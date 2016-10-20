ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в сентябре 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц

PIRO4D Шахматы

Казахстан и Китай

Сое — зеленый свет, а с экспортом мяса придется подождать

Казахстанские животноводы, возможно, смогут поставлять в КНР до 30 тыс. тонн говядины и 360 тыс. тонн баранины в год. Экспортные поставки должны начаться этой осенью. http://liter.kz/ru/articles/show/23432-kitai_zhd_t_myaso_iz_kazahstana

Власти Казахстана неоднократно заявляли о намерении наладить масштабный экспорт животноводческой продукции. В частности, Мясной союз Казахстана надеялся за счет поставок 500 тысяч тонн говядины в Китай в 2017 году выручить 300 млн долларов.

Ранее чиновники неоднократно сообщали об успешных переговорах с китайской стороной, однако снятие ограничений на экспорт животноводческой, мясной и растительной продукции постоянно откладывалось. Получение разрешения на ввоз животноводческой продукции в Китай планировалось на апрель, затем на май и теперь перенесено на осень.

По данным СМИ, животноводство Казахстана испытывает проблемы, связанные с «концентрацией поголовья в мелкой частной собственности, неудовлетворительным ветеринарным обслуживанием, низкой продуктивностью скота, ставшие системными трудности в кормопроизводстве».

Подписан протокол по фитосанитарным требованиям к соевым бобам (Glycine max). Казахстан планирует экспортировать в Китай до конца года 30 тыс. тонн. Более 98% сои выращивают в Алматинской области на юго-востоке республики.

Китайские грузоперевозки через Казахстан растут

С начала года количество контейнерных поездов, следующих по железным дорогам Казахстана в направлении Китай — Европа, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с первыми месяцами 2015-го — с 503 до 1210. Количество поездов, следующих в обратном направлении, хоть и возросло, но по-прежнему сильно отстает (101 поезд в прошлом году и 245 в этом).

По словам Нурсултана Назарбаева, увеличение объемов перевозок по железной дороге и через порт Актау «произошло благодаря строительству сухого порта Хоргос, железной дороги Хоргос — Алматы […] и магистрали Западная Европа — Западный Китай».

Здесь будет город заложен

Казахские власти обещают через 20 лет построить неподалеку от связывающего Китай и Казахстан транспортно-логистического хаба «Хоргос» новый город Нуркент. По мнению чиновников, строительство нового населенного пункта «крайне необходимо, так как полностью решит проблему с расселением работников и их семей, которые трудятся в свободной экономической зоне «СЭЗ — Хоргос Восточные ворота» … Всего в Нуркенте планируется построить 16 общеобразовательных школ, 14 детских садов, поликлинику на 2600 посещений в смену, стационары всех типов на 1350 коек со строительством многопрофильной больницы». Количество жителей должен составить около 100 000 человек.

Киргизия и Китай

40 млн долларов и 500 рабочих мест

Китайская компания Tmai Investment Holding и киргизские власти подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве о строительстве в Киргизии завода по производству алюминиевых радиаторов.

Киргизия не добывает бокситы и не производит алюминий. Наиболее вероятными поставщиками сырья могут стать Таджикистан, Россия или Китай. Плавку алюминия предполагается проводить, используя угольный газогенератор.

Упомянутый завод не значится в списке из 44 предприятий, которые предлагались КНР в качестве базы для переноса избыточных мощностей. Строительство завода запланировано на конец октября — начало ноября 2016 года. Инвесторы обещают создать до 500 рабочих мест на своем предприятии. Как будет распределены места между рабочими из Киргизии и Китая, не уточняется.

Первые итоги расследования теракта в посольстве Китая

Киргизские спецслужбы заявили, что заказчиками теракта в Бишкеке были действующие в Сирии уйгурские террористические группировки. Пятеро подозреваемых задержаны, еще трое находятся в розыске, заявляя при этом о своей невиновности.

Взрыв прогремел 30 августа 2016 года. Смертник на машине протаранил ворота диппредставительства, въехал на его территорию и подорвал самодельную бомбу. В результате теракта получили осколочные ранения несколько человек из обслуживающего персонала китайского посольства. Погибших, кроме самого террориста, нет.

В связи с терактом в посольстве КНР Китай приостановил выдачу виз студентам из Киргизии. Молодые люди, получившие грантовые места в вузах КНР, вышли на митинг с требованием ускорить решение их вопроса.

Госдолг растет как на дрожжах

Депутаты киргизского парламента, обсуждая рост госдолга, обратили внимание на особенности договоров с Экспортно-импортным банком Китая, главным кредитором республики.

Народных избранников обеспокоил содержащийся в тексте документа пункт, вынуждающий заемщика отказаться от иммунитета при возникновении арбитражных обязательств.

«Заемщик настоящим безоговорочно отказывается от какого-либо иммунитета на основании суверенного иммунитета или по какой-либо иной причине для себя или своего имущества в связи с любыми арбитражными разбирательствами» — цитирует депутат одну из статей договора с китайским банком.

Данный пункт позволяет Китаю в случае судебных споров с Киргизией осуществлять арбитражные разбирательства вне судов Киргизии. Таким образом, споры по кредитам могут попасть под юрисдикцию судов и органов власти Китая или иных стран. Отказаться от исполнения решений судов, сославшись на государственный иммунитет, Киргизия не сможет.

Размер внешнего долга Киргизии на июль 2016 года составил 3,76 млрд долларов (свыше 244,25 млрд рублей) и продолжает расти. В ближайшие годы республика может увеличить его объемы в 1,5 раза.

Одной строкой: В Киргизии завершились учения государств Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2016». Более двух тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники и 40 единиц боевой авиации отрабатывали проведение совместных антитеррористических операций.

Среди прочих в учениях использовались китайские вертолеты Z-9 и бомбардировщики Xian JH-7.

Таджикистан и Китай

Два меморандума и одно соглашение назад: быть ли заводу в Таджикистане?

Душанбе вновь заявил о готовности китайских партнеров реанимировать завод по производству минеральных удобрений ОАО «Азот» (бывший ЗАО СП «Таджик Азот» — прим. ИА REGNUM ) в Хатлонской области на юге страны.

На этот раз вместо меморандума о сотрудничестве, который подписывался сторонами как минимум дважды, в 2014 и 2016 годах, стороны заключили инвестиционное соглашение.

Китайская компании «Хэнан Чжун-Я холдинговая группа» планирует выпускать на первом этапе 120 тыс. тонн аммиака и 200 тыс. тонн карбамида в год. А уже через полтора года после запуска расширение производства до 300 тыс. тонн аммиака и 500 тыс. тонн карбамида в год.

Новое оборудование и перезапуск единственного в стране завода по производству удобрений обойдется китайской стороне в 360 млн долларов. По условиям соглашения 50% акции ОАО «Азот» будет принадлежать компании из КНР. Сейчас Таджикистан импортирует минеральные удобрения для нужд сельского хозяйства. Ранее ОАО «Азот» был куплен украинским предпринимателем Дмитрием Фирташем, однако в 2014 году таджикские власти национализировали завод, вернув его в госсобственность.

Границу закрывают на китайский замок

Пекин обещает профинансировать и построить на границе Таджикистана с Афганистаном четыре пограничных поста и военный учебный центр.

Кроме административных зданий, будут построены тренировочные площадки, жилые помещения и различные вспомогательные объекты с необходимым оборудованием.

Таджикистан регулярно сообщает о боестолкновениях между пограничниками и контрабандистами, переправляющими оружие и наркотики через 1344-километровую границу между Афганистаном и Таджикистаном. В начале 2016 года Китай построил одну пограничную заставу на таджикско-афганской границе.

Узбекистан и Китай

Глава Китая поддержал нового руководителя Узбекистана

Си Цзиньпин направил врио президента Узбекистана Шавкату Мирзиееву весьма комплиментарное послание. Среди прочего в сообщении говорится: «Готов, сохраняя тесные контакты с вами, решительно поддерживать усилия друг друга в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и развития, укрепления многопланового практического сотрудничества на основе совместного строительства «Одного пояса, одного пути» … китайская сторона уважает выбор узбекского народа, твердо поддерживает узбекскую сторону на ее пути развития»

Китайская госкорпорация создаст СП с крупнейшим химзаводом Узбекистана

Крупнейший химический завод Узбекистана — АО «Навоиазот» должен создать совместное предприятие с китайской компанией ChemChina. Сроки, а также условия сделки, не сообщаются.

«Навоиазот» является крупнейшим химическим заводом в Узбекистане, который введен в эксплуатацию в 1964 году. Он производит азотные удобрения, нитроновые волокна, а также занимается производством органического синтеза. Сейчас на базе завода совместно с консорциумом китайских компаний CAMCE Engineering и HQC Shanghai строится комплекс по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола

В І полугодии 2016 года Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) за 43 млрд долл. купила концерн Syngenta, что стало крупнейшим внешним поглощением, когда-либо совершенным представителями Поднебесной (сделка еще не завершена).

Корпорация продолжает активно скупать зарубежные компании — ChemChina входит в число претендентов на покупку одной из крупнейших израильских страховых компаний «Клаль Битуах».

Проходите мимо

Посольство Китая в Ташкенте приостановило выдачу индивидуальных виз гражданам Узбекистана. Желающие попасть в Китай могут получить документ только в составе туристической группы. Однако и в случае с групповыми визами, по неподтвержденным данным, консульство Китая отказывается выдавать визы «большинству узбекских граждан, имеющих в своих паспортах визы в Турцию».

Судя по всему, данные меры предприняты китайскими властями для предотвращения попадания в страну экстремистов.

Не хлебом единым…

Китай продолжает реализацию проектов «мягкой силы» в Узбекистане. Посол Китая Сунь Лицзе открыл в Ташкенте фотовыставку «Волшебство Шанхая» — на более чем 70 снимках «отображение развития взаимоотношений между Узбекистаном и Китаем, результаты сотрудничества, достигнутые в различных сферах».

Помимо фотографий, на мероприятии представлены «книги, аудио‑ и видеоматериалы, рассказывающие об обычаях и традициях китайского народа, экономической и общественной жизни Шанхая и предназначенные для Института Конфуция в Самарканде».

Туркмения и Китай

51 университет из 7 государств вошел в Союз университетов Китая и стран Центральной Азии. Организация создана для углубления научно-образовательного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». На базе объединения Китай хочет открыть дополнительные институты Конфуция.

Членами Союза университетов Китая и стран Центральной Азии стали такие вузы, как Университет Цинхуа, Синьцзянский университет, Евразийский национальный университет (Казахстан), Туркменский государственный университет им. Махтумкули (Туркменистан), Алтайский государственный технический университет (Россия).

Выводы:

1. Сроки реализации китайских проектов в странах Средней Азии становятся более подвижными. Изменения в большую или меньшую сторону зависят от важности и надежности партнеров. Проблемы в приоритетных для себя направлениях Пекин решает быстро. В остальных случаях КНР затягивает переговорный процесс, избегая обязательств.

2. КНР примеряет на себя роль основного партнера и кредитора некоторых стран региона. Позиция Пекина в переговорах становится более жесткой, а публичная риторика в адрес получателей — менее комплиментарной. Местные власти и эксперты о сложностях во взаимоотношениях с Китаем публично стараются не говорить, предпочитая заявлять о «взаимовыгодном сотрудничестве»

3. Китай продолжает наращивать влияние в сфере военного сотрудничества со странами Средней Азии. Вооружая местные армии и способствуя укреплению границ наиболее уязвимых соседей, Пекин пытается ослабить угрозы за счет буферных государств. Последние особого выбора не имеют — слабость в военной, экономической и административной сферах не позволяет им проявлять субъектность в теме обороны.