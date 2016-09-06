После трагедии в деревне Лощиновка на юге Украины издание Foreign Policy обнаружило у бывшего президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «черты, не подобающие реформатору-вестернизатору».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, на окраине села Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело восьмилетней девочки со следами насильственной смерти. Полиция при помощи кинологов с собаками вышла на след предполагаемого убийцы. Им оказался 20-летний местный житель, представитель местной цыганской общины.

Убийство ребенка спровоцировало массовые беспорядки. Толпа из более чем трех сотен сельчан отправилась громить дома цыган.

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Как отмечает издание, власти оперативно отреагировали на произошедшее, выделив автобусы для вывоза цыганского населения, а также направив специальные подразделения полиции и военизированные формирования под личным контролем Саакашвили.

Однако не это вызвало наибольшее беспокойство украинских и международных наблюдателей, а та риторика, которую выбрал бывший глава Грузии после случившегося. Она, считают в издании, носила не толерантный характер.

«Я полностью разделяю возмущение жителей Лощиновки, — заявил губернатор Одесской области. — Там реально притон, там есть массовая торговля наркотиками, которой занимаются эти асоциальные элементы, которые там проживают».

»Мы должны были решить эту проблему раньше — сейчас же это просто наша обязанность», — заявил он.

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Foreign Policy отмечает, что назначение Саакашвили губернатором Одесской области было встречено с большими надеждами, поскольку многие думали, что он сможет повторить успех демократических реформ в родной Грузии.

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Агрессивная риторика губернатора в связи с трагедией в Лощиновке демонстрирует другую сторону характера Саакашвили, такую, которая не к лицу реформатору-вестернизатору. Последовавшие за высказываниями бывшего президента Грузии комментарии официальных лиц его администрации также, отмечает издание, не внушают оптимизма.

Так, официальный представитель МВД Одесской области Зураб Хвистани заявил, что необходимо «соблюдать презумпцию невиновности».

«Однако это просто констатация факта, который понимает каждый гражданин Украины и житель Одесской области на уровне простой жизни. Члены цыганской общины причастны к торговле наркотиками», — добавил он.

Хвистани настаивает на том, что никто не вынуждал цыганскую общину покидать деревню. По его словам, добровольный отъезд её представителей является признанием той реальности, что дальнейшее сосуществование с местными жителями уже невозможно.

В то же самое время цыганские организации направили жалобу противнику Саакашвили — главе МВД Арсену Авакову.

По мнению издания, инцидент с высказываниями Саакашвили демонстрирует нелестную сторону губернатора, на которого многие возлагали большие надежды.