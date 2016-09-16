18 сентября, в единый день голосования, воронежцы наравне с другими гражданами России смогут принять участие в выборах тех, кто ближайшие пять лет будет представлять их интересы в нижней палате парламента. Собственно предвыборная кампания уже фактически завершилась, и можно подвести ее итоги.

Алексей Иванович Корзухин. Надоел. 1886

В этом году, напомним, 450 мест в думе поделят депутаты-списочники и одномандатники. По данным областной избирательной комиссии, Воронежская область получит как минимум четыре места в думе (по числу одномандатных округов), а как максимум — даже десять, с учетом списочников. Но тут, оговорился на встрече с журналистами 14 сентября председатель облизбиркома Владимир Селянин, все зависит от активности избирателей: чем выше явка, тем шире представительство региона в Госдуме.

Кто идет в Госдуму: от «молочного короля» до продавца-консультанта

Избирательная кампания в регионе фактически началась задолго до ее официального старта: еще в марте региональная КПРФ назвала своих кандидатов по одномандатному округу, чуть позже стало известно, что лидера сменило региональное отделение «Справедливой России», а в мае «Единая Россия» с размахом провела праймериз по выборам кандидатов в Госдуму.

Свои списки в ЦИК на выборах в Госдуму сумели зарегистрировать 14 партий. Правда, далеко не все они выдвинули кандидатов исключительно по региону — многие выдвинули территориальные группы. Например, «Единая Россия» объединила Воронежскую область с Липецкой, Рязанской и Владимирской. Список возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев — впрочем, вряд ли он поменяет кресло главы региона на место в Госдуме. Другие воронежцы в списке — замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко (он на третьем месте), Татьяна Сапрыкина, занявшая второе место по списку в праймериз, оказалась на шестой строчке, фермер Александр Князев, также в списке депутат облдумы Оксана Ярковая (пятое место) .

Региональную группу КПРФ (Воронежская и Белгородская области) возглавил также Сергей Гаврилов (в думу шестого созыва также избирался от Воронежской области), на третьей строчке — депутат облдумы, лидер реготделения партии Сергей Рудаков, на шестом — депутат гордумы, экс-кандидат в мэры и губернаторы Константин Ашифин, на восьмом — депутат облдумы Андрей Померанцев, на десятой строчке экс-худрук воронежского ТЮЗа Александр Латушко.

Список «Справедливой России» возглавил президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. На второй строчке списка — главный редактор газеты «Россошь» Виталий Климов, на третьей — правозащитница Светлана Измайлова, на четвертой строчке — депутат гордумы Артем Рымарь.

ЛДПР поделила список на четыре региональных группы, в который вошли восемь кандидатов. Наиболее известные из них — депутат областной думы Александр Овсянников и депутат гордумы Олег Бурцев, а вот имена остальных кандидатов мало что скажут обычному избирателю: помощник депутата облдумы Максим Филиппов, мастер строительных и монтажных работ Григорий Воронин, индивидуальный предприниматель Вячеслав Лаптуров, врач — оториноларинголог Дмитрий Фадеев, помощник депутата Госдумы Марина Спицына и продавец-консультант одной из торговых сетей Александр Мещеряков.

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На четыре места по одномандатным округам в Воронежской области претендуют 35 кандидатов. По избирательному округу №87 (Железнодорожный, Левобережный, Центральный районы Воронежа, Каширский, Лискинский, Новоусманский районы области) регистрацию прошли восемь кандидатов, это: единоросс и действующий депутат Госдумы, основатель молочного холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев, представитель «Партии Роста» Константин Корнев, экс-кандидат в мэры и экс-депутат гордумы Галина Кудрявцева от «Коммунистов России», депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ, Максим Филиппов от ЛДПР, экс-мэр Борис Скрынников от «Патриотов России», Борис Супренок от «Яблока», Артем Рымарь от «Справедливой России». Отметим, что в течение избирательной кампании наибольшую активность по округу №87 проявляли штабы кандидатов от «ЕР» и КПРФ: билборды встречались буквально на каждом шагу, и именно между этими кандидатами и развернется основная борьба.

По избирательному округу №88 прошли также восемь кандидатов — действующий депутат Госдумы Сергей Чижов от «Единой России», Кирилл Осинин от «Партии Роста», Оксана Аверьянова от «Коммунистов России», Андрей Померанцев от КПРФ, Александр Овсянников от ЛДПР, Сергей Кочетов от «Патриотов России», Геннадий Пономарев от «Яблока», Светлана Измайлова от «Справедливой России». По этому округу (объединяет Ленинский и Советский района Воронежа, Нововоронеж, Нижнедивицкий, Острогожский, Репьевский, Семилукский, Хохольский районы области) можно говорить лишь об одном основном претенденте — Сергее Чижове, который нацелился уже на четвертый «сезон» в Госдуме. Конкуренцию ему мог бы составить Андрей Померанцев, депутат областной думы, до этого несколько созывов проведший в городской думе, но ему может помешать слабая известность в районах области.

В избирательном округе №89 (Коминтерновский район Воронежа, Борисоглебск, Аннинский, Верхнехавский, Грибановский, Панинский, Поворинский, Рамонский, Терновский, Эртильский районы области) регистрацию прошли десять кандидатов: Андрей Свиридов от «Партии Роста», Алексей Журавлев от «Родины», Илья Гуллов от «Коммунистов России», Сергей Рудаков от КПРФ, Олег Бурцев от ЛДПР, Владислав Ходаковский от «Парнаса», Иван Каменев от «Патриотов России», Валентина Боброва от партии «Зеленые», Роман Харцызов от «Справедливой России» и Алексей Ковтун от «Гражданской силы». Это единственный округ, в котором «ЕР» своего кандидата не выдвинула. Основные претенденты на мандат — действующий кандидат Госдумы, член фракции «Единой России» и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, а также депутат облдумы, лидер воронежского КПРФ Сергей Рудаков.

Девять кандидатов зарегистрированы в округе №90 (Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Енисейский, Кантемировский, Новохоперский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Россошанский, Сухобузимский, Таловский). Это — Андрей Марков от «Единой России», Марина Лютикова от «Партии Роста», Юрий Щербаков от «Коммунистов России», Руслан Гостев от КПРФ, Марина Спицына от ЛДПР, Сергей Пойманов от «Патриотов России», Сергей Муштенко от «Яблока», Виталий Климов от «Справедливой России», Михаил Очкин от «Зеленых». Основная борьба за голоса избирателей здесь развернулась между заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области Андреем Марковым и депутатом Госдумы Русланом Гостевым от КПРФ.

Отметим также, что кандидаты-одномандатники от «Единой России», в отличие от многих своих конкурентов от других партий, идут на выборы без подстраховки: в партийных списках фамилий Чижова, Пономарева и Маркова нет.

Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Воронежскую область не будут представлять в думе четверо из девяти депутатов действующего созыва: уйдут Илья Костунов («Единая Россия»), Сергей Журавлев (ЛДПР), Оксана Хоронжук («Единая Россия») и Олег Пахолков («Справедливая Россия»). Что касается последнего, то он баллотируется — но от Ростовской области. Вернуться в Госдуму имеют высокие шансы Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Сергей Гаврилов.

Скандалы? Интриги? Расследования?

Именно с Олегом Пахолковым связан один из первых еще предвыборных скандалов: слухи об уходе Пахолкова с поста председателя реготделения и выдвижении его в Госдуму не от Воронежской, а от Ростовской области, появились в конце марта, решение же об этом было принято лишь в конце апреля.

В Госдуму от Воронежской области «Справедливой России» был выдвинут президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков, который уже не раз бывал в Воронежской области, встречался с губернатором Алексеем Гордеевым — правда, в повестке дня обычно стояли не политические, а экономические вопросы. Официально причиной ухода Пахолкова было названо его желание избираться «на родине». Воронежские же СМИ в числе неофициальных версий выдвигали, в том числе, конфликт Пахолкова с правительством региона. Не последнюю роль, возможно, сыграл и скандал на выборах в Воронежскую областную думу в сентябре 2015 года: тогда Пахолков обвинил избирком в махинациях, а избирком Пахолкова — в нападении на ТИК. У Арсамакова, между тем, есть все шансы пройти в думу: он стоит во главе списка.

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Больше произошло скандалов на фоне выборов, но напрямую с ними никак не связанных. Так, за последний месяц стало также известно о планируемых сокращениях на двух крупных предприятиях — Россошанском заводе минудобрений и на АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод». Если на первом финансовая ситуация стабильная, то во втором случае причиной планируемых увольнений стало сокращение гособоронзаказа (завод занимается ремонтом военной техники). Любопытно, что информация появилась буквально через пару дней после визита в Воронежскую область вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, отвечающего за «оборонку». На совещании, которое провел Рогозин на ВАСО, он, в частности, заявил, что основной задачей для предприятий ОПК является «удержание уровня перевооружения» после 2020 года, когда такого высокого гособоронзаказа уже не будет.

Воронежское оборонное предприятие готовит сокращения

С апреля прошлого года неспокойно в Семилуках, где местные жители жалуются на работу местного градообразующего предприятия — Семилукского огнеупорного завода: слишком много от него шума и пыли. Ситуацией воспользовались и некоторые из кандидатов, выступив на пикетах. На самом предприятии пообещали исправить и установить шумоподавляющее оборудование. А на днях в СМИ было направлено письмо директора предприятия в адрес начальника воронежского УФСБ, в котором он сравнивает кампанию против предприятия с «антиникелевыми» событиями.

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Еще одним крупным скандалом последнего времени стала попытка слить природное озеро в микрорайоне Подгорное, в черте Воронежа: утром 6 сентября местные жители обнаружили, что вода из озера уходит в Дон по вырытой траншеи. Местные же жители своими силами соорудили дамбу и обратились в правоохранительные органы. Кто и зачем пытался похитить озеро — сейчас выясняют прокуратура, СК и Росприроднадзор.

Осушение озера под Воронежем: идет подсчет ущерба

Сам период агитации прошел довольно спокойно, хотя не без нарушений. Как рассказал 14 сентября журналистам глава облизбиркома Владимир Селянин, в основном депутаты жаловались на нарушения при проведении агитации.

Досталось КПРФ: билборды Сергей Гаврилова неизвестные измазали черной краской, а Сергею Рудакову в офис партии оставили похоронный венок — по словам Селянина, после того, как суд отказал другому кандидату снять председателя обкома КПРФ с выборов.

«Патриоты России» жаловались на то, что в момент выступления их кандидата на телеканале включилась реклама. Телеканал принес извинения и предложил варианты компенсации, однако заявитель уверен, что рекламу включили специально — по указанию лично губернатора и кандидатов от «Единой России».

Жаловались и на проведение агитации: так, в одном из районов агитацию вела несовершеннолетняя девушка — 17-летняя дочь решила помочь своему отцу, работавшему на выборах.

Впрочем, еще в июле ЦИК оценил в целом течение самой избирательной кампании как спокойное, а потому принял решение забрать у региона КОИБы — чтобы направить в более проблемную Саратовскую область. По словам Селянина, решение это расстроило членов комиссий, в которых эти КОИБы использовались. Впрочем, без контроля работа избиркомов не останется, по крайней мере, в Воронеже: на 406 избирательных участках установят по две web-камеры.

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На финишной прямой: количество открепительных в ЦФО за неделю утроилось

Воронежская область традиционно входит в число лидеров по количеству выданных открепительных, не стал исключением и этот год, хотя очередей за ними, как, например, в 2015 году, не наблюдается. Однако только за неделю, с 7 по 14 сентября число выданных открепительных удостоверений увеличилось втрое — с 5 до 15 тысяч. В избиркоме считают, что причин для беспокойства нет: открепительные берут исключительно полицейские, сотрудники МЧС, работники избирательных комиссий — все те, кто дежурит в день выборов, а также работники предприятий с непрерывном циклом производства. Определенную часть открепительных берут воронежцы, которые живут и работают в Москве.

Кстати, на вопрос о прогнозируемой явке председатель Воронежского облизбиркома высказал надежду, про проголосуют две трети избирателей. Правда, оговорился: помешать явке могут дачи, отпуска и резкое похолодание.

Добавим, что на выборах Государственной думы шестого созыва в 2011 году явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.