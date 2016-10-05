Грузия: Сценарий возвращения к власти в развитии
Единое национальное движение, которое уверено в своей победе на предстоящих 8 октября выборах в Грузии, перешло к активным и решительным действиям. И почва для такой решительности «появилась»: в Тбилиси поздно вечером 4 октября взорвался автомобиль депутата парламента Грузии от «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел на площади Колхозной. Сам депутат, который, по его утверждению, в момент взрыва находился в машине, «чудом», по его же словам, не пострадал, на его лбу видно лишь несколько небольших царапин. Но случайные прохожие, оказавшиеся вблизи от взорвавшейся машины, получили серьезные ранения и были доставлены бригадами скорой помощи в тбилисские клиники.
Телекомпания «Рустави-2», съемочная группа которой «оказалась» на месте происшествия спустя несколько минут после взрыва, показала обливающуюся кровью пожилую женщину, обычно торгующую овощами и фруктами с лотка на улице, на тротуаре, рядом с тем местом, где взорвался автомобиль Таргамадзе.
«Я, как обычно, вышел из офиса, сел в машину. За рулем был водитель. Как только мы свернули на Колхозную, произошел взрыв… Заднюю часть машины оторвало совсем. Видимо, взрывчатку подложили сзади», — предположил депутат. Он выразил уверенность, что взрыв был произведен с пульта дистанционного управления.
Взрыв, судя по всему, был хорошо рассчитан: он произошел в достаточно людном месте, где, с одной стороны, размещен ряд круглосуточных магазинов и аптек, а, с другой стороны, находится конечная остановка нескольких маршрутов микроавтобусов.
Очевидцы, которые случайно оказались в тот момент недалеко от места происшествия, лишь говорят, что взрыв был очень сильный, так как взрывной волной и разлетевшимися обломками машины Таргмадзе были выбиты витрины магазинов и повреждены припаркованные поблизости автомобили. Очевидцы выражают удивление, как удалось спастись тем, кто находился в самом автомобиле. По их же информации, съемочная группа одной из телекомпаний и соратники Гиви Таргамадзе по партии прибыли к месту происшествия буквально сразу же после взрыва, быстрее, чем скорая, пожарная и полиция. Ответ на эти вопросы должно дать следствие, которое МВД Грузии начало в тот же вечер. Как заявил представитель министерства внутренних дел, который находился на месте инцидента, уголовное дело возбуждено по статье 19−109 УК Грузии, что предусматривает ответственность за попытку умышленного убийства.
Взрыв произошел в тот день, когда телекомпания «Рустави-2» «запланировала» презентацию избирательной программы партии «Единое национальное движение», и эта презентация началась спустя несколько минут после инцидента с автомобилем Таргамадзе, и началась именно с этого инцидента.
Она была построена в форме телевизионных «включений» кандидатов в мажоритарные депутаты от ЕНД из разных уголков Грузии, и в каждом таком «включении» все кандидаты, активисты и сторонники ЕНД в один голос осуждали «теракт» против Гиви Таргамадзе, поздравляли его с «чудесным спасением» и однозначно обвиняли нынешнее правительство и Бидзину Иванишвили, обещая 8 октября отправить его «туда, откуда не возвращаются».
Лидеры ЕНД еще до объявления о начале расследования предложили населению свою версию случившегося, которую затем развили в многочисленных комментариях для СМИ и на презентации программы своей партии в эфире телекомпании «Рустави-2».
«Это ненормальная страна, это ненормальная ситуация, это ненормальные выборы. Бомбы взрываются в центре города, как обычно. У меня одна надежда на то, что 8 октября все это закончится, и страна начнет жить нормально», — заявил депутат нынешнего парламента от ЕНД Георгий Габашвили.
Еще один лидер ЕНД Гига Бокерия сразу же дал случившемуся квалификацию теракта и выразил уверенность, что нынешнее правительство расследовать его не сможет.
«Есть все основания для того, чтобы дать этому случаю дефиницию террористического акта», — заявил Бокерия. По его словам, нынешнее правительство расследует нереальные факты, а на то, что реально происходит в стране и что, как он подозревает, совершено нынешними властями, не реагирует.
«Хорошо, что до 8 октября осталось всего несколько дней», — сказал Бокерия. Он обещает, после 8 октября, когда к власти в стране снова придет ЕНД, новое правительство расследует это дело и доведет его до конца.
А «формальный» лидер этой партии, лидер нынешнего парламентского меньшинства Давид Бакрадзе выразил уверенность, что 8 октября грузинский народ отправит нынешнее правительство «по домам», и еще одним аргументом в пользу такого решения назвал инцидент с машиной Таргамадзе.
«Этот факт стал еще одним сильным аргументом в пользу того, почему должно закончиться это правительство. Режим Иванишвили вернул нас в ту страну, где днем на улице стреляют из оружия и взрывают машины. Эта власть закончится через четыре дня, и это не вопрос политического вкуса. Это вопрос нашей безопасности и нашего спасения», — отрезал Давид Бакрадзе.
Такая «обработка» была рассчитана на определенную категорию избирателей, массу, для которой важен факт, а не причины и последствия, и она попала в намеченную цель. «Рядовые труженики», в основной своей массе мастеровые, торговцы и таксисты, все активнее заговорили о том, что «при Мише такие теракты не устраивали», «на улицах было безопасно, и можно было спокойно выходить из дома в любое время дня и ночи»…
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ответил на этот инцидент чрезвычайным обращением. Он подчеркнул, что такая провокация могла быть запланирована только врагами Грузии, и пообещал, что все виновники, независимо от иммунитета и наличия гражданства другого государства, обязательно будут привлечены к ответственности.
«То, что произошло сегодня вечером в Тбилиси, — это не только диверсия против нашей страны. Это провокация, устроенная врагами Грузии с целью внесения беспорядков в ситуацию перед выборами. Уже начато расследование и проводятся все мероприятия, необходимые для задержания преступников. Это тяжелейшее преступление может быть в интересах только той силы, которая не может смириться со свободной и мирной предвыборной обстановкой в нашей стране», — заявил Георгий Квирикашвили.
Он обратился к тем, что спланировал и осуществил эту провокацию, и подчеркнул, что они обязательно будут строго наказаны по закону. «Ни одного преступника не защитит никакой иммунитет и гражданство другой страны», — пояснил премьер.
Между тем оценки случившемуся уже дают и лидеры других оппозиционных нынешним властям сил. Вслед за лидерами ЕНД ответственность на нынешнее правительство возложил и лидер движения «Государство для народа» Паата Бурчуладзе. Чрезвычайный брифинг в офисе партии состоялся поздно ночью, после взрыва машины Таргамадзе. Бурчуладзе прямо назвал случившееся терактом.
«Это теракт, подобного которому в Грузии после 90-х годов не осуществляли. Ответственность за него полностью лежит на правительстве. Мы требуем срочно расследовать этот теракт. Он должен быть раскрыт до выборов», — заявил Бурчуладзе.
Сравнивая случившееся с терактами 90-х годов, Паата Бурчуладзе, видимо, позабыл серии терактов, устроенных в Тбилиси при правлении Михаила Саакашвили и ЕНД, которые прежняя власть однозначно свалила на российские спецслужбы.
ЕНД на фоне этого инцидента уже активно готовится к назначенному на 16:00 часов в центре Тбилиси масштабному митингу. Телекомпания «Рустави-2» с утра сообщила, что колонна сторонников и активистов партии выехала из Зугдиди, а по пути в столицу к ней присоединятся машины из других городов и населенных пунктов региона. Как заявил телекомпании член ЕНД Тенгиз Гунава, только из региона Самегрело на митинг в Тбилиси прибудет около семи тысяч человек.
«Сегодня мы покажем нашу силу и силу народа Бидзине Иванишвили», — пообещал Гунава.
Как известно, на 8 октября в Грузии назначены парламентские выборы, а 5 октября «Единое национальное движение» планирует в центре Тбилиси масштабный митинг, который должен увенчать его предвыборную кампанию и показать всем реальное число своих сторонников.