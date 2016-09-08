В Таджикистане началось празднование 25-летия независимости страны, посвященные юбилею мероприятия будут проходить в течение трех дней. Однако накануне торжественной даты в очередной раз появились поводы для беспокойства за безопасность страны.

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

Кто празднику рад — у того накануне парад

Таджикистан ежегодно широко празднует обретение государственной независимости 9 сентября. Именно в этот день в 1991 году на сессии Верховного Совета Таджикистана было принято постановление и заявление «О государственной независимости Республики Таджикистан».

К 25-летию независимости страны в Таджикистане было приурочено едва ли не каждое сколько-нибудь значимое событие — от ярмарок и всевозможных фестивалей до запуска промышленный предприятий. Также была объявлена амнистия, которая коснется порядка 12 тысяч граждан. Празднования в столице начались уже сегодня, 8 сентября — прошел парад, в котором приняли участие 16 тыс. военнослужащих. Он уже назван самым масштабным в современной истории страны.

Вечером состоялось полуторачасовое театрализованное представление на центральном республиканском стадионе, завершил которое фейерверк. 9 сентября по главной площади столицы пройдет демонстрация, ожидается не менее 60 тысяч человек, которых поприветствует высшее руководство страны. 11 сентября Эмомали Рахмон отправится отмечать праздник на север страны в Согдийскую область.

На этом праздники не заканчиваются. В понедельник, 12 сентября, Таджикистан, как и большинство мусульманских стран, отмечает праздник жертвоприношения Иди Курбон (Курбан Байрам), в стране объявлен дополнительный выходной.

В связи с предстоящими празднованиями принимаются дополнительные меры безопасности — еще с начала августа в столице стали проводиться подворные обходы милиции и введен паспортный режим для выявления незаконно находящихся в Душанбе лиц. А из-за проходивших траурных мероприятий в соседнем Узбекистане Таджикистан раньше обычного ограничил пропуск граждан через границу.

Повод для беспокойства не заставил себя долго ждать. Агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники в таджикских спецслужбах сообщило о том, что в последнюю неделю таджикским военнослужащим на телефоны якобы стали приходить текстовые сообщения от имени бывшего начальника ОМОН МВД Таджикистана, присоединившегося к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Гулмурода Халимова с обещаниями «поздравить» родную страну с Днем независимости.

Самого Халимова, примкнувшего к военизированной группировке экстремистов в Сирии в мае 2015 года, в феврале 2016 таджикские силовики объявили инвалидом после двух полученных ранений и уверили сограждан в его недееспособности. Однако его имя вновь появилось в прессе, после того как в конце августа правительство США объявило о том, что бежавший таджикский полковник рассматривается американскими органами безопасности как один из ключевых лидеров ИГ (запрещена в РФ), и объявило награду в $3 млн за информацию о нем.

Буквально через несколько дней в иракских медиа появилась информация о том, что Халимов, получивший прозвище Аль-Таджики, назначен военным лидером ИГ (запрещена в РФ) и заменил убитого ранее «министра войны» Абу Умара аш-Шишани.

В Министерстве внутренних дел Таджикистана заявляют о том, что никаких сообщений военным не приходило, во всяком случае в пресс-службе об этом ничего не знают и считают, что «это всего лишь слухи, которые распространяются в канун 25-летия независимости Таджикистана с целью дестабилизации ситуации».

Тем временем государственные СМИ стараются поддерживать праздничное настроение и предпочитают писать о том, что в предстоящие праздничные дни по стране ожидается ясная и безоблачная погода, и о том, как таджикские диппредставительства за рубежом получают поздравления с государственным праздником от руководства страны пребывания.

Итого

К 25-летнему юбилею независимости Таджикистан пришел с ВВП в $7,87 млрд (по итогам 2015 года) и объемом золотовалютного резерва в $481 млн, который, по словам главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмахмадзоды, ежегодно увеличивается в среднем на 40% и состоит на 90% из чистого золота и на 10% из валюты.

Внешний долг страны к середине 2016 года достиг $2,276 млрд, или 35,9% к ВВП.

В 2016 году отмечается снижение внешнеторгового оборота. По данным на середину августа, он составил $2,2 млрд, причем торговый баланс сложился отрицательный, составив более $1,2 млрд. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия, на втором месте с небольшим отставанием Китай, а за ним следуют Казахстан и Турция.

Инфляция по итогам 2015 года составила 5,1%.

Выезд на заработки за границу по-прежнему остается одним из основных способов прокормить семью. Правда, отмечается некоторое снижение, которое наблюдатели объясняют экономическими условиями в России, куда едет подавляющее большинство таджикских трудовых мигрантов, а также ужесточением миграционного законодательства РФ.

На сегодня в России трудится около 700 тысяч таджикистанцев, тогда как в 2013—2014 годах их насчитывалось более миллиона. Безработица тем временем в Таджикистане составляет 2,5% от от численности экономически активного населения.

По данным Всемирного банка, Валовый национальный доход (ВНД) на душу населения Таджикистана в 2015 году составил $1080. А буквально на днях ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), в своем докладе причислила Таджикистан к группе стран с низким уровнем доходов, наряду с Афганистаном, КНДР и наиболее отсталыми странами Африки, чей ВНД не превышает $1045.

Население страны — 8,551 млн, средняя продолжительность жизни — 73,5 лет.

Юбилейный год

В стране ликвидирована и названа экстремистской организацией единственная исламская партия — Партия исламского возрождения Таджикистана, которая, по версии властей, финансировала и организовала попытку государственного переворота 4 сентября 2015 года под предводительством экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.

Больше партий религиозного характера в Таджикистане не будет. 22 мая состоялся всенародный референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию страны, в числе которых и запрет на деятельность партий националистического или религиозного толка.

Однако, пожалуй, главной особенностью поправок стало снятие ограничения на участие в президентских выборах нынешнего президента Эмомали Рахмона, получившего в декабре 2015 года статус «основателя мира и единства — Лидера нации». А на случай, если он вдруг по какой-либо причине оставит президентское кресло, его там сможет сменить сын Рустам Эмомали, который, благодаря снижению возрастного порога для участия в выборах главы государства, сможет побороться за это место уже в следующей президентской гонке.

Кроме того, 12 мая состоялась официальная церемония начала реализации проекта CASA-1000, подразумевающего строительство ЛЭП для экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Таджикские власти надеются нивелировать зимний дефицит электроэнергии, который по-прежнему наблюдается в стране, за счет доходов от реализации проекта.

Продолжая тему энергетики, стоит напомнить и о том, что Таджикистан снова берется достраивать Рогунскую ГЭС. Выигравшая международный тендер итальянская компания взяла на себя обязательства по проектированию, закупке оборудования и завершению строительства плотины Рогунской ГЭС. Подписан и соответствующий контракт. А для того, чтобы на сей раз строительство все-таки завершилось, верховный муфтий попросил верующих страны помолиться за это.

В стране продолжается обсуждение вопроса целесообразности вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз, однако все чаще из уст чиновников звучат сомнения, что можно принять за торг с Москвой, так как в Таджикистане уверены, что союз едва ли не нуждается в таком пополнении.

Что говорят?

«Западные партнеры» и международные правозащитные организации регулярно выступают с критикой ситуации с соблюдением прав человека в Таджикистане. В отчетах расписываются претензии по поводу ограничения свободы слова и вероисповедания, доступа к информации, отсутствия политического плюрализма, использования пыток как метода дознания и в целом жестокого обращения с заключенными.

«Президент принимает жесткие меры против критиков и противников режима, которых он — зачастую безосновательно — представляет как радикальных исламистов», — пишут эксперты.

Однако при всех очевидных поводах для критики нельзя не признать тот факт, что переживший гражданскую войну в первые годы независимости Таджикистан, имеющий протяженную границу с неспокойным Афганистаном и ограниченные экономические возможности, все-таки сохраняет мир и относительную стабильность, которую руководство страны провозглашает как главное достижение независимости.