США вывозят ядерное оружие с турецкой авиабазы «Инджирлик» в Румынию, причина в том, что Вашингтон не верит в способность Турции обеспечить безопасность арсеналов НАТО после попытки военного переворота, пишет европейский интернет-портал Euroactiv со ссылкой на источник.

United States Department of Defense Американские ядерные бомбы

Вывозят американское ядерное вооружение в страну, которая категорически никогда его не принимала во времена «холодной войны» — в Румынию, на базу «Девеселу». МИД Румынии опроверг сообщение европейского СМИ. По неофициальным данным, на «Инджирлике» хранилось 50 единиц ядерных зарядов, из них 20 уже отправлены в Румынию.

Турция, вступившая в НАТО в 1952 году, переживает не лучшие времена в отношениях с США: Анкара обвиняет в организации мятежа «параллельное правительство» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который долгое время живет в США, в штате Пенсильвания. Вашингтон отвечает, что основателя движения «Хизмет» Эрдогану не отдаст.

Читайте подробнее: Euroactiv: Отношения Турции и США ухудшились — Вашингтон вывозит оружие

Мутко — WADA: Денег не будет, но вы там держитесь

Продолжаются спортивные баталии. После того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило застрельщиком допинговых скандалов, нацеленных на российских спортсменов и систему российского спорта, деятельность Российского антидопингового агентства была приостановлена (РУСАДА), а ряд спортсменов, в том числе почти все легкоатлеты, не был допущен до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Министр спорта Виталий Мутко задал логичный в таком случае вопрос: а в чем смысл тогда России платить WADA? Россия может прекратить финансирование деятельности агентства, оно будет продолжено, если международное агентство восстановит РУСАДА в правах.

Читайте подробнее: Мутко: «В чём смысл финансировать WADA?»

Смерть, болезнь и ограбления в Рио

Олимпиада в Рио-де-Жанейро не задалась еще до открытия, однако количество ЧП превышает все мыслимые пределы, начиная с зеленой воды в бассейнах и недостроенной Олимпийской деревни и заканчивая регулярным бандитизмом.

15 августа в больнице в Рио скончался пострадавший в ДТП тренер сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце. Британская журналистка уже почти неделю находится в искусственной коме — у нее обнаружен редкий штамм малярии.

Читайте подробнее: Тренер немецкой сборной спас четырех человек, став донором посмертно

Британская журналистка введена в кому после заражения малярией в Рио

Американским пловцам повезло: их освободили местные власти в обмен на обещание давать показания по поводу инцидента с ограблением в Рио-де-Жанейро. Еще один участник расследования, пловец Джеймс Фейген, уже сотрудничает с полицией, а четвертый пловец — Райан Лохте — вовремя покинул страну.

Ранее двух пловцов Бенца и Конгера сняли с самолета, готовившегося к вылету в США, для того, чтобы они дали показания. У спортсменов были изъяты паспорта, для этого у полиции было соответствующее решение бразильского суда.

Напомним, в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро неизвестные ограбили четверых пловцов сборной США. Их такси якобы остановили вооруженные люди и забрали деньги и ценности. В этом деле есть нестыковки: с вечеринки в центре Рио граждане США ушли около 4:00 ночи, а в Олимпийскую деревню прибыли только в семь утра.

Читайте подробнее: Пловцов Бенца и Конгера отпустили власти Бразилии

Журналисты обвинили бизнес в игнорировании санкций против Крыма

Санкции в июле были продлены Евросоюзом на полгода, но европейский бизнес по-прежнему ищет пути, уловки и различные варианты для работы с Россией. В частности, судовладельцы нашли способы обойти санкции против Крыма: они меняют флаги и отключают системы геолокации при входе в крымские порты.

Авторы доклада Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) отмечают, что за последние два года в крымских портах побывали 24 судна под флагами стран ЕС, 43 корабля, зарегистрированные в Евросоюзе, а также 22 судна бенефициаров из ЕС.

Посольство Германии на Украине уже пообещало выяснить, почему немецкие корабли нарушили санкционный режим. Греческая сторона, в свою очередь, комментировать вопрос OCCRP по своему торговому флоту отказалась, а румынские дипломаты и вовсе сняли с себя ответственность за деятельность судоходных компаний, отмечают авторы исследования.

Читайте подробнее: Торговля между Крымом и Евросоюзом: западные суда обходят санкционный режим

Газманова развернули на литовской границе

Литва в ночь на 18 августа не пустила российского певца Олега Газманова, внесенного ранее в список нежелательных лиц. При этом Шенгенская виза у артиста была — выданная Италией. Пограничники выдали Газманову отказ и отправили ночевать в гостиницу, поскольку в специально камере задержания находились сирийские беженцы.

Причины внесения Газманова в черный список власти страны не комментируют. По версии литовских СМИ, это сделано в связи с его идеологическими взглядами — за песню «Сделан в СССР», «восхваление оккупации Крыма» и т.д.

Читайте подробнее: Не впущенный в Литву Газманов должен был ночевать с беженцами из Сирии