Единое национальное движение, которое уверено в своей победе на предстоящих 8 октября выборах в Грузии, перешло к активным и решительным действиям. И почва для такой решительности «появилась»: в Тбилиси поздно вечером 4 октября взорвался автомобиль депутата парламента Грузии от «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как сообщалось ранее, взрыв произошел на площади Колхозной. Сам депутат, который, по его утверждению, в момент взрыва находился в машине, «чудом», по его же словам, не пострадал, на его лбу видно лишь несколько небольших царапин. Но случайные прохожие, оказавшиеся вблизи от взорвавшейся машины, получили серьезные ранения и были доставлены бригадами скорой помощи в тбилисские клиники.

Телекомпания «Рустави-2», съемочная группа которой «оказалась» на месте происшествия спустя несколько минут после взрыва, показала обливающуюся кровью пожилую женщину, обычно торгующую овощами и фруктами с лотка на улице, на тротуаре, рядом с тем местом, где взорвался автомобиль Таргамадзе.

«Я, как обычно, вышел из офиса, сел в машину. За рулем был водитель. Как только мы свернули на Колхозную, произошел взрыв… Заднюю часть машины оторвало совсем. Видимо, взрывчатку подложили сзади», — предположил депутат. Он выразил уверенность, что взрыв был произведен с пульта дистанционного управления.

Взрыв, судя по всему, был хорошо рассчитан: он произошел в достаточно людном месте, где, с одной стороны, размещен ряд круглосуточных магазинов и аптек, а, с другой стороны, находится конечная остановка нескольких маршрутов микроавтобусов.

Очевидцы, которые случайно оказались в тот момент недалеко от места происшествия, лишь говорят, что взрыв был очень сильный, так как взрывной волной и разлетевшимися обломками машины Таргмадзе были выбиты витрины магазинов и повреждены припаркованные поблизости автомобили. Очевидцы выражают удивление, как удалось спастись тем, кто находился в самом автомобиле. По их же информации, съемочная группа одной из телекомпаний и соратники Гиви Таргамадзе по партии прибыли к месту происшествия буквально сразу же после взрыва, быстрее, чем скорая, пожарная и полиция. Ответ на эти вопросы должно дать следствие, которое МВД Грузии начало в тот же вечер. Как заявил представитель министерства внутренних дел, который находился на месте инцидента, уголовное дело возбуждено по статье 19−109 УК Грузии, что предусматривает ответственность за попытку умышленного убийства.

Взрыв произошел в тот день, когда телекомпания «Рустави-2» «запланировала» презентацию избирательной программы партии «Единое национальное движение», и эта презентация началась спустя несколько минут после инцидента с автомобилем Таргамадзе, и началась именно с этого инцидента.

Она была построена в форме телевизионных «включений» кандидатов в мажоритарные депутаты от ЕНД из разных уголков Грузии, и в каждом таком «включении» все кандидаты, активисты и сторонники ЕНД в один голос осуждали «теракт» против Гиви Таргамадзе, поздравляли его с «чудесным спасением» и однозначно обвиняли нынешнее правительство и Бидзину Иванишвили, обещая 8 октября отправить его «туда, откуда не возвращаются».

Лидеры ЕНД еще до объявления о начале расследования предложили населению свою версию случившегося, которую затем развили в многочисленных комментариях для СМИ и на презентации программы своей партии в эфире телекомпании «Рустави-2».

«Это ненормальная страна, это ненормальная ситуация, это ненормальные выборы. Бомбы взрываются в центре города, как обычно. У меня одна надежда на то, что 8 октября все это закончится, и страна начнет жить нормально», — заявил депутат нынешнего парламента от ЕНД Георгий Габашвили.

Еще один лидер ЕНД Гига Бокерия сразу же дал случившемуся квалификацию теракта и выразил уверенность, что нынешнее правительство расследовать его не сможет.

«Есть все основания для того, чтобы дать этому случаю дефиницию террористического акта», — заявил Бокерия. По его словам, нынешнее правительство расследует нереальные факты, а на то, что реально происходит в стране и что, как он подозревает, совершено нынешними властями, не реагирует.

«Хорошо, что до 8 октября осталось всего несколько дней», — сказал Бокерия. Он обещает, после 8 октября, когда к власти в стране снова придет ЕНД, новое правительство расследует это дело и доведет его до конца.

А «формальный» лидер этой партии, лидер нынешнего парламентского меньшинства Давид Бакрадзе выразил уверенность, что 8 октября грузинский народ отправит нынешнее правительство «по домам», и еще одним аргументом в пользу такого решения назвал инцидент с машиной Таргамадзе.

«Этот факт стал еще одним сильным аргументом в пользу того, почему должно закончиться это правительство. Режим Иванишвили вернул нас в ту страну, где днем на улице стреляют из оружия и взрывают машины. Эта власть закончится через четыре дня, и это не вопрос политического вкуса. Это вопрос нашей безопасности и нашего спасения», — отрезал Давид Бакрадзе.

Такая «обработка» была рассчитана на определенную категорию избирателей, массу, для которой важен факт, а не причины и последствия, и она попала в намеченную цель. «Рядовые труженики», в основной своей массе мастеровые, торговцы и таксисты, все активнее заговорили о том, что «при Мише такие теракты не устраивали», «на улицах было безопасно, и можно было спокойно выходить из дома в любое время дня и ночи»…

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ответил на этот инцидент чрезвычайным обращением. Он подчеркнул, что такая провокация могла быть запланирована только врагами Грузии, и пообещал, что все виновники, независимо от иммунитета и наличия гражданства другого государства, обязательно будут привлечены к ответственности.

«То, что произошло сегодня вечером в Тбилиси, — это не только диверсия против нашей страны. Это провокация, устроенная врагами Грузии с целью внесения беспорядков в ситуацию перед выборами. Уже начато расследование и проводятся все мероприятия, необходимые для задержания преступников. Это тяжелейшее преступление может быть в интересах только той силы, которая не может смириться со свободной и мирной предвыборной обстановкой в нашей стране», — заявил Георгий Квирикашвили.

Он обратился к тем, что спланировал и осуществил эту провокацию, и подчеркнул, что они обязательно будут строго наказаны по закону. «Ни одного преступника не защитит никакой иммунитет и гражданство другой страны», — пояснил премьер.

Между тем оценки случившемуся уже дают и лидеры других оппозиционных нынешним властям сил. Вслед за лидерами ЕНД ответственность на нынешнее правительство возложил и лидер движения «Государство для народа» Паата Бурчуладзе. Чрезвычайный брифинг в офисе партии состоялся поздно ночью, после взрыва машины Таргамадзе. Бурчуладзе прямо назвал случившееся терактом.

«Это теракт, подобного которому в Грузии после 90-х годов не осуществляли. Ответственность за него полностью лежит на правительстве. Мы требуем срочно расследовать этот теракт. Он должен быть раскрыт до выборов», — заявил Бурчуладзе.

Сравнивая случившееся с терактами 90-х годов, Паата Бурчуладзе, видимо, позабыл серии терактов, устроенных в Тбилиси при правлении Михаила Саакашвили и ЕНД, которые прежняя власть однозначно свалила на российские спецслужбы.

ЕНД на фоне этого инцидента уже активно готовится к назначенному на 16:00 часов в центре Тбилиси масштабному митингу. Телекомпания «Рустави-2» с утра сообщила, что колонна сторонников и активистов партии выехала из Зугдиди, а по пути в столицу к ней присоединятся машины из других городов и населенных пунктов региона. Как заявил телекомпании член ЕНД Тенгиз Гунава, только из региона Самегрело на митинг в Тбилиси прибудет около семи тысяч человек.

«Сегодня мы покажем нашу силу и силу народа Бидзине Иванишвили», — пообещал Гунава.

Как известно, на 8 октября в Грузии назначены парламентские выборы, а 5 октября «Единое национальное движение» планирует в центре Тбилиси масштабный митинг, который должен увенчать его предвыборную кампанию и показать всем реальное число своих сторонников.