связи с переездом в Канаду.

Желающим приобрести дома звезд Голливуда приделается позвонить по номеру существующей художественной галереи в Беверли-Хиллз, которая в настоящее время закрыта. Кроме того, в объявлении указан сайт: GTFOOH.today. Эту аббревиатуру следует расшифровывать так: Get the f. out of here today, пояснил изданию креативный художник.

«Половина Голливуда переезжает в Канаду, если Трамп изберется!» — Восклицает Сабо. Впрочем, художник уверен, что большой угрозы киноиндустрии это не нанесет.

Объявления размещены на зданиях, лавочках парков и других привлекающих внимания местах. Их фигурантами стали также Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон и Нив Кэмпбелл.

Читайте подробнее: Трамп «выдворил» из США в Канаду выступавших против него знаменитостей

Директор ФБР Джеймс Коми заявил 6 ноября, что его ведомство завершило проверку недавно найденных электронных писем, связанных с кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии США Хиллари Клинтон. В них, отметил Коми, не было обнаружено никаких материалов, которые могли бы стать причиной возобновления дела против бывшего госсекретаря США, сообщает Washington Post.

В письме, направленном в Конгресс, глава ФБР отметил, что следствие работало «круглосуточно» для проведения проверки корреспонденции. Сотрудники ведомства установили, что новые материалы были либо копиями писем, уже проверенных ими, либо личной перепиской, которая не имеет отношения к работе Клинтон в дипломатическом ведомстве США.

В связи с этим Коми подчеркнул, что после проверки переписки бюро не изменило «своих заключений, сделанных в июле».

«Мы рады, что он [Коми] подтвердил выводы, сделанные в июле», — заявила официальный представитель Клинтон Дженифер Полмири в связи решением ФБР. «Мы рады, что этот вопрос решен».

Читайте подробнее: WP: За два дня до выборов ФБР отказывается от преследования Клинтон

Учеба и свадьба дочери бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги — кандидата в президенты США и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — оплачивалась из благотворительного фонда Clinton Foundation, который финансируется за счет добровольных пожертвований, сообщает Fox News со ссылкой на опубликованные порталом WikiLeaks письма главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты.

В письме помощника Билла Клинтона Дуга Бэнда Подесте от 4 января 2012 года говорится, что 32-летняя Челси ведет себя неосмотрительно, рассказав одному из детей экс-президента США Джорджа-Буша-младшего о «внутреннем расследовании» расходования денег в фонде.

В частности, расследование велось об использовании средств фонда при оплате свадьбы Клинтон, а также «проживания в течение десяти лет и налоги». «Я надеюсь, что вы поговорите с ней и прекратите все это», — написал Бэнд.

Благотворительные фонды в США пользуются рядом льгот при налогообложении. Билл Клинтон основал свой фонд в 2001 году, когда покинул президентский пост. За 15 лет в качестве благотворительных пожертвований в фонд поступили миллиарды долларов.

Читайте подробнее: Свадьбу и налоги дочери Билл и Хиллари Клинтон оплатили из своего фонда

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможных фальсификациях на выборах является внутренним делом американцев. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно внутреннее дело США», — сказал Песков.

По его словам, американцы имеют много проблем и без российского вмешательства: «Мы не имеем права и не имеем намерений вмешиваться в электоральный процесс США, там и без нас много проблем».

Читайте подробнее: Кремль: Мы не планируем вмешиваться в выборы президента США

Пресс-секретарь главы государства заявил о своей непричастности к кампании по дезинформации по выборам президента США.

Россия не планирует запуск кампаний по дезинформации по выборам президента США. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «нет такого человека, потому что сами эти утверждения абсолютно абсурдны».

Напомним, ранее старший редактор издания Newsweek Курт Айхенвальд заявил о том, что якобы Песков стал автором кампании по сбору досье на Клинтон, а также запуску дезинформационной кампании на выборах президента США.

Читайте подробнее: Песков опроверг слухи о дезинформационной кампании по выборам в США

Согласно последним социологическим опросам в США, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Такие результаты показали общенациональные социологические опросы, проведенные NBC и исследовательской организацией SurveyMonkey.

Сообщается, что опросы проводились с 31 октября по 6 ноября и показывают, что на президентских выборах за Клинтон отдадут свои голоса 47% опрошенных, за Трампа — только 41%.

По данным опросов ABC и The Washington Post, Клинтон опережает Трампа на 4 процентных пункта.

Читайте подробнее: Соцопрос: Клинтон опережает Трампа на 6%

«Кто бы ни победил на выборах, США должны поддерживать с Россией «двойные отношения», совмещая твердость и диалог», — подчеркнул министр иностранных дел Паоло Джентилони во время официального визита в Тбилиси. Его заявление передает ИА Agenzia nuova. Глава итальянского МИДа находится с трехдневным визитом на Кавказе. Джентилони посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Цель визита, как подчеркивает пресс-служба министерства иностранных дел, поддержать итальянские компании, работающие на Кавказе и наладить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Джентилони провел двустороннюю встречу со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, в ходе который отметил, что не хотел бы затрагивать тему динамики американской избирательной кампании накануне голосования, тем не менее он надеется, что отношения между Атлантическим альянсом и Россией будут развиваться в духе преемственности с линией предыдущей администрации США. «Мы должны иметь четкое представление о принципах, защищать их, успокоить наших союзников и не соглашаться на возврат к логике холодной войны. Мы должны поддерживать диалог с Россией, которая является крупнейшим соседом ЕС, но в то же время мы должны иметь твердую линию. Твердость и диалог всегда был ключевыми моментами итальянской политики в отношениях с Россией, я надеюсь, и что и линия США останется такой же после 8 ноября», — подчеркнул министр.

Разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом в последние дни сократился до размеров статистической погрешности. Ключевые не определившиеся штаты — такие, как Флорида и Северная Каролина, выглядят все более не определившимися, а Огайо и Айова, кажется, вырвались за пределы досягаемости Клинтон.

Но чтобы выиграть большинство Коллегии выборщиков (по крайней мере 270 голосов из 538), Клинтон не нужен ни один из этих штатов. Ей нужны всего шесть «колеблющихся», где поддержка по опросам стабильна уже давно: Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Колорадо, Пенсильвания и Нью-Гемпшир.

Эту группу штатов уже окрестили «стена безопасности» Клинтон, она победила в них в подавляющем большинстве опросов в этом году. Ее кампания сократила расходы на рекламу в Вирджинии и Колорадо еще в августе, дав понять, что они уже у нее в кармане, а в Висконсине и Мичигане Клинтон даже не удосужилась ее запустить.

Но на этой неделе ряд новых опросов общественного мнения указали кампании Клинтон на то, что возможно, они были слишком самоуверенны и переоценили свои шансы. Три опроса опубликованные в Нью-Гемпшире показали, либо одинаковые результаты, либо победу Трампа. Последние опросы общественного мнения в Колорадо, Вирджинии и Мичигане также не особо порадовали Клинтон.

Если Трамп пробьет брешь в шлюзе безопасности Клинтон, он будет иметь реальный шанс на победу на президентских выборах, если Клинтон не сможет компенсировать свои потери за счет других штатов.

После нескольких месяцев игнорирования некоторых из этих штатов (и не особо тратясь на рекламу), Клинтон начала «сыпаться» во всех шести, что стало причиной для сильного беспокойства.

«Стена защиты» Хиллари Клинтон дает:

Мичиган (16 голосов выборщиков)

Висконсин (10 голосов выборщиков)

Вирджиния (13 голосов выборщиков)

Колорадо (9 голосов выборщиков)

Пенсильвания (20 голосов выборщиков)

Нью-Гемпшир (4 голосов выборщиков)

Их и стабильных демократических штатов вместе было бы достаточно, чтобы обеспечить Клинтон более 270 голосов выборщиков. И она бы победила на президентских выборах, даже если бы потеряла все остальные свинг-штаты: Флориду, Северную Каролину, Огайо, Неваду, Аризону, Айову, и второй избирательный округ в штате Мэн [Мэн дает четыре голоса выборщиков. Победа на всенародном голосовании в одном округе дает один голос. Кроме того, кандидат получает бонус в размере двух очков, если он выигрывает по всему штату на всенародном голосовании].

По одним рейтингам Клинтон по-прежнему ведет во многих из не определившихся штатов — таких, как Флорида, Северная Каролина и Невада, но по другим опросам, рейтинги в них намного ближе к Трампу, чем в штатах «стены» (где она, как правило, лидировала на 5 или более пунктов).

Таким образом, сторонники Клинтон уже давно почувствовали облегчение, и думали, что даже если потеряют пару пунктов в национальном масштабе и такие штаты, как Флорида и Северная Каролина, «стена» останется нетронутой и обеспечит ей победу. Поздний всплеск поддержки Дональда Трампа натолкнется на эти шесть штатов, как на стену, которая должна защитить, — думали демократы.

Мичиган, Висконсин, Пенсильвания голосовали за демократов на всех президентских выборах с 1990 года. Барак Обама выиграл все три штата дважды, но его результаты упали на 5−7 пунктов в период с 2008 по 2012 год — это даже больше, чем снижение общенационального рейтинга. Произошло это в связи с тем, что белые избиратели без высшего образования отвернулись от Демократической партии; все эти штаты имеют где-то около 80% белого населения.

С другой стороны, Вирджиния и Колорадо были последовательными республиканскими штатами, пока президент Обама не выиграл их в 2008 году и потом еще раз в 2012 году, конкуренция за них в стране была наиболее велика. Но на этот раз, они были уверенно записаны в колонку «склоняются к демократам». Они энергичны и развиты экономически — и быстро изменили демографию — каждый показал рост цветной доли населения в сочетании с внутренней миграцией белых, рожденных в других штатах. Обе группы склоняются к Демократической партии больше, чем белые уроженцы, а белые с высшим образованием и цветные всех мастей особенно склонны критиковать Трампа.

Наконец, есть белый и пушистый крошечный Нью-Гемпшир (92% белого населения), который долгое время был более умеренным, чем остальная часть Новой Англии. По некоторым опросам в нем сейчас лидирует Трамп. Нью-Гемпшир следовал за демократами в пяти из шести последних президентских выборов. Единственное исключение: Джордж Буш выиграл штат в 2000 году с очень небольшим перевесом.

Читайте подробнее: Выборы в США: Нерушимые позиции Хиллари Клинтон превратились в мираж

В 1989-м году профессоры Лихтман и Кейлис-Борок открыли формулу, позволяющую прогнозировать итоги президентских выборов в США. На грант Калифорнийского университета ими были созданы и «взвешены» 13 эмпирических шкал, относящихся к событиям перед выборами, и выведена универсальная формула успеха, не дававшая сбоев последние 36 лет. Динамическое изменение политической и экономической обстановки последнего времени вносили в компоненты формулы постоянные изменения. Сегодня, 7 ноября, за день до выборов в США, изменить мнение избирателей уже практически невозможно и эта оценка может стать самым реальным прогнозом результатов противостояния республиканца Трампа и демократки Клинтон.

Формула, названная «числовой машиной» за все время использования «ошиблась» только один раз. Единственным исключением стала «победа» Буша-младшего в 2000 году, когда он получил президентский пост за счет махинаций с голосами выборщиков, хотя по голосам простых избирателей победил Гор. Точность прогнозов «числовой машины» привела к тому, что на президентских выборах в США роль социологии при прогнозировании заметно снижена. Опросы используются только как «формирующая» технология, которая может навязать избирателю мнение, учитываемое пресловутой «числовой машиной» Лихтмана — Борока. Вся борьба кандидатов направлена на изменение параметров 13 шкал в свою пользу. На последних выборах Обамы в 2012 году для операторов «цифровой машины» был даже введен специальный термин «numbers folks» — люди мира чисел.

Тут самое время вспомнить о «влиянии России» на выборы в США. Ведь сам Кейлис-Борок родом из России, точнее — из СССР. Владимир Иосифович Кейлис-Борок в 1943 году окончил Московский геологоразведочный институт, работал в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта АН СССР, где возглавлял лабораторию и отдел вычислительной геофизики и разработал эффективный метод предсказания землетрясений, который потом применил в «числовой машине». В 1987 году стал академиком РАН, был избран президентом Международного союза геодезии и геофизики. И только с начала 1990-х годов стал официально работать в Калифорнийском университете. Так что, создавая универсальный числовой ключ от Белого Дома, он был еще гражданином Советского Союза.

Читайте подробнее: «Цифровая машина» голосует за Трампа

Как показывает практика, кто бы ни занял Белый дом после президентских выборов в США, победитель тут же забывает свои предвыборные обещания. В том, что же собой представляет президент США, так ли он всесилен, как многим кажется, и с кем ему необходимо считаться, разбирался автор ИА REGNUM Павел Шипилин.

Мир внимательно следит за высказываниями претендентов на президентское кресло о том, каким путем они поведут корабль внешней политики США. Но было бы наивно считать, что обещания, которые они сейчас так щедро раздают, будут выполнены. Прежде всего потому, что американская элита гораздо сложнее, чем это принято считать: победителю выборов придется удовлетворить притязания не только той части истеблишмента, которая его выдвинула и поддержала, но также и согласовывать ее «аппетиты» с притязаниями проигравшей стороны.

Но внутренние дела американских элит и оставались бы их внутренними делами, если бы не ряд «но». Одно из таких «но» — недавно появившееся в США понятие «законные устремления» (legitimate aspirations), которое упоминается в Национальной стратегии 2015 года, встречается в речах Барака Обамы, а в пресс-релизах Белого дома термин используется постоянно, прежде всего применительно к странам Ближнего Востока. Но не только к ним. 20 февраля 2014 г. в телефонном разговоре Джо Байдена с Виктором Януковичем с американской стороны было высказано требование предпринять непосредственные и ощутимые шаги для сотрудничества с оппозицией в соответствии с «легитимными устремлениями» украинского народа. «В спорной американской формулировке агрессивные действия вооруженных молодчиков, уничтожающих собственную конституцию и в конечном счете родное государство, обрели статус юридически выверенных шагов, получили легитимность. Вперед, ребята, Америка с вами!»

Получается, что для обоих кандидатов в президенты США антигосударственные поползновения маргиналов Сирии, Турции, Египта, России, Украины являются настолько же законными, насколько незыблема конституция самих США. И если Трамп обещает прекратить попытки разрушения суверенных государств, то вовсе не потому, что осознал преступность таких замыслов: он просто считает, что Америка «должна сначала навести порядок в собственном доме, вновь обрести силу, и только потом продолжить нести свет демократии по всему миру.

Читайте подробнее: Выборы в США: кто бы ни победил, России легче не станет