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Насколько современная проповедь адекватна тому, чему учил Христос современных ему людей? Учение Христа в дни Его проповеди — о приближении, наступлении Царства Божьего. Остается малость: понимать, знать, что же этими словами — «Царство Божие» — обозначается, видеть его приметы и отсеивать то, что к нему не приложимо.

По понятной причине (о чем мы прежде уже говорили), само учение евангелистами почти не излагалось, оно являлось живой традицией ранней христианской Церкви, было понятным и очевидным людям, письменно возводить его в катехизис было довольно нелепо. Люди не делают себе заметок и напоминаний о вещах элементарных, как поесть, попить. К чему записывать то, что составляет твой повседневный ритм? Да и Христос не излагал учение Свое по пунктам, стараясь говорить так, чтобы люди впитывали в себя узнаваемый в любых словах образ грядущего и проповедуемого Им Царства.

Царством же Божиим для людей того времени была вовсе не идиллия с овечками и гуслярами и курсирующими над головами ангелами в виде пупсов, а эпоха добра и справедливости, которая должна наступить и положить конец бесчинствам жестоких правителей. Однако сам образ этой эпохи не был для всех чающих грядущего Божьего Царства одинаковым и цельным. С учетом никогда не прекращавшегося религиозного морализаторства образ Царства в головах и душах людей сильно кренился в сторону исполнения закона, критически никак не осмысливаемого и понимаемого как Божий приказ делать то, это и еще вон такое, чтобы в глазах Бога выглядеть относительным религиозным чистюлей и тем самым понравиться.

Обычно ревнители «чистоты» чаще всего заметны и активны в своих проповедях на тему, как добраться до Царства, не замаравшись. Христос, чтобы создать образ понятный, избрал несколько «окольный» путь проповеди, «уподобляя» различные приметы Царства Небесного различным ситуациям, более-менее людям того времени понятными. Создавая образ из лоскутков, фрагментов, которые, конечно, не являются окончательным учением о Царстве «во всей полноте», однако изображая его каркас, выделяя образ из прочих современных Ему учений, где на первом месте обычно стояла борьба за власть и ожидание мессии, который возглавит восстание и приведет народ к такому порядку, где Закон будет, наконец, главенствовать каким-то сверхъестественным способом. Из этих примет, изображаемых Христом, становится ясно, что Царство не сваливается на голову, а всходит медленно (образ закваски), что его надо желать (образ купца и редкой жемчужины, а также сокровища в поле), что в нем не будет ничего мелочного (сортировка рыбы), что в нем все равны (работники разного часа), и даже при всем этом — ему надо соответствовать.

В воскресном евангельском чтении, которое читают в это воскресенье, отрывок из 18-й главы Евангелия от Матфея говорит о соответствии:

«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что́ должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Как правило, многословие притчи является оберткой для одной небольшой мысли, помогая закрепить ее в виде образа, делая мысль наглядной. Здесь в притче как раз наглядно показано, что отмолить для себя прощение даже не половина дела, а вообще ерунда. На мольбу об отсрочке раб получает не просто саму отсрочку, но полное прощение долга. Однако тотчас на своем уже должнике являет несоответствие той милости, которая была оказана ему. Таким образом, притча говорит о том, что Царствие Божие образуется взаимной милостью людей к друг другу.

В другом месте, подводя итог целому ряду «уподоблений Царству» (Мтф: 13), Христос говорит своим ученикам: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое», подчеркивая, что для дальнейшей проповеди важно не просто заученно повторять чужую речь, чужие поучения, читать нараспев Божье Слово, а выносить из своей сокровищницы каждый раз новые образы, понятные тому обществу, которого апостолы учат Царству Божьему. Старые слова со временем засоряются, особенно в религии, их оборачивают в бархат, золотят, выхолащивая всякий смысл. Учить Царству, быть «наученным книжником» значит постоянно находить новые образы. И понимать то, чему они учат: «И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи!».

Апостолы, по счастью, понимали. А когда люди не понимают то, чему они пытаются «научить», это сразу видно и заметно по обилию дежурных фраз и приевшихся цитат. Следует снова повторить вопрос, прозвучавший вначале: насколько современная проповедь адекватна тому, чему учил Христос современных ему людей? Есть в этой проповеди много слов о «Царстве», да и не о нем только, но образ его не складывается, потому что затерт и даже протерт насквозь как носки на ногах туриста, два месяца бродившего по болотам, а потом решившего их показать всему вагону, вытянув ноги с верхней полки прямо в проход. Вот церковные проповедники обычно это одно и демонстрируют, не будучи «книжниками, наученными Царству», однако, считая себя таковыми.

В сегодняшней притче в наше время, когда рабов и господ стало поменьше, соответствие милости ради наступления Царства читается вторым планом. На первом месте вычитывается грозный, но милостивый государь, и то, что он сделает с негодным рабом, когда разгневается, а еще «истязатели». Так обертка притчи, самой мысли параллельная, становится основной и довольно сложной мыслью. Для того, чтобы адекватно изложить мысль о соответствии Царству, современному проповеднику надо стать «книжником, выносящим старое и новое» — начать объяснять современным понятным языком, о чем идет речь, а не начинать сразу пугать истязаниями и жаловаться, что все мы хотим разозлить и обидеть Бога, а Ему это не понравится.