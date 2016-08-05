Аргентина сегодня с точки зрения энергетики является ведущем производителем газа во всей Южной Америке. В то же время именно в Аргентине в свое время появилась первая среди других латиноамериканских государств атомная электростанция — Буэнос-Айрес стал первооткрывателем мирного атома в этом регионе мира. Правда, атомная генерация никогда не занимала здесь значительной доли в общем объеме производимой электроэнергии. В конце ХХ века на АЭС приходилось девять процентов, сейчас — менее пяти. Казалось бы, это явный признак того, что атомная энергетика Аргентины стагнирует. Но нет, здесь все только продолжается.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

С чего все начиналось в Аргентине

История развития аргентинской ядерной энергетики, как и во многих других странах, берет свое начало в середине ХХ столетия. Здесь уже в 1950 году была создана Национальная комиссия атомной энергетики. С созданием специальной комиссии в Аргентине произошел не иначе как бум исследовательской деятельности. Сегодня же в стране работают пять исследовательских атомных реакторов.

Спустя 14 лет работ в этой области ученые обратили свое внимание на промышленную атомную энергетику. Были проведены технико-экономические исследования блока для региона Буэнос-Айреса, мощность которого составляла 300−500 МВт. Для сравнения: первая опытно-промышленная в мире АЭС, запущенная в СССР 27 июня 1954 года в Обнинске, первоначально имела мощность 5 МВт. После изучения аргентинского блока АЭС власти объявили тендер на строительство.

С середины 50-х годов ХХ века в Аргентине проводили разведку и добычу урана. Однако геологические исследования показали, что его запасы весьма малы. Они составляют всего около 15 тысяч тонн. Это настолько мало, что запасы аргентинского урана занесены в местную Красную книгу. Правда, по оценкам Национальной комиссии атомной энергии, в нескольких местах запасы урана достигают 55 тысяч тонн. Здесь проводили разведку и добычу топлива, удалось накопить около 2,5 тысячи тонн. Но в 1997 году из экологических соображений рудник был закрыт.

Важно отметить, что энергетическая политика Аргентины твердо основывалась на применении тяжеловодных ядерных реакторов, которые работают на природном уране. Учитывая это обстоятельство, Буэнос-Айрес стал выбирать между канадскими и немецкими предложениями. В итоге выбор пал на предложение немецкой компании Kraftwerk Union. Главное — она обеспечила полное финансирование проекта. В 1968 году в Лиме в 115 километрах от столицы начали строительство АЭС «Атуча» с реактором типа PHWR мощностью 340 МВт. В 1974 году ее ввели в эксплуатацию.

Watsonpatricio АЭС «Атуча»

Эта атомная станция стала первой не только в Аргентине, но и во всей Латинской Америке. Однако, помимо этого, ее уникальность состоит еще и в том, что, в отличие от любого другого реактора на тяжелой воде, она имеет резервуар высокого давления. Так, сегодня на АЭС «Атуча» применяют слабообогащенное урановое топливо концентрацией 0,85%. Оно в два раза ускорило процесс сгорания, благодаря чему эксплуатационные расходы сократились на 40%.

Спустя семь лет после ввода в эксплуатацию первого блока аргентинской атомной станции, в 1981 году немецкая компания Siemens начала сооружение второго блока. Однако, как это часто бывает, на дальнейшее строительство не хватало денег, и в 1984 году стройку заморозили. С тех пор к проекту возведения второго блока не раз возвращались. Учитывая, что в 1990 году энергетические потребности населения страны начали резко расти, АЭС «Атуча-2» мощностью 692 МВт с тем же типом реактора, что и первый блок, была просто жизненно необходима. Так, в 1992 году к сооружению блока приступили во второй раз. Успели построить на 80%, но спустя два года стройку опять заморозили. В третий раз к проекту приступили в 2006 году, и тогда было принято решение о доведении строительства блока до конца. В результате АЭС «Атуча-2» была сооружена к 2011 году, а введена в эксплуатацию лишь в 2014 году — через 33 года после начала проекта.

Mrcukilo АЭС «Атуча-2»

Важно понимать, что до 2014 года в Аргентине было всего два атомных реактора, один из которых располагался на АЭС «Атуча», а второй — на АЭС «Эмбальсе». Вторая станция располагается на юго-западе одноименного города и в 110 километрах от города Кордова. АЭС начали возводить в том же 1974 году, а спустя десять лет энергоблок ввели в эксплуатацию. Здесь имеется всего один, но довольно мощный по сравнению с АЭС «Атуча-1» реактор типа CANDU 600 МВт. То есть до сооружения АЭС «Атуча-2» этот энергоблок был самым мощным в Аргентине. В 2011 году аргентинские власти решили продлить срок службы реактора на 30 лет. Спустя два года начали проводить мероприятия по усовершенствованию энергоблока, для чего его работу остановили более чем на год. Однако в итоге его мощность была увеличена по меньшей мере на 48 МВт. Для осуществления работ по модернизации станции Аргентина привлекала канадскую компанию Candu Energy Inc., с которой был заключен контракт более чем на $440 млн. Были также заключены контракты и с аргентинскими компаниями. В итоге все мероприятия обошлись бюджету страны в $1,3 млрд.

Mrcukilo АЭС «Эмбальсе»

Мирный атом сегодня

По производству энергии на душу населения Аргентина опережает другие страны Латинской Америки. Однако энергетические потребности региона все же растут. В 90-е годы прошлого столетия атомная энергетика Аргентины занимала всего 10% в общем объеме вырабатываемой в стране электроэнергии. Однако впоследствии этот показатель стал падать. Так, в 2007 году в этом латиноамериканском государстве было произведено 115 млрд кВт⋅ч, из которых всего 7,2 млрд кВт⋅ч, то есть 6,3%, было получено от атомной генерации. Остальное пришлось на сжигание газа (54%), ГЭС (27%), переработку нефти (9,4%), переработку угля (2,2%). К 2012 году производство атомной электроэнергии в общем объеме страны упало еще ниже — до 4,7%. В 2015 году, по данным IAEA, было произведено всего 135 072.00 ГВт часов, из которых 6519.00 ГВт часов получено от АЭС, то есть 4,85%.

Сейчас в Аргентине производство топлива для энергетических и исследовательских реакторов происходит на отдельных предприятиях, действующих в составе Атомного центра в Эсейсе, провинция Буэнос-Айрес. В этом центре налажено производство топливных таблеток на основе природного и низкообогащенного урана, конструкционных элементов из нержавеющей стали, сплавов титана и никеля, циркониевой продукции (правда, ряд конструкционных элементов до сих пор импортируется). Также в городе Кордова есть очистительный завод по производству двуокиси урана. В настоящее время обогащение происходит в основном в США. Но в 2015 году завод по обогащению урана в мирных целях, расположенный в аргентинской провинции Рио-Негро, возобновил свою работу.

Добычу урана на некоторых шахтах также планируют начать снова. Так, Аргентина, которая сегодня хочет увеличить долю атомной генерации, имеет для этого совсем небольшие запасы топлива. В это же время, например, Швеция, которая имеет огромные запасы урановых руд и где их добыча была налажена еще в 60-е годы (когда в Аргентине только приступали к разработку урановых месторождений), в настоящее время отдала власть в руки «зеленых», то есть фактически постепенно убивает атомную отрасль.

Сейчас в связи с возрастающими энергозапросами населения Аргентина вынуждена искать пути решения для удовлетворения этих нужд. Так, правительство в 2006 году объявило, что планирует увеличить выработку атомной электроэнергии до 15−18% всей производимой электроэнергии. Более того, в 2013 году власти решили вложить $42 млрд. Часть из этих средств, а именно 15%, уже было потрачено на атомные проекты.

Схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе

Так, в 2011 году заявляли, что на территории страны планируют построить АЭС «Атуча-3». А в этом, 2016 году СМИ сообщали, что новый энергетический блок могут построить по российскому проекту. В апреле 2015 года правительствами России и Аргентины подписан меморандум о взаимопонимании, который определяет основы сотрудничества сторон в области строительства на территории Республики энергоблока АЭС с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна мощности до 1200 МВт.

В июле текущего года аргентинская делегация побывала на нескольких российских атомных объектах, после чего постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Мариано Гросси заявил, что РФ за последние годы достигла большого превосходства в технологиях атомной энергетики по сравнению с другими странами. Позже министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра сообщила, что аргентинские власти рассматривают возможность реализации проектов в атомной сфере с Россией. Правда, глава МИД Аргентины напомнила, что Буэнос-Айрес также получил предложение о строительство двух атомных станций от китайской стороны.

КНР уже помогала раньше Аргентине с ядерными проектами. В рамках долгосрочного финансирования China National Nuclear Corporation (CNNC) предоставляла товары и услуги аргентинской Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) для завершения строительства вышеупомянутой АЭС «Атуча-3». Потом, в ноябре 2015 года, Аргентина и Китай подписали контракт на строительство четвертого и пятого реакторов на АЭС «Атуча». Китайская сторона будет финансировать, по контрактам, 85% из всех $15 млрд. Теперь, в июле 2016 года, Китай и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, подтвердив свои планы по строительству АЭС «Атуча-4» и АЭС «Атуча-5». Их сооружение должны начать в начале 2017 года.

Что касается малых ядерных реакторов, то в Аргентине такой строится недалеко от Буэнос-Айреса и от АЭС «Атуча» — АЭС Carem 25. По подсчетам МАГАТЭ, в мире существует всего 20 проектов маломощных АЭС, которые разрабатывают в США, Аргентине, Франции, Китае, Южной Корее, Японии и России. Большинство из этих разработок представляют собой легководные ядерные реакторы, которые признаны самыми безопасными. Аргентина не стала в этой области первооткрывателем: у США есть опыт использования малого ядерного реактора мощностью 1,5 МВт на антарктической станции МакМурдо в 1960—1970 годах. В Аргентине же реактор Carem 25 стали разрабатывать в 1984 году. Это новый экспериментальный реактор типа PWR мощностью 27 МВт. Он является самым новым в мире. Необходимость его заключается в том, чтобы поставлять недорогую электроэнергию в малонаселенные районы страны. Особенность Carem 25 не только в использовании базового реактора типа PWR, но и в интегральной компоновке, простоте реактора, малом числе активных компонентов, а также в пассивной системе безопасности. Будущие реакторы этого типа должны будут обладать электрической мощностью в 150−300 МВт.

Argonne National Laboratory Активная зона опытного реактора. Хорошо виден голубой свет — черенковское свечение.

АЭС Carem 25 начали возводить в 2014 году, а уже во второй половине 2017 года сюда начнут загружать топливо. Стоимость этого блока оценивают в $450 млн, а по меньшей мере 70% оборудования будут производить сами аргентинские специалисты. АЭС малой мощности хорошо подходят для обеспечения труднодоступных регионов и для создания альтернативы угольной промышленности. Для сравнения: например, британское правительство недавно решило вложить 250 млн фунтов в разработку малых модульных АЭС. Такие реакторы строить дешевле и быстрее, хотя они и намного менее мощные, однако они необходимы. В Великобритании такую атомную станцию планируют соорудить к 2020 году. В России малые АЭС собираются использовать для решения задач по освоению российской арктической зоны. «Росатом» планирует к 2020 году создать пилотный проект такой станции.

Строительство реактора Carem 25 означает, помимо прочего, что Аргентина стремится завоевать позиции в перспективной нише малых модульных энергетических реакторов. Это может оказаться весьма перспективным планом, так как Аргентина имеет свои легководные конструкции с оригинальными чертами.

К тому же Аргентина располагает собственными многоцелевыми исследовательскими реакторами. Аргентинские специалисты создали около 15 реакторов и сборок, шесть из которых проданы в Перу, Алжир, Египет, Австралию. К тому же в марте 2016 года президент Аргентины Маурисио Макри и его французский коллега Франсуа Олланд во время визита второго в Буэнос-Айрес договорились развивать сотрудничество между странами. В частности, стороны договорились, что французская корпорация Areva и аргентинская компания INVAP будут сотрудничать в проекте по поставке в ЮАР двух атомных реакторов, один из которых является исследовательским. Также Аргентина и Бразилию имеют совместный проект сооружения двух многоцелевых реакторов, которые будут и в одном, и в другом государстве. Помимо этого, Аргентина имеет опыт и в стадиях дореакторного ядерного топливного цикла: добыча и аффинаж урана, конверсия, обогащение, фабрикация топлива. Конечно, по сравнению с французскими, российскими, американскими разработками, это скорее маломасштабный опыт, однако сам факт того, что Аргентина имеет собственные разработки и богатый опыт, говорит о многом.

Планы

Как было сказано выше, голубое топливо в энергетике Аргентины занимает ведущее место. Доля этого энергоносителя в общем объеме производимой электроэнергии росла на протяжении последних 40 лет. В итоге сегодня газ покрывает более половины баланса первичных источников энергии и обеспечивает более половины выработки электричества, превышающей 120 млрд кВт⋅ч. Таким образом, в Южной Америке Аргентина является ведущим производителем газа. Существуют газопроводы для передачи газа в Бразилию и Уругвай (из провинции Неукен).

Что касается нефти, то ее доля тоже велика, хотя и меньше газа. Аргентина — четвертая на континенте страна по добыче черного золота. Она обладает достаточно развитой нефтеперерабатывающей промышленностью, которая формируется в центрах нефтедобычи: Кампо-Дуран — на севере, Комодоро-Ривадавия — на юге, Лухан-де-Куйо — в провинции Мендоса. Однако сегодня, глядя на ситуацию на мировом нефтяном рынке, становится понятно, что ориентироваться полностью на нефтяной сектор небезопасно для экономики страны. В Аргентине также имеются шесть ТЭС. Учитывая все эти обстоятельства, развитие мирного атома в этом латиноамериканском государстве начиная с 90-х годов отходило на второй план. Свою роль также сыграли финансовые трудности. Достаточно вспомнить затянувшиеся строительство АЭС «Атуча-2». Это напоминает историю с развитием атомной энергетики в другой стране Латинской Америки — Бразилии. Где сегодня на долю АЭС приходится ненамного больше, чем в Аргентине, — 3%. Правда, в Бразилии основная доля производства электроэнергии приходится на долю ГЭС — 75%, в Аргентине же гидроэлектростанции занимают второе место ~ 27%.

gazprom.ru Добыча газа

Однако сегодня энергетическая ситуация в стране изменилась. Во-первых, Буэнос-Айрес хочет стать самостоятельным, сильным игроком в сфере ядерных технологий. Во-вторых, в стране имеются серьезные энергетические проблемы. Дело в том, что в последние пятнадцать лет добыча газа сократилась, даже поставки топлива другим странам стали происходить порой с перебоям. Если говорить о запасах этого энергоносителя, то в начале ХХI века они уменьшились в два раза. Газ, нефть, мазут, гидроэлектростанции — все они в будущем не способны будут эффективно и дешево удовлетворить возрастающие потребности населения. Именно поэтому еще в 2006 году аргентинские власти объявили, что страна берет курс на развитие атомной энергетики и, соответственно, увеличение ее доли.

Окончание строительства АЭС «Атуча-2» в 2014 году, увеличение срока службы и мощности АЭС «Эмбальсе», сооружение маломощной АЭС Carem 25, модернизация исследовательских реакторов, подписанные с иностранными партнерами соглашения о строительстве новых АЭС, налаживание связей с мировыми игроками в атомной отрасли — все эти действия говорят о том, что Буэнос-Айрес адекватно оценивает энергетическое положение и уверенно стремится развивать свою ядерную отрасль. Другой вопрос заключается в том, как скоро Аргентине удастся увеличить долю атомной генерации до планируемых 18%, ведь власти страны в основном с помощью этого источника энергии намерены удовлетворять энергетические потребности региона.