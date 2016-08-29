Последнее выходные летних каникул всегда ознаменованы массовыми закупками школьной формы, учебников, оборудования, традиционными рапортами об успехах и выявлением недоточетов в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Николай Шеберстов. Первое сентября. 1953

В два раза больше бесплатных учебников приобрела Сахалинская область для нового учебного года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме учебников, начальные классы получат и бесплатные рабочие тетради.

150 миллионов рублей потратили в этом году власти Сахалина на приобретение бесплатных для школьников учебников. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, «это стало возможным благодаря централизации закупок».

Островное правительство обеспечит учеников начальной школы не только бесплатными учебниками, но и бесплатными учебными тетрадями: «Впервые для начальной школы мы закупили около 100 тысяч учебных тетрадей», — сообщила министр образования области Наталья Мурашова.

Читайте подробнее: На Сахалине к бесплатным учебникам выдают еще и рабочие тетради

В 2016 году власти Московской области отмечают серьезные темпы в реализации программ сферы образования. В регионе активно строятся новые школы и детские сады, а также проводятся мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных и многодетных семей. Тем не менее в области все еще наблюдается нехватка образовательных учреждений и высокие цены на предметы школьной необходимости. Накануне 1 сентября эксперты и депутаты областного парламента рассказали корреспонденту ИА REGNUM о наиболее острых проблемах Подмосковья.

В 2016 году в Московской области все еще отмечается очередь в детские сады. Однако по словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галины Уткиной, проблема может быть закрыта уже в ближайшие несколько лет.

«Вопрос решается оперативно, потому что у нас была очередь больше 40 тысяч человек в детские сады. Мы были в 2013 году на 82 месте по обеспеченности садами среди регионов, и нам не хватало 52 тысяч мест для детей от 3-х до 7-ми лет. За три года: 2013, 2014 и 2015 гг. в области было построено 317 детских садов. Сейчас их более двух тысяч. До 2017 года в проекте еще 66 новых детских садов. Конечно, если смотреть, то проблема осталась в Красногорском районе, в Одинцовском районе и Балашихе — там, где есть массовые застройки», — пояснила Уткина.

Она также отметила, что зачастую нехватка мест в детсадах Подмосковья связана с тем, что инвесторы, работающие на территории области, не выполняют своих инвестиционных обязательств.

«Они сначала строят жилье, а потом начинают думать под нажимом и строить соцобъект. Если учитывать, что до трех лет женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком, мы очередь считаем с трех лет, но есть востребованность и на более ранний период. Практически во всех муниципалитетах есть садики, где детей берут с двухлетнего возраста, но чаще это дети бюджетников и льготников», — заключила парламентарий, подчеркнув, что в ближайшие годы вопросы с обеспеченностью будут решены, в том числе и в трех названных проблемными муниципалитетах.

Отметим, что по данным, размещенным на сайте министерства образования Подмосковья, на 1 июля 2016 года Балашиха, Котельники, Лобня, Одинцово, Подольск, Химки, а также Истринский и Наро-Фоминский районы области являются лидерами по строительству детских садов. В списке анти-рейтинга фигурируют Ленинский и Ногинский районы.

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Накануне 1 сентября в торговых центрах Москвы ажиотаж. С витрин «улетает» одежда белого, черного, серого, коричневого цвета, в кассах магазинов все еще большие очереди на оплату школьных товаров. Для детей — это приятный шопинг в преддверии нового учебного года, а для большинства родителей — суета и большие финансовые затраты.

Традиционно основные расходы приходятся на школьную форму, рюкзак и спортивный костюм. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, во сколько обойдется в столице собрать ученика в школу.

Первый пункт в школьном списке родителей — это форма. Минимальная цена комплекта одежды для московского школьника обойдется примерно в 6000 рублей: это блузка (1299 рублей), юбка (1499 рублей), сарафан (1699 рублей), брюки (1399 рублей) для девочки и 2 рубашки (по 599 рублей), пиджак (от 2399 рублей), брюки (1299 рублей), кардиган (1199 рублей) для мальчика.

Что касается обуви, в Москве туфли для девочки можно купить по цене от 2500 рублей, сменную обувь — от 1500 рублей. Ботинки для мальчиков обойдутся чуть дороже — от 3500 рублей, сменка — от 2000 рублей. Также многие столичные школьники предпочитают носить сменную обувь в специальной сумке. Цены на них начинаются от 300 рублей.

Говоря о покупке рюкзака стоит отметить, это то, на чем не надо экономить. По требованиям Роспотребнадзора ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса. В среднем цена ортопедических рюкзаков составляет около 4000 рублей, самые простые рюкзаки продаются за сумму от 700 рублей.

…Жительница столицы Надежда собрала дочку в школу за 25 000 рублей.

«Чтобы хоть как-то в чем-то сэкономить ортопедический рюкзак заказала на AliExpress за 3000: в столичных ТЦ такие ранцы стоят около 7000 рублей. Много денег ушло на спортивку и школьную форму. Трико — 1500 рублей, толстовка — 2000, футболка — 400, пиджак — 2700, брюки — 2300, туфли — 3000, сменная обувь — 2500, юбка — 1500, канцелярия — 2500 и осенняя куртка обошлась нам в 1500 рублей. Цветы мы покупать не будем — подарим учителю коробку конфет лучше», — уточнила она.

По ее словам, в предыдущие годы собрать ребенка можно было за 20 000 рублей.

Читайте подробнее: В погоне за модой: москвичи собирают детей в школу

В Пермском крае 29 августа проходит представление очередной книги в подарок первоклассникам от губернатора Виктора Басаргина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы края.

Решение о выборе книги для первоклассников принял экспертный совет, в состав которого вошли члены Союза писателей, Союза журналистов, специалисты в области детской литературы, а также учителя школ Прикамья. В конкурсном отборе в 2016 году участвовали четыре сборника. По итогам обсуждения решением экспертного совета выбран сборник писателей «Чудесное Прикамье», который в День знаний станет подарком для 39 тыс. первоклассников Пермского края.

В сборник «Чудесное Прикамье» вошли произведения разных жанров — очерки, сказки, рассказы, стихи, загадки, занимательные задания. «Чудесное Прикамье» поможет юным читателям сделать очень важный шаг — познать свой родной дом и свою малую Родину.

На издание книги из бюджета Пермского края выделят около 4 млн рублей. Книги для первоклассников Прикамья уникальны тем, что в продажу в книжные магазины не поступают.

Проект существует уже 12 год. Произведения пермских писателей Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Владимира Воробьева, Ирины Христолюбовой, Андрея Зеленина, Натали Куртог, Эдуарда Матвеева пополнили домашние библиотеки многих школьников региона.

Читайте подробнее: В Пермском крае все первоклассники получат сборник «Чудесное Прикамье»

В Севастополе новые кабинеты начальных классов будут оборудованы к началу второй четверти. Об этом на городской педагогической конференции заявил и.о. директора департамента образования Севастополя Михаил Родиков, передают 29 августа «Новости Крыма».

«В текущем году за бюджетные средства будут приобретены 176 кабинетов начальных классов. Ко второй четверти все первоклассники должны учиться в новых классах», — заявил Родиков.

Кроме того, «46 кабинетов ОБЖ будут закуплены в школы до конца года», — указал он.

Также до конца года вокруг 19 школ будут поставлены ограждения, подчеркнул глава департамента образования. «Нам это нужно сделать быстро, деньги на счетах школ. Освоить их, показать компетенцию административного аппарата», — указал он.

Ранее стало известно, что Департамент образования и науки Севастополя столкнулся с проблемой возросшего числа первоклассников из-за миграции населения — «особенность этого учебного года заключается в том, что мы не ожидали, что на 800 человек будет больше первоклашек», заявлял Родиков. В связи с этим департамент образования начал срочно закупать учебники и искать учителей начальной школы.

Читайте подробнее: Севастополю не хватает новых кабинетов для начальных классов

Сборы ребёнка в школу в 2016 году для жителей Зауралья обойдутся дороже, чем в 2015-м. Канцтовары стали дороже на 21%, одежда — на 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате.

Сегодня средняя стоимость минимального комплекта школьной одежды и обуви для девочки составляет 5 тыс. 125 рублей, для мальчика — 4 тыс. 584 рубля. В комплект курганской школьницы входят: блузка — 1134 рубля, джемпер — 1181 рубль, юбка из полушерстяных тканей — 1213 рублей, туфли — 1597 рублей. В комплект верхней одежды на первое сентября для курганского школьника вошли: сорочка — 745 рублей, джемпер — 1181 рубль, брюки из полушерстяных тканей — 1061 рубль, ботинки — 1597 рублей.

Кроме того, на выбор, школьный сарафан для девочки — 1562 рубля в среднем, джинсы для мальчиков — 1 478 рублей.

В среднем школьная тетрадь в Зауралье ныне стоит 5,67 рубля, альбом для рисования (40 листов) — 56,56 рубля, шариковая авторучка — 10,70 рубля, чернографитный карандаш — 9,16 рубля, набор фломастеров — 123,59 рубля, учебник или учебное пособие — 318,51 рубля.

Подсчитана Курганстатом и школьная инфляция. Ученические канцтовары в Курганской области по сравнению с августом прошлого года подорожали на 21,8%, печатные издания — на 8,4%, бумажно-беловые товары — на 8,2%. Цены на кожаную детскую обувь увеличились в среднем на 12,3%, резиновую обувь — на 7,3%. Одежда для школяров подорожала на 10,2%, спортивные костюмы — на 6,5%, джемпера — на 4,7%. Уровень цен на бельевой трикотаж, носки, колготки для детей поднялся от 7,1 до 21,9%.

Читайте подробнее: Сборы в школу в Зауралье: форма стала дороже на 10%, канцтовары на 21%

Средняя стоимость набора канцелярских товаров, необходимых школьникам к 1 сентября, в Подмосковье оценивается в среднем в 1150 рублей. Комплект состоит из 29 позиций, в том числе в него входят: краски, тетради, линейки и подставки для книг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка Московской области.

«За основу мы взяли один из самых дорогостоящих наборов — а именно список всех необходимых товаров для первоклассников. Средняя цена на комплект из 29 позиций составила 1 150 рублей», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, в «портфель первоклассника» вошли: тетради в узкую линейку и в клетку, обложки для тетрадей и учебников, товары для уроков изобразительного искусства и труда, мешок для сменной обуви, фартук и нарукавники, подставка для книг.

Читайте подробнее: «Портфель первоклассника» в Подмосковье обойдется в 1150 рублей

В День знаний по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в российских школах пройдет урок на тему «Моя будущая профессия», сообщается на сайте детского омбудсмена.

Для участия в тематических уроках будут приглашены не только региональные уполномоченные по правам ребенка, но также известные люди города или населенного пункта, которые состоялись в профессии и могут подать ребятам пример.

Особенно это актуально для старшеклассников, которым уже предстоит серьезно определяться с профессией.

Напомним, что ранее по инициативе уполномоченного в школах проходили уроки на темы: «Медиабезопасность», «Моя малая Родина», «Я талантлив», «Урок здоровья», «Семья и семейные ценности».

Читайте подробнее: 1 сентября в российских школах пройдет урок «Моя будущая профессия»

В Астраханской области занятия в школах начнутся, как обычно, 1 сентября. Переносить начало учебного года из-за погоды не будут. Как заявили ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения 29 августа, сегодня был получен официальный метеопрогноз на первую неделю сентября. Согласно данным, жара пойдёт на спад, температура не поднимется выше 25 градусов по Цельсию.

Поэтому министр образования и науки региона Виталий Гутман принял решение не выходить на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с предложением перенести начало учебного года.

Новый учебный год стартует без изменений 1 сентября. Однако руководители общеобразовательных организаций всё же получат от минобразования рекомендации провести сокращённые торжественные линейки, чтобы уменьшить время пребывания детей на улице.

Читайте подробнее: Новый год в Астраханской области стартует в первый день осени

Ямальские родители отметили, что собрать ребенка в школу стало дороже, чем в прошлом году, сообщают региональные СМИ.

Ямалстат, в отличие от Курганстата, не опубликовал пока «индекс первоклассника». Из официальных сведений известно лишь, что трикотажные изделия подорожали по сравнению с августом прошлого года на 8%, а обувь на 10%. Тем временем элементарный прожиточный минимум на детей на сегодня 15 тыс. 763 рубля менее прошлогоднего на 1,5% (15 тыс. 997 рублей).

Главная вещь для первоклассника — школьная форма, считают в региональной газете «Красный Север». В среднем пиджак, брюки и рубашка обойдутся в четыре тысячи рублей. Во столько же обойдутся сарафан и блузка для школьницы. Около тысячи рублей уйдет на спортивный костюм, сообщают журналисты газеты, которые лично прошлись по школьным базарам и магазинам. Ботинки для мальчиков и туфли для школьниц обойдутся в порядка трёх тысяч рублей.

Набор канцтоваров: пенал, пять ручек, десять тетрадей, дневник, цветные карандаши, белый картон, цветная бумага, альбом, пластилин, акварельные краски, набор кистей, счетные палочки, ластик, линейка, простые карандаши, фартук и нарукавники — на 1 тыс. 700 рублей. Рюкзак по стоимости обойдётся от 1 тыс. 200 рублей и выше.

Итого, по подсчетам «КС», в Салехарде на идущего в школу мальчика тратится в среднем 17 тыс. 290 рублей, а на девочку — 16 тыс. 690 рублей.

Читайте подробнее: На Ямале и в Зауралье «индекс первоклассника» практически аналогичный

Проект по обучению школьников программированию открылся 29 августа в Калуге, в рамках Яндекс. Лицея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства образования и науки Калужской области в Яндекс. Лицей принимают школьников 8−9 классов. Учиться программированию дети будут на примере Python: этот язык программирования позволяет решать множество задач и его востребованность на рынке только увеличивается.

Первый год школьники будут изучать теорию и выполнять несложные проекты, а второй — осваивать на практике конкретные технологии. Занятия будут проходить в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского два раза в неделю, их будут вести преподаватели, которые живут и работают в Калуге. Они имеют опыт программирования и прошли подготовку в Яндексе. Набор школьников происходит на конкурсной основе. Подать заявку можно с 30 августа по 15 сентября на сайте Яндекс.Лицея. Занятия начнутся в октябре.

Программа обучения разработана в Школе анализа данных Яндекса, выпускники которой высоко ценятся на IT-рынке. Полученных в Яндекс. Лицее знаний будет достаточно, чтобы программировать на базовом уровне.

Читайте подробнее: Калужских школьников научат программированию в Яндекс. Лицее

Чтобы уравнять возможности школьников из разных учебных заведений при сдаче Единого государственного экзамена и поступлении в вуз, в Белгородской области планируют развивать дистанционные обучающие технологии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, об это речь шла на выездном заседании в Чернянке 26 августа.

Одной из главных проблем в образовании губернатор Евгений Савченко назвал образовательное неравенство, которое демонстрируют результаты Единого государственного экзамена у выпускников разных школ. По мнению главы региона, решить эту проблему смогут электронные коммуникации и онлайн-обучение, например, федеральный проект «Российская электронная школа», с которым доступ к образовательным ресурсам, разработанным лучшими педагогами страны, получат все учащиеся. При этом Савченко отметил, что при подготовке к ЕГЭ в школе больше времени уделяется тестовой части экзамена в ущерб заданиям, для выполнения которых нужно проявить творчество.

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В Липецкой области первая профильная физико-математическая смена для 60 одаренных учащихся из всех муниципалитетов откроется 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом на брифинге для журналистов местных СМИ 29 августа рассказал заместитель главы администрации региона Юрий Таран.

Глава региона Олег Королев уже заявлял о том, что в Липецкой области появится Центр поддержки одаренных детей по образцу царскосельского лицея. Работать с одаренными физиками и математиками будут не только лучшие липецкие учителя, но и преподаватели ведущих российских университетов. Также на базе Центра дополнительного образования «Стратегия» города Липецка откроется детский технопарк «Кванториум», созданный при поддержке Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки РФ. 1600 детей от пяти до 18 лет со всего региона смогут бесплатно получить там качественную инженерно-техническую подготовку на высокотехнологичном оборудовании.

Читайте подробнее: Профильная смена для одаренных школьников стартует в Липецкой области