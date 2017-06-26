Минувшая неделя стала для Владимирской области богатой на громкие задержания. 25 октября был задержан бывший глава «Газпром межрегионгаз Владимир», а также бывший заместитель главы региона Сергей Филиппов, а 26 октября появилась новость о возбуждении уголовного дела о взятки в отношении экс-заместителя нынешнего губернатора Дмитрий Хвостов. Несмотря на то, что оба фигуранта в СМИ называются «заместителями губернатора», это два «противоположных» дела: Хвостов — человек главы области Светланы Орловой, а Сергей Филиппов воспринимается не иначе, как ее враг. Смогут ли эти дела объединиться и пошатнуть позиции Светланы Орловой, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator33.ru Светлана Орлова

Глава «коммунального спрута»

Задержания Сергея Филиппова ждала вся Владимирская область. Не то чтобы все желали этого, но всё медленно, но верно к этому шло. Сначала под несколько уголовных дел попал сын Сергея Филиппова, руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов. Летом 2016 года он был признан виновным в совершении растраты в крупном размере и приговорен к четырем годами лишения свободы. После в розыск был объявлен младший сын Сергея Филиппова Алексей. Он обвиняется в преступлении, связанном с причинением имущественного ущерба путем обмана потребителей в особо крупном размере. Теперь уголовное дело завели и на отца.

Несмотря на то, что Светлана Орлова не упускает возможности рассказать о том, какой беспредел творил до ее прихода «коммунальный спрут», дела она предпочитает не комментировать. К примеру, после оглашения приговора Александру Филиппову она немногословно сказала, что приговор вынес независимый суд.

При этом Сергей Филиппов уже успел собрать пресс-конференцию и заявить о том, что на его взгляд, дела имеют политический окрас.

«Вот что творится. Ну, как мне в 2013 году сказали, как было высказано, что всю семью Филипповых, всю «под нож пустят», вот они этим и занимаются», — сказал он на пресс-конференции 28 октября.

При этом, как рассказал ИА REGNUM политический активист и политолог Кирилл Николенко, в области ходит занимательная история о том, как в 2013 году Светлана Орлова приехала во Владимир со своей командой и поселилась в гостинице. А после ужина узнала, что отель принадлежит семье Филипповых, и в ночь переехала в другой вместе со всей делегацией.

«Это противостояние связано не с тем, что кто-то здесь настроил Светлану Орлову так. Уже направляясь сюда, она имела определенную информацию о тех, кто здесь станет ее врагами. А врагами стали сами крупные предприниматели, то есть та часть бизнес-сообщества, которая достигла успеха при бывшем руководителе», — считает Кирилл Николенко.

Молодец по всем фронтам

Спустя сутки после задержания Сергея Филиппова до общественности дошла другая, уже неприятная для Светланы Орловой новость — под дело попал Дмитрий Хвостов. Причем, если СКР распространил информацию только об одном эпизоде, согласно которому вице-губернатор якобы получил 1,4 млн рублей от коммерческой строительной формы, то в УФСБ заявили о серии преступлений. Так, по данным пресс-службы регионального УФСБ, Дмитрий Хвостов получал взятки с самого начала 2014 года, когда только занял пост заместителя губернатора по строительству. И якобы вознаграждения были не только в виде денег, но и в виде недвижимости, которую чиновник оформлял на своих близких.

Дмитрий Хвостов был одним из любимчиков губернатора. На форуме «Территория смыслов на Клязьме» в начале августа 2016 года Светлана Орлова весьма лестно отзывалась о своем заме. По словам главы региона, Дмитрий Хвостов контролирует всё не только в строительстве, но и ситуации с лесами и охотой. А еще он заслужил похвалу за решение проблем очереди в детские сады, решении проблемы обманутых дольщиков, а также за достижение высоких показателей в жилищном строительстве. Однако через полтора месяца он был уволен «по собственному желанию». После того, как стало известно об уголовном деле, Светлана Орлова сообщила, что причиной отставки стало нарушение сроков при строительстве очень важных для региона объектов. Каких именно, губернатор не уточнила.

Сейчас Дмитрий Хвостов находится в изоляторе временного содержания. Он был туда определен сразу после доставки из Краснодарского края. Следователи ходатайствуют о его заключении под стражу. Октябрьский районный суд Владимира 28 октября отложил принятие решения на 72 часа, то есть до 10 утра 30 октября.

Ничего не берет

Политологи в один голос говорят о том, что сразу два громких дела в регионе, которые косвенно связаны с губернатором, отразятся на позициях Светланы Орловой, но не сильно. По мнению доктора политических наук Романа Евстифеева, ситуация не может пройти мимо, к тому же общая картина выглядит пугающе.

«Дмитрий Хвостов — это человек, который приехал во Владимирскую область в мае 2013 года, был на разных должностях, потом занял должность вице-губернатора, то есть считается, что он в команде Светланы Юрьевны, хотя до этого он не был в ее команде. Формально он стал членом ее команды в 2013 году. Но то, что он уволился еще до всей этой всплывшей истории, ситуацию нивелирует. Потери, безусловно, есть, но они не фатальные. Если не будет цепи еще каких-то событий, то, я думаю, что рейтинг губернатора с этим справится», — сказал Роман Евстифеев.

При этом политолог отметил, что Светлана Орлова явно осознает, какие риски она несет в связи с этими потерями и по тому, как она комментирует ситуацию, понятно, что она не является инициатором этого дела.

«Это очень серьезная вещь, но не критическая. То, что произошли сразу два громких задержания, ситуацию никак не улучшает, а только усиливает напряженность. Если эта цепь продолжится, то появится тенденция, которая может к чему-то привести. Если же эту цепь удастся остановить, то ситуация стабилизируется. Сейчас не так важно, чьим заместителем был Филиппов, но получилось так, что он встроен в эту цепочку, которая работает не на имидж губернатора Владимирской области».

Однако, по мнению Кирилла Николенко, репутации и положению Светланы Орловой ничего не угрожает.

«На мой взгляд, сейчас Светлана Орлова уверена, что задержания, как в отношении ее людей, так и в отношении ее врагов, не повлияют на ее позиции. Определенный повод для такого мнения у нее существует. В первую очередь то, что она показала неплохие проценты для «Единой России» на выборах. Никто не смог ей ничего противопоставить, избиратель вел себя весьма апатично. На этом фоне ей и ее команде удалось продемонстрировать, что она держит руку на пульсе и все схвачено», — сказал политолог.

Сейчас расследование обоих дел продолжается. Не исключено, что в дела будут включены и новые эпизоды.