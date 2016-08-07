



Виктор Корецкий. «Наши силы неисчислимы». 1941

Истекшая новостная неделя дала ряд крупных скандалов, которые у всех на слуху, несмотря на нежелание многих их слышать и видеть, нести за них ответственность и делать из них покаянные выводы. Оставим, как сказано, этим псам самим возвращаться на свою блевотину. Обратим внимание на то важное, что осталось в тени этих скандалов, хотя остаться не должно было бы — хотя бы просто потому, что знать это важное — обязательно для каждого, кто не хочет пройти свою жизнь микробом.

Социальная реальность либеральных реформ, и без иных достижений уже сейчас — в прямое нарушение Конституции России — интенсивно ведущих коммерциализацию бюджетной сферы, резко сокращающих бесплатность образования, здравоохранения, культурной инфраструктуры, уничтожающих общедоступность минимальных условий цивилизованной жизни на всей территории России (почта, больница, магазин, школа, банк, клуб, родильный дом) — становится ещё отвратительней и реальней. В ближайшем будущем — не будет государственных пенсий, за которые все мы — мы лично, наши бабушки и наши родители десятилетиями платили государству свои деньги.

Именно об этом предупреждают (вернее — прямо уведомляют как о решённом) абсолютное большинство ныне живущих граждан России правительственные «учителя жизни»:

«Государство предложит копить на пенсии самим и на него не рассчитывать»: Накопительные пенсии будут замораживать до тех пор, пока от обязательной системы пенсионных накоплений не откажутся окончательно.

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Очередная годовщина американской атомной бомбардировки Хиросимы напомнила нам, что большинство граждан США до сих пор не покаялось за это беспрецедентное преступление и даже не сожалеет о нём, твердя, что тот акт очевидного геноцида якобы спас жизни сотен тысяч американских солдат, сломив волю агрессивной Японии к сопротивлению.

Автор ИА REGNUM напомнил нам, что не Хиросима сломила волю Японии к сопротивлению и не Хиросима была крупнейшим военным преступлением США против народа Японии:

В Токио не испугались атомной бомбы. Кто предотвратил войну до последнего японца.

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Очередное обострение военной обстановки в Донбассе со всё большей очевидностью говорит России, Донецкой народной республике и Луганской народной республике, что бандеровский Киев готовит новую военную кампанию на Востоке:

В Киеве мечтают о хорватской «Буре» для Донбасса. Киевский режим не отказывается от планов «урегулирования конфликта» в Донбассе не мирным, а военным путем. Образцом для подражания в деле достижения «победы» избран пример Загреба, в свое время решившего проблему автономизма «краинских» сербов, задавив их танками.

Напомним читателям, что именно этим опытом военного уничтожения и этнической чистки — при поддержке НАТО — хорватскими властями Республики Сербская Краина в 1995 году вдохновлялся президент Грузии Михаил Саакашвили, решив уничтожить Республику Южная Осетия 8 августа 2008 года.

И киевское покушение на убийство главы ЛНР — здесь лишь эпизод: Плотницкий: за покушением стоят правительство Украины и спецслужбы США. Здоровью главы ЛНР ничего не угрожает.

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Впрочем, Россия не раз уже простудилась на похоронах тех, кто так упорно хотел её сам похоронить. На похоронах, например, грузинской империи имени Гамсахурдии, Шеварднадзе и Саакашвили. Не исключено, что так будет и на развалинах Украины:

Горячая осень 2016: конец проекта «Украина — не Россия». Распад Украины ставит серьезные вопросы перед Москвой. Обзор блогосферы.

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Как это происходит сейчас на развалинах экономики северо-восточных воеводств Польши, которая под надуманным предлогом в исполнении полицейского начальства решила отказаться от безвизового местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью России. То есть отказаться от ежегодных 4 миллионов посещений гражданами России депрессивных регионов своей же страны, которые только что поднялись благодаря этим русским миллионам и которые никогда не поднимутся благодаря НАТО, даже если НАТО нанесёт по ним демократический ядерный удар, как по Хиросиме:

Поляки: Варшава совершила «политическую глупость». Польские СМИ и общество о заморозке льготного приграничного передвижения с Калининградской областью России.

Главное в этой ситуации: ясно видя вражескую перспективу блокады и подрыва Калининградской области России, обеспечить её энергетическую неуязвимость с помощью Балтийской АЭС, человеческую неуязвимость с помощью самых льготных авиатранспортных тарифов из Русской Прибалтики на Большую Землю и обратно, историческую неуязвимость с помощью поголовного политического истребления всех, кто смеет ставить под сомнение её принадлежность России.

Равно дорогая левым и правым, верным и неверным, Анна Андреевна Ахматова сказала об этом прямо и доступно даже для глупых:

«Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне…»