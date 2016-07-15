Почему президент Киргизии начал петь песни? Чего хочет добиться своим визитом в республику канцлер Германии Ангела Меркель? Кто обокрал российских туристов и как местные жители исправили гостям испорченное настроение? Эти вопросы волновали киргизские СМИ на прошедшей неделе.

president.kg Алмазбек Атамбаев вручает орден

«Ему еще год служить президентом, а он уже запел»

Настоящий фурор в СМИ и соцсетях произвела новость о том, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев записал песню собственного исполнения «Судьбе назло», на основе которой друзья главы государства смонтировали музыкальный видеоклип, используя кадры из кинокартины «Провинциальный район», снятой киностудией «Киргизфильм». Спустя несколько дней в интернете появился второй клип с песней Атамбаева «Я не могу без тебя жить», созданный на основе одноименного стихотворения Николая Асеева.

Сайт «Газета.kg» по этому поводу написал, что «Алмазбек Атамбаев не только руководит своей страной, а еще показывает себя обществу, как хороший поэт», и отметил положительную реакцию на творчество лидера Киргизии как со стороны соотечественников киргизского президента, так и со стороны иностранных граждан.

«Наш Президент настоящий Киргизский Джигит, Честный, Храбрый, Справедливый и Великодушный, Талантливый и Простой. Мы гордимся Вами и желаем Вам всех Благ!», «Очень искренне… Музыка и исполнение проникновенные, продолжают звучать в душе и после окончания ролика», «Замечательное исполнение. Искренность, тепло. Алмазбек Шаршенович так душевно исполнил. Вот что значит настоящий человек, любящий свою страну, свой народ, человек с открытой душой», — цитирует издание рецензии пользователей видеохостинга YouTube.

Самая многотиражная газета Киргизии «Супер-Инфо» сделала акцент на том, что творчество киргизского президента вызвало неподдельный интерес у деятелей российского шоу-бизнеса: «После публикации композиций главы государства в сети известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью одному из местных телеканалов, что готов продюсировать Атамбаева. В частности он сказал: «Если ему нужен продюсер, я готов. Джон Керри тоже играет на гитаре, а Билл Клинтон — на саксофоне. Кто-то пишет книги. Политики тоже бывают талантливыми».

Положительное мнение о песнях в исполнении Алмазбека Атамбаева сложилось и у известного российского музыканта и композитора Юрия Лозы, о чем тот сообщил в интервью «Национальной службе новостей». Он подчеркнул, что «если человек может заниматься любимым делом и при этом нести в мир добро, это можно только приветствовать».

«Если глава государства в душе музыкант и при этом в его стране по «профильной деятельности» все получается, то почему нет? Если бы это была, допустим, обнаженная натура — другое дело. Но если это хороший, добрый, жизнеутверждающий клип, то опять же — почему нет? Записал ‑ и молодец!» — считает Юрий Лоза.

Также СМИ стало известно о том, что в молодости Атамбаев писал стихи, рисовал и выступал в составе студенческого вокально-инструментального ансамбля. Так, газета «Вечерний Бишкек» процитировала слова дочери президента Киргизии Алии Шагиевой, написанные ею на своей странице в социальной сети Facebook: «Я всегда воспринимала его как творческого человека, и неспроста — он с юности сочинял музыку, писал стихи и, представляете, рисовал! Да, рисовал, и причем много — листала недавно его альбом, который заполнялся приблизительно в моем возрасте. Склонность к искусству передалась мне именно от него».

«РИА Новости» заострило внимание на словах Алмазбека Атамбаева о том, что киргизский лидер «последние годы наступал на горло собственной песне», но «сейчас может позволить себе положить на политику музыку, а на музыку — слова».

«Ему еще год служить президентом, а он уже запел. Иные так заблаговременно раскручивают себя, чтобы во власть попасть, а он — чтобы ее покинуть. Это потому, что Алмазбек Атамбаев все для себя решил. Все преходящее, музыка — вечна. По окончании своих полномочий, а в Киргизии они в одни руки даются только на один срок, уйдет в творчество. Главой ведь можно и не быть. Но музыкантом быть приятно», — констатировало российское издание.

Сайт «Kloop.kg» задался вопросом — не является ли появление в интернете клипов с песнями президента Киргизии пиар-акцией, призванной отвлечь общественность от каких-либо насущных проблем, царящих в стране? Ответить на него издание попросило специалиста по коммуникациям и связям с общественностью Гульнуру Торалиеву, ранее работавшую в команде экс-премьера Джоомарта Оторбаева: «Я не думаю, что это делается для отвлечения внимания. Конечно, команда президента выбирала время. Если вы заметили, первая песня вышла в субботний день. И сейчас середина лета, люди отдыхают, они больше настроены на позитивную информацию. Очень много российских и зарубежных веб-сайтов написали о реакции киргизской, узбекской и казахской аудитории, и это привлекает внимание как к юбилею президента, так и к играм кочевников, и ко всему туристическому сезону».

Кош келиниздер, фрау Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесла визит в столицу Киргизии 13 — 14 июля. Как отметил портал «KGinform», посетить Киргизию главу ФРГ пригласил киргизский президент для обсуждения широкого спектра вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Киргизией и Германией, и обмена мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Однако подобная официальная формулировка была воспринята многими СМИ как «слишком расплывчатая» и вызвала у журналистов, экспертов и общественности резонный вопрос: какова истинная цель приезда в Киргизии фрау Меркель?

«Вообще, такая «важная птица», коей является госпожа Меркель, просто так в самолет не садится, а если она летит за семь тысяч километров, то тема для разговора крайне серьезная. Будем надеяться, что это действительно так и есть. И переговоры будут касаться не только гей-пропаганды, защиты прав сексуальных меньшинств и однополых браков», — подчеркнула газета «Вечерний Бишкек».

Международная правозащитная организация «Amnesty International» на своем официальном сайте высказала предположение, что одной из неназванных в официальных пресс-релизах тем, которые должна была обсудить Ангела Меркель с Алмазбеком Атамбаевым, являлось требование Комитета ООН по правам человека об освобождении и оправдании Азимжана Аскарова, осужденного за убийство милиционера и организацию массовых беспорядков.

Между тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Киргизии Аликбека Джекшенкулова, визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Бишкек можно расценивать как попытку усилить влияние в Центральноазиатском регионе. «Однозначно, Германия, как, впрочем, и вся Европа, всегда пыталась влиять на Центральную Азию. А Киргизия, имея выгодное геополитическое положение вкупе с множеством других факторов, приковывает внимание всех политических игроков… Вероятно, визит германского лидера можно расценивать и как попытку усилить свое влияние в регионе», — цитирует дипломата «Sputnik Кыргызстан».

Приключения российских туристов в Киргизии

На минувшей неделе наиболее обсуждаемой в масс-медиа Киргизии стала тема злоключений семьи российских туристов Дмитрия и Ирины Ребровых, отправившихся с ребенком-инвалидом на лечение на киргизское озеро Иссык-Куль.

В нескольких десятках километров от киргизской столицы машину граждан России остановили неизвестные личности, представившиеся работниками правоохранительных органов. Люди в форме обыскали автомобиль и его владельца, после чего удалились в неизвестном направлении. Вместе с ними пропало около 70 тысяч рублей.

Сайт «Zanoza.kg» заострил внимание на том, что после того, как пострадавшие сообщили о произошедшем инциденте в правоохранительные органы, в ходе неформального разговора с милиционерами выяснилось, что «они сами промышляют таким же рэкетом, но «берут меньше».

«Украденная сумма для нас значима. В любом случае не хочется забывать этот случай. Пусть люди знают, что в Киргизии отдыхать просто опасно: сами милиционеры являются рэкетирами, друг друга прикрывают и вряд ли расследуют такие дела. Зато останавливают постоянно. Знают, что нет никаких нарушений, но все равно просят деньги «хоть на пиво, хоть на сигареты». Поборы начались в Казахстане с Чимкента и продолжились в Киргизии. А здесь не просто поборы, а чистый грабеж», — цитирует Ребровых оппозиционное издание.

Тем временем, как отметила газета «Слово Кыргызстана», случившаяся с российскими туристами неприятная история получила в СМИ настолько серьезный резонанс, что решение их проблем под личный контроль взяло не только руководство МВД Киргизии, но и премьер-министр.

«На трассе «Бишкек — Чолпон-Ата» в разы увеличено число экипажей патрульной милиции ГУВД Чуйской и Иссык-Кульской областей. На инцидент с российскими туристами оперативно отреагировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, поручив главе милицейского ведомства найти и задержать виновных, а также усилить меры по обеспечению безопасности наших граждан и иностранных туристов во время курортно-оздоровительного сезона», — уточнило правительственное издание.

Как результат, уже спустя всего несколько дней подозреваемые в ограблении семьи Ребровых были арестованы. Как сообщил «Вечерний Бишкек», в ходе следствия было установлено, что оба лжемилиционера раньше действительно работали в органах внутренних дел и были уволены «из-за поступков, дискредитирующих звание сотрудника милиции».

«Работники оперативно-следственной группы проверяют причастность задержанных к совершению остальных правонарушений на территории Чуйской и Иссык-Кульской областей, а еще в городе Бишкек. Один из задержанных в 2011 уже привлекался к уголовной ответственности за совершение сходного правонарушения», — добавило региональное издание.

Киргизские власти, не желая оставлять у российских туристов негативное впечатление о стране, организовали для семьи Ребровых бесплатный отдых и лечение в одном из пансионатов Иссык-Куля. Как пишет информационное агентство «K-news», решением этого вопроса занимался лично глава администрации Иссык-Кульской области Асхат Акибаев.

«То, что произошло с вашей семьей — это, поверьте, единичный случай. Народ Киргизии очень гостеприимный и радушный, и у вас еще будет возможность убедиться в этом», — подчеркнул полномочный представитель правительства в ходе встречи с Ребровыми.

Не оставили без внимания произошедший с российскими туристами инцидент и киргизстанские правоохранители. Начальник УВД Чуйской области Капар Батырканов извинился перед Ребровыми, а председатель местной организации ветеранов милиции Кантемир Турдалиев вручил главе семейства 20 тысяч сомов (19 тысяч рублей).

«Мы с ветеранами посоветовались и решили оказать семье Ребровых материальную помощь, так как их ограбили. Я знаю, что вы приехали к нам в Киргизию для того, чтобы ваш ребенок получил лечение, и тут такое произошло с вами. От чистого сердца извиняемся перед вами», — цитирует Турдалиева газета «Вечерний Бишкек».

Рядовые киргизстанцы также не остались в стороне и начали сбор денег для оказания помощи семье российских туристов с ребенком-инвалидом, которых по дороге на Иссык-Куль обокрали бывшие милиционеры, сообщило радио «Азаттык» (киргизское представительство радио «Свобода»).

Подводя итог приключений семьи российских туристов, газета «Комсомольская правда» отметила, что несмотря на крайне неприятный инцидент с лжемилиционерами, у Ребровых о Киргизии и населяющих ее людях сложилось положительное впечатление. «Похищенные деньги нам пока не вернули, идет следствие. Слышал о том, что неравнодушные киргизстанцы объявили сбор денег. Большое спасибо всем, кто помогает и переживает за нас. Все разрешилось. Ни на кого зла я не держу. Киргизия — это ведь моя Родина, здесь у меня отец и родня, похоронена мама… Так что обязательно буду к вам приезжать!» — заявил изданию Дмитрий Ребров.