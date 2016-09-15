18 сентября в Тверской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, состоится единый день голосования. Отличие только в том, что жителям Тверской области предстоит избрать не только депутатов Государственной думы нового, седьмого созыва, но и депутатов регионального Законодательного Собрания, а также — впервые с 2003 года — губернатора. До выборов остались считанные дни, ИА REGNUM предлагает читателям обзор — как проходила предвыборная кампания в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

16 на два места: тверские кандидаты делят мандаты Госдумы

Выборы в Госдуму в этом году впервые за много лет проведут по смешанной системе: из 450 мандатов 225 отдадут депутатам по партийным спискам, а еще 225 — по одномандатным избирательным округам. На территории Тверской области таких округов образовано два — Тверской (№ 179) и Заволжский (№ 180). По одномандатным округам в Твери регистрацию сумели пройти 16 кандидатов, причем все они выдвинуты партиями. Четверо кандидатов являются действующими депутатами Госдумы шестого созыва.

По мнению наблюдателей, наиболее серьезная борьба развернется в округе №179, между двумя кандидатами. «Единая Россия» выставила по этому округу действующего депутата Госдумы Светлану Максимову. Правда, несмотря на то, что в думе она проработала пять лет, в регионе ее знают не так хорошо. Основная часть электората Максимовой — жители сельских районов, притом, что основные территории в границах одномандатного округа — городские. Еще один депутат Госдумы, зарегистрированный в округе №178 — справедливоросс Алексей Чепа, которого называют основным соперником Максимовой. Чепа имеет большое влияние в регионе, а еще он — один из самых обеспеченных депутатов. Заработок Чепы за 2015 год составил более 178 млн рублей.

Кандидат на мандат по округу №179 от КПРФ — депутат регионального заксобрания Людмила Воробьева. Впрочем, местные СМИ оценивают кампанию КПРФ — как по этому округу, так и в целом — как довольно вялую. «Родина» выдвинула в Госдуму гендиректора ООО «Частная пивоварня «Афанасий» и депутата Тверской гордумы Вадима Дешёвкина. Ранее Дешёвкин представлял «Единую Россию», однако затем решил сменить партийную ориентацию. ЛДПР по округу №179 выдвинула также действующего депутата Госдумы (от Новгородской области) Антона Морозова (он баллотируется и на пост губернатора региона, но об этом — ниже). Морозов в регионе не является известной фигурой, однако ЛДПР в Тверской области, впрочем, как и во многих других регионах, в избирательной кампании упор делает на собственно партию и ее лидера, а не на отдельных кандидатов. От «Яблока» по округу №179 баллотируется Игорь Алексеев, от «Коммунистической партии «Коммунисты России» Илья Клейменов (еще один претендент на кресло губернатора).

В округе №180 зарегистрированы сразу девять кандидатов. «Единая Россия» выдвинула по этому округу «тяжелую артиллерию» — в виде вице-спикера Госдумы шестого созыва Владимира Васильева. В регионе он известен и уважаем, часто бывает в Тверской области, причем не только в период избирательной кампании, более того — именно его в свое время прочили на смену теперь уже бывшему губернатору Андрею Шевелеву.

КПРФ по округу №180 выдвинула 36-летнего кандидата Заксобрания Артема Гончарова. Депутат достаточно активен в соцсетях, и именно его называют единственным возможным конкурентом для Васильева. Впрочем, помешать ему в этом может не только известность Васильева, но и неудачная кампания КПРФ в регионе в целом.

От «Справедливой России» по округу №180 зарегистрирован вице-президент Ассоциации оптовых и розничных рынков Тимур Каноков — по некоторым данным, родственник бывшего президента Кабардино-Балкарии Арсена Каноков. От ЛДПР баллотируется инженер-специалист (и одновременно — владелец) «Верхневолжского строительного бюро» Владимир Барастов. От «Яблока» — 64-летний доцент кафедры физической географии и экологии Александр Сорокин, «Коммунисты России» выдвинули 32-летнего инженера-программиста Дмитрия Слитинского. От «ПАРНАСА» выдвинута московская предпринимательница Марина Белова. «Гражданская сила» и «Гражданская платформа» выдвинули, соответственно, Вадима Шкляра и Романа Комарницкого, которые оказались самыми скромными кандидатами кампании — у них нет ни собственности, ни доходов (по крайней мере, за 2015 год).

Впрочем, многие кандидаты перестраховались: тот же Васильев, у которого, по идее, не должно быть проблем в одномандатном округе, возглавил и федеральный список, и региональную группу «ЕР» на выборах в Госдуму, кандидаты от «СР» Чепа и Каноков также баллотируются не только по округам, но и по спискам.

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Думскую избирательную кампанию в Тверской области вполне можно охарактеризовать, как спокойную: никакими особо громкими скандалами она не отличилась, хотя жалобы со стороны кандидатов поступали. Например, Алексей Чепа пожаловался в ЦИК на «массовые» нарушения законодательства: по его заявлению, в регионе были демонтированы установленные партией билборды, кроме того, «массово отказывают в выделении помещений для проведения встреч с избирателями по откровенно надуманным предлогам». На ситуацию обратил внимание и лидер партии Сергей Миронов, который в ходе визита в регион в конце августа назвал Тверь «заповедником непуганого админресурса».

Конкурс выше, чем в Госдуму: кто идет в заксобрание

Еще одна крупная избирательная кампания в этом году — по выборам депутатов Законодательного собрания региона. 40 депутатов будут избираться также по смешанной системе: 50% мандатов будут распределены по результатам списочного голосования, еще 50% — по одномандатным округам (их в регионе — 20). Регистрацию для участия в выборах сумели пройти 427 кандидатов, таким образом, конкурс на одно место в заксобрании даже выше, чем по одномандатным округам в Госдуму — почти 11 человек на место.

По одномандатным округам на 20 мест претендуют 98 человек. По всем одномандатным округам своих кандидатов выдвинули лишь три партии — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Еще три партии, которые участвуют в выборах в ЗакС — ЛДПР, «Яблоко» и «Коммунисты России» — выставили кандидатов на отдельных участках. Две партии («Родина» и «Российская партия пансионеров за справедливость») получили отказ в регистрации из-за большого количества недостоверных подписей, собранных в свою поддержку: по данным избиркома, в списках оказались «мертвые» души. Большие сложности со сбором подписей испытывали и кандидаты-самовыдвиженцы. В результате из 14 таких кандидатов, заявившихся на выборы, регистрацию прошел лишь один.

Действующих депутатов ЗакС в числе кандидатов-одномандатников не так много: всего 19, из них 12 — выдвинуты «Единой Россией». Так, от «ЕР» выдвинут спикер заксобрания действующего созыва Андрей Епишин, депутат ЗакС Александр Тягунов, бывший глава Твери Олег Лебедев. КПРФ по одномандатным округам выставила пятерых действующих кандидатов — это Татьяна Гагкаева, Владимир Полишко, Александр Никитин, Юрий Видинеев и Татьяна Королькова. «СР» выдвинула двоих депутатов ЗакС — Владимира Баюнова и Петра Кожевникова.

У 15 кандидатов в заксобрание есть судимости, уже погашенные. В их числе — судимые за хулиганство, злоупотребление полномочиями, уклонение от уплаты налогов. Лидером по числу кандидатов с «прошлым» оказалась «Справедливая Россия».

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А вот с кандидатом от «Единой России» Антоном Секержицким и вовсе связана скандальная история. Секержицкий, не прошедший праймериз, оказался кандидатом от «ЕР» по одному из округов после того, как победитель праймериз Максим Ларин не сумел пройти регистрацию. А после регистрации стало известно, что Секержицкий имеет судимость за изнасилование, правда, погашенную в 1997 году. В итоге, в конце августа Секержицкий снял свою кандидатуру с выборов из списка, но остался кандидатом по одномандатному округу.

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В партийные списки вошли 329 кандидатов: по 63 у «Единой России» и «Справедливой России», 60 у КПРФ, 55 — от ЛДПР, 47 от «Яблока» и 41 от «Коммунистов России». Список «ЕР» возглавил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, который сам ведет сложную предвыборную кампанию. КПРФ в свои списки включила депутатов заксобрания Людмилу Воробьеву, Андрея Истомина и Артема Гончарова. В список «СР» вошел депутат Госдумы Алексей Чепа, депутат ЗакС Эдуард Белых и даже народная артистка Эдита Пьеха. Список ЛДПР, по традиции, возглавил Владимир Жириновский. Также в списке — депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Антон Морозов, координатор Тверского регионального отделения ЛДПР Владимир Барастов. Третий кандидат в губернаторы, Илья Клейменов, значится во главе списка партии «Коммунисты России». Интересно, что и у «Коммунистов России», и у «Яблока» много кандидатов, проживающих не в Тверской области.

Конкуренция без конкуренции: выборы губернатора

Прямые выборы губернатора в Тверской области в этом году пройдут впервые — с 2003 года. Последние 13 лет глав региона назначали — сначала этот пост занимал Дмитрий Зеленин, а с 20 011 года — Андрей Шевелев. Именно его сменил на посту губернатора Игорь Руденя в марте этого года.

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Сразу после назначения Рудени политологи прогнозировали для него хорошие шансы. «Электорат у нас послушный, и вряд ли пойдет голосовать против уже работающего губернатора, хоть и с приставкой «и.о.». Да и опыт других регионов показывает, что такая схема, с назначением исполняющего обязанности и последующего избрания губернатором — работает», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат исторических наук, профессор, завкафедрой политологии Тверского госуниверситета Виктор Гавриков.

Первое, на что обратил внимание Игорь Руденя, — проблемные точки региона: ЖКХ, дороги, работа промышленных предприятий. Так, летом регион получил транш в миллиард рублей из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние дорог региона. А буквально на днях в эксплуатацию ввели путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Торжке — объект долгожданный и необходимый. Решение проблем в ЖКХ началось со смены руководителей профильного министерства, а также заявлении о решении отложить повышение тарифов.

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Сложнее ситуация с промышленностью. Буквально неделю назад стало известно о банкротстве предприятия со столетней историей — Торжокского вагонзавода, который пережил Революцию 1917 года и Великую Отечественную войну, но не смог пережить долги и иск в арбитраж. А вот Тверской вагоностроительный завод на днях получил заказ на миллиард рублей.

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Игорь Руденя получает мощную поддержку на федеральном уровне: в июле глава региона встречался с Владимиром Путиным, а в конце того же месяца президент сам приехал в Тверь с визитом. Неплохие у исполняющего обязанности главы региона и рейтинги: по итогам августа Руденя занял 37 позицию рейтинга АПЭК среди 85 глав регионов, поднявшись по сравнению с августом на одну строчку.

Впрочем, спокойной губернаторскую кампанию назвать нельзя. Сначала ничего не предвещало сюрпризов: на выборы заявились пятеро кандидатов: сам Игорь Руденя, выдвинутый «Единой Россией», Вадим Соловьев от КПРФ, который заявил о начале своей предвыборной кампании еще год назад, Антон Морозов от ЛДПР, Максим Кормушкин от партии «Национальный курс» и Илья Клейменов от «Коммунистов России».

Основным конкурентом на выборах наблюдатели называли именно Соловьева, который многократно заявлял о своих губернаторских амбициях. Но — совершенно неожиданно — Соловьев не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Решение облизбиркома он обжаловал сначала в областном суде, затем в Верховном суде России, но в обоих случаях получил отказ. Не сумел регистрацию пройти и Максим Кормушкин. В итоге конкурентами Рудени на выборах остались представители «Коммунистов России» и ЛДПР.

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Впрочем, и этих соперников Игорь Руденя имел шансы лишиться: за пару недель до выборов члены избиркома от КПРФ потребовали снять с выборов Морозова и Клейменова, мотивируя требование тем, что подписи для прохождения муниципального фильтра этими кандидатами были собраны, якобы с помощь «Единой России» ‑ и с использованием административного ресурса. Причем к самому кандидату от «ЕР» у заявителей вопросов не возникло. Однако если бы избирком удовлетворил заявление, выборы бы пришлось отменить — как безальтернативные.

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Кандидат в губернаторы Тверской области от ЛДПР жалуется на нехватку эфира

Впрочем, региональная избирательная комиссия сочла доводы заявителей безосновательными, так что конкурентность сохранилась.

Жалобы на ход избирательной кампании поступали и от кандидата от ЛДПР — он, в частности, заявил, что закон нарушался при распределении эфирного времени.

В целом же, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, каких-то существенных нарушений в течение кампании зафиксировано не было. Поступило около 45 обращений — в основном, связанные с нарушениями при проведении предвыборной агитации. Некоторые из жалоб подтвердились — нарушители отделались штрафами.