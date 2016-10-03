Минувшая неделя в очередной раз показала насколько широк раскол между Казахстаном и Россией. Причем раскол этот наблюдается не на верхних уровнях власти и не на нижних, на уровне простых обывателей, а где-то посередине. Там, где находится хоть и немногочисленная, но от этого не менее важная прослойка — интеллигенция. Именно интеллигенция старается приложить все силы для того, чтобы Казахстан максимально отдалился от своего северного соседа и был как можно менее от нее зависим. Именно интеллигенция влияет на умы и сердца верхних и нижних слоев, задавая тон их внутреннему отношению к России и русским. И, увы, к сожалению, приходится констатировать, что их пламенные обвинения довольно часто бывают небеспочвенны.

Хлудов Николай. В юрте. 1891

Комсомольско-боксерская правда

Начало недели в Казахстане было ознаменовано великой обидой на российского боксера Евгения Тищенко. Причем обиделись казахстанцы на олимпийского чемпиона уже во второй раз.

Первую обиду Евгений Тищенко нанес во время Олимпиады в Рио, когда в финале выиграл бой с казахстанским боксером Василия Левита и стал золотым призером Олимпийских игр.

Казахстанским болельщикам победа российского спортсмена показалась весьма спорной. Дальнейшее отстранение рефери, которые судили бой Тищенко с Левитом, от судейства только укрепило казахстанцев в их убеждении, что российский боксер должен был отказаться от золотой медали в пользу своего соперника. Однако сам Левит, вернувшись в Казахстан, заявил, что даже если бы Тищенко решился на такой поступок, то он бы не принял медаль из его рук. Но боксера не услышали. Была даже написана петиция в Олимпийский комитет с требованием пересмотреть результаты боя. Увы, одного возмущения любителей бокса оказалось мало и победа Тищенко осталась в силе. Левиту же, ставшему серебряным призером, на родине вручили 250 тысяч долларов (16,2 млн руб) — ровно столько, сколько получили те, кто взял «золото».

Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Не он себе вручал победу и медаль, а профессиональные судьи. Все вопросы к ним.

Но у Евгения нашлись доброжелатели, которые выложили в Интернет интересную видеозапись. Съемка от 19 сентября в студии «Комсомольской правды». Несколько минут до начала эфира.

Заместитель редактора отдела политики «Комсомолки» Александр Гамов инструктирует боксера. И между ним и Тищенко происходит такой диалог:

Тищенко: «На самом деле по реакции публики — это лишнее на самом деле. Меня и так все спрашивают.

Гамов: Да все нормально.

Тищенко: Мне по кайфу, как они визжат. Я их не сильно уважаю на самом деле.

Гамов: Если будет что-то лишнее, мы уберем.

Тищенко: В принципе нацию не сильно уважаю.

Гамов: Про это не надо здесь. Про нацию.

Тищенко: Поэтому я про нацию не говорю.

Гамов: Нет, вы все правильно говорите.

Этот диалог произвел эффект разорвавшейся бомбы. Материал о том, что Тищенко не уважает казахов, появился во многих СМИ. И хотя в самом диалоге название нации не прозвучало, в Казахстане были уверены — речь о них. На олимпийских трибунах казахстанские болельщики попросту освистали («визжали») российского спортсмена.

Директор департамента по связям с общественностью Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (фонд являлся спонсором казахстанской Олимпийской сборной — ИА REGNUM ) Айдар Махметов назвал Тищенко «шовинистом, фальшивым чемпионом и фальшивым человеком».

Конечно, звучали немногочисленные голоса в защиту боксера: говорил он не о казахах, а о ком-то другом. Но когда на сайте «Комсомольской правды» вышла финальная версия интервью, все сомнения развеялись.

«Зал и казахская публика недостойно себя повели по отношению ко мне, я считаю», — заявил боксер. Вскоре выяснилось, что Тищенко стал жертвой погнавшихся за сенсацией журналистов: ему было обещано, что запись с резкими высказываниями в эфир не выйдет.

«За это время мне столько гадостей написали, что было уже невозможно терпеть. Хотя это не давало мне права так высказываться. В следующий раз надо думать, что говоришь. Я приношу свои извинения всем казахским болельщикам и казахскому народу за своё высказывание. Я уважаю все нации и здраво отношусь к критике. Многие даже не знают, как это тяжело — бороться на ринге, тем более в поединке за золотую медаль, отдавая все силы на результат. Я получал сотни негативных отзывов, которые были написаны с грубыми словами, орфографическими ошибками. Письма отправляли и в адрес президента, и моей семьи. Было неприятно. Я был в Казахстане, и мне очень понравилось там, поэтому обидеть народ я не хотел. Это было спровоцировано не самыми порядочными людьми и журналистами», — отметил он позже в интервью «Бел.ру».

Однако извинения приняты не были. Заодно в «черный общественный список» попал и инструктировавший боксера заместитель редактора отдела политики «Комсомолки» Александр Гамов. От него тоже ожидали извинений. Однако их не последовало: «Я сам в Оренбургской области вырос. То есть национального подтекста какого-то не было в интервью», — отметил Гамов в интервью казахстанскому порталу «Тенгриньюс».

Российский цирюльник

В отличие от Тищенко другой именитый российский спортсмен, футболист Андрей Аршавин настолько хорошо относится к Казахстану, что не готов променять его даже на Швейцарию. Об этом спортсмен, перебравшийся в марте 2016 года в Алма-Ату, чтобы играть за футбольный клуб «Кайрат», сообщил в интервью газете «Спорт День за днем».

«Откровенно говоря, не хотелось бы переезжать в страну, где не говорят по-русски. В этом смысле Казахстан — это же почти Россия. Поэтому мне там комфортно», — пояснил Аршавин. И даже ответил на обязательный для приезжих в Казахстан гостей вопрос об отношении к национальной кухне: «Сейчас довольно часто ем казы (колбаса из конины — ИА REGNUM ), хотя раньше не был поклонником этого кушанья. А вообще постоянно ем конину в самом разнообразном виде. Вот бешбармак (казахское национальное блюдо, состоящее из мяса, как правило конины, теста и лука — ИА REGNUM ) мне, честно говоря, не понравился», — признался футболист.

Он также сообщил, что с помощью друзей довольно быстро освоился на новом месте. Думается, что не последнюю роль тут сыграл вопрос финансовый. Еще в феврале, до официального перехода российского футболиста в казахстанскую команду, в СМИ появилась информация, что его оклад составит 120 тысяч долларов (7,8 млн руб.). Слухи вызвали сильное возмущение в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана. Особенно сильно возмущался депутат Мухтар Тиникеев: «Аршавину положили зарплату более миллиона долларов. Задумайтесь! Более миллиона в год! Есть легионеры с зарплатой по 30 тысяч долларов в месяц. Нам нужен такой футбол? Спорт вообще такой нужен или нет? Почему эти деньги не направляются на детский спорт? На открытие дворовых площадок?»

Руководство футбольного клуба «Кайрат» ситуацию прокомментировало так: «Ни один из игроков ФК «Кайрат» не получает подобной зарплаты. Одной из главных целей привлечения Андрея Аршавина в ФК «Кайрат» является его большой международный опыт, который несомненно пригодится клубу в еврокубковых матчах, а также популяризация казахстанского футбола как внутри страны, так и за ее пределами. Первый результат приезда Аршавина в Казахстан уже есть — посещаемость матчей с участием «Кайрата» увеличилась по всей стране, о чем говорят последние статистические данные». Но при этом оклад Аршвина так и не назвали.

Держит сумму в секрете и сам футболист. Буквально на днях в одном из интервью Андрей Аршавин сообщил, что уже не вернется в Российскую футбольную премьер-лигу, така как «этот поезд ушёл ещё с предыдущей остановки», а играть продолжает в том числе и ради денег: «Много причин. И эти тоже (улыбается). Я не зарабатываю больших денег. Сколько? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два», — отшутился он.

Был Аршавин и в числе главных ньюсмейкеров минувшей недели. Он пообещал лично обрить наголо одного из казахстанский блогеров, который еще в марте поставил свою шевелюру на то, что российский футболист не забьет в казахстанском чемпионате за сезон и 8 мячей. 28 сентября во время матча «Кайрат — Актобе» Аршавин забил единственный за эту игру гол, оказавшийся восьмым на его личном счету в сезоне, и записал видео-обращение: «Петр, здрасьте. У вас хватило смелости и дерзости в начале сезона заявить, что вы побреете свою голову наголо, если я забью восемь голов. Сегодня это событие случилось. К счастью или сожалению для вас, не знаю. Поэтому назначайте время и место. Я готов приехать и сделать это сам лично», — сказал футболист.

Блогер от пари не отказался, сообщив, что руководство футбольного клуба «Кайрат» должно само назначить время и место стрижки.

Общественность замерла в ожидании.

Откуда ветер дует

Но антироссийские настроения в Казахстане спортом, увы, не ограничиваются. На этой неделе журналисты казахоязычного сайта Qamshy. kz обнаружили российский след в распространении салафизма в Казахстане. Впрочем, как выяснилось, анализировали они интервью казахстанского же религиоведа Асылбека Избаирова, опубликованное на российском сайте «Информационно-аналитический центр».

«…Он заявил, что «запрет салафизма в Казахстане равносилен ограничению всей исламской религии». Высказывая мнение о действиях государства, направленных на борьбу с терроризмом в Казахстане, борьбу с салафизмом Асылбек Избаиров оценил как игру с огнем. После публикации многие высказали подозрение, что религиовед возможно находится под влиянием российских идеологов. Оказывается, сайт, опубликовавший это заявление, принадлежит сотруднику управления внутренней политики Кремля Алексею Власову. Мы далеки от мысли утверждать, что один из ведущих религиоведов Казахстана, Асылбек Избаиров, действительно человек пророссийской направленности или в какой-то мере зависит от отдельных групп и государственных органов этой страны», — говорится в статье.

Авторам материала показалось странным, что в мае 2016 года «российские мусульмане» обратились с письмом к руководству Саудовской Аравии, в котором выразили свое несогласие на экстрадицию по запросу правоохранительных органов Казахстана задержанного полицией Саудовской Аравии лидера салафитов Шейха Абдухалила Абдужаппарова.

«В письме говорилось, что в Казахстане Абдужаппарова обвиняют по надуманным основаниям и злостно преследуют. Тут невольно появляется вопрос: какое дело российским политическим группам до внутренних дел Казахстана? Ведь между нашими странами установлено только экономическое партнерство и дружеские отношения. Российские эксперты очень живо обсуждали также июньские теракты в Актобе (Актюбинске — ИА REGNUM ). И не просто обсуждали, а давали различные оценки — наблюдалась попытка иначе оценить эти события, показать с отрицательной стороны позицию казахстанских властей», — оценил ситуацию автор публикации.

Есть у него и «доказательства» причастности России к радикальным беспорядкам в Казахстане: «Существует немало причин связывать террористические акты в Казахстане с Россией. Возможно, Россия, желающая держать Казахстан «на коротком поводке», может расценивать сближение с Китаем, совместные разработки проектов в нефтегазовой отрасли, торговле и машиностроении как «предательство». Помимо этого Россия не прочь «экспортировать» террористов Кавказа, которые долгие годы являются ее головной болью», — резюмирует автор статьи.

В Казахстане привычно ищут руку Кремля во всех происходящих в стране событиях. К примеру, о ней говорили и когда был арестован чимкентский бизнесмен Тохтар Тулешов, обвиненный в подготовке государственного переворота. И тоже в среде интеллигенции, сосредоточенной в социальных сетях.

Однако с такой трактовкой интервью Асылбека Избаирова не согласились в самом «Информационно-аналитическом центре», опубликовавшем материал-первоисточник. 30 сентября на сайте по этому поводу появилась статья «Салафиты в Казахстане: мнения экспертов разделились».

«Коллеги из казахскоязычного ресурса Qamshy. kz отреагировали на высказывания Асылбека Каримовича довольно нетривиальным образом, обвинив его в обелении салафизма — ортодоксального течения в исламе. Очевидно, что эксперт, призвавший к взвешенному и острожному подходу при введении каких-либо репрессивных мер, в том числе в отношении идеологии салафизма, задел оголенный нерв казахстанского общества», — говорится в публикации.

Далее автор статьи напоминает, что дискуссии относительно необходимости запрета салафизма в Казахстане ведутся уже давно.

«Салафиты, маркирующие свою принадлежность к ортодоксальному течению ислама заметными деталями внешнего вида — короткими брюками, бородами, хиджабами и никабами — и от того выглядящие вызывающе чужеродно в светском Казахстане, сразу стали главными подозреваемыми в брожениях внутри мусульманской общины. А после терактов в Актобе (Актюбинске) и Алматы (Алма-Ате), произошедших летом нынешнего года, салафиты оказались в центре исламофобских настроений, захлестнувших казахстанское общество. Эта кампания общественного осуждения имела и законодательные последствия. Так, в антитеррористическом пакете законопроектов, поступивших в парламент РК в сентябре, уже рассматривается вопрос о запрете этой ортодоксальной идеологии».

Кстати, о том, что Казахстан — светское государство, на днях напомнил известный казахстанский политик Даниал Ахметов, занимающий ныне пост акима (губернатора) Восточно-Казахстанской области.

На заседании, посвященном обсуждению вопроса противодействия религиозному экстремизму и терроризму, Даниал Ахметов заявил, что необходимо работать с каждым салафитом в отдельности, а не заниматься «совковой» пропагандой. При этом он отметил, что госслужащим не стоит регулярно ходить в мечеть.

«В Казахстане есть два официальных религиозных праздника — Курбан айт и Рождество, когда приемлемо ходить в мечеть и церковь. Каждую пятницу десятки госслужащих пропадают в мечетях. При этом никого не волнует, что это рабочее время. Прекращайте это! Посещение культовых заведений — это, в первую очередь, нарушение трудовой дисциплины. Не забывайте, Казахстан — это светское государство», — напомнил Ахметов своим подчиненным.

Между тем, на минувшей неделе была еще одна публикация, которая выстроила ассоциативную цепочку между салафитами и Россией. Речь идет об интервью политолога Азимбая Гали, в котором эксперт высказался по поводу идеи проводить проповеди в мечетях на русском языке. Напомним, соответствующий вопрос сейчас рассматривается в Министерстве по делам религий и гражданского общества.

По мнению Гали, проповеди на русском языке в мечетях — ничто иное как подрыв основ государства.

«Казахский ислам — часть мирового ислама. Не правильно следовать за понятием «традиционный ислам» — оно слишком расплывчатое. Поэтому не надо ни на кого оглядываться, надо говорить прямо — «казахский ислам». Узбеки, таджики, туркмены, кыргызы, как и казахи, превращаются в этнос исламистов. А у русских России свой путь — православие. Толерантная Европа повернулась лицом к правому национализму. Единственный правильный ответ глобальной клерикализации — национализм и казахский ислам. А разрешение в казахских мечетях вести проповеди на русском языке — прямой путь официальному «русскому исламу» в Казахстане. Русский ислам не признает казахский язык, казахскую культуру, казахские традиции. Более того, он не считает казахский ислам исламом. Мы в Казахстане, «проявляя заботу» о русском языке, наживаем себе языковые беды — так, русскоязычные казахи превращаются в отдельную нацию, у них появляется свой язык, своя религия. То есть в будущем они будут придерживаться одной разновидности салафизма, которую можно будет называть «русский ислам», — предупреждает Гали.

Впрочем, его нетерпимость к русскому миру — уже давно не секрет. Достаточно вспомнить о том, что в начале сентября именно этот общественный деятель призывал отменить официальный статус русского языка в Казахстане, поскольку «русские — всего 20% от общего числа населения страны».

Одним словом, Азимбай Гали, который также считается представителем интеллигенции, продолжает гнуть свою антирусскую линию. И не он один. В том числе и благодаря таким высказываниям, которые позволил себе российский боксер Евгений Тищенко.