Консервативная партия Великобритании начнет 5 июля процесс выбора нового лидера партии и премьер-министра страны, сообщает BBC.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812-1814

Напомним, в гонке за кресло главы правительства Великобритании борются пять кандидатов: министр внутренних дел Тереза Мэй, министр труда и пенсий Стивен Крэбб, глава Минюста Майкл Гоув, бывший глава Минобороны Лиам Фокс,, а также бывший государственный министр по делам энергетики Андреа Лидсом.

На данный момент по количеству высказавшихся в её поддержку однопартийцев лидирует глава МВД Тереза Мэй. Однако её соперники не оставляют надежду заменить Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра.

Голосование пройдет с 11:00 по 18:00, а его результаты станут известны к 19:00 по местному времени, когда кандидат, получивший наименьшее число голосов, будет вынужден покинуть гонку. Это голосование станет первым раундом, за которым последует ряд других, в частности, 7 июля и 12 июля, до тех пор, пока не останется только двух претендентов на пост лидера партии и главы правительства.

Читайте подробнее: В Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что последствия выхода Великобритании из ЕС пока неизвестны.

По его словам, Brexit вызвал волну шока — «мы находимся на неизвестной территории». Рютте отметил, что британский референдум — это сигнал, и не единственный, о том, что необходимы изменения.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что если Брюссель продолжит жить так, как прежде, это будет демонстрацией полного пренебрежения к существующей реальности.

Читайте подробнее: Рютте о Brexit: Мы находимся на неизвестной территории

В Литве продолжают обсуждать последствия выхода Великобритании из ЕС, а большинство политиков и политологов уверены, что союз переживает небывалый внутренний кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 июля. В Европейском информационном бюро прошла дискуссия «Результаты BREXIT и интересы Литвы», которую организовал Европейский клуб Сейма вместе с Комитетом Сейма по делам Европы.

Член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс начал дискуссию с сожалений по поводу результатов референдума Великобритании, которые огорчают и вызывают вопрос: «Что означает для Литвы ситуация, сложившаяся в Британии?» Также он подчеркнул, что беспокойство вызывает предложение президента Чешской Республики провести референдум по вопросу выхода из Евросоюза и НАТО.

Член Комитета Сейма по делам Европы Андрюс Кубилюс, говоря о сложившейся ситуации, отметил, что «мы стоим перед лицом большого кризиса геополитической безопасности», и на данный момент есть много вопросов, вызывающих беспокойство. Он заметил, что в обществе растет возмущение, которое способствует политическим вызовам и радикализации политики. Кубилюс подчеркнул, что основные вещи, такие как геополитическая безопасность, становятся нестабильными, беспокойство вызывает перспектива Nexit, поэтому очень важно укреплять единство Евросоюза, связи с Германией, Польшей, северными странами. «Мы должны инвестировать в геополитическую безопасность и четкую стратегию», — сказал Кубилюс.

Читайте подробнее: «Brexit — это протест против демократии»

После недавно прошедшего в Великобритании референдума, на котором граждане страны проголосовали за выход страны из Евросоюза, обострились националистические настроения, ставшие причиной нападений на живущих в Объединенном Королевстве граждан Литвы. В связи с этим председатель Рабочей партии Литвы Валентинас Мазуронис обратился к министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу, он просит отреагировать на сложившееся положение, найти выход из ситуации и с помощью всех возможных двусторонних и дипломатических каналов ЕС стремиться к тому, чтобы живущим в Великобритании литовцам была гарантирована безопасность, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июля, в Рабочей партии.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда в Объединенном Королевстве против наших соотечественников осуществляются ксенофобские выпады. Меня особенно беспокоят такие нападения, как в Манчестере, где был избит 12-летний литовец. Число связанных с Brexit нападений на наших соотечественников может вырасти — живущие там литовцы уже некоторое время жалуются на ощущаемое напряжение и направленные против них агрессию и недовольство британцев. Я убежден, что мы не можем относиться с терпимостью к такому поведению по отношению к нашим гражданам и оставаться в стороне — мы обязаны гарантировать, чтобы нападения, разжигаемые ненавистью, были остановлены», — сказал Мазуронис.

Читайте подробнее: МИД Литвы просят обезопасить литовцев в Великобритании от ксенофобии

Банки США и Соединенного Королевства потеряют до $165 млрд в результате выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает The Independent.

К такому выводу пришли экономисты из Университета Нью-Йорка, которые создали модель анализа устойчивости крупнейших финансовых институтов. С ее помощью оценивается то, что произойдет с банками в случае стресса. Модель фиксирует, какое количество собственного капитала нужно добавить, чтобы избежать стрессовой ситуации.

Согласно этой модели, банки и до этого были менее устойчивы, чем демонстрировали официальные стресс-тесты. Так, на 31 мая, по оценкам экспертов, крупнейшие банки в США, Великобритании, ФРГ и Италии (обладающие активами на $500 млрд) также обладают совместным недостатком капитала в $998 млрд.

После голосования в Соединенном Королевстве этот недостаток возрос на $165 млрд. Для британских банков такая ситуация связана с неопределенностью, вызванной выходом из Евросоюза, который может подорвать темпы экономического роста, в результате чего физическим лицам и компаниям будет сложнее выплачивать долги банкам.

Читайте подробнее: Brexit может стоить банкам США и Великобритании до $165 млрд

Курс фунта стерлингов в ходе торгов 5 июля упал до минимальной за 31 год (с 1985 года) отметки к доллару США и составил $1,3114, сообщает Bloomberg.

К евро британская валюта опустилась до минимума с 2013 года — она составила 1,1484 евро.

По мнению участников рынка, из рискованных активов уходят инвесторы. Они опасаются последствий выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Bloomberg отмечает, что две трети экономистов ожидают рецессии в стране. Кроме того, национальная валюта Великобритании дешевеет на фоне ожиданий выступления главы Банка Англии Марка Карни.

Читайте подробнее: Фунт стерлингов обновляет 30-летний минимумы к доллару

Глава МВД Великобритании Тереза Мэй должна оставить свою жесткую позицию относительно трех миллионов граждан Евросоюза, проживающих в стране, считают соратники и противники претендента на пост главы британского правительства по партии. Об этом сообщает The Guardian.

С такой позицией, в частности, выступает бывший государственный министр по делам коммун и местного самоуправления Эрик Пиклс.

«Граждане ЕС являются одними из лучших хирургов, лучших консультантов, лучших анестезиологов», — отмечает он. «Это люди, которые могут работать, где угодно в мире, и мы должны дать им понять, что мы хотим, чтобы они оставались здесь, в рамках нашей экономики», — добавил он.

В свою очередь, противники Мэй по гонке за кресло премьер-министра страны высказали критику в отношении Мэй. В частности, Андреа Лидсом заявила, что нельзя использовать граждан ЕС в качестве «разменной монеты».

Читайте подробнее: От Мэй потребовали оставить жесткую позицию относительно мигрантов из ЕС

Управляющий активами M&G Investments временно приостановил торги акциями в фонде недвижимости, передает Daily Mail. Такие меры связаны с растущей неопределенностью в экономике Великобритании после ее решения покинуть Европейский союз.

Таким образом, M&G присоединился к Aviva Investors и Standard Life в прекращении торговли в своих имущественных фондах в Соединенном Королевстве после быстрого роста инвесторов, пытающихся погасить долги.

Компания в своем заявлении сообщила, что «погашение долга инвесторами в фонде заметно выросло из-за высокого уровня неопределенности». Инвестиционные компании прекратили торговлю для защиты других инвесторов, которые намерены остаться в соответствующих фондах.

Банк Англии считает рынок коммерческой недвижимости одним из серьезных рисков для британской экономики.

Читайте подробнее: Три компании приостановили торги на имущественных фондах Великобритании

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн и руководители главных банков Великобритании обещают справиться с «экономическим вызовом», с которым сталкивается страна после референдума о выходе из ЕС, передает Daily Mail.

Осборн и руководители восьми крупнейших институтов, в том числе председатели HSBC, Королевского банка Шотландии и Barclays, встретились в Лондоне в рамках согласованных усилий с целью успокоить рынки.

Банкиры, похоже, намерены подчеркнуть, что, в отличие от финансового кризиса 2008 года, в этот раз их вины нет. Кредиторы говорят в своем заявлении, что они согласились «открыть доступ к дополнительному капиталу для поддержки кредитования британского бизнеса и домохозяйств в это трудное время».

Заседание банкиров созвано после того, как управляющий Банка Англии Марк Карни смягчил правила капитала, чтобы позволить кредиторам выдавать больше займов.

Читайте подробнее: В Лондоне прошло заседание министра финансов и руководителей главных банков

Тем временем Великобритания призывает расширить санкции против России, снова втягивая в процесс Евросоюз. Страны ЕС сопротивляются и ищут обходные пути.

Комитет по обороне парламента Великобритании считает необходимым расширить санкции в отношении России путём включения в санкционный список большего числа представителей российских властных структур. Соответствующий доклад комитета опубликован на официальном сайте парламента Соединённого Королевства.

Как отмечается в документе, ранее введённые санкции нанесли России экономический ущерб, однако не снизили инвестиции Москвы в военное развитие. В докладе также содержится призыв к британским властям «признать масштаб ремилитаризации России и дать жёсткий ответ на него».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля вступило в силу решение о продлении санкций Евросоюза в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на полгода экономического эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.

Читайте подробнее: Комитет парламента Великобритании призвал расширить санкции против России

В Италии 5 июля депутаты региональных советов двух областей — Ломбардии и Тосканы — проголосуют по резолюции за отмену санкций ЕС против России, сообщает «Россия 24».

Документ внесен на рассмотрение оппозиционной партией «Лига Севера». В нем содержится призыв к национальному правительству отказаться от применения санкций, введенных ЕС в отношении России.

Также авторы документа, внесенного на рассмотрение в Ломбардии, требуют признать право жителей Крыма на самоопределение. В Тоскане вопрос Крыма обсуждать не будут.

Ранее в мае подобный документ одобрил региональный совет Венето, а 29 июня за него положительно проголосовали в Лигурии.

Читайте подробнее: В Италии два региональных совета рассмотрят антироссийские санкции ЕС

В Германии бизнес, страдающий от введения санкций против России, находит способы вести бизнес с российскими компаниями, пишет газета Die Welt.

К примеру, вместо того чтобы экспортировать товары в Россию, они покупают там предприятия. При этом бизнесмены готовы сменить гражданство. Данные компании Ernst & Young подтверждают, что немецкий бизнес активно вкладывается в Россию: в 2015 году в российскую экономику немцы вложили больше всех.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), если в 2013 году прямые инвестиции в России составили 69 млрд, то в 2014 году — 21 млрд. В 2015 году только из Германии было вложено 1,78 миллиарда евро, что сравнимо с показателями 2010 года.

Председатель правления Российско-германской торговой палаты в Москве Михаэль Хармс заявил изданию, что немецкие предприниматели верят в позитивное развитие российской экономики и надеются на то, что политический кризис вскоре будет решен.

В качестве примера Die Welt приводит производителя сельскохозяйственной техники Claas. Представители компании заключили с Россией на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который прошел в июне 2016 года, специальное инвестиционное соглашение, благодаря которому продукция Claas имеет право на госсубсидии и получает ценовое преимущество перед конкурентами. Этого удалось достичь благодаря увеличению инвестиций в производство в России.

Читайте подробнее: Немецкий бизнес обходит санкции и инвестирует в Россию — Die Welt

Продление экономических санкций в отношении двух машиностроительных заводов Московской области не скажется ни на бюджете муниципалитетов, в которых они расположены, ни на бюджете региона в целом. Тем не менее, как полагают эксперты, санкции все же носят негативный характер, так как, несмотря на толчок к развитию ОПК, не позволяют странам продуктивно взаимодействовать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению члена комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Александра Аниканова, экономические санкции — «палка о двух концах», так как касательно оборонно-промышленного комплекса. наблюдается определенное, хотя и не столь активное развитие. Тем не менее «люди должны нормально друг друга слышать», а в отношениях России с Западом постоянно наблюдается «игра в одни ворота».

«Санкции — по определению плохая ситуация, ведь финансовые инвестиции как вода, они всегда ищут те расщелинки и изломинки, по которым легче просочиться. Ясно, что при отсутствии санкций мы могли бы гораздо больше привлечь инвестиций для развития нашего региона и всей страны в целом. Что касается непосредственно работы подмосковных предприятий, то я могу сказать, что Реутов — одно из ведущих в своей отрасли, и наш ОПК является локомотивом нашей экономики. Рабочие места создаются, работа кипит, высокотехнологичные изделия поступают в нашу армию. Процесс запущен и идет. Многие вопросы импортозамещения в ОПК мы решаем», — пояснил парламентарий.

Читайте подробнее: Санкционная «палка о двух концах»: В ОПК Подмосковья сохранили бюджет

Совет итальянской области Ломбардия одобрил резолюцию с призывом к правительству республики осудить политику Европейского союза по вопросу Крыма и потребовать отменить антироссийские санкции. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают итальянские СМИ.

Резолюция была внесена партией «Лига Севера». Таким образом, Ломбардия стала третьей областью в Италии после Лигурии и Венето, в которых местные законодатели потребовали признать Крым в составе РФ и отменить антироссийские санкции.

Согласно тексту резолюции, председатель областного совета Ломбардии и глава этого региона уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, а также институтами Европейского союза в целях пересмотра отношений между Евросоюзом и РФ. Также первые лица Ломбардии уполномочены содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

Также в резолюции содержится обращение к правительству Италии призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма. Совет Ломбардии требует признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.

Читайте подробнее: Итальянская Ломбардия требует признать Крым в составе РФ и отменить санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook назвала доклад оборонного комитета парламента Великобритании наглостью и подлостью высшей марки. В представленном 5 июля документе комитет призывает расширить санкций ЕС против России.

Захарова напомнила, что по итогам референдума Великобритания покидает ЕС, и о том, что санкцинная политика негативно отразилась на Евросоюзе.

«И всё равно толкаете европейцев к обрыву. Наглость и подлость высшей марки», — написала дипломат.

Напомним, в своем докладе о влиянии России на безопасность страны оборонный комитет парламента Великобритании призвал пересмотреть систему оборонного сдерживания в сторону ее большей эффективности. В частности, речь шла о расширении санкций против Москвы за счет включения в список новых граждан РФ.

Кроме того, в докладе, опубликованном накануне саммита НАТО в Варшаве, Россия обвиняется в действиях в отношении Украины и Крыма, которые разрушили представления о стабильной Европе периода после окончания холодной войны.

Читайте подробнее: МИД РФ назвал «подлостью высшей марки» доклад британского парламента