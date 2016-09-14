В Тамбовской области заканчиваются избирательные кампании по выборам в Госдуму и областную думу. Как и во многих регионах России, подготовка к единому дню голосования не была слишком конфликтной: регион всколыхнули всего несколько отказов в регистрации кандидатов, несколько судов и пара крупных жалоб. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, как вели себя партии в последние два месяца и чего стоит ожидать от 18 сентября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Билборд избирательной комиссии Тамбовской области

Акт уважения

Жители сразу нескольких сел в Никифоровском и Мордовском районах Тамбовской области летом 2016 года были приятно удивлены — к ним приезжали агитаторы. Такого не было уже давно, о кандидатах узнавали по телевизору да на избирательных участках. А тут на тебе: приехали, поговорили о проблемах, раздали листовки и газеты. Правда, приезжали только представители «Единой России», а на листовках — только кандидаты от «партии власти».

В отличие от жителей, политолог Дмитрий Сельцер этой информации не удивлен. По его мнению, «Единая Россия» ставила всегда на муниципальные районы, а то, что жители этих сел давно не видели агитаторов, — просто совпадение.

«Во время нескольких последних кампаний у «Единой России» ставка была именно на муниципальные районы, где легче использовать административный ресурс и легче воздействовать на население. И если приехали в это село, то хорошо, но это не новация, просто, наверное, дошли и до них», — считает Дмитрий Сельцер.

Судя по страницам в социальных сетях и официальным сайтам региональных отделений партий, другие кандидаты тоже не обходят стороной села и небольшие города. Кто-то, как, например, коммунисты, обещает возродить село, кто-то уделяет внимание плохим дорогам и недостатку в детских площадках. Областной центр тоже не обделен: большие улицы увешаны билбордами с лицами кандидатов.

«Агитация политических партий широко представлена, по крайней мере, в областном центре и городах области. Мне кажется, ее вполне достаточно для того, чтобы избиратель сделал свой выбор», — считает председатель Избирательной комиссии по Тамбовской области Андрей Офицеров.

Знакомы все лица

Билборды в Тамбове пестрят лицами, знакомыми всем очень давно. Здесь и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, и губернатор Александр Никитин, и главный либерал-демократ страны Владимир Жириновский. Все они возглавляют списки партий на выборах в Тамбовскую областную думу. Вероятно, лидеры партий и глава региона не нашли достойных кандидатур для первой строчки списка и из-за безысходности решили двигать партии самим.

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На плакатах «Справедливой России», которые рекламируют кандидатов-одномандатников, тоже присутствует Сергей Миронов. При этом, несмотря на достаточно сильный каровый голод партии в регионе, именно она и «Родина» смогут попытаться снизить результат «Единой России», как минимум в областном центре, считает Дмитрий Сельцер.

«Активность некоторых партий существенно возросла. В первую очередь, я имею в виду «Справедливую Россию» и «Родину». От них исходит наибольшая опасность, они, как минимум, активны. «Справедливая Россия» в Тамбове вообще возникает только во время выборных кампаний. «СР» в Тамбовской области нет в принципе, но когда начинаются выборы, то именно от них исходит больше всего разного рода предложений по наблюдениям. Здесь появляются наблюдатели не тамбовского происхождения, это тоже добавляет интриги и может уменьшить результат «ЕР». Активна в этой кампании и «Родина», — сказал Дмитрий Сельцер.

Возможно, поэтому у «Родины» и отдельно Романа Худякова было больше всего проблем в этой кампании. Началось все с того, что тамбовские власти признали незаконной площадку, которую он установил, а продолжилось судом по иску КПРФ об отмене регистрации партии и проблемами с размещением агитационных материалов. Кроме того, по заявлениям самого Романа Худякова, на его встречи с жителями постоянно приходят представители администраций городов и районов, и даже пытаются устраивать провокации.

Что касается других партий, то особых конфликтов здесь не было. На этапе регистрации до выборов избирком не допустил партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», а также представителя ПАРНАСа Владимира Жилкина, который оказался членом «Справедливой России».

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Однако эксперт считает, что уменьшить результат две партии смогут точно только на выборах в областную думу.

Что касается выборов в Госдуму, то здесь «Единая Россия» в одномандатных округах представлена двумя сильными кандидатами-аграриями, членами регионального парламента Александром Поляковым и Александром Жупиковым, и представителям других партий без спин лидеров будет трудно соперничать с ними. Хоть какую-то угрозу представляет только «Родина».

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Жалуются и предупреждают

Пока в Тамбовской области все достаточно спокойно. Жалобы на использование агитационных материалов составляют большую часть заявлений, которые поступили в избирком. Всего с начала избирательной кампании и до 12 сентября было подано 38 обращений о возможных нарушениях. В 26 случаев нарушений выявлено не было. Восемь заявлений отправлено в правоохранительные органы. И только в трех случаях нарушения подтвердились. На них попались ЛДПР и партия «Родина». К примеру, Роман Худяков попался на использовании фото экс-мэра Тамбова Максима Косенкова. Видимо, кандидат хотел доказать, что заручился поддержкой бывшего градоначальника, который, несмотря на 9 лет колонии, все еще имеет поддержку горожан. Но, как оказалось, размещение фото противоречит действующему законодательству. По делу представителя «Родины» Романа Худякова был составлен и направлен в Генпрокуратуру протокол об административном правонарушении.

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К слову, количество жалоб все равно не очень большое, равно как и количество открепительных, выданных по состоянию на утро 13 сентября. Всего в области на выборах в Госдуму выдано чуть менее четырех тысяч документов. Голосовать по открепительным удостоверениям на выборах в областную думу пока собираются только две тысячи избирателей. Всего на каждые выборы в область пришло по 17 тысяч открепительных удостоверений.

Несмотря на то, что ажиотажа вокруг открепительных нет ни в Тамбове, ни в соседних регионах, «Справедливая Россия» уже заявляет о том, что готовятся «карусели». Как сообщил на одном из заседаний ЦИКа Сергей Миронов, в Тамбовской области готовится «десант» из 12 тысяч человек.

«12 тысяч местных и три — приезжих из Тулы, Рязани и Воронежа. 20 автобусов. Опять планируют те же самые карусели, открепительные талоны. Прошу обратить внимание», — сказал Сергей Миронов.

Как рассказал Андрей Офицеров, информации об этом не было ни в избиркоме, ни в правоохранительных органах. Все узнали об этом от Сергея Миронова. «После того, как высказывание появилось в СМИ, Избирательная комиссия Тамбовской области направила запрос в Следственный комитет. По сути, здесь речь идет о готовящемся преступлении, поэтому мы направили заявление, и сейчас идет расследование», — сказал Андрей Офицеров.

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущих выборах в Госдуму партия «Единая Россия» в Тамбовской области набрала более 66,7% голосов. КПРФ оказалась на втором месте с результатом 16,5%, ЛДПР — на третьем (7,1%). Четвертое место заняла «Справедливая Россия» с результатом 6%. Явка составила 68,3% избирателей.