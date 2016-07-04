



Иван Шилов ИА REGNUM Поминальные свечи

В ночь со 2 на 3 июля в центре иракской столицы, возле места для моления мусульман-шиитов взлетел на воздух заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник. В результате взрыва пожар произошел в ряде близстоящих зданий. Второй взрыв прогремел на востоке Ирака.

Жертвами терактов стали более 130 человек. Данные по поводу погибших разнятся, так как сообщается также о 160 погибших. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Вечером в воскресенье, 3 июля, в Ираке было распространено сообщение, в котором говорилось о том, что приборы, применяемые на КПП в Багдаде для проверки транспорта и грузов на наличие оружия, было поручено изъять. Соответствующий указ подписал премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади, пишет «24 Мир».

Как говорится в заявлении иракского премьера, силовым структурам также поручено в ближайшее время обезопасить Багдад. В министерстве внутренних дел займутся расследованием случаев коррупции при заключении сделок на приобретение приборов для контроля на КПП.

В указе премьера говорится о том, что вокруг столицы Ирака должен быть завершен план по поясу безопасности. Кроме того, МВД в кратчайшие сроки должно начать использовать системы досмотра автомобилей, которые въезжают в Багдад.

Читайте подробнее: После терактов в Ираке с КПП будут изъяты детекторы взрывчатки

Священный для всех мусульман мира месяц Рамадан агитаторы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» назвали лучшем временем для совершения массовых террористических актов. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, еще в конце мая пропагандисты террористической группировки напомнили экстремистам, что месяц Рамадан должен оказаться временем «боли для неверных во всем мире» и «месяцем побед» для джихадистов.

Читайте подробнее: Пропагандисты ИГ назвали месяц Рамадан временем терактов

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс назвал террористическую атаку на Багдад «чудовищной». Вашингтон выступает за то, чтобы террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) были уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома накануне, 3 июля.

«Соединенные Штаты решительно осуждают чудовищные террористические акты ИГ в Багдаде вчера [2 июля] вечером, — говорится в сообщении. — Мы по-прежнему едины с иракским народом и правительством в наших совместных усилиях по уничтожению ИГ».

Прайс подчеркнул, что случившийся теракт укрепил решимость Вашингтона поддерживать иракские силы безопасности, продолжающие отвоёвывать у ИГ (запрещено в России) территории. Со своей стороны США продолжают «наращивать усилия по искоренению террористической сети ИГ и его лидеров».

Читайте подробнее: США назвали теракт в Багдаде «чудовищным»

Количество жертв теракта, сотрясшего 3 июля иракскую столицу, возросло до 213 человек, заявили официальные лица страны. Об этом сообщает France Press.

В результате акта насилия, ответственность за который уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), ранения также получили более 200 человек.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал «наказать» причастных. Глава правительства страны также приказал исправить дефекты в системе обеспечения безопасности столицы, в частности, убрать с КПП поддельные детекторы взрывчатки, продавец которых находится в тюрьме Великобритании.

Читайте подробнее: Число жертв теракта в Багдаде выросло до 213 человек

Полиция арестовала предполагаемых исполнителей, которые подтвердили слова известного боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) о причастности исламистов

Власти Малайзии подтвердили 4 июля причастность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к нападению на бар в пригороде малайзийской столицы, сообщает Reuters.

По словам генерального инспектора полиции Халида Абу Бахара, в связи с нападением арестовано два человека. Они, отмечает он, получали прямые указания от Мухаммада Ваннди Мохамед Джеди, известного боевика террористической организации.

«Двое арестованных получили инструкции от Мухаммада Ваннди, который приказал им совершить теракты в Малайзии, нападать на лидеров нашего правительства, высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и судей. Все эти три группы считаются угрозой для деятельности ИГИЛ (запрещено в РФ)», — заявил Халид на пресс-конференции.

В данный момент полиция разыскивает еще двух человек, считающихся причастными к теракту в баре.

Читайте подробнее: Власти Малайзии подтвердили причастность ИГИЛ к нападению на бар в Пучонге

В Кремле осуждают теракты в Ираке и Бангладеш и соболезнуют государствам, потерявшим своих граждан в результате взрыва и нападения исламистов, заявил журналистам 4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, и Владимир Путин, и правительство России глубоко соболезнуют народам Италии, Японии, Шри-Ланки, соотечественники которых стали жертвами теракта в Бангладеш.

Кроме того, президент России направил соболезнования премьеру Ирака Хайдеру аль-Абади в связи со взрывом в Багдаде, в результате которого погибли более 200 человек. Оба теракта в Кремле назвали неприемлемыми, добавил Песков.

Читайте подробнее: Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Ираке и Бангладеш

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран «никогда не откажется от борьбы с терроризмом и террористами, пока террористическая идеология не будет уничтожена».

«Мы не успокоимся, пока не уничтожим ответственных за теракты в Стамбуле, Дакке, Багдаде и не положим конец радикальной идеологии», — написал он в своем Twitter.

По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, «все государства, выступающие за мир, должны приложить усилия для минимизации подобных бесчеловечных преступлений. Нужно оказывать давление на сторонников экстремистов».

Читайте подробнее: Зариф: Иран будет бороться с террором до победного конца

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал казнить всех заключённых, которые приговорены в стране к смерти за терроризм. Аль-Абади направил соответствующее распоряжение в Министерство юстиции Ирака, передаёт телеканал «Ас-Сумария».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 июля в Багдаде прогремели два взрыва. Сначала в районе Аль-Каррада террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой. Позднее ещё одна бомба взорвалась в северном районе Багдада. В ходе терактов погибли более двухсот человек. В стране был объявлен трёхдневный траур.

Читайте подробнее: Премьер-министр Ирака приказал казнить всех осуждённых за терроризм

Два предполагаемых боевика ИГИЛ (запрещено в РФ) были задержаны 3 июля в аэропорту Стамбула, сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным журналистов, оба подозреваемых боевика прибыли из Кыргызстана. В их багаже турецкая полиция обнаружила камуфляж, тепловизоры, а также два паспорта, выданные на другие имена. В сообщении турецких СМИ не уточнялось, прибывали ли задержанные в Турцию или выезжали из неё.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, в результате которых погибло несколько десятков человек.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение данного акта насилия, однако турецкие власти считают, что за терактом стоит террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Читайте подробнее: В аэропорту Стамбула задержали двух предполагаемых боевиков ИГИЛ — СМИ

В эфире выпуска новостей на телеканале Гостелерадио Ирана IRIB 2 показали фрагмент документального фильма под названием «Глубокое падение». Фильм подготовлен министерством разведки ИРИ. В видеоролике раскрываются подробности спецоперации по задержанию боевиков группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), готовивших крупные теракты в иранской столице. В одном из эпизодов задержанный террорист говорит, что «у нас было взрывчатки для совершения 50 терактов в Тегеране».

Один из задержанных «игиловцев» сообщил о получении 600 тыс. евро для организации терактов в Тегеране. По словам террориста, ему поставили задачу купить автомобили для совершения теракта. В ролике также показаны съемки скрытой камерой, сделанные сотрудниками иранской разведки.

20 июня министерство разведки Ирана заявило о задержании крупной террористической сети ИГИЛ, которая готовила взрывы в столице.

По словам министра разведки Махмуда Алави, «операции по задержанию террористов проходили с 14 по 20 июля, 10 ваххабитов арестованы в Тегеране, а три в пограничных и центральных провинциях Ирана». Алави уточнил, что «боевики намеревались осуществить теракты в 50 районах Тегерана, в ходе спецоперации было изъято 100 кг взрывчатого вещества». Усилиями спецслужб также удалось предотвратить передачу террористам 2 тонн взрывчатого вещества.

Читайте подробнее: Иранская разведка предотвратила около 50 терактов на территории Тегерана

Вывод спасателей с места крушения Ил-76 в Приангарье запланирован на 5 июля

Спасатели, работающие на месте падения борта МЧС Ил-76 в Иркутской области, обнаружили останки всех погибших членов экипажа. Из десяти человек, находившихся на борту самолета, рухнувшего в районе поселка Рыбный Уян Качугского района, выжить не удалось никому. МЧС завершило поисковые работы на месте крушения, сообщает глава МЧС Владимир Пучков.

Несмотря на окончание спасательных работ, группа сотрудников МЧС останется на месте катастрофы с целью обеспечения работы следователей МАК, транспортной прокуратуры и полиции.

Самолет был полностью разрушен при падении, его обломки большей частью сгорели. Тем не менее работающим на месте происшествия экспертам удалось обнаружить оба черных ящика. По словам специалистов, состояние самописцев, несмотря на сильное термическое воздействие, удовлетворительное, они отправлены на расшифровку в Москву.

Окончательные выводы о причинах падения самолета можно будет сделать после расшифровки данных черных ящиков. В качестве вероятных причин катастрофы специалисты называют человеческий фактор, отказ техники и сложные условия видимости.

Читайте подробнее: Обнаружены тела всех десяти погибших при крушении самолета Ил-76

Катастрофа самолета Ил-76 в Качугском районе Иркутской области могла произойти вследствие отказа техники, влияния окружающей среды или человеческого фактора, заявили представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в ходе оперативного совещания в Иркутске, сообщает 4 июля «БайкалПост».

Представителям МАК для дальнейшего анализа передан бортовой речевой самописец, обнаруженный на месте падения самолета и находящийся в удовлетворительном состоянии, сообщают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Кроме того, следственная группа изымает летно-техническую документацию на Ил-76, ведет опрос лиц, имевших отношение к организации перелета воздушного судна и его заправке. В ближайшее время на судебно-химическую экспертизу будут направлены образцы топлива упавшего самолета.

Читайте подробнее: Озвучены предварительные версии крушения Ил-76 в Иркутской области

Опознание погибших при крушении самолета Ил-76 МЧС России будет проводиться в Иркутске. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Идентификация будет происходить здесь, в Иркутске, — сказал он. — Сюда уже прибыли специалисты из Москвы».

При этом министр добавил, что в Иркутске для проведения необходимой экспертизы есть все необходимое.

Читайте подробнее: МЧС: В Иркутске проведут идентификацию тел погибших членов экипажа Ил-76

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что все работы по поиску погибших в ходе крушения самолёта Ил-76 МСЧ России в Иркутской области завершены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Об окончании поисковых работ было объявлено на заседании оперативного штаба МЧС России в Иркутске. Начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергей Диденко доложил, что тела всех погибших в Ил-76 найдены.

«На месте крушения самолёта в ходе поисковой операции, которая велась всю ночь, обнаружены тела ещё двух челнов экипажа Ил-76. Таким образом, найдены тела всех погибших авиаторов», — сказал Диденко.

После этого Пучков объявил окончание поисково-спасательной операции. «Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию на месте авиакатастрофы», — сказал он.

Читайте подробнее: Пучков: Поисковые работы на месте крушения Ил-76 завершены

Командир экипажа Ил-76, разбившегося в Иркутской области 1 июля, доложил диспетчеру о работе на высоте от 500 до 50 метров, после чего связь с ним прервалась, как следует из записи последних переговоров борта с землей, опубликованных 4 июля Life.ru.

В начале записи командир другого борта докладывает диспетчеру в Иркутске, что видимость в районе, где находится самолет, плохая, условия для работы на пожаре отсутствуют. Позже на связь выходит Леонид Филин, командир потерпевшего крушение Ил-76 с бортовым номером RA-76 840.

Филин докладывает, что следует в район работ на эшелоне 100, расчетное время прибытия в район 03:02. Диспетчер уточняет, до какой высоты борт снизится в районе работ.

«Там работаем от 500 до 50 метров. Давление в данном районе подскажите», — отвечает командир. Ответив на вопрос командира, в дальнейшем диспетчеру не удалось связаться с бортом RA-76 840, он стал запрашивать информацию об Ил-76 у других самолетов, работавших в этом районе.

«Там сплошной дым», — отвечает борт Ми-8 МЧС, единственный из оказавшихся рядом.

Диспетчер попросил командиров других самолетов вызывать Ил-76 на частоте 128.5 или аварийной частоте 840, однако установить связь с пропавшим бортом экипажи самолетов не смогли.

Читайте подробнее: Опубликована запись последних переговоров Ил-76 с землей

Родные и близкие восьми погибших жителей Московской области в авиакатастрофе Ил-76 МЧС РФ в Иркутской области получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

«Погибли люди, из десяти членов экипажа восемь — это жители Подмосковья. Я хотел бы выразить соболезнования близким, родным. Поручаю блоку соцзащиты провести работу и выплатить семьям, родственникам материальную помощь, компенсацию в размере 1 миллиона рублей», — пояснил Воробьев.

Напомним, 4 июля губернатор региона провел заседание с руководящим составом областного правительства. Глава Подмосковья выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.

Читайте подробнее: Родственники членов экипажа Ил-76 получат по 1 млн рублей от Подмосковья

Тела всех членов экипажа Ил-76, разбившегося 1 июля в Иркутской области при тушении лесного пожара, доставлены в столицу этого региона сегодня, 4 июля, передаёт НТВ.

Отмечается, что тела погибших после идентификации будут доставлены в Москву. В Иркутской области 4 июля объявлено днём траура.

Тела всех погибших были найдены, и 4 июля поисковая операция была завершена. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что опознание погибших будет проходить в Иркутске.

Читайте подробнее: Тела погибших в Ил-76 спасателей доставили в Иркутск

Вывод группировок спасателей с места падения самолета Ил-76 начнется завтра, 5 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области. По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, спасателей доставят в Иркутск, а потом бойцы пожарно-спасательных подразделений «Центроспаса» отправятся на места службы.

В Качугском районе останется отряд Сибирского регионального центра. Активная фаза поисково-спасательных работ завершена. Фрагменты тел всех членов экипажа обнаружены и направлены в Иркутск. Завтра их доставят в Москву. На месте катастрофы продолжается разборка фюзеляжа упавшего воздушного судна. Спасатели прочёсывают территорию. Это необходимо для помощи следствию, в данный момент зона поиска расширена. В районе авиакатастрофы находятся два лесных пожара. Если в ближайшее время там не пройдут дожди, то спасатели будут оказывать помощь лесопожарным подразделениям по переброске парашютно-десантной группы. Локализовать их планируют сегодня, так как они представляют реальную угрозу для населённых пунктов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что на территориях министерства обороны и заповедников действуют несколько пожаров, которые составляют около 60% площади всех пожаров, существующих на территории региона.

«Я прошу и муниципалитеты и лесной комплекс теснее взаимодействовать с ними, помогать, невзирая на праздники, выходные или ночное время суток, потому что пожары там большие по площади», — сказал Сергей Левченко.

В Братск для тушения огня сегодня доставят шесть бульдозеров. В Усть-Кутском районе потребовалась другая помощь.

«Я предупреждаю руководителей муниципальных образований города Усть-Кута и Усть-Кутского района, работа которых по тушению лесных пожаров пока оставляет желать лучшего, что к вам вылетает заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов с полномочиями наладить там взаимодействие со всеми организациями, которые должны осуществлять тушение. Это и арендаторы, и муниципалитет, транспортные службы и так далее», — сказал глава региона.

Читайте подробнее: Вывод спасателей с места крушения Ил-76 в Приангарье запланирован на 5 июля