Алтайский край вступил в битву за урожай: накануне, 17 августа в регионе собрали первый миллион тонн зерна. Об этом участникам открывшейся сегодня в Барнауле Столыпинской конференции сообщил губернатор Александр Карлин. Несмотря на зачастившие на Алтай ураганные ветра, град и ливни, многие растеневодческие хозяйства крепко держатся на ногах и в 2016 году рассчитывают на хорошие показатели урожайности, — не подвела бы погода при уборке. Немаловажную роль в поднятии экономики сыграли экономические контрсанкции. Обо всем этом алтайская редакция ИА REGNUM составила представление, побывав на различных полях необъятного хлеборобного края.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

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Хабарский район: град и русское «авось»

Светлана Шаповалова Хабарский район. Особенности уборочной-2016

Алтайский край является лидером по посевам зерновых и зернобобовых культур. Регион называют одним из самых зерновых в Сибири. По данным Алтайкрайстата, зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы) в 2016 году засеяно более 3635,6 тысяч гектаров, что по удельному весу составляет 36,5% всех площадей, приходящихся на Сибирский федеральный округ. Показатели, сравнимые с алтайскими, демонстрирует только Омская область, где общая посевная площадь зернобобовых культур составляет 2167,2 тысяч гектаров.

Светлана Шаповалова Зерновые поля фермеров в Хабарском районе отличаются друг от друга, хотя и находятся рядом — через дорогу

Решение отправиться в Хабарский район (один из приграничных, расположенных на северо-западе Алтайского края, — прим. ИА REGNUM ) появилось после тревожной информации: июльский град изрешетил не только огороды жителей села Ильинка, но и поля местных фермеров, где росли зерно, подсолнечник и гречиха.

И действительно, как сообщил заведующий сектором растениеводства отдела АПК районной администрации Сергей Чавкунькин, общая площадь погибшего урожая составила приблизительно 1 тыс. гектаров.

Светлана Шаповалова Ствол подсолнечника, побитого градом. Поля в Хабарском районе Алайского края

«В прошлом году в нашем лесостепном районе собрали 81 тыс. зерновых и зернобобовых со средней урожайностью 10,2 центнера с гектара. В этом мы только начали убирать овес, озимую рожь. Прогнозы пока не строим. Впервые район подвергся сильнейшему граду. Из-за дождей культуры одолевает трип и ржавчина», — пояснил Сергей Чавкунькин и наглядно продемонстрировал масштаб бедствий, сопроводив корреспондента ИА REGNUM на поля фермера ИП «Прутов» и ООО «КХ Весляна».

Светлана Шаповалова Эту головку подсолнечника побил град. Можно представить, какой величины он был здесь, на полях фермера в Хабарском районе. Местные говорят, с такой аномалией не сталкивались еще не разу

Светлана Шаповалова Завсектором растениеводства отдела АПК администрации Хабарского района Сергей Чавкунькин сожалеет, что не все фермеры применяют прогрессивные технологии возделывания почвы и работы с зерном

По приблизительной оценке специалистов, убыток земледельцев составил от 500 и более 1 миллиона рублей. Только вот возмещать погибшее некому. Большинство фермеров района имеют в собственности небольшие участки земель — по 300 гектаров — поэтому и к страхованию урожая прибегают лишь единицы и надеются на традиционное русское «авось пронесет». Денег, говорят, хватает только на посадку и уборку. Единственное, что могут власти сделать в таком случае, зарегистрировать последствия стихийного бедствия и выдать справку — чтобы сумма госсубсидий не сократилась.

Светлана Шаповалова Стебли подсолнечника, обломанные градом на полях ООО «КХ Весляна» в Хабарском районе Алтайского края

Интересное наблюдение: по словам Сергея Чавкунькина, среди земледельцев много таких, кто привык работать по старинке и не желает учиться ничему новому даже бесплатно.

Светлана Шаповалова Зерновое поле фермера в Хабарском районе Алтайского края. Град не пощадил и его

«Я кандидатскую защищал в алтайском агроуниверситете и с тех пор остались очень хорошие отношения с руководителем моей научной работы. Видя ошибки, допускаемые фермерами при работе с землей, я попросил этого преподавателя приехать и провести с ними встречу. Мне до сих пор стыдно за то, что даже те немногие односельчане, кто пришли на этот бесплатный семинар, слушали ученого невнимательно и позволяли себе слова неуместные всякие», — поделился Сергей Чавкунькин.

Светлана Шаповалова Качество зерна зависит не только от погодных условий, но и от неумения и нежелания фермеров учиться его возделывать — считает завсектором растениеводства отдела АПК администрации Хабарского района Сергей Чавкунькин

То, как это выгладит на практике, весьма красноречиво произрастает на полях двух разных предприятий, расположенных по обе стороны дороги. «Смотрите, слева поле сорное и колос слабый, а справа, тут же, — на загляденье — колосок к колоску», — досадует Сергей.

Светлана Шаповалова Один из немногих колосков пшеницы, оставшихся на поле фермера в Хабарском районе. Град выкосил почти все растения

Из других проблем с урожаем фермеры района называют низкую закупочную стоимость пшеницы. «Нам не нужны субсидии, нам нужна нормальная цена на зерно», — часто повторяли многие их тех, с кем довелось пообщаться в Хабарском районе.

Светлана Шаповалова Поле пшеницы в Хабарском районе Алтайского края, которое фермеры возделывают по старинке

Цену зерна там диктует Коротоякский элеватор — единственный экономически доступный в этой местности.

Советский район: любовь к полю и контрасты земледелия

Светлана Шаповалова Советский район Алтайского края. Особенности уборочной-2016

Побывать в одном из восточных районов Алтайского края, а именно — Советском — захотелось после того, как в местном агрохолдинге «Гудвилл» обнародовали впечатляющую информацию: нынче там собрали поле озимых с рекордной урожайностью 80 центнеров с гектара. Раньше такие урожаи в крае получали только на экспериментальных наделах в Зональном районе.

По пути в Советское на полях встретились работники фермерского хозяйства ИП «Ворстер». На старенькой технике они готовились убирать овес.

Светлана Шаповалова Этот комбайн вновь сломался. Механизатор фермерского хозяйства ИП «Форстер» говорит, что не может жить без поля

Владимир Кречетов рассказал, что посадили культуры на площади 1 тыс. 200 гектар (овес, гречка, пшеница). Работает предприниматель всего 4 года: овсом рассчитываются с пайщиками, чьи земли арендуют, а зарабатывают на гречке. По словам Владимира, антироссийские санкции пошли во благо сельскому хозяйству: планируют в ближайшие годы подкопить еще денег и купить новые комбайны.

Светлана Шаповалова Фермерское хозяйство ИП «Форстер» в Советском районе Алтайского края убирает урожай пока на старой советской технике

Действительно, техника, перешедшая фермеру по наследству из СССР, вела себя весьма строптиво: за те полдня, что мы провели в Советском районе, комбайнерам-механизаторам толко-только удалось ее отремонтировать. Уборка, как обычно, будет вестись до самых сумерек. Но рабочие не унывают. Говорят, зарплата у них хорошая, получают, в среднем по 30 тысяч рублей.

Светлана Шаповалова Механизатор фермерского хозяйства ИП «Форстер». Советский район Алтайского края. В предвкушении уборки поля, где растет овес и горох

Механизатор Олег, с которым мы разговорились, пока он чинил свой комбайн, рассказал, что всю свою сознательную жизнь занимается уборкой урожая. В поле вышел, когда еще пацаном был: отец брал с собой в кабину. Сейчас хоть и работает энергетиком в МРСК Сибири, но каждый год, в уборочную, берет отпуск и садиться за штурвал старенького белорусского комбайна.

Светлана Шаповалова Но вот ремонт закончен — овес, пока хорошая погода, необходимо понять с поля. Советский район Алтайского края. Битва за урожай. Работники фермерского хозяйства ИП «Ворстер»

«Не могу без поля» — говорит, и признается, что сыну такое отношение к земле привить не удалось. «Поработал немного на агротехнике — да сказал — не мое. Сейчас шофером утроился на автомобиль», — сожалеет Олег.

Едем дальше. Резкие контрасты наблюдаются не только в климате региона, но и в подходах к земледелию. Сельскохозяйственный холдинг «Гудвилл» по-праву можно счесть алмазом «хлеборобной короне» Алтайского края. В этом убедилась, пообщавшись с агрономами и механизаторами, а также лично оценив состояние полей и производимую уборку урожая.

Светлана Шаповалова Уборка озимых на зерновом поле агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

Из разговора с агрономом по семеноводству Еленой Рыдаевой, сложилось впечатление, что о болезнях сельскохозяйственных культур она знает все и даже больше. Помогает ежедневный мониторинг полей и многолетний опыт в качестве специалиста госучреждения — станции защиты растений в Алтайском крае (предыдущая работа Елены, — прим. ИА REGNUM).

Светлана Шаповалова На зерновом поле агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

Вчера, когда алтайские аграрии собрали первый миллион зерна, «Гудвилл» собирал последние гектары озимой сорта «Немчиновская-57» с урожайностью не менее 60-ти центнеров с гектара. Сорт, принесший 80-центнеровый урожай, по ее словам, называется «Галина», он был приобретен в одном из НИИ Москвы.

ИА REGNUM Так выглядят колосья пшеницы с поля агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

То, что агрохолдинг «Гудвилл» работает с элитными семенами и соблюдает все технологии возделывания, видно невооруженным глазом. О трепетном отношении к земле — кормилице свидетельствует то, что поля запахиваются на следующий же день после уборки.

«Земля нам послужила верой и правдой, — теперь мы должны позаботиться о том, чтобы она смогла восстановить необходимый баланс минералов и микроэлементов и отдохнуть», — пояснила Галина Рыдаева, сопровождая корреспондента редакции к месту уборки озимых.

Светлана Шаповалова На запыленных на полях агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края, где убирали не только озимые, оказался только корреспондент, а не комбайнеры. Они работают на комбайнах John Deere

Кстати, там я ожидала увидеть запыленных, вспотевших от изматывающей работы и жары, комбайнеров, но в итоге оказалось, что самой запыленной на поле оказалась сама, — пока вела съемку. В «Гудвилле» урожай убирают при помощи американских уборочных комплексов John Deere.

Светлана Шаповалова Запыленное комбайнеры остались прошлом: в современных кабинах уборочных комплексов John Deere есть даже автопилот. Советский район Алтайского края. Оборка озимых на поле сельхозхолдинга «Гудвилл»

Их кабины не только герметичны, но и снабжены системой кондиционирования, магнитолой, и даже «автопилотом». Механизаторы говорят, что по утрам некоторые из них даже умудряются вздремнуть на ходу, шутят: главное — успеть проснуться, когда машина к концу поля подъедет.

Комбайнер Сергей Молоков, на счету которого уже 13 408 центнеров убранного зерна, говорит, что поля с высокой урожайностью убирать приятнее всего. «Глядя на налившийся колос — душа радуется. Ну и к зарплате прибавка — не без этого», — откровенничает Сергей.

Светлана Шаповалова Техника John Deere на зерновом поле агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

Всего в агрохолдинге только озимой пшеницы собрали уже почти 9 миллионов тонн при урожайности 61,8 центнера с гектара. Интересно, что в Советском, как и во многих других районах, наблюдались и сильные ливни, и град.

Светлана Шаповалова Экран компьютера в одном из американских уборочных комплексов John Deere на зерновом поле агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

«Дожди смывали, град бил, но выстояли. Спасибо техподдержке и качественной технике: наши комбайны способны поднять любое полеглое зерно, обмолотить и донести до выгрузки в хорошем состоянии», — пояснил главный агроном Александр Попов.

Урожайность в других регионах

Судя по информации главного сельхозуправления, высокую урожайность показывают и некоторые другие хозяйства региона. Сравнимые с Советским показатели демонстрируют хозяйства Зонального района. Причем, для этой территории урожайность в 60 центнеров с гектара является 10-процентным превышением прошлогоднего результата. Как и в случае с агрохолдингом «Гудвилл», это стало возможным благодаря внедрению новой техники и технологий, а также расширению посевных площадей.

Светлана Шаповалова На просторах алтайских полей. Битва за урожай

Помимо всего прочего, в Зональном районе располагается единственное в крае элитное семеноводческое хозяйство по озимым. «Предприятие уже 11 лет производит семена пшеницы алтайской селекции. За это время агрономам удалось добиться настолько высоких показателей, что за семенами нашей озимой пшеницы выстраиваются аграрии Алтайского края, Новосибирской области, активизировались томские и челябинское фермеры. Многие отмечают, что даже с яровой никогда не получали такую урожайность, какая есть с озимой», — отмечают специалисты главсельхозуправления.

Светлана Шаповалова Сою тоже выращивают в Алтайском крае

Хорошей погоды ждут в Калманском районе: там скосили зерновые и зернобобовые культуры во всех категориях хозяйств на площади 1615 гектаров и обмолотили уже 1010 гектаров.

По оценке агрономов, в этом году традиционно порадует урожаем село Октябрьское Кытмановского района и его хозяйство «Кытмановское».

Светлана Шаповалова Марево от работающей сельскохозяйственной технике на полях близ Советского района в Алтайском крае. Битва за урожай

ООО КХ «Партнер» (Михайловский район) на участке в 21 тыс. гектаров планируют получить хороший урожай овса, рапса, чечевицы, пшеницы.

А вот в Топчихинском районе не повезло фермеру Валерию Присяжных. Его поля размером в 3 тысячи гектаров не пощадили дожди. Пострадало более 1 тыс. гектаров зерновых. «Влага страшная, заливает все. Почти неделю не могли попасть на поле — так земля от дождей раскисла», — сожалеет фермер.

Светлана Шаповалова Дорога между полей в Хабарском районе Алтайского края

Шелаболихинский район: Батурово и «вселенский потоп»

Не проповедовать жителей алтайского села Батурово на обратном пути из Хабаров было бы непростительным пренебрежением. ИА REGNUM не раз писало о бедах, которые в последний год преследуют Шелаболихинского — района Алтайского края.

Светлана Шаповалова Размывы дороги в районе алтайского села Батурово в Шелаболихинском районе

Вначале там закрыли единственную школу и сделали специальную дорогу для школьного автобуса, засыпав ливневые трубы. А в июле 2016 года сильнейшим ливнем в том самом месте размыло трассу регионального значения. Потоки воды, хлынувшие в низину, где расположено Батурово, почти дошли до окон домов, расположенных на крайней улице.

Светлана Шаповалова Жительница алтайского села Батурово демонстрирует на столбе, до какого уровня поднялась вода во время сильнейшего ливня в июле 2016 года

Стихия не только смыла посадки в огородах: досталось и домашней живности.

Последствия в виде нанесенного волнами песка, по словам местных жителей, убирают недостаточно расторопно. К тому же, многие осталось не только без урожая, но и без запасов в погребах.

Светлана Шаповалова Погибший урожай моркови в огороде одной из жительниц алтайского села Батурово

Хозяйка одного из крайних домов — Светлана — говорит, что они с соседкой уже наплакались по поводу случившегося, теперь своими силами пытаются хоть как-то восстановить покореженный забор, забелили зеленые разводы на стенах. Редкие уцелевшие посадки в огороде пришлось буквально откапывать под слоем нанесенного песка.

«Рост в АПК не заставит себя ждать»: мнение

Прогресс в развитии земледелия Алтайского края очевиден, но в ожидании развития происходящих в АПК событий, обобщать выводы пока не будем.

Светлана Шаповалова Сельскохозяйственная техника в Алтайском крае отличается и габаритами и разным техническим уровнем

Во-первых, окончательные данные об урожайности появятся не ранее октября-ноября, когда уборка будет завершена окончательно. Во вторых, как неоднократно замечали фермеры, с введением продовольственного эмбарго заниматься выращиванием сельхозкультур на Алтае становится все выгоднее. Цены на продукцию растут, появляется больше возможностей сбывать свою продукцию не только в других регионах России, но и за ее пределами.

Светлана Шаповалова Обеденный перерыв в поле агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

Александр Босяк пришел в фермерство из банковской сферы. Говорит, что ни разу не пожалел. Сейчас он — глава известного холдинга «Союз-Арго», считает что будущее — за сельхозкооперацией.

«Плохо, что произошло снижение рубля и повысились цены на продукты в магазинах. Но есть и положительный момент: аграрный сектор получил реальный шанс для эффективного развития. Сельским хозяйством стало заниматься выгодно», — отметил Александр Босяк в интервью краевому радио. По его словам, в связи с тем, что в сельское хозяйство пошли существенные инвестиции, рост в АПК не заставит себя ждать.

Светлана Шаповалова Гречишное поле в Советском районе Алтайского края

«Думаю что будет существенное увеличение объемов выпускаемой продукции в Алтайском крае. Гречиха, бобовые культуры нового формата пользуются сейчас большим спросом. Да и алтайские аграрии уже думают не только об импортозамещении, но и завоевании зарубежных рынков. Наша позиция — иметь сильного товаропроизводителя. Рост сельского хозяйства потянул за собой рост всех отраслей экономики», — считает Александр Босяк.

Справка:

По данным официального сайта региона, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае составляет 11,6 миллиона гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий — 10,6 миллиона гектаров, из них пашни — 6,5 миллиона гектаров. Это самая большая площадь пашни среди регионов Российской Федерации.

Светлана Шаповалова Работник фермерского хозяйства ИП «Форстер» (Советский район Алтайского края). Уборочная кампания-2016

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств ежегодно занимают 5,4 — 5,5 млн гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые культуры до 3,8 млн гектаров, технические — более 620 тыс. гектаров. Свыше одного миллиона гектаров ежегодно занимают кормовые культуры.

Светлана Шаповалова Работникам фермерского хозяйства ИП «Форстер» в Советском районе приходится совмещать сразу несколько специальностей. На них ‑ и уборка, и ремонт. Уборка урожая в Алтайском крае

По объёмам производства зерна и, в первую очередь, высококачественной пшеницы, край входит в первую пятёрку регионов страны, а зерновое поле Алтая самое большое в России. Здесь производится в пределах 40% зерна от общего сибирского объема. В 2015 году валовой сбор зерна в Алтайском крае составил более 3,9 млн тонн (в весе после доработки).

Светлана Шаповалова Поля подсолнечника в Алтайском крае

В крае выращиваются озимые и яровые зерновые культуры. Доля яровых культур составляет 96% от общей посевной площади зерновых, озимых (пшеница и рожь) — 4%.

Светлана Шаповалова Сено? Солома! Уборка овса фермерского хозяйства ИП «Форстер». Алтайский край Советский район

В 2015 году в крае собран хороший урожай зерна — 4,2 млн тонн, что выше среднего уровня за последние пять лет. С этим показателем Алтайский край вышел на четвертое место в стране.

Светлана Шаповалова Гречка — наиболее дорогая и привередливая культура. Алтайским фермерам удалось с ней сладить. Гречишное поле перед грозой. Битва за урожай

Посевы самой популярной крупяной культуры — гречихи — составили 51% от всей площади в России. Валовой сбор оказался в 1,8 раза больше уровня прошлого года (233 тыс. тонн). Это самый высокий показатель в стране и за всю историю выращивания культуры в Алтайском крае.

Светлана Шаповалова Заготовка соломы. Алтайские поля

В 2015 году собран рекордный урожай сахарной свеклы (более 800 тыс. тонн при средней урожайности в 364 ц\га) благодаря системной работе в отрасли и реализации программы по развитию сахарного производства. За всю историю ее культивирования в Алтайском крае в советский период показатель валового сбора превысил 800 тыс. тонн только однажды.

Светлана Шаповалова Урожай зерновых в Хабарском районе Алтайского края еще не начали собирать — ждут хорошей погоды

В 2016 году крестьяне Алтайского края получат, в общей сложности, 4 млрд 626 млн рублей господдержки. Причем, 1 млрд 53 млн рублей регион получил из федерального бюджета дополнительно.