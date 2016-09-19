Удар коалиции США по вооруженным силам Сирии 17 сентября можно было остановить раньше, если бы между Россией и США поддерживалась более эффективная связь, пишет Пол Маклири в статье для Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

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Автор отмечает, что через тридцать минут после того, как бомбардировщики США, Великобритании, Дании и Австралии начали наносить удары по предполагаемому скоплению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенных близ сирийского города Дайр-эз-Заур, в командном центре российско-американской коалиции зазвонил телефон. На другом конце линии офицер Вооруженных сил России пытался что-то сообщить, однако никто не мог понять, о чем речь. Офицеру пришлось перезвонить.

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Как заявил 20 сентября официальный представитель объединённого центрального командования ВС США полковник Джон Томас, к моменту, когда военнослужащий России смог связаться с назначенным контактным лицом со стороны коалиции США — который отошел со своего поста, — по сирийской армии уже было нанесено «изрядное количество ударов».

Хотя командование отозвало бомбардировщики в течение нескольких минут, урон уже был нанесен. По некоторым оценкам, в результате инцидента, который произошел за двое суток до окончания перемирия, было убито около 60 военнослужащих армии Сирии.

По словам Томаса, США готовили удар на протяжении двух-трех суток, ведя наблюдение. Он добавил, что командование проводит расследование, однако отметил, что точных сроков его завершения не установлено.

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Вместе с провалом режима перемирия исчезли и планы обмена информацией между США и Россией о местонахождении целей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы не будем делать никаких шагов, пока нам не скажут дипломаты», — отметил Томас. «Мы ждем, что от нас потребуется, однако я не думаю, что это ситуация, при которой мы можем надеяться на значительный прогресс в ближайшее время», — добавил он.

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В ходе пресс-конференции в Вашингтоне 20 сентября еще один высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США генерал Герберт Карлист заявил, что речь не идет ни о каком сотрудничестве с Москвой, по крайней мере, на данный момент. По его словам, «на протяжении обозримого будущего мы будем находиться в процессе деконфронтации, а не проводить совместные операции» с Россией.