Кто бы ни стал 45-м президентом США, ему придется действовать в мире, который все более сложен и непредсказуем. Недостатка советников, выступающих за то, чтобы новый Верховный главнокомандующий пошел на более активное вмешательство в тех конфликтах, которые не мог разрешить Барак Обама, не будет.

tpsdave Вашингтон

Неоконсерваторы, которые находились в состоянии спячки в разного рода аналитических центрах, станут выпускать одну работу за другой, где будет даваться список тех конфликтов, которые требуют незамедлительного внимания Вашингтона. Новый глава Белого дома должен будет тем не менее подумать как следует, прежде чем направлять туда военные ресурсы США, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Автор отмечает, что новой администрации надо избегать вмешательства в три конфликта. Во-первых, таким он считает Сирию, в которой официальные лица Вашингтона предлагают ввести бесполетную зону, создать гуманитарные коридоры и безопасные зоны для беженцев, а также нанести удары по аэродромам сирийского правительства. Однако все эти предложения могут открыть ящик Пандоры, приведя к большему насилию и противостоянию Москвы и Вашингтона.

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Автор подчеркивает, что Вашингтон должен смириться с той реальностью, в которой президент Сирии Башар Асад, вместо того чтобы «защищаться в Гаагском суде», находится в президентском дворце в Дамаске, поскольку на стороне главы Сирии находится крупная держава — Россия. И действия вооруженных сил США против правительства Сирии могут спровоцировать Москву до такой степени, что война может обрести новую грань.

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Во-вторых, Белый дом должен избегать военного вмешательство на Украине, даже если это будет означать необходимость закрыть глаза на нарушения Россией международного права. У Москвы в этой стране, к которой Кремль относится, по мнению автора, как «к государству-вассалу, которого нужно насилием принуждать к повиновению», есть национальные интересы. Когда произошел коллапс правительства Виктора Януковича, на смену которому пришли более прозападные и антироссийские власти, Кремль был вынужден идти на определенные шаги. России не нужно еще одо государство на своих границах, которые бы стремилось в НАТО.

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Придя в Белый дом, президенты Клинтон или Трамп получат точно такие же рекомендации по Украине, как и Барак Обама, — направить в страну оборонительные системы, чтобы повысить для России издержки в проведении их политики. Большое число законодателей США едины во мнении, что Белый дом сможет направить военную помощь вооруженным силам Киева на сумму до $50 млн, которая будет включать в себя все, от радаров артиллерийской разведки и боеприпасов до противотанкового оружия.

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При этом не учитывается то, как отреагирует Москва на поставки США оружия, от которого, как считает автор, будет гибнуть российские военнослужащие. Одни предложения направить оружие на этот театр боевых действий приведут к враждебности со стороны России и могут вызвать эскалацию конфликта.

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В-третьих, новая администрация США должна избегать вмешательства в войне в Йемене, где за последние 18 месяцев погибло около десяти тысяч человек. С одной стороны, этот конфликт является хрестоматийным примеров того, когда США нужно вмешиваться. Так, Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами, является стратегическим союзником США в регионе, тогда как этого нельзя сказать о хуситах — незаконном вооруженном формировании, по меньшей мере, частично поддерживаемом Ираном. Почему бы США не продать оружия на миллиарды долларов Эр-Рияду, а также предоставить его авиации возможность осуществлять дозаправку в воздухе?

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Однако стоит отметить, что помощь США, оказываемая на протяжении последних 18 месяцев, не поспособствовала разрешению конфликта. Обстановка на театре боевых действий стабилизировалась, а проправительственные войска смогли добиться лишь незначительных успехов. Если США будут продавать Саудовской Аравии оружие и осуществлять дозаправку их самолетов в воздухе, кровопролитие, учиненное в Йемене Эр-Риядом, продолжится. Президент страны Хади получит стимул к продолжению войны, а не к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Какое государство пойдет на дипломатию, когда есть неограниченная поддержка США?

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Саудовская Аравия, несомненно, обратится к следующему президенту США с просьбой сохранить статус-кво, что означает поставки оружия на миллиарды долларов, а также защиту в Совбезе ООН и Совете по правам человека.

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Кто бы ни занял пост главы Белого дома, он не должен поддаваться на эти призывы, вместо этого Трамп или Клинтон должны спросить себя, каким образом вмешательство в межконфессиональный конфликт находится в интересах США.

До того как следующий президент США примет присягу, мир значительно изменится. Перечисленные конфликты также могут измениться со временем, однако, если этого не произойдет, следующий Верховный главнокомандующий должен проявить благоразумие и осторожность и не поддаваться на призывы продемонстрировать лидерство США. Быть лидером — значит не только быть сильным, но и проявлять благоразумие, а также знать, когда не стоит усложнять и так непростую проблему.