Поэтапное снятие международных санкций с Ирана позволяет исламской республике укреплять свои позиции в регионе. Тегеран продолжает развивать отношения с надежными союзниками, такими как Армения, предусматривающие реализацию различных экономических и транспортных программ. Не забывает Иран и о сотрудничестве с Россией, нацеленном, в частности, на обеспечение безопасности в регионе и стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

О том, как развитие ирано-российского сотрудничества может сказаться на Армении и какую роль в этих процессах может сыграть Ереван, ИА REGNUM рассказал заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

«Если рассматривать сотрудничество между Ираном и РФ в контексте сирийской проблемы, можно сказать, что здесь речь даже идет о краткосрочных союзнических отношениях. Как вы знаете, Иран предоставил российской стороне свою сухопутную территорию и часть акватории Каспийского моря для нанесения ударов по террористическим группировкам в Сирии», — подчеркнул Восканян.

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По его словам, в данном контексте такого рода сотрудничество исходит также из интересов Армении, в частности, учитывая факт наличия армянской общины в Сирии, которая страдает от действий этих террористических структур. «Тем не менее есть фактор, вызывающий некоторое беспокойство в Ереване. Это касается политики России, направленной на включение Азербайджана в орбиту своих интересов, в рамках которой Азербайджану предлагается переориентироваться на Иран в качестве альтернативы Турции», — отметил эксперт.

Photolure Газопровод Иран-Армения

По его словам, Россия, таким образом, пытается в каком-то смысле «подтолкнуть» Азербайджан в сторону Ирана, формируя различные форматы трехстороннего сотрудничества. «В данном контексте у Армении с Ираном есть собственная повестка дня. Армения не должна обращать внимания на создание различных форматов, один из участников которых ведет по отношению к нам враждебную политику. Речь идет об Азербайджане», — добавил Восканян.

Он подчеркнул, что Иран, участвуя в такого рода форматах, придает также важное значение отношениям с Арменией. «Иран ни в коем случае не примет участия в какой-либо программе, направленной на изоляцию Армении. Это, естественно, в первую очередь исходит из интересов самого Ирана, совпадающих с нашими интересами», — отметил эксперт.

Восканян также отметил, что укрепление позиций Армении на Южном Кавказе, по сути, выгодно как российской, так и иранской политической элите. «Россия, являясь сверхдержавой, имеет различные политические элиты и различные лоббистские группы. Некоторым из них может не понравиться укрепление Армении, но это не означает, что оно неприемлемо, опасно или невыгодно РФ», — подчеркнул эксперт.

Администрация президента Армении Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани

Отвечая на вопрос, как он оценивает возможности Армении в качестве платформы для выхода иранских товаров на рынки ЕАЭС, Восканян отметил, что, являясь единственной страной в Евразийском экономическом союзе, имеющей сухопутную границу с Ираном, Армения обладает перспективными условиями и возможностями в данном вопросе. «Соответственно в этом плане стартовые условия Армении являются лучшими среди всех стран ЕАЭС. Свободная экономическая зона, которую Армения намерена создать на территории Мегри (приграничный город с Ираном), также создаст для иранцев серьезную базу для иранских инвестиций в Армении, налаживания совместного производства товаров, которые могут выйти на рынки Союза с маркировкой «Сделано в Армении», — подчеркнул Восканян.

После встречи глав правительств стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшейся 12 августа этого года в Сочи, бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил, что на этой встрече была достигнута договоренность о создании в Мегри свободной экономической зоны, что даст возможность бизнесменам стран ЕАЭС и Ирана основывать предприятия в указанной зоне и экспортировать продукцию на общий рынок ЕАЭС.