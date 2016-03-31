



Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая американская истина о двух ногах

Еще пять лет назад создание сетевого информационного сайта было довольно сложным и затратным делом, и «генералам лжи» — в Америке ли, в России или Германии — в голову не пришло бы тратиться на производство отдельного новостного сайта для упаковки вбросов фальшивой информации в пользу клиента.

Гораздо проще и эффективней представлялось приложить усилия к качественной, добротной подготовке фальшивки — и потом скормить наживку солидному информационному агентству, прикрыв ложь его весом и авторитетом.

Мир меняется довольно быстро, сетевой мир — еще быстрее.

Прежде всего, сам запуск информационного ресурса в формате «серого» агрегатора чужих новостей стал недорогой рутинной задачей. Даже редакционная переработка чужого материала до уровня неузнаваемости оригинала теперь на три четверти выполняется стандартной написанной для этого компьютерной программой. Дежурный оператор выпускающий редактор только присматривает на всякий случай за конечной версткой: там заголовок поправит, там картинку заменит. Справится и студент колледжа, подрабатывающий из дома после учебы.

ИА REGNUM рассказывало читателям, что первым это открыли для себя вполне честные провинциальные «бумажные» газеты маленьких американских городов. Тогда это спасло их от ухода с рынка в условиях кризиса печатной провинциальной прессы. Но почти сразу же возникновение нового технологического инструмента оценили и «генералы лжи».

В отличие от русских фальшивок, которые с конспирологическим жаром маскируются под «настоящие» новостные сайты, американские распространители фальшивок всё же стараются сохранить остатки репутации.

Их «легенда» в основном — что это сайты юмористические, современная версия городского фольклора, рассчитанная на «понимающего» читателя, способ распространения информации о ком-то в жанре безобидной городской сплетни.

Более того, «генералы лжи» сумели сделать эти ресурсы самоокупаемыми и даже прибыльными. Высокий сетевой трафик со стороны непритязательного читателя, идущего не за правдивой информацией, а за сообщениями, приятными его слуху и поддерживающими его политическую позицию — феномен не только американского, но и российского фейк-медиапространства. А то, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью, таких читателей — что в России, что в США — не беспокоит. Не за правдой они приходят на эти сайты, а за душевным покоем.

И для задачи нагнать такой трафик легенда «сайта городского фольклора» подходит отлично.

Но все же главная, опорная задача таких ресурсов — пробиваться в информационную повестку общенациональных масс-медиа.

Качество каждой конкретной фальшивки никого не беспокоит — их роботизированное производство тысячами в день гарантирует, что какая-то часть прорвется на «большое» телевидение и даже в солидную респектабельную печатную среду.

Конечно же, между Россией и Америкой здесь есть и серьезные отличия.

Американцы, надо отдать им должное, мгновенно отреагировали на создание толпы ресурсов фейк-медиапространства резким ростом интересов с сайтам, специализирующимся на проверке достоверности сообщений и фактов, изложенных в них — таких, как «Снопс», «Трус ор фикшн», «Пурпортал», «Ментал флосс мэгезин» или «Сниггл». Начинавшиеся как спонсорские проекты или разделы «больших» новостных сайтов, сегодня они обладают собственной прибыльной экономикой — их трафика вполне хватает, чтобы обеспечить работу группы профессиональных редакторов факт-чекинга плюс доход владельцам.

К сожалению, в России нет ни одного сетевого ресурса, который бы расположился в этой точке медиапространства. Вряд ли русские читатели меньше американцев склонны проверять сомнительные новости — скорее, русские предприниматели в медиабизнесе менее поворотливы и меньше верят в ум своего читателя.

Поэтому для иллюстрации эффективности такой, на первый взгляд, незамысловатой схемы вброса фальшивок воспользуемся найденными этими сайтами американскими примерами — грязных вбросов, которые используются оппонентами одного из кандидатов на пост президента, Дональда Трампа, и проявились в главных новостях американских общенациональных масс-медиа за прошлую неделю.

Сразу оговорюсь — если бы мы поставили задачу найти примеры таких же фальшивок, направленных против другого кандидата, Хилари Клинтон, их было бы ненамного меньше.

«Дональд Трамп сказал, что он не любит мусульман, потому что они убили Иисуса».

Эта статья впервые была опубликована на сайте «Ивнинг геральд», который выглядит как обычный сайт новостей, но в разделе «о сайте» мелким шрифтом сообщает, что его тексты — это «сатира и литературное творчество». История начала циркулировать в интернете в марте, постепенно переходя от менее солидного издания к более солидным, пока не закрепилась как бесспорный факт на национальных телеканалах.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо запретил республиканскому кандидату в президенты США Дональду Трампу въезд в Канаду».

Специалисты из «Сноупс» разыскали первоисточник — им оказался «сатирический» сайт «Хот Глобал Ньюс». Фальшивка стартовала еще в конце декабря и маскировалась тогда за критическими замечания, высказанные тогда Трюдо в адрес Трампа, и два не имеющие юридической силы ходатайства от групп граждан, призывающие Трюдо запретить въезд Трампа в страну. Через восемь месяцев ее уже тиражировали солидные американские издания как непреложный политический факт.

«Дональд Трамп сказал, что он отменит американское гражданство для всех пуэрториканцев в случае избрания президентом».

Исследования «Ментал флосс мэгэзин» и других центров показывает, что это фальшивое сообщение было впервые размещено в феврале на «пародийном» сайте «Адобо Кроникл», замаскированном в формат обычного сетевого политического журнала, где оно было затем подобрано и переведено в легитимную новость несколькими испанскими новостными сайтами и, уже с ссылкой на эти вполне авторитетные зарубежные издания, вернулось на национальный уровень в США.

Таких примеров за неделю набирается несколько десятков, из них пять-семь фальшивок взлетают настолько высоко, что формируют информационный день Америки.

По одному в день.

Если провести кросс-анализ данных пяти названных выше авторитетных ресурсов, поисковики которых ловят за руку производителей фальшивок, то можно сформировать список «лучших 25» сайтов, поставляющих наиболее живучие фальшивки к столу главных общенациональных американских изданий:

http://nationalreport.net

http://www.private-eye.co.uk

http://www.newsbiscuit.com

http://empirenews.net

http://www.thespoof.com

http://newsexaminer.net

http://www.unconfirmedsources.com

http://www.derfmagazine.com

http://dailybuzzlive.com

http://www.thedailymash.co.uk

http://dailyleak.org

http://thepeoplescube.com

http://adobochronicles.com

http://dailycurrant.com

http://worldnewsdailyreport.com

http://rockcitytimes.com

http://huzlers.com

http://abriluno.com

http://diversitychronicle.wordpress.com

http://holyobserver.com

http://News-Hound.org

http://odgossip.com

http://witscience.org

http://tyronetribulations.com

http://www.thenewsnerd.com

http://newsthump.com

Очень советуем сохранить этот список у себя в букмарках и проверять время от времени сообщения в русских изданиях, начинающиеся со слов «Американская пресса сообщает, что…»