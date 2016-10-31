Казахстан активно готовится к празднованию 25-летия независимости. День независимости в стране отмечается 16 декабря. Агитационно-пропагандистская машина, запущенная еще в начале года, несется вперед с огромной скоростью. Если новости — то позитивные, если аналитика — то хвалебная. Но и в этой огромной бочке хороших вестей без ложки дегтя не обходится. То тут, то там появляются критичные статьи, вызывающие недовольство Акорды (резиденции главы государства — ИА REGNUM ). Но возмутителей спокойствия пока не подвергают остракизму, что в результате дает довольно насыщенное информационное поле.

Кившенко Алексей. В степи. 1894

Вызвались на ковер

Минувшая неделя в Казахстане в первую очередь прошла под знаком борьбы добра со злом. А точнее — борьбы казахстанской Фемиды с террористами. Сразу в двух регионах республики — в Актюбинске (Актобе) и в Алма-Ате — проходят главные судебные процессы над обвиняемыми в совершении терактов или в их планировании.

24 октября в Актюбинском областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам перед лицом правосудия предстали 29 человек, из них 9 — по обвинению в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте, который произошел в городе 5 июня 2016 года. Восемнадцати подозреваемым предъявлено обвинение в недонесении о готовившемся преступлении, еще двоим — в укрывательстве.

В тот же день, когда начался суд над актюбинскими террористами, в Алма-Ате на скамье подсудимых оказались шесть человек. Среди них — Руслан Кулекбаев. Тот самый, который устроил 18 июля 2016 года теракт в южной столице Казахстана, в результате которого погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан.

Отметим, что в Алма-Ате процесс проходит в открытом режиме, в то время как в Актюбинске — в закрытом. Этот факт вызывает большое недовольство местных журналистов. Настолько большое, что они даже подали жалобу представителю Генеральной прокуратуры.

И буквально в тот же день стало известно, что в стране начинается третий процесс над террористами. Дата начала предварительных слушаний — 31 октября. Процесс будут вести судьи Караганды. Обвиняемые — 8 человек, задержанные в городе Балхаш и в поселке Гульшат в Карагандинской области, которые, по версии следствия, готовили ряд террористических атак, в том числе и на российскую воинскую часть. Их дело уже передано в суд, но каким будет процесс — открытым или закрытым — пока неизвестно.

Примечательно, что 26 октября стало известно о еще одном процессе, проходящем в Актюбинске. На скамье подсудимых оказался житель города Максим Ермолов, которого судят за участие в боевых действиях против вооруженных сил Украины. Согласно казахстанскому законодательству, гражданам республики категорически воспрещается участвовать в боевых действиях на территории других стран. А Максим участвовал: в составе группы быстрого реагирования он оборонял населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). На суде Ермолов рассказал, что поехал в ДНР не ради денег. По его словам, он, увидев по телевизору, как страдают от войны на Донбассе люди, решил поехать туда, чтобы облегчить им жизнь.

28 октября стало известно о завершении судебного следствия по громкому делу чимкентского предпринимателя, владельца завода «Шымкент-пиво» Тохтара Тулешова, который обвиняется в подготовке государственного переворота и захвата власти в Казахстане. Судебный процесс начался 14 сентября. Объем уголовного дела составляет 300 томов. По нему проходят более ста свидетелей, 17 потерпевших и 12 представителей потерпевших. В минувшую пятницу суд удалился в совещательную комнату. Однако пока неизвестно, когда будет вынесен приговор.

Как известно, практически все теракты, совершенные в Казахстане, местные власти отнесли на счет салафитов. В обществе тут же вспыхнули горячие споры о том, нужно ли официально запретить это религиозное течение в стране. Министр по делам религий и гражданского общества страны Нурлан Ермекбаев считает, что этого делать не нужно, а вот духовенство и общественность придерживаются противоположной точки зрения. Дебаты в СМИ и в социальных сетях пока никакого результата не дали.

«К сожалению, эта дискуссия тянется слишком долго — уже несколько месяцев, и это не способствует, как мне кажется, формированию какой-то конкретной четкой линии. Более того, затянувшиеся споры уже несколько уводят общественное внимание от сути проблемы (…) Люди на местах задаются вопросом: а государство способно как-то пресечь это все, показать свое присутствие? (…) Пока многие эксперты говорят о том, что невозможно запретить салафизм, поскольку это якобы не организация, а некое идейное течение, которое невозможно объявить вне закона, мне кажется, есть конкретные аспекты, по которым соответствующие госорганы должны, так или иначе, принять решение. Пора ставить точку в этой дискуссии и дать ясные сигналы людям», — высказался на этот счет политолог Ерлан Карин.

Национал-патриот Айдос Сарым считает, что у Казахстана и в исламе — свой, особый путь. «Казахские национальные традиции сильные. И они сами по себе отвергают экстремизм. Я говорил и говорю: традиционное казахское общество избегает экстремальных или радикальных течений. Оно посередине. Это особенность нашего менталитета. И это проверено временем. Нравится или не нравится, но есть понятие «казахский ислам». Может он не фундирован, не обозначен в научной и другой литературе, но он есть. Потому что казах-мусульманин — другой, нежели индонезиец-мусульманин, турок-мусульманин, араб-мусульманин. Другое дело, что мы за длительный атеистический период советского периода, когда религия находилась в загоне, очень многое потеряли именно с точки зрения традиций», — заявил Сарым в интервью порталу 365info.

Известный казахстанский политолог Марат Шибутов уверен, что карательные методы в борьбе с салафизмом — не самая лучшая стратегия. «Следствием таких запретов могут стать массовые репрессии в отношении представителей ортодоксальных течений в исламе, что приведет к радикализации салафитских общин, даст реальный прирост количества экстремистов и усилит угрозу более полномасштабных столкновений. У нас очень многие важные государственные решения принимаются на основе фобий и предубеждений общества. Причем я бы не стал здесь разделять общество и власть. Чиновники — это часть общества, они также подпадают под влияние СМИ, социальных сетей, лидеров общественного мнения. Поэтому они имеют такие же страхи, как и все. И тех, и других можно запугать. И те, и другие подпадают под влияние массовой истерии. В том, что касается разного рода инфантильных страхов и заблуждений, наше общество и государство — едины», — отметил Шибутов в интервью Информационно-аналитическому центру.

В своем выступлении на конференции в Астане, где обсуждались методы противодействия экстремизму и терроризму, политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание и на такой момент: «Казахстан все больше вовлекается в террористическую систему координат. В активную пропаганду, идущую и из-за рубежа, и внутри страны, вовлечены, по различным данным, и высокопоставленные лица. Пропаганда идет массово и квалифицированно в различные сегменты, вовлечение идет и в боевую активность, и с точки зрения привлечения ресурсов. Работа идет вокруг крупных казахстанских предприятий, с крупным бизнесом. Про некоторых олигархов стали говорить: «подсел на коврик», — заявил политолог.

По мнению Ашимбаева, проблема, в первую очередь, кроется в самой власти, которая не работает с населением, чем активно и пользуются религиозные активисты.

«Главные идеологемы — стабильность, согласие, многовекторность — давно превратились в ничем не наполненные штампы. На запрос справедливости казахстанцы не получают ответа от госорганов, все больше людей оказываются лишними. Им нет места ни в бизнесе, ни в социальной политике, ни в госаппарате», — убежден Ашимбаев.

День рождения — грустный праздник

Впрочем, не только политологи замечают, что формула правления президента Назарбаева «сначала экономика, потом политика», взятая Казахстаном на вооружение еще в начале 90-х, оказалась не столь эффективна, как пишут официальные СМИ. 25 лет независимости — срок достаточный для того, чтобы остановиться и подвести итоги. Они, мягко говоря, не радужные. Нет, могло бы, конечно, быть и хуже. За такими примерами даже далеко ходить не надо. Но могло быть и лучше.

Де-факто 25 лет независимости Казахстана исполнилось 25 октября. Именно в этот день в 1990 году Нурсултан Назарбаев подписал декларацию о государственном суверенитете. Раньше в этот день страна отмечала День республики. Однако в апреле 2009 года этот праздник был упразднен.

Так вот, 25 лет спустя после того исторического дня министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, выступая на заседании в правительстве, рассказывал не о том, что за четверть века богатый нефтью Казахстан мог бы стать ведущей экономикой мира, и не о том, что казахстанцы могли бы жить не хуже, чем жители Арабских Эмиратов. Увы. Он сообщил о том, что в сентябре непродовольственные товары подорожали на 6,8%, что цены на продтовары выросли на 4,9%, а на платные услуги — на 5,3%.

Но все же в выступлении министра нашелся и повод для оптимизма. «В целом итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2016 года демонстрируют постепенное улучшение социально-экономической ситуации. Надо отметить, что самое худшее «дно» нами было пройдено в первом квартале, тогда было зафиксировано снижение экономики до минус 0,4%», — сообщил членам Кабмина Бишимбаев.

Была в этот день еще одна радостная новость. Казахстанские СМИ опубликовали сообщение о том, что международная независимая организация World Justice Project опубликовала рейтинг верховенства права. Согласно этому исследованию, Казахстан занял 73 место в мире по этому показателю, обогнав Россию (92 место) и даже Китай (80 место).

Однако последующая новость нивелировала весь эффект от замечательного рейтинга World Justice Project. Выяснилось, что другая международная организация CIVICUS тоже опубликовала рейтинг стран, где нарушаются свобода слова и свобода мысли. Казахстан в этом рейтинге отнесен к числу стран, где гражданскому обществу «чинят препятствия».

А тут еще и Россия праздник подпортила — без упоминания гадостей со стороны России в Казахстане и дня не проходит. На этот раз северный сосед покусился на позиции Казахстана — экспортера зерна. Как сообщила газета «Курсив», Россия уже постепенно оттесняет Казахстан с египетского рынка.

«По прогнозам FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — ИА REGNUM ) Казахстан в 2016 году соберет около 18,8 млн тонн зерна. Несколько сложнее по прогнозам FAO обстоят дела у Казахстана по экспорту зерновых в 2016—2017 маркетинговом году: предполагается, что республика сможет продать на внешних рынках порядка 7,7 млн тонн зерна. При этом Российская Федерация со своим экспортным потенциалом в 40 млн тонн зерна имеет все шансы в 2016—2017 маркетинговом году стать крупнейшим в мире продавцом пшеницы. Последний факт явно не в пользу казахстанских продавцов зерна, поскольку Россия, как, впрочем, и Украина, уже намолотившая в этом году 40,1 миллиона тонн пшеницы, работает с теми же покупателями зерна, что и Казахстан. Ярким примером тому служит заключенная в 2015—2016 маркетинговом году сделка России с Ираном, которая серьезно потеснила с иранского рынка зерновиков из Казахстана. Не исключено, что в предстоящем маркетинговом году история может повториться», — говорится в публикации.

Кстати, о России. Выяснилось, что популярная в последнее время в Казахстане идея о разработке национального бренда — тоже, по сути, следствие влияния соседей. «Национальный бренд, его создание — очень популярная тема на постсоветском пространстве, особенно в России, влияние которой велико на позицию нашего руководства. Поэтому причины появления этой темы на повестке нашей политики весьма явные», — раскрывает тайну Толганай Умбеталиева в статье «Есть ли национальный бренд?», опубликованной в газете «Трибуна».

Автор далее рассуждает о трудностях, с которыми могут столкнуться имиджмейкеры Казахстана: «Благодаря культуре и истории страны можно будет сформулировать положительный бренд, но он может быть подавлен нашей политической составляющей, уровнем свободы, репрессий и т.д. Если судить по имеющимся в СМИ информационным материалам, акцент хотят сделать на истории — «страна Великой степи». Это хорошо, но куда мы спрячем всю нашу политическую составляющую — аресты, закрытие СМИ и правоозащитников, включая нашу коррупцию, в этом национальном бренде? Возможно, власть может это все спрятать, но недолго, и все старания и финансовые вложения в формирование положительного национального бренда будут пустыми», — рассуждает политолог.

Между тем, у двух организаций, известных под названием Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии, есть свое видение национального бренда. Как сообщили СМИ, организации направили в правительство письмо с предложением переименовать Казахстан. Вариантов предлагается несколько: «Данышпан Ел» (Страна гениального народа), «Ұлы Ел» (Страна великого народа), «Ақылды Ел» (Страна мудрого народа), «Бай Ел» (Страна процветающего народа), «Керемет Ел» (Страна чудесного народа) и «Батыр Ел» (Страна богатырского народа).

«Руководство СМК и МКПЧ ЦА считают, что предлагаемые формулировки вдохновят казахстанский народ и приведут страну к экономическому процветанию, снижению инфляции, укреплению обороноспособности, достижению высоких рубежей в спорте, науке и культуре. Все наши нынешние беды заключаются в том, что для многих граждан нынешнее название страны ни о чем не говорит. В нем не содержится призывов к подвигу, упорному и самоотверженному труду. Поэтому для многих иностранцев типичный облик казахстанца — это индифферентный человек, в мыслях своих витающий в потустороннем мире или околачивающий груши в чужом саду» — говорится в письме, направленном на имя премьер-министра страны.

Подведение итогов

В Казахстане многое делается с оглядкой только на одного человека — президента. Уровень подхалимажа в стране порой зашкаливает. Вот и на днях в Алма-Ате прошел международный форум ученых и экспертов под своеобразным названием: «Модель Нурсултана Назарбаева: 25 лет мира и созидания».

Одним из ведущих спикеров на форуме была государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

«Четвертьвековое независимое развитие Казахстана убедительно доказало, что конкурентоспособное государство может состояться только при наличии согласия, единства и стабильности в обществе. А эффективность развития современных государств определяют наличием сильных, ответственных и креативных национальных лидеров. Для Казахстана такой фигурой, безусловно, стал Нурсултан Абишевич Назарбаев, политическая воля и мудрость которого консолидировали народ Казахстана в единую гражданскую общность. Сегодня многие эксперты убеждены, что наше время в Казахстане назовут «эпохой Назарбаева», — патетично заявила Абдыкаликова с трибуны.

Она также отметила, что масштаб личности главы государства, а также роль института президентства особенно ярко и зримо раскрываются в проводимой политике мира и согласия, благодаря которой состоялась казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.

Но не только госсекретарь делится своими наблюдениями о четвертьвековом государстве. Увы, не все в патетике столь сильны.

«Нам не удалось стать Малайзией, не удалось стать Турцией времен Ататюрка. Мы до сих пор остаемся колонией, где государственный язык неконкурентоспособен и не востребован, где в рейтингах телесмотрения первые места занимают иностранные телеканалы, где граждане вынуждены выезжать в другие страны, чтобы поправить здоровье или получить нормальное образование. Если Узбекистан празднует День независимости 1 сентября, то мы отмечаем его только 16 декабря. То есть целых три месяца мы цеплялись за остатки СССР и до сих пор цепляемся за Россию, которая, к сожалению, тоже тонет… И мне очень обидно, что Казахстана нет среди стран бывшего Союза, которые смогли воспользоваться теми шансами, которые подарила нам судьба. Разумеется, очень разочаровывает и то, что за 25 лет независимости мы так и не смогли слезть с «нефтяной иглы». Казахстан был и остается сырьевым придатком», — говорит ныне общественный деятель, бывший глава республиканского телеканала Арман Шураев в материале «25 лет независимости: главные достижения и наибольшие разочарования», опубликованном в газете «Central Asia Monitor».

«Сильнее всего я разочарован тем, что исламистов стало намного больше, а истинных мусульман так и не прибавилось. Этнические традиции казахов уступают место радикалистским традициям арабских и иных фундаменталистов уже и в домашнем быту. Этого не было даже в советское, атеистическое время при тотальной русификации. Если мы не предоставим людям альтернативную исламизму идеологическую модель справедливости в ухудшающихся социально-экономических условиях, то скоро мы будем жить совсем в другой стране — более мракобесной и псевдорелигиозной», — подводит свои итоги 25-летия независимости страны другой общественный деятель — президент научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров.

Той позицией, в которой находится сейчас Казахстан, разочарован и второй по счету премьер-министр (октябрь 1994 — октябрь 1997 гг.) страны, а ныне заграничный оппозиционер Акежан Кажегельдин. Рассуждая о том, что будет со Средней Азией в случае победы на выборах президента США Хилари Клинтон, Кажегельдин отмечает, что Казахстан очень глубоко разочаровал Запад.

«Интерес к нашей стране, к сожалению, в США крайне низкий, а разочарование глубокое. Это не значит, что отношения совсем «погасли», поскольку интересы глобальных игроков в регионе остаются прежними. В этом разочаровании определенную роль сыграло то, что Казахстан дал слишком много обещаний, отсюда были и высокие ожидания, которые не оправдались», — отмечает экс-премьер Казахстана в интервью «Новой газете».

Справедливости ради стоит отметить, что Кажегельдин думает негативно обо всех лидерах региона, кроме Узбекистана.

«Не думаю, что власти в нашем регионе, в том персональном составе, который мы видим сейчас, чему-то вообще учатся. Они не учатся ни у собственного прошлого, ни у настоящего. Их задача очень проста — усидеть в креслах как можно дольше, и таким образом, чтобы, извините за грубость, после похорон не повесили на фонарь. Личная повестка тут занимает первостепенное место. Хотя я должен отметить, что на прошлой неделе в Вашингтоне находилась высокая делегация из Узбекистана во главе с господином Сафаевым, председателем сенатского комитета по международным вопросам, который был одним из самых успешных послов Узбекистана в США, при нем военно-политические отношения с США стали развиваться. И приезд делегации из Узбекистана был в Америке замечен. Более интересной страны в регионе, чем Узбекистан, для США сейчас нет. Увы, моя страна американских политиков разочаровала», — предполагает он.

Но в Казахстане считают иначе. Как сообщил главный агитационный рупор страны телеканал «Хабар», результаты предстоящих выборов в США никаким образом не отразятся на отношениях Америки и Казахстана. В этом журналистов телеканала убедил заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

«Кто бы ни оказался в президентском кресле следующим, но стратегическое партнерство между США и Казахстаном будет только укрепляться. И те инициативы, которые были предприняты президентом Обамой и госсекретарем Джоном Керри, будут продолжены. Казахстан — важная страна в важном регионе мира, которая принимает на себя глобальную роль, как член совбеза ООН, как страна, принимающая Универсиаду, страна, где будет проводиться ЭКСПО — 2017. И очень важно сохранить наши отношения», — заявил Шеннон в интервью телеканалу.