Несмотря на оптимистические заявления иракских властей о том, что удерживаемый террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосул будет взят быстрее, чем ожидалось, основная битва за город еще впереди. Таким образом, очень важно понять, что если боевики решат стоять в Мосуле до последнего, вполне может оказаться, что им удастся достигнуть стратегической победы даже в случае их полного тактического поражения в городе, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для National Interest.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

Читайте также: National Interest: Почему битва за Мосул может обернуться катастрофой

Автор отмечает, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых часто представляют бездумными бандитами, бессердечными убийцами и простыми преступниками, все-таки представляют значительную тактическую угрозу. Они набрались значительного опыта в ходе своей пятнадцатилетней террористической деятельности в Ираке, Афганистане и Сирии. Многие из их лидеров успешно противостоят традиционным вооруженным силам, а также являются экспертами в ведении партизанской войны и боевых действий в городских условиях.

Читайте также: «Европу ждет возмездие за Мосул!»

Хотя в случае с другими городами удерживаемыми террористами, боевики оставляли их, как только ситуация оказывалась слишком напряженной, в случае же с Мосулом есть основания полагать, что руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует бороться в городе до конца.

Читайте также: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится к обороне Мосула

Некоторые могут подумать, что это хороший показатель, поскольку тогда в городе будет уничтожена большая часть командования и живой силы боевиков, что ускорит падение организации. Только это утверждение не совсем верное, а ситуация, в которой оказалось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не столь тяжелая, как кажется.

Читайте также: Олланд призывает Запад проявить бдительность в Мосуле

Мосул — огромный город, который боевики не могут защищать полностью. По некоторым данным, командование группировки оттянуло передовые дозорные пункты, целью которых было предоставить руководству разведывательную информацию о том, по какому направлению коалиция направит свои основные удары. По мере продвижения сил коалиции террористы будут, скорее всего, наносить по ним изматывающие удары, устанавливать самодельные взрывные устройства на их пути, а также применять снайперов, но не вступать до определенного момента в вооруженное соприкосновение.

Они будут медленно отступать до тех пор, пока не займут выбранную ими линию обороны, расположенную в районах, которые они на протяжении многих месяцев готовили для решающей битвы. Там организованы продуманные и многосторонние оборонные сооружения.

По всей вероятности, там устроены пересекающиеся туннели, с помощью которых живая сила может передвигаться от одной позиции к другой, не подставляясь под огонь противника. Снайперы, вероятнее всего, займут позиции в заданиях, закрывая своим огнем основные пути наступления. На дорогах также будут баррикады. На стратегически важных направлениях будут установлены минометы, ракетные установки и, возможно и танки.

Для повышения своей живучести простые бойцы будут распределены по всему театру боевых действий, концентрируясь исключительно для определенных операций. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, сформировало небольшие мобильные группы, которые будут осуществлять локальные контратаки для истощения сил иракской армии и войск коалиции в ходе их продвижения по городу. Если боевики будут бороться дисциплинированно и наносить отчаянные удары по освобождающим силам, вполне возможно, что они смогут использовать городские условия для нанесения огромного урона наступающим и продержаться в течение значительного периода времени.

Если боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы к такой стратегии, но они вполне могут пожертвовать 50,60 и даже 75% своей живой силы в ходе отчаянного сопротивления. Отступления из города не будет, поскольку, как указывают источники в осажденном городе, боевикам некуда бежать, им также невозможно вернуться в иракское общество. Таким образом, перед коалицией встает не только опасность тяжелых боев в городских условиях, но и риск развала из-за внутренних противоречий.

Читайте также: NI: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сможет удержать Мосул, но его освобождение будет долгим и тяжелым

Во-первых, затяженая операция станет испытанием характера иракской армии. Всего два года прошло с тех пор, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесло им поражение и захватило огромные территории страны. Хотя войска Багдада и были перестроены, заново обучены и получили новейшее вооружение, они еще ни разу не участвовали в долгой и сложной военной операции. Неясно, что будет, если силы Багдада начнут нести огромные потери.

Во-вторых, чем дольше будет продолжаться тактическая битва за Мосул, тем выше вероятность, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет свести на нет те непрочные связи, которые скрепляют силы коалиции, и добиться победы стратегически. Если боевики будут драться до последнего, их основной целью будет продержаться как можно дольше и нанести как можно больший урон иракской армии. Группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже доказала свою готовность погибать за свои цели и преодолевать больше трудности. По меньшей мере, до сего момента этого нельзя сказать об армии Ирака. Это боевикам прекрасно известно, поэтому они не надеются нанести поражение наступающим силам, но, возможно, попытаются использовать шанс расколоть коалицию и лишить её воли к борьбе.

Боевики надеются добиться этого следующим способом. Так, коалиция составлена из поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований, различных суннитских отрядов, небольшого числа христианских и туркоманских подразделений, курдских пешмерга, армии Багдада, а также военнослужащих США, выступающих в качестве советников, предоставляющих артиллерийскую и авиаподдержку. Многие из членов коалиции не доверяют друг другу, тогда как некоторые лидеры шиитских вооруженных формирований открыто говорили о том, что будут убивать американцев, которых встретят на поле боя. Если операция затянется, и потери среди различных формирований будут расти, риск конфликтов внутри коалиции будет возрастать.

В частности, если боеспособность иракской армии будет снижаться, а шиитским вооруженным формированиям придется брать на себя часть их ответственности, их командование решит прекратить сотрудничество с Багдадом и начать осуществлять собственный план. В худшем случае они могут начать боросться с другими формированиями или нападать на американцев.

Также существует риск того, что в процессе развития битвы, некоторые несуннитские группы решат захватить части города, которые по плану им захватывать не предписывалось. Если шииты решат войти в суннитские анклавы Мосула без разрешения, местные жители или даже бойцы суннитских формирований могут перевести свой огонь на шиитов. В таком случае коалиция может начать пожирать сама себя.

Вероятность того, что шиитские, курдские, христианские и суннитские вооруженные группы, — поскольку некоторые из них принимают приказы не из Багдада — будут работать вместе, не так велика. Чем дольше ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет удерживать город и чем больше будут потери, тем выше шансы того, что религиозные и политические противоречия между частями коалиции выйдут на поверхность.

В столь взрывоопасной ситуации не учитывается еще риск того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решит выполнить свое обещание и примет участие в операции.

Читайте также: National Interest: Идут ли Ирак и Турция к войне из-за Мосула?

Несмотря на все сложности, еще есть вероятность того, что операция по освобождению Мосула пройдет гладко, что оборона боевиков будет прорвана быстрее, чем ожидалось. Чем быстрее будет одержана победа, тем выше вероятность сохранения эффективности коалиции, однако не стоит недооценивать способности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: The Strategist: Военный успех не гарантирует стратегической победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)