В избирательную комиссию Курской области не поступало жалоб на применение административного ресурса при подготовке к единому дню голосования 18 сентября. От членов региональной избирательной комиссии также не поступало сообщений о попытках давления на избирком. Так корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии прокомментировали заявление Эллы Памфиловой о том, что ЦИК опасается применения в регионе административно ресурса на выборах в Госдуму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область вошла в список из 13 регионов, озвученный Памфиловой на заседании Центральной избирательной комиссии 7 сентября. «С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский и Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Курская, Брянская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, некоторые другие», — заявила она.

«Патриоты России» и начало предвыборных скандалов в Курской области

Ранее Элле Памфилова предложила секретарю избиркома Курской области Сергею Мальцеву покинуть свой пост. Причиной послужили жалобы на нарушения, допущенные при приеме документов от кандидатов в депутаты областной думы от партии «Патриоты России».

Губернатор Курской области Александр Михайлов после этого заявления обратился к областному прокурору с просьбой проверить информацию о нарушениях в работе регионального избиркома при приеме документов от кандидатов. «Прошу в возможно короткие сроки сообщить мне, имелись ли факты обращения граждан и представителей политических партий в прокуратуру Курской области о нарушениях действующего законодательства членами Избирательной комиссии Курской области при проведении предвыборной кампании по выборам депутатов Курской областной думы VI созыва и депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва», — говорилось в официальном обращении главы региона. Также Михайлов попросил предоставить ему информацию, если нарушения были зафиксированы в действиях членов избиркома.

В ЦИК действия губернатора расценили как попытку органов исполнительной власти вмешаться в работу регионального избиркома. Именно тогда прозвучало первое заявление Эллы Памфиловой о применении административного ресурса. Областная администрация назвала выводы Памфиловой «поспешными», предположив, что их причина могла быть в недостаточной информированности ЦИК. В администрации подчеркнули, что единственное обращение губернатора в прокуратуру касалось именно конфликта «Патриотов России» и регионального избиркома — из-за большого количества противоречивых сообщений в СМИ запрос в прокуратуру был единственным способом сделать объективные выводы о сложившейся ситуации. Михайлов заявил, что администрация региона, как и в предыдущие 15 лет, примет все меры для обеспечения законности при проведении выборов 18 сентября, «включая недопущение вмешательства в какой-либо форме в деятельность областной и территориальных избирательных комиссий». После нового заявления Памфиловой 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Курской области сообщили, что позиция губернатора Александра Михайлова по этому вопросу не изменилась.

Читайте также: Администрация Курской области: власть не вмешивается в работу облизбиркома

Кстати, другие регионы, названные Памфиловой в числе наиболее «опасных», также заявляют, что опасения ЦИК беспочвенны. Например, в избиркоме Брянской области заявили, что административного давления на членов избирательной комиссии никто не оказывает. Жалобы, поступавшие в ходе предвыборной кампании, касались только нарушений правил агитации. Более того, представитель избиркома заявил, что не понимает, как на комиссию, которая состоит из 14 человек, можно оказывать давление.

Читайте также: Пошли в отказ: Брянский избирком не признает обвинения ЦИКа

Предвыборные жалобы: листовки с «черным» пиаром и пакеты с конфетами

В пресс-службе избиркома Курской области сообщили, что с начала предвыборной кампании поступило 10 обращений с жалобами на нарушения. Как следует из материалов избиркома, к выборам в Госдуму седьмого созыва относятся только четыре из них. Первую жалобу в избирком через ЦИК направил возглавляющий региональный список «Патриотов России» Александр Руцкой. Он просил принять меры в отношении распространявшейся в регионе «Газеты курских патриотов», созданной, по его мнению, чтобы создать негативное общественное мнение о деятельности партии и самого Руцкого. Жалобу признали обоснованной — газета на самом деле являлась агитационным материалом, изготовленным с нарушением избирательного законодательства. Информацию по этому факту передали в МВД для дальнейшего расследования.

Еще одна жалоба касалась председателя облдумы Татьяны Ворониной, также баллотирующейся в Госдуму. Автор обращения — помощник скандально известного курского депутата Ольги Ли — заявил, что прошедший 27 августа в парке «Боева Дача» праздник «Три Спаса: медовый, ореховый, яблочный», организованный «Единой Россией» и Ворониной, сопровождался подкупом избирателей — в ходе мероприятия участникам раздавали кондитерские изделия фабрики «Конти». Хотя на видеозаписях, предоставленных заявителем, избирком не нашел признаков агитации за «Единую Россию» и Воронину во время самого мероприятия, на ролике было видно, как рядом с парком люди в футболках с надписью «Татьяна Воронина» раздавали курянам пакеты. Чтобы выяснить, являлись ли промоутеры представителями какой-либо политической партии или кандидата, а также установить, что находилось в тех пакетах, избирком также обратился с заявлением в полицию.

Еще две жалобы касалась распространения газеты «Мы куряне. Информационный бюллетень Курской области», не имевшей установленных законом выходных данных о заказчике и изготовителе. В газете публиковались данные о кандидатах, выдвинутых «Единой Россией» на выборах в Госдуму и в областной парламент, а также хвалебные комментарии об их работе. Члены «ЕР», упомянутые в листовке, заявили избиркому, что к ее изготовлению отношения не имели. Газету признали незаконным агитационным материалом, материалы по делу переданы в МВД.

Выборы в региональный парламент

Скандалы перед выборами разворачиваются не только вокруг кандидатов в Госдуму, но и вокруг желающих получить места в законодательном собрании Курской области. Громче всех в предвыборную гонку вступили «Патриоты России», из-за которых Курская область и привлекла внимание Памфиловой. Секретарь избиркома Сергей Мальцев подал в СК РФ заявление о том, что «патриот» Александр Руцкой в присутствии соратников и членов избиркома угрожал секретарю физической расправой и оскорблял его.

Читайте также: Секретарь курского избиркома обвиняет «патриота России» Руцкого в угрозах

Также бывшая уполномоченная «Патриотов России» Надежда Черникова заявила о подделке подписных листов. Избирком перепроверил принятые документы, нашел подписи, сделанные от имени умерших граждан, лиц, находящихся в местах лишения свободы, недееспособных граждан, и подал заявление в Следственный комитет. Сейчас СК РФ расследует уголовное дело по статье «Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». Достоверных подписей для регистрации «Патриотам России» не хватило.

Читайте также: Курских «Патриотов России» подозревают в подделке подписей избирателей

Из предвыборной гонки также выбыл список кандидатов от партии «Яблоко». Список «Яблока» из 26 кандидатов ранее был зарегистрирован, пять человек утратили статус зарегистрированных кандидатов, и на места в региональном парламента претендовал 21 кандидат во главе с Ольгой Ли. Позже ЛДПР направила жалобу на «яблочников», решив, что у них слишком мало кандидатов для предвыборной борьбы. Курский областной суд счел эти доводы убедительными и снял партийный список с выборов. «Яблоко» обратилось с апелляцией в Верховый суд РФ, но он поддержал решение первой инстанции. На основе судебного решения региональный избирком 31 августа постановил исключить партию из бюллетеней. К тому времени бюллетени уже были готовы, так что вычеркивать «Яблоко» из списков будут вручную. При этом в избиркоме подчеркнули, что решение касается только единого списка «Яблока», а кандидаты от партии, выдвинутые по одномандатным округам, продолжат участие в выборах.

Читайте также: Курское «Яблоко» сняли с выборов в облдуму: партия идет в Верховный суд

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, часть — по партийным спискам. На прошлых выборах, в 2011 году, явка избирателей в Курской области составила 54,7%. «Единая Россия» получила 45,7% голосов, КПРФ — 20,7%, «Справедливая Россия» — 14,4%, ЛДПР — 13,5%. В этот же день будут избираться депутаты Курской областной думы шестого созыва. Курянам предстоит избрать 45 депутатов: 23 — по одномандатным избирательным округам, 22 — по единому избирательному округу. По данным на 6 сентября, на выборы в Госдуму выдано 2712 открепительных удостоверений, на выборы в областную думу — 1347 открепительных.