Заслуженный работник Минтопэнерго России, бывший начальник департамента топливно-энергетического комплекса правительства Калининградской области Юрий Злобин в интервью ИА REGNUM рассказал об угрозе энергетической блокады российского эксклава.

euractiv.com Злобин: «Калининградская область имеет исключительно опасную зависимость от ЕС по энергетической изоляции»

«Защитить Калининград по крымскому сценарию нереально»

ИА REGNUM : Действия Запада за границами Калининградской области с далеко идущими целями свидетельствуют о возможности усугубления изоляции региона от внешнего мира по всем направлениям. Эксперты, и вот теперь и властные структуры, говорят прежде всего о потенциальной угрозе энергетической блокады. Насколько, на ваш взгляд, возможно такое развитие событий?

Планы Евросоюза энергетическую изоляцию Калининградской области не только допускают, а конкретно предусматривают. Я имею в виду глобальные проекты в электроэнергетическом и газовом секторе стран Прибалтики по 3-му энергопакету ЕС, реализуемые в течение более чем десяти лет и в 2015 году успешно завершённые. Главная цель этих проектов — вывести балтийские энергосистемы из режима совместной работы с ЕЭС России. Но если для этого у Евросоюза сейчас есть полная готовность, то Калининградская область к подобному развитию событий абсолютно не готова.

ИА REGNUM : Почему?

Калининградской энергосистема, не имеющая резерва и с единственной неманевренной Калининградской ТЭЦ-2, технически не способна работать в изолированном режиме. И в этом случае ни в каких сценариях не может обеспечить надёжность энергообеспечения региона. Такие неутешительные выводы неоднократно подтверждены самыми тяжёлыми в энергетике системными авариями в 2011 и 2013 годах (подробнее о калининградских блэкаутах читайте здесь и здесь) с погашением даже не изолированной энергосистемы и полным обесточиванием потребителей области.

Идём дальше. На всех трёх линиях электропередач напряжением 330 кВ, идущих к нам через Литву, через которые региональная энергосистема имеет связь с ЕЭС России через сети Литвы и Белоруссию, в 2010 году была смонтирована система рубильников, способных в секунду отключить нашу энергосистему в изолированный режим. Вопрос только в команде извне. Опять же через Литву к нам идёт газопровод. Причём при 100-процентной зависимости калининградской энергетики от поставок газа, он однониточный, не резервируемый и эксплуатируется уже 45 лет. Резервных вариантов поставки в регион газа также не существует. Любое — раздельное или обоюдное — совпадение приведённых обстоятельств делает угрозу энергетической изоляции и коллапса в регионе чрезвычайной.

К этому также считаю необходимо напомнить историю с Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заводом в Литве, который чуть больше десяти лет назад намеревалась купить российская компания. Но Литва продала НПЗ полякам. История закончилась тем, что через пять дней в России, в неизвестном месте, навсегда повредился нефтепровод «Дружба», являвшийся единственным источником нефти для работы Мажейкяйского НПЗ. Уверяю вас, в Литве этого события не забыли. Прибавьте сюда ещё категорический отказ Литвы предоставить государственные гарантии надёжности поставок газа в Калининградскую область…

gazprom.com Российско-литовское сотрудничество в газовой сфере — уже история

ИА REGNUM : Прогнозируете, что газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград» может так же «сломаться»?

В любой момент может произойти всё что угодно. С учётом длительного срока эксплуатации газопровода, который сейчас находится в полной собственности Литвы, вероятность прекращения поставок от повреждения газопровода на любой срок всегда будет главной. Причём, убеждён, когда регион погаснет, а жизнь в области остановится, нам никто не будет показывать, где и что сломалось. В качестве примера привожу ситуацию с газопроводом на территории Калининградской области с гораздо меньшим сроком эксплуатации. Из-за необходимости устранения на нём разных дефектов Калининградская ТЭЦ-2 с момента запуска в 2005 году до настоящего времени останавливалась 28 раз! И «Газпром», понимая опасность такой ситуации, проложил в регионе вторую ветку. Но резервного газопровода для Калининградской области в Белоруссии и Литве уже точно никогда не появится.

Таким образом, Калининградская область в данных обстоятельствах имеет исключительно опасную, не предотвращённую зависимость от предстоящих действий Евросоюза по энергетической изоляции региона и любых недружественных решений западных «партнёров». Которые теперь в любое время могут одномоментно «погасить» регион. Защитить регион по крымскому сценарию, к сожалению, нереально.

«Изолированный режим калининградской энергосистемы уже неотвратим»

ИА REGNUM : Конкретизируйте планы Евросоюза применительно к Калининградской области.

Для Калининградской области ничего хорошего эти планы не сулят. Следующим действием Евросоюза после запуска всех проектов в электроэнергетическом и газовом секторах Прибалтийских стран, к чему они готовились целое десятилетие, будет давно намеченный разрыв отношений ЕС с российской энергетикой и подключение энергосистем Прибалтики к объединённой европейской энергосистеме ENTSO-E. Которая, к сведению, втрое превышает мощность российской энергосистемы. Имеющий уши да услышит. Подвожу всех к тому, что в этой ситуации у Калининградской области имеется два одинаково плохих и чрезвычайно опасных варианта энергетического существования. Первый — работа в невозможном для нас изолированном режиме энергосистемы, а второй — вхождение в европейскую энергосистему вместе с энергосистемами Прибалтийских стран на условиях присоединяющей стороны.

ИА REGNUM : Второй вариант фактически означает отделение Калининградской области от России?

Да, в таком случае калининградская энергосистема теряет свой самостоятельный статус и переходит под оперативное диспетчерское управление из Берлина. Хотя технически региональная энергосистема вместе с балтийскими могла бы быть присоединена к европейской энергосистеме.

ИА REGNUM : В Калининграде некоторые говорят, что тут плохого — ведь 500 тысяч жителей региона с большим удовольствием ездят на немецких автомобилях, ну кому от этого худо? Ездят и ездят…

В данном случае это вопрос национальной безопасности и сохранения геополитических интересов России в регионе Балтийского моря. Даже если бы мы с Евросоюзом жили в обнимку, этого делать ни в коем случае нельзя. Калининград стал бы инструментом энергетического подчинения и всегда возможного шантажа всей России. Но и этот, заведомо неприемлемый для нас вариант, Евросоюзом ни в каких сценариях даже не рассматривается. Изолированный режим калининградской энергосистемы уже неотвратим.

«Без Чубайса Калининград давно стоял бы на четвереньках перед Западом»

ИА REGNUM : Как рядовой житель российского эксклава, не могу понять одного. О планах Евросоюза, энергетически изолирующих Калининградскую область, было известно давным-давно, ещё до Крыма, санкций и такого резкого ухудшения международных отношений. Почему же более десяти лет, как говорится, наши власти «репу не чесали»?

Тяжёлый вопрос, но он может быть задан ещё жёстче. Чтобы на него ответить, дам краткий исторический экскурс развития энергетики в регионе. Прежде всего, надо знать, что и в советские годы в Калининградской области самодостаточной энергетики не было никогда. По сути, работала лишь одна — на угле, а затем на мазуте — электростанция в Светлом, которая была ещё немецкой станцией «Пайзе», построенной в 1939 году. А область всегда зависела от транзита электроэнергии по сетям через территорию Литвы. И эта зависимость, когда уже не существовало СССР, достигала 95%!

В 2000-е годы ситуацию спасла появившаяся в регионе Калининградская ТЭЦ-2. В связи с этим сейчас я скажу то, что многим может и не понравиться. В этой крайне тяжёлой для региона ситуации с неизбежно тяжёлыми последствиями калининградцам во имя наступления исторической справедливости необходимо понять и по достоинству оценить отдельные, абсолютно судьбоносные для региона решения в российской энергетике, принятые и реализованные в бытность Анатолия Чубайса руководителем РАО «ЕЭС России».

ИА REGNUM : Народ в своё время уже оценил Чубайса…

В очень многом я являюсь непримиримым оппонентом Чубайса. В том, какими методами было осуществлено реформирование энергетики страны в 90-е годы, как оно проходило, чего достигли на финише, какое влияние эти реформы оказали на российскую экономику, как в итоге были вывернуты карманы абсолютно всех потребителей электроэнергии. Все годы реформ, когда по факту был раздроблён единый энергетический комплекс страны, будучи руководителем в практической энергетике, а затем и директором электростанции в сибирской энергосистеме, на себе испытал все «прелести» реформ Чубайса. Но применительно сугубо к условиям Калининградской области утверждаю, что для региона, в его новейшей истории, пока никто не сделал больше, чем Анатолий Борисович.

ИА REGNUM : И в чём же его заслуги?

После развала Советского Союза, когда по живому разрывались энергетические связи и из некогда единого могущественного энергетического комплекса массово отключались и уходили энергосистемы стран бывшего соцлагеря, а также энергосистемы ставших самостоятельными государствами союзных республик СССР, не обеспеченная собственной генерацией Калининградская область просто провисала, а будущее региона становилось совершенно непредсказуемым.

В данной, невероятно сложной ситуации, как спасительный круг для региона, было создано ныне действующее межгосударственное энергетическое объединение БРЭЛЛ (аббревиатура от Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — ИА REGNUM ). Важно понимать, что на момент создания и до настоящего времени это объединение-долгожитель было и фактически остаётся технико-общественным с правом свободного выхода из него любого участника в уведомительном порядке. Ввиду того, что существовавшая тогда энергетическая инфраструктура не позволяла Прибалтийским странам уйти в режим свободного плавания, они вынуждены были согласиться на участие в кольце БРЭЛЛ с подчинением диспетчерскому управлению из Москвы. Это более чем на 25 лет сохранило советскую структуру сетевых связей и определило возможность относительно спокойного существования и развития Калининградской области.

Следующая заслуга Чубайса состоит в следующем. В политически и экономически сложное время после развала Союза, затеянных реформ в энергетике с непредсказуемыми последствиями, с всеобщим безденежьем, повальным бартером и многомесячными невыплатами зарплат из-за неплатежей потребителей за потреблённые энергоресурсы именно Чубайсом было организовано целевое финансирование, принято судьбоносное для Калининградской области решение о срочном строительстве парогазовой Калининградской ТЭЦ-2. В итоге ставшей одной из лучших в новой российской энергетике. Без этой современной, но, к сожалению, неманевренной электростанции, геополитические перспективы России и Калининградской области всегда были бы с огромным знаком минус, а регион, извиняюсь, перед Западом давно стоял бы на четвереньках.

«Местная власть непостижимым образом проигнорировала энергетические угрозы»

ИА REGNUM : Когда стало ясно, что над энергосистемой Калининградской области нависает угроза?

Давно было очевидно и понятно, что существующая компоновка энергосистемы не может обеспечить будущего региона. К тому же рост количества подключённых потребителей с увеличением энергопотребления в связи с созданием Особой экономической зоны уже к 2008 году привели к полному исчерпанию ресурса местной энергетики и исключительно опасной ситуации с надёжностью энергообеспечения Калининградской области.

Ввиду обозначенной перспективы изолированного режима и полной неготовности к этому энергосистемы, требовалось абсолютно незамедлительное, рассредоточенное строительство в регионе других маневренных электростанций на альтернативных газу видах топлива и срочная модернизации электросетевого хозяйства, уже на тот момент исключительно изношенного и исчерпавшего технические возможности. Но, к великому сожалению, ничего этого не было сделано.

Годы, имевшиеся для приведения энергосистемы в надлежащее состояние, бездарно потеряны, а очевидные и предельно понятные энергетические угрозы для региона местной властью непостижимым образом проигнорированы. Именно в это время в энергетике региона образовался зияющий, более чем 10-летний провал, выразившийся в абсолютном бездействии и ничегонеделании местной власти и Минэнерго РФ.

На том же Балтфлоте, например, есть аварийные дизельные электростанции, которые способны сохранить готовность флота несколько дней, а что дальше? Проблему электроснабжения бытового сектора не решить установкой генераторов на балконе или в подвале. К этому область имеет запредельное изношенное сетевое хозяйство с огромными потерями электроэнергии, а в регионе до сих пор эксплуатируются ещё немецкие сети, которые вырабатывают третий ресурс.

В итоге мы оказались в ситуации, когда ущербное состояние местной энергетики стало главной угрозой для будущего нашего, действительно стратегического региона. Для нас, здесь живущих, настало время тяжёлой расплаты за целое десятилетие безответственного бездействия указанных структур. Самое непонятное в том, что за это — не вдруг возникшее, а рукотворное безобразие, поставившее под угрозу национальную безопасность, никто до сих пор не ответил.

ИА REGNUM : А была альтернатива?

Калининградская область имела научно разработанную генеральную схему и Программу развития региональной энергосистемы с перспективой до 2022 года с главным условием рассредоточенного строительства 4−5 электростанций на альтернативном газу топливе (кузнецкий уголь, местный торф). Выполнение этого нормативного документа обеспечивало бы приведение местной энергетики в состояние готовности к работе в изолированном режиме. И сегодня в России этой темы не было бы на повестке дня. Но, как видим, исполнение этих стратегических для региона документов местным правительством также провалено.

Применительно к статусу и значению Калининградской области для России не существует хороших решений, кроме одного — нужно иметь маневренную, самодостаточную, на региональном уровне управляемую энергетическую инфраструктуру, обеспеченную необходимыми источниками генерации. Но этого нет и не скоро появится!

«Балтийская АЭС не могла стать источником энергобезопасности»

ИА REGNUM : Важнейшая веха в новейшей истории калининградской энергетики — строительство и закат Балтийской АЭС. Скажите, она могла бы стать панацеей для эксклава?

Не торопитесь с выводами. Здесь очень важен один момент, который часто упускают из вида. Изолированный режим энергосистемы означает, что всё, что варится в этом котле, — текущее, максимальное и минимальное энергопотребление — должно в динамике балансироваться собственными маневренными электростанциями и оперативно управляться изнутри, а внешний обмен энергией и регулирование частоты тока отсутствуют. Наша энергосистема ничему этому не соответствует. Никакая изолированная энергосистема не может надёжно работать с одним энергоисточником, тем более с неманевренным. Это наука, и опровергнуть этот вывод невозможно. Источник остановился, и всё, Калининградская область «погаснет».

Даже в обычной энергосистеме в идеале не должно, чтобы выработка электроэнергии была зависима от одного топлива. Например, в Европейской хартии предусмотрено, что зависимость энергетики от одного вида топлива не может быть более чем на треть. Берём эталонный пример — Германия. Сегодня там до 30% производится зелёной энергетикой. Это ветряки. До 20% энергии производится атомными электростанциями. Правда, сейчас эта доля будет снижаться, и предполагается, что через десять лет у немцев не будет атомной энергии, но сегодня 18−20% это факт. Далее — до 40% энергии в Германии производит угольная генерация, а остальное — газовая генерация. Под программу вывода атомной генерации Германия в ближайшие годы построит не менее 13 крупных угольных электростанций.

ИА REGNUM : Надо же, в Германии все помешаны на экологии, а тут угольная генерация…

Но это экологически безопасные электростанции, обеспеченные самыми современными системами подавления вредных выбросов и переработки отходов. Пока нам это не пример… В калининградской энергетике мы на сегодня имеем монотопливо — газ. Зависимость энергетики от газа 100%. И нет никакой альтернативы. С учётом вышесказанного в любой момент регион может быть обесточен со всеми вытекающими из этого последствиями.

ИА REGNUM : Ну, а атомная, атомная энергия?

Балтийская АЭС, с также не регулируемой мощностью энергоблоков, ни при каких обстоятельствах не могла бы стать источником энергетической безопасности Калининградской области.

ИА REGNUM : Поясните, пожалуйста.

При выяснении причин погасания калининградской энергосистемы в 2011 и 2013 годах был установлен факт, что оборудование Калининградской ТЭЦ-2 не имеет функции обязательного участия в регулировании частоты тока. В нашем случае динамическое регулирование частоты тока осуществлялось и до настоящего времени осуществляется в энергосистемах иностранных государств. А КТЭЦ-2 практически работает в базовом режиме. В результате, при наличии неманевренного источника генерации, нарушения и сбои в сетях закачивались складыванием, как домино, всей энергосистемы региона.

Точно так же нерегулируемую, огромную мощность атомных энергоблоков Балтийской АЭС (2×1200МВт), более чем втрое превышающую максимальное энергопотребление Калининградской области, невозможно было даже присоединить к энергосистеме, иначе местная энергетика в то же мгновение прекратила бы своё существование. АЭС такой мощности подключаются к очень мощным энергосистемам с огромным энергопотреблением при наличии таких же мощных маневренных электростанций, чего в калининградской энергетике нет и никогда не будет. Именно это заведомо определяло невозможность подключение Балтийской АЭС к калининградской энергосистеме.

При отсутствии очень крупных потребителей, мощных сетей для выдачи мощности с напряжением не менее 500−750 кВ (например, в Европу), стоимостью не менее 150 млрд рублей (+60% к стоимости АЭС) и категорическом неприятии Евросоюзом этого конкурента, судьба БАЭС была предрешена. Не только я, а очень многие профессионалы считают, что этот проект является глобальной аферой отдельных лиц и «Росатома», которая, как и следовало ожидать, закончилась заведомо прогнозируемым и бесславным провалом с невозвратным ущербом для России, исчисляемым десятками миллиардов рублей.

ИА REGNUM : Как-то накапливать энергию от БАЭС или куда-то направить?

Ну, в качестве абсурда можно бросить провода и пытаться кипятить Балтийское море… Но это ещё не всё. Главное, что пострадавшими в этой ситуации оказались Калининградская область и региональная энергетика, где под этот провальный проект столько лет в энергетике ничего не обновлялось и не модернизировалось, а все выработавшие ресурс электростанции просто списаны. Таков бесславный, но закономерный итог безответственного бездействия местной власти. В части энергетической безопасности регион стал головной болью России.

Злобин: «Подключение БалтАЭС к калининградской энергосистеме заведомо невозможно»

ИА REGNUM : А если отключить все мощности в регионе, оставив лишь БАЭС?

Наивный вопрос. Возвращаясь к науке, изолированная энергосистема категорически не может работать с одним энергоисточником, тем более с нерегулируемой мощностью. В такой энергосистеме должно быть несколько (не менее 5−7) рассредоточенных, маневренных и обязательно взаимно резервируемых источников генерации. И даже одного энергоблока БАЭС для Калининградской области было недопустимо много. По сложившемуся уровню энергопотребления энергосистема могла принять в энергобаланс не более 300 МВт атомной (нерегулируемой) мощности. Но у «Росатома» имеется только один тип реактора мощностью 1200 МВт.

ИА REGNUM : Поэтому многие говорят, что БАЭС была бизнес-проектом заинтересованных лиц…

Надеюсь, высшее руководство страны со временем даст оценку всей этой истории. Однозначно, известные граждане, которые инициировали этот проект, намеревались стать европейскими энергетическими гегемонами и продавать энергию БАЭС в Евросоюз. Как же — только что в Литве закрылась Игналинская АЭС, и им виделись «зияющие провалы». Глупость очевидная. Каким образом, не имея ни малейших договорённостей и при категорическом отказе ЕС от покупки электроэнергии, можно было рассчитывать на то, что Евросоюз включит в свои программы строительство сетей стоимостью 2,5−3 млрд евро для транзита энергии Балтийской АЭС в неизвестные страны и положит под неё в регулирующий режим собственные электростанции. В то время, когда именно ЕС официально объявил и назначил дату отказа от российской энергии и сотрудничества с Россией в режиме синхронной работы энергосистем.

Не один год мы с коллегой Булатом Нигматулиным доказывали очевидную авантюрность этого проекта во всех возможных государственных инстанциях, включая проведение в 2012 году экспертного совета в Торгово-промышленной палате РФ, где эти выводы были подтверждены профессионалами энергетической отрасти. Но колесо закрутилось в сторону заведомого тупика с колоссальными, многомиллиардными невозвратными убытками для России…

ИА REGNUM : Что вы предлагаете для предотвращения предстоящей энергетической изоляции Калининградской области?

Единственный, не менее чем на пять лет запоздавший вариант — срочное строительство в регионе распределённой маневренной генерации. По последним планам, это четыре электростанции, по-прежнему сохраняющие зависимость региональной энергетики от поставок газа. И это очередная фатальная, стратегическая ошибка организаторов. Для этого требуется 100−110 млрд рублей и 4−5 лет. На модернизацию сетевого хозяйства ещё требуется не менее 40 млрд рублей. Ввиду отсутствия проектов реальное строительство ни одной электростанции до настоящего времени не начато.

Но, прежде всего, необходимо любыми способами отсрочить отключение энергосистем Прибалтийских стран от ЕЭС России. В дополнение необходимо начать создание местной топливной промышленности на базе торфа и строительство малых торфяных ТЭЦ, которые будут работать на энергетическую безопасность и на будущее региона. Ресурс торфа для этого в Калининградской области свыше 100 лет. Плюс необходимо работать над появлением в регионе ветряной энергетики. Географически Калининградская область находится в активной зоне ветров. Но это перспектива будущего. До коренной модернизации и создания самодостаточной региональной энергосистемы в сложившихся политических условиях энергетическая безопасность Калининградской области всегда будет под огромной угрозой с любыми, самыми тяжёлыми последствиями. Здесь своё веское слово должна сказать федеральная власть.

Энергетик Юрий Злобин

Справка ИА REGNUM. Юрий Николаевич Злобин, 65 лет. Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации. Стаж работы в практической энергетике на руководящих должностях более 35 лет, в том числе директором электростанции в Омской энергосистеме. В Калининградской области в 2006—2010 гг. возглавлял департамент топливно-энергетического комплекса и недропользования. Разработчик основных положений Генеральной схемы развития энергосистемы Калининградской области на 2008−2012 гг. с перспективой до 2022 г. В настоящее время руководит управляющей компанией «КалининградЭнергоИнвест» с уставными целями развития и привлечения инвестиций в т.ч. в энергетику Калининградской области. По вопросам российской и мировой энергетики, проблем энергетической безопасности Калининградской области сотрудничает с гендиректором Института проблем энергетики, профессором Булатом Нигматулиным (в 1998—2002 гг. — замминистра по атомной энергии России).