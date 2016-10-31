Утром 31 октября 2015 года произошла крупнейшая в истории отечественной авиации катастрофа. Самолет российской компании «Когалымавиа» вылетел из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, но был взорван террористами над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека, находившиеся на его борту, — дети, жены, мужья, отцы, матери… Многие из них перед вылетом оставили на своих страничках в соцсетях фотографии и записи, которые невольно стали прощальными.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломок

Авиалайнер Airbus А321 выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлёта с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам лайнер пропал с радаров. Египетские поисковые группы обнаружили обломки самолёта вблизи города Нехель. Все находившиеся на борту самолета люди, включая 25 детей и 7 членов экипажа, погибли.

Причиной трагедии, по данным ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя запрещенная в РФ международная террористическая группировка «Исламское государство». Как позже установили эксперты, самодельное взрывное устройство было заложено в отсек негабаритного багажа в хвостовой части самолета. Взрыв привел к полному разрушению самолета. К моменту удара о землю фрагментов воздушного судна почти все находившиеся на борту люди уже скончались от баротравм.

Большинство пассажиров трагического рейса были жителями Северо-Запада России, в основном из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также на борту находились четверо граждан Украины и один гражданин Белоруссии.

Поднявшиеся на борт лайнера люди были молоды и полны жизненных сил. Кто-то из них праздновал в Египте юбилей свадьбы, кто-то решил отметить день рождения в южной стране. Многие поехали на курорт целыми семьями, с детьми. Так и погибли — все вместе. Были и те, кто решил впервые отправиться на отдых за границу. И эта поездка стала последней…

«Я знаю, что уже не вернусь»

Супруги Ольга и Юрий Шеины отмечали в Египте десятилетие совместной жизни — полетели всей семьей с тремя детьми: 11-летней Женей, 10-летней Лерой и 3-летней Настей. Последнее фото, выложенное в соцсети, запечатлело отца семейства, поднимающегося по трапу самолета. На его руках — дочка Настя. Подпись под фото «Мы летим домой» сделана за 11 минут до вылета. Домой они уже не вернулись…

Vk.com Юрий Шеин с дочкой поднимаются в самолет (скриншот страницы в соцсети)

В катастрофе погибла молодая семья Громовых из города Гатчина Ленинградской области. Самой маленькой пассажиркой рейса была именно их дочурка — десятимесячная Дарина. Мама малышки перед вылетом на отдых опубликовала фото, где ребенок стоит возле стекла в петербургском аэропорту и внимательно наблюдает за самолетами. «Главный пассажир», — трогательно подписала Татьяна Громова фотографию своей малютки. Именно этот снимок, опубликованный многими мировыми изданиями, стал визуальным символом трагедии А321. Тельце малышки было найдено спасателями в 30−35 км от эпицентра крушения.

Vk.com Дарина Громова, «Главный пассажир» (скриншот страницы в соцсети)

Владимир и Виктория Голенковы отправились на море со своей маленькой дочуркой Дианой. Ей было всего четыре года. В соцсети на странице Владимира опубликованы кадры счастливой семейной жизни.

Vk.com Виктория и Диана Голенковы (скриншот страницы в соцсети)

Среди погибших был заместитель главы города Пскова и депутат Псковской городской думы Александр Копылов. Он подарил поездку на день рождения супруге. Вдвоем они и погибли…

Дмитрий Богданов из Волхова в Ленобласти повез на море троих своих детей — 10-летнего Антона, 22-летнюю Анастасию и 24-летнюю Валерию. Мамы с ними не было — она умерла от рака… «Дождливый Питер, давайдосвиданья», — написала Валерия Богданова у себя на страничке перед вылетом в Египет. «Прощай, Россия!» и «Прощай, холодная Россия!», — написали Антон и Анастасия, как оказалось, попрощавшись навсегда.

Елена Родина и Александр Кротов поехали на море отмечать годовщину свадьбы — всего год совместной жизни.

Vk.com Елена Родина и Александр Кротов (скриншот страницы в соцсети)

Еще одна молодая пара из Петербурга — Леонид Гордин и его супруга Александра Илларионова. Молодая женщина выложила селфи с мужем буквально за полдня до трагедии.

Vk.com Леонид Гордин и Александра Илларионова (скриншот страницы в соцсети)

Дмитрий и Ирина Орлеанские поженились примерно за год до катастрофы. Только начинали совместную жизнь…

Vk.com Ирина и Дмитрий Орлеанские (скриншот страницы в соцсети)

Илья и Влада Сакерины — тоже молодая пара. Отправились в один из первых своих совместных отпусков…

Vk.com Илья и Влада Сакерины (скриншот страницы в соцсети)

Внезапно оборвалась счастливая семейная жизнь Леонида Мнацаканова из Волгограда и Анны Пахарь, уроженки Лесосибирска. Они поженились незадолго до путешествия.

Наталья Саяпина улетела на жаркий курорт, чтобы отпраздновать день рождения — 24 октября женщине исполнилось 40 лет.

Супруги Алексей и Оксана Семаковы из Беломорска приурочили поездку в Египет ко дню рождения Оксаны.

На отдых вместе с мамой и своими малышами — трехлетней Александрой и двухлетним Димой — полетела 28-летняя Марианна Винник. В Петербурге их так и не дождался отец семейства… Накануне годовщины трагедии в Сети появился документальный фильм об этой семье — «Последний взлёт».

Любовь Мозгина взяла с собой на отдых полуторагодовалую дочурку Алису.

Vk.com Алиса и Любовь Мозгины (скриншот страницы в соцсети)

Погибли в катастрофе Ирина Усатова и ее 16-летний сын Кирилл.

Ирина Витальева из Пскова улетела в Египет вместе с дочерью Алисой. Они тоже возвращались домой оборванным рейсом.

Vk.com Ирина Витальева с дочерью Алисой (скриншот страницы в соцсети)

Вместе с дочкой-первоклассницей Верой отдыхала на Красном море — и погибла на Синае — Юлия Герасина.

Погибли в этой страшной катастрофе совсем молодые Евгений Явсин и Александра Чернова. Как рассказывали друзья молодого человека, Женя долго копил на этот отдых и незадолго до вылета в Египет сделал предложение своей девушке Саше.

Vk.com Евгений Явсин и Александра Чернова (скриншот страницы в соцсети)

25-летняя Юлия Булеева отправилась на отдых со своими подружками. За год до катастрофы девушка вышла замуж. Жизнь только начиналась…

Vk.com Юлия Булеева (скриншот страницы в соцсети)

Улетела в небо навсегда и 25-летняя петербурженка Марина Кондрашкова.

Vk.com Марина Кондрашкова (скриншот страницы в соцсети)

«Не думала, что Египет вызовет у меня столько положительных эмоций! Хочу ли я здесь жить? Нет. Вернусь ли я сюда? Обязательно», — последняя запись на страничке Виктории Севрюковой, погибшей в 24 года.

Vk.com Виктория Севрюкова перед вылетом из «Пулково» (скриншот страницы в соцсети)

Оборвалась жизнь в страшной катастрофе и у Елены Домашней. Она получила известность в 2011 году, став участницей телешоу «Топ-модель по-русски».

Vk.com Елена Домашняя (скриншот страницы в соцсети)

Екатерина Мурашова из Пскова погибла вместе с мамой Ириной Пикалевой. Девушка и ее мама работали в управлении социальной защиты Псковской области. В 2014 году Катя Мурашова была участницей конкурса красоты и таланта среди замужних женщин — «Миссис Псков — 2014». Дома у нее осталась 8-летняя дочь. По злой иронии судьбы, перед вылетом на курорт девушка оставила в соцсети статус — смайл в виде самолета и песню Opium Project «Я знаю, что я уже не вернусь».

Vk.com Запись на странице Екатерины Мурашовой (скриншот)

Также с мамой Еленой отправилась отдыхать молодая жительница Колпино, сотрудница налоговой инспекции Алина Гайдамак. Дома их не дождался муж и отец.

Vk.com Алина Гайдамак (скриншот страницы в соцсети)

Погибли, не вернувшись к близким, петербурженка Елена Федорова и ее маленький сын Федор.

Vk.com Елена Федорова и ее сын Федор (скриншот страницы в соцсети)

Среди погибших членов экипажа — тоже молодые люди. Старшая бортпроводница Валентина Марцевич проработала в воздухе 12 лет и, как рассказали родственники девушки, незадолго до трагедии собиралась уйти из авиации. Погиб и ее коллега, 29-летний бортпроводник Андрей Беломестнов. Дома их не дождались супруги.

Vk.com Валентина Марцевич (скриншот страницы в соцсети)

…И это лишь некоторые из тех, чьи жизни безвременно, по злой воле нелюдей, прервались в небе над Синайским полуостровом. Десятки дочерей и сыновей, отцов и матерей, братьев и сестер до сих пор отказываются верить в то, что их родных навсегда унес злополучный рейс из курортного Шарм-эш-Шейха.

«В основном на борту самолета находились молодые люди самого трудоспособного возраста, которые только начинают осваивать полученные профессии, начинают жить. Молодые пары, которые только нашли друг друга и начали свою семейную жизнь, ехали туда в свадебное путешествие или отмечали годовщину свадьбы. Это настолько страшно, что люди, только начинающие жизнь, уже с ней попрощались. Погибли 25 детей. Некоторые семьи погибли полностью: папа, мама и дети. Семья Шеиных: папа, мама и трое детей. Семья Голенковых, семья Винник», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова.

«Я до сих пор жду свою дочку»

Ирина Евгеньевна нашла в себе силы и рассказала нам о том страшном дне, когда она потеряла свою единственную дочь, Эльвиру Воскресенскую. 28-летняя девушка работала в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу инспектором отдела надзорной деятельности. Отдыхать поехала вместе с подругой. О крушении самолета Ирина Захарова узнала от своего брата, когда вместе с мужем ехала в аэропорт встречать дочку.

Vk.com Эльвира Воскресенская (скриншот страницы в соцсети)

— Еще утром совершенно спокойно, без всяких плохих мыслей, стали собираться на дачу, которая находится недалеко от «Пулково». Как раз с тем расчётом, чтобы встретить в аэропорту по дороге домой. Муж нашей дочки не мог встретить — он тоже сотрудник МЧС и в тот день как раз заступил на дежурство на сутки. Когда мы уже выехали на окружную дорогу, мне позвонил брат, чтобы уточнить, прилетела дочка или нет. Я сказала, что она прилетает сегодня в 12 часов. Он говорит: «А каким рейсом она летит?» Я говорю, что не знаю какой. Он, видимо, еще не оценивая ситуацию, говорит: «Ты знаешь, какой-то самолет пропал с радаров над Синаем. Откуда она летит?» Я говорю, что с Шарм-эль-Шейха. Он говорит: «Ты знаешь, какой-то самолет, который вылетел с Шарм-эль-Шейха, пропал с радаров…»

Я даже не хочу вспоминать, что было. Просто в первый момент в голове были мысли, что это не ее самолёт. Да быть такого не может! Это не ее рейс. Рейс не один, и вообще это не про нее. Потом позвонила ее мужу, поскольку он тоже работает в системе МЧС, всё знает. Потом эти страшные часы ожидания, которые превратились в дни. Муж дочки там был с самого начала и до конца — его подменили на работе. Я не могла поехать в «Пулково» — вообще не знаю, как выжила. Ездил папа, сдавал анализ на ДНК.

Вообще, я до сих пор не верю. Мне кажется, это не про нее, она где-то находится и просто не может еще вернуться.

Первый момент, когда появились списки, ее в них не было… Тяжело вспоминать. При всем том, что мы знали, что наши близкие были в том самолете, каждый день ждали вестей, есть ли мы в списках опознанных. Это самое страшное, когда ты, потеряв близкого, не можешь даже захоронить останки, чтобы прийти и им поклониться.

Надежда угасала постепенно, но она не угасла, я до сих пор жду свою дочку. Мне кажется, что когда-то этот страшный сон закончится. Поэтому, когда я что-то делаю сейчас, мне кажется, что это не о нас речь, не о нашей семье, не о нашей дочери. Такого просто быть не может, не могла она нас оставить с папой.

Она была очень заботливая, переживала о нашем здоровье. Даже не хотела жить отдельно от нас, когда замуж вышла. У нее была мечта построить свой дом, в одной половине которого жили бы мы, в другой — она с мужем.

Она была очень позитивной и целеустремленной. Всегда куда-то торопилась, всегда была в движении, быстро водила машину. Скорость вообще для нее много значила. Всё время куда-то опаздывала, потому что у нее было очень много планов. Хотела всё освоить и как можно быстрее. Пошла на курсы вождения мотоцикла. У них с папой была мечта втайне от меня: хотели купить на двоих хороший мотоцикл.

Она была женственная, но с мужским характером. Никогда не хныкала, старалась свои слабые стороны скрывать. Была сильной. И всем старалась помочь, чем могла. К нам приехали родственники из Донецка, с линии разграничения. С тремя детьми, с этой войны убежали. Всю заботу об этих детях она взяла на себя. Как раз перед полетом на отдых стала крёстной маленькой девочки Анастасии. Говорила, что надо теперь будет тоже подумать о своих детках. Очень хотела иметь своих детей. Это была ее мечта, потому что два года назад она потеряла двойняшек из-за преждевременных родов.

Но потом планировала доверить детей мне и работать — хотела и в профессии достичь определенных высот. Отцу говорила: «Папа, это ты майор, а я буду генералом!» Ей нравилась ее работа. Это наша с папой гордость, что мы ее вырастили настоящим человеком.

«У нас много неравнодушных людей»

Первые эмоции людей, которые потеряли своих близких, — шок, слезы, непринятие случившегося. Потом — опознание в морге немногих из тех, кого можно было опознать визуально. Затем — мучительно долгое ожидание результатов ДНК-экспертизы тех, чьи останки не поддавались опознанию. Для некоторых родственников этот кошмар до сих пор не закончился — шесть жертв катастрофы до сих пор не опознаны. Их родные надеются на результаты последних генетических экспертиз.

Всего есть около 200 неопознанных фрагментов тел. «Есть останки у египетских служб, которые были найдены при выкладке самолёта. Когда они будут переданы в Следственный комитет, будет проведена генетическая экспертиза. Ожидаем ее результатов, чтобы понимать, имеем ли мы право захоронить имеющиеся останки», — пояснила Захарова. Все неопознанные останки родственники погибших намерены захоронить в братской могиле.

Ирина Евгеньевна отметила поддержку неравнодушных горожан в первые скорбные дни; человеческая солидарность продолжает ощущаться до сих пор. «Это заслуживает огромной благодарности. В первые дни мы видели, как люди сплотились и переживали. До сих пор те, кто знали наших погибших родственников, всегда рядом с нами. Могилки всё время утопают в цветах, и свечки горят, люди приходят постоянно. Великое счастье, что у нас много неравнодушных людей. Думаю, что в первый момент для всех это было стрессом. Каждый мог оказаться в такой ситуации. В «Пулково» каждые 10−15 минут взлетает и приземляется самолет. Столько людей пользуется ежедневно этим видом транспорта, столько людей пользуется другими видами транспорта. Терроризм не имеет границ. В тот момент людей это потрясло, и каждый эту ситуацию примерял на себя. Поэтому всем было очень страшно, больно», — добавила Ирина Захарова.

По ее словам, родственники погибших в первые месяцы общались в соцсети, чтобы обмениваться малейшей новой информацией. После завершения большей части похорон люди собрались, чтобы решить, что они планируют делать в память о своих близких. В первую же встречу была высказана идея о строительстве храма. Он будет возведен на пересечении Матисова и Дудергофского канала на территории микрорайона «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Будущий настоятель храма Святого Дмитрия Солунского, памяти жертв катастрофы А321, отец Сергей потерял в этой трагедии своего друга.

Как говорит Ирина Захарова, «храм будет вмещать в себя небольшой атриум, где будут размещены фамилии наших близких, возможно, фотографии». «Очень много детей осталось без родителей. Они смогут приходить туда. Мы хотим построить дом для 224 душ и для их родственников. Чтобы этот дом жил полноценной жизнью. Это будет самая хорошая память о наших близких. Потому что она будет включать не только память о них, а еще и заботу о живых», — добавила собеседница ИА REGNUM.

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Накануне первой годовщины трагедии в городе Всеволожске Ленинградской области состоялась закладка камня на месте будущего памятника погибшим в авиакатастрофе. Как заверил глава Ленобласти, ко второй годовщине трагедии мемориал «Сад памяти» уже будет построен. Он будет представлять собой коридор из плит с именами всех погибших в авиакатастрофе и конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер. Вокруг будут высажены 224 дерева, по числу погибших в результате теракта над Синаем. Мемориал, который возведут у Дороги жизни, будет подсвечен и виден даже в ночное время.

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Ранее планировалась также закладка камня и освящение поклонного креста на месте возведения храма в Петербурге в память о жертвах теракта. Однако родственники решили дождаться окончательных результатов экспертизы по еще не опознанным останкам, поэтому перенесли церемонию на более подходящее время.

В годовщину гибели лайнера и его пассажиров, 31 октября 2016 года, большой колокол Исаакиевского собора Санкт-Петербурга ударит ровно 224 раза — по числу погибших. В крупнейшем городском соборе пройдет панихида. В крушении самолета год назад погибла и сотрудница музея «Исаакиевский собор» Ирина Шарова, а также ее 13-летняя дочь Лиля.

А рано утром панихида состоится в Троицком соборе, где с момента крушения стали собираться родственники погибших. Ровно в 7:14 там будет объявлена минута молчания. Именно в этот момент ровно год назад самолет был взорван в египетском небе…