Денежный вопрос

today.kz Флаг Казахстана

Вопрос инвестиций и привлечения денег актуален для Казахстана как никогда. То, что вопрос из экономической плоскости переходит в политическую говорит, что лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занимается привлечением денег в страну.

В конце прошлого года глава государства сетовал, что МИД недорабатывает по части привлечения инвестиций, отмечал, что послы «свое дело не знают, экономику тем более не знают», но, судя по всему ситуация не изменилась. В прошлом году итогом визита Назарбаева в Китай стало подписание соглашений на 23 миллиарда долларов (1,5 трлн рублей). После государственного визита президента Казахстана в Польшу, казахстанские и польские бизнесмены на форуме в Варшаве заключили соглашений на 858 млн долларов, хотя изначально ожидалось, что сумма составит 1 млрд долларов

В целом же Казахстан привлекает порядка 20 млрд долларов в год (1,3 трлн рублей), так отрапортовало на прошедшей неделе Министерство по инвестициям и развитию республики.

А вот достаточно вольно посчитанная казахскоязычными СМИ средняя годовая зарплата всех акимов (губернаторов областей) в 564 480 000 тенге (107,8 млн рублей) составит менее 1% от суммы инвестиций в страну за год.

Экономика: рост или не рост?

«Добыча подвела, налоги выручили», — отметили в Министерстве национальной экономики, характеризуя состояние вверенной сферы. И пояснили: «Реальный сектор экономики по итогам шести месяцев роста не продемонстрировал, объемы производства товаров снизились на 0,2%. Наиболее критичной является ситуация в горнодобывающей промышленности (-3,4%; вес отрасли в экономике достаточно высок — 14,0%), где в этом году наметился спад добычи нефти, угля и железной руды на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры и внутриотраслевых проблем.

Сокращение производства в черной металлургии привело к спаду в энергетике (-0,7%). Именно с восстановлением производства в добывающем секторе и связаны надежды на выправление ситуации в экономике в краткосрочной перспективе».

«В первом полугодии 2016 года рост ВВП Казахстана составил 0,1% — результат, вселяющий оптимизм после зеркального итога первого квартала. Судя по данным официальной статистики, дно нынешнего кризиса было пройдено в апреле-мае, а затем ситуация начала улучшаться. При условии, что планы правительства оправдаются, по итогам года ВВП вырастет на 0,5−0,7%», — делится осторожными прогнозами Минэкономики.

Нефтегазовые проблемы

Крупные компании в нефтяном секторе испытывают сложности из-за падения цен на нефть и долгов, в сфере транспортировки газа — из-за сокращения транзита туркменского и узбекского газа в Россию.

В докладе международного агентства Fitch Ratings говорится, что Казахстан может нарастить добычу нефти: с 1,7 млн баррелей н.э. (нефтяного эквивалента) в сутки до 2,7 млн баррелей н.э. в сутки в 2030 году. При этом, как пишут авторы доклада, 75% всей добычи в стране к 2025 году придется на Тенгиз, Кашаган и Карачаганак (в 2015 году их доля равнялась 50%).

Это «повышает зависимость от геолого-технических рисков, связанных с разработкой таких месторождений, и волатильности цен на нефть, подтверждением тому служат исчисляемые миллиардами долларов попытки возобновления работ на Кашагане», считают в Fitch Ratings.

Далее в докладе обрисовываются позиции ключевых компаний-игроков рынка.

«Господдержка и сильные позиции по резервам определяют и рейтинги национальной компании АО «КазМунайГаз» (НК КМГ, рейтинг ВВВ-/стабильный), холдинговой компании государственных активов в разведке и добыче, транспортировке и переработке нефти. Заявленное расширение ТШО (имеется в виду «Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением» ТОО «Тенгизшевройл» с ожидаемой первой нефтью к 2022 году — прим. ИА REGNUM ) на сумму 37 млрд долларов (2,4 трлн рублей) сократит дивидендный поток НК КМГ в среднесрочной перспективе, этот сценарий мы учли в нашем рейтинге. В сочетании со снижением доходов от разведки и добычи, связанных с высокими производственными затратами и низкими показателями чистой выручки в РД КМГ, дочерней компании НК КМГ в разведке и добыче, это замедлит снижение доли заемных средств НК КМГ», — пишут авторы доклада.

Тут нельзя не отметить деталь, также характеризующую положение дел в ТШО — по сообщению «National Business», прямые финансовые выплаты нефтяной компании «Тенгизшевройл» Казахстану сократились вдвое — с 5,2 млрд долларов (336,6 млрд рублей) в январе-июне 2015 года до 2,6 млрд долларов (168,3 млрд рублей) аналогичного периода 2016 года.

Если вернуться к докладу, то его авторы сообщают, что нацкомпания «КазМунайГаз» намерена продать нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане (в Атырау, Чимкенте и Павлодаре) и один румынский. Также, по данным Fitch Ratings компания планирует вполовину урезать капитальные затраты в 2016—2018 годах.

Причиной таких шагов компании авторы доклада назвали падение цен на нефть марки Brent на 60%, дефицит средств, которые идут на погашения задолженности, а также ослабление тенге на 50% за последние два года.

Денег не хватает и другим участникам рынка. Аналитики агентства отмечают, что «КазТрансГаз» — национальный оператор в сфере газа и газоснабжения — теряет доходы от транзита голубого топлива.

«После того как Китай заменил Россию в качестве основного пункта назначения для среднеазиатского газа с объемами транзита в 30,6 млрд кубометров в 2015 году, АО КазТрансГаз (КТГ; ВВ+/стабильный) постепенно теряет доходы от транзита газа. Сейчас транзит газа в Китай нельзя назвать прибыльным для КТГ, так как газопровод, связывающий Центральную Азию с Китаем, управляется совместным предприятием, которому до начала выплат дивидендов в пользу КТГ необходимо погасить крупные кредиты, привлеченные для строительства трубопровода», — пишут аналитики.

Если «КазТрансГаз» работает и на внешнем и на внутреннем рынке, то дочерняя организация КТГ — «Интергаз Центральная Азия» — осуществляет только внутреннюю транспортировку и транзит природного газа по стране. И тоже переживает не лучшие времена.

Компания ранее просила повысить тариф на свои услуги в 11 раз, затем снизила запросы до 4-кратного увеличения, но, видимо, придется уступить еще. Поскольку предприятия горно-металлургического комплекса выдержат только двухкратное повышение транспортных тарифов «Интергаза». Такое заявление сделал глава Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Николай Радостовец в ходе общественных слушаний в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 23 августа.

Российская практика китайского подхода

На неделе пресс-служба акима (мэра) Астаны сообщила, что для двух жилых комплексов-долгостроев в Астане нашлись деньги — китайских инвесторов. Названия китайских компаний и суммы инвестиций не названы.

Можно предположить, что, возможно, речь идет о крупной китайской строительной компании Weihai International Economic＆Technical Cooperative Co., Ltd (WIETC), которая пришла на казахстанский рынок, как сообщил деловой канал Atameken Business Channel. В Казахстане дочерняя компания WIETC зарегистрирована в июле 2016 года как ТОО «Казахстан Дженвэй Техника». Директор ТОО подчеркнул, что китайское финансирование без китайского участия не обходится: «Схема нашей работы в основном такая: мы разрабатываем проект совместно с заказчиком, помогаем при необходимости привлечь финансирование от китайских госбанков — Госбанка развития и Экспортно-импортного банка. Кредит привлекает либо компания-заказчик, либо местные власти. Известно, что китайские банки финансируют проект за рубежом при обязательном условии участия в проекте китайской компании».

Такую же связку финансирования с участием обеспечила себе и Россия.

АО «КазАгроФинанс» (входит в состав Национального управляющего холдинга «КазАгро») подписало двустороннее кредитное соглашение с российским АО КБ «Ситибанк» о привлечении займа на сумму 1,8 млрд российских рублей. Привлеченные средства планируется направить в том числе на приобретение и дальнейшую передачу в лизинг сельскохозяйственной техники российского производства для нужд казахстанских аграриев. «Привлечение финансирования в российских рублях в нынешних экономических реалиях в виду труднодоступности получения фондирования в национальной валюте — тенге, является тем альтернативным источником финансирования, который позволяет минимизировать валютные риски в случае возникновения нестабильной ситуации на валютном рынке, поскольку корреляция курса российского рубля наиболее высокая к казахстанскому тенге», — пояснили в «КазАгроФинанс».

Стоит отметить, что российские производители сельхозтехники при поддержке российского банка приходят на казахстанский рынок в выгодное для них время: спрос на тракторы в стране вырос в два раза, при этом их отечественное производство сокращается. Только за 7 месяцев 2016 года выпуск тракторов в Казахстане сократился на 10%. За январь-июль 2016 было произведено 715 тракторов, в аналогичном периоде 2015 года был собран 791 трактор.

Это не единственный пример финансового сотрудничества сторон. Ранее, 5 августа, российский «Росэксимбанк» и казахстанский «Цеснабанк» подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 1,5 млрд рублей казахстанскому заводу «Вектор» на покупку продукции российского производителя сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш».

Ее раньше, 27 июля, с «Росэксимбанком» двустороннее кредитное соглашение подписал также «КазАгроФинанс». Предмет соглашения — предоставление финансирования в объеме 716 млн рублей со стороны российского партнера сроком на 7 лет. На эти деньги запланировано приобретение 115 единиц сельскохозяйственной техники производства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» для передачи в лизинг казахстанским аграриям.

Что касается сотрудничества Казахстана с постсоветскими странами, то большие планы на взаимодействие обозначила Украина. Как сообщил министр энергетики и угольный промышленности Украины Игорь Насалик, Украина до конца 2017 года намерена полностью обеспечить потребности своей энергетики в ядерном топливе за счет казахстанского урана.

Экспортные радости

Казахстан может продавать не только нефть и газ, отмечает Atameken Business Channel, который информировал, что страна увеличила экспорт аккумуляторов, трансформаторов, проката и фуфаек. Этот момент канал позитивно поименовал «экспортными проблесками». Так, в январе-июле 2016 года Казахстан экспортировал в Россию 6,6 млн подшипников на 14,2 млн долларов (919,3 млн рублей) — почти в 3 раза больше по количеству и в 1,5 раза больше по сумме, чем в аналогичном периоде 2015 года. В 6 раз больше, чем в прошлом году Казахстан поставил в Киргизию изолированных проводов и кабелей (1882 тонны), в 3,4 раза вырос экспорт этой продукции в Россию. Вырос также экспорт в Россию и Киргизию электрических конденсаторов и трансформаторов, а также электрических аккумуляторов. Последних в Россию продано на 81% больше, чем в прошлом году. В «проблесковом» экспортном списке значатся также подъемники, лебедки и домкраты; центрифуги, оборудование и устройства для фильтрации жидкостей или газов; металлоконструкции из черных металлов; трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов; уголки, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали; горячекатаные прутки и плоский прокат из нелегированной стали; холоднокатаный плоский прокат из нелегированной стали.

Особо надо отметить рост экспорта легкой промышленности — сферы, традиционно проблемной в республике. В этой отрасли отмечен рост внешних продаж трикотажных маек и фуфаек (в Россию в два раза больше, в Киргизию — в 4 раза), свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и т.д.

Кроме того, крупнейшее предприятие Восточного Казахстана ТОО «Восток молоко» начало производство сыра на экспорт. Первую партию товара — около 10 тонн сыра «качкавал» — предприятие отправило в Россию.

В планах Казахстана также увеличить квоту на поставку пшеницы в Китай до 400 тысяч тонн в год — вопрос зависит от пропускной способности на казахстано-китайской границе.