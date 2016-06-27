«Мы свой, мы новый мир построим»

Советский плакат «Все на выборы!»

Съезд партии «Единая Россия», который 27 июня проходит в Москве, стал одним из главных политических событий, в первый день новой рабочей недели. Участники, эксперты и СМИ ожидали оглашения федеральных списков партии на выборах в сентябре.

Пленарное заседание, которое проходит в здании Манежа, открыл председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ходе своего выступления он призвал приступить к разработке новых стратегических проектов по аналогии с бывшими нацпроектами. Медведев уточнил, что «смысл именно в том, чтобы работать по тем направлениями, где еще не хватает либо управленческих решений, либо финансирования — то есть, бить по тем точкам, которые мы сами выберем в качестве целей». Этими целями могут оказаться соцсфера, экспорт, малый бизнес, дороги, моногорода и другие. Он также напомнил, что в ближайшее время будет создан Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его возглавит президент, а премьер-министр будет руководить президиумом.

Подробнее: Медведев призвал к разработке новых аналогов нацпроектов

Медведев призвал «Единую Россию» к чистой победе. «Как председатель партии, ставлю перед вами только одну задачу — победить. Но это должна быть чистая победа, мы обязаны пройти весь этот путь достойно, практически безукоризненно. «Единая Россия» обязана показать, что наши кандидаты выигрывают честно, ведь у нашей партии есть профессиональная и очень эффективная команда, есть программа, пошаговый план развития страны и есть уверенность, что мы можем изменить жизнь к лучшему», — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что дебаты с конкурентами будут не простыми, нужно быть готовыми к критике.

«Наша партия находится у власти, и в этом смысле всегда будет объектом для критики», — добавил премьер.

Кроме того, он заявил, что с 2017 года «Единая Россия» предлагает восстановить индексацию пенсий в полном объеме. также в партии планируют добиваться индексации других соцвыплат, пособий и компенсаций.

Также по его словам, пора освободить учителей от бумажной работы. «Нужно на законодательном уровне разобраться с этим «отчётным рабством», — пояснил Медведев, добавив, что возмущен тем количеством отчетов, которые нужно писать учителям.

Подробнее: Медведев потребовал разобраться с «отчетным рабством»

Глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов назвал предвыборную программу партии «конкретным планом действий по развитию страны на пять лет».

«Люди хотят услышать от наших кандидатов понятную им стратегию развития страны. Мы обязаны ответить на данный запрос общества, это — залог победы», — прокомментировал Грызлов.

На съезде по предложению председателя партии Дмитрия Медведева было принято решение включить в список «Единой России» на выборах в Госдуму первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина. Он войдет в 15 региональную группу (Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская области).

Кроме того, в предвыборный список вошли прокурор Крыма Наталья Поклонская, командующий ВДВ Владимир Шаманов, режиссер Станислав Говорухин, полярник Артур Чилингаров.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

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В список «Единой России» на выборах в Госдуму войдет Володин

Общефедеральную часть списка возглавит Дмитрий Медведев, а с полный список уже опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».

Подробнее: «Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму: полные списки

На съезде партии выступил и президент РФ Владимир Путин. Он призвал «Единую Россию» не обманывать избирателей и не подвести их. При этом, глава государства обратил внимание, что программа партии соотносится с масштабом задач, стоящих перед Россией.

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«Нам нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый сможет реализовать свой талант, где граждане слышат и поддерживают друг друга, а интересы общественности стоят выше любых разногласий. Потому что главное для нас — это люди. Самые простые, рядовые граждане, проживающие на всей нашей необъятной территории», — сказал Путин.

Кандидатам в депутаты от «Единой России» необходимо ценить мнение людей и дорожить стабильностью. Об этом 27 июня в ходе выступления на предвыборном съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратился ко всем силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании: «Прошу вас ценить мнение людей, дорожить стабильностью, которой мы добивались. Только в условиях общенационального согласия мы сможем добиваться выполнения национальных планов».

Президент предостерег кандидатов от «спекулирования на трудностях»: «Выборы — время, когда претензии звучат прямо и жёстко, и это нормально: это идёт на пользу делу. Речь о лжи и передёргивании, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства, за которыми стремление — прорваться к власти, а дальше хоть трава не расти. Это самое опасное. Мы должны сделать всё, чтобы такого не было».

Подробнее: Путин: Пустые предвыборные обещания хуже всякого предательства

Глава государства прокомментировал и предвыборный список единороссов. Он отметил, что партия несёт ответственность за список кандидатов. Президент подчеркнул, что избиратели заинтересованы в победе профессионалов на выборах в Госдуму.

Владимир Путин рассчитывает, что выборы «покажут пример честной и добросовестной конкуренции»: «В мае вы провели праймериз по выбору партийных кандидатов, в которых приняли участие более 10 млн человек. В этом проявилась приверженность прямой демократии, а партия получила результат — новые сильные кандидаты в Госдуму».

От кого не ждали

Более полугода потребовалось, чтобы президент Турции Реджеп Эрдоган извинился за сбитый в ноябре 2015 года турецкими ВВС российский бомбардировщик. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин получил письмо от президента Турции. В нем Эрдоган выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-24, а также выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации», — цитирует пресс-служба Кремля текст письма.

Теперь Эрдоган заверяет, что Россия является для Турции «другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения».

«Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», — утверждает Эрдоган.

Напомним, в середине июня турецкий президент уже передавал письмо президенту РФ по каналам МИД. В нём турецкий лидер поздравлял народ России с праздником 12 июня, а также выражал надежду на то, что отношения между двумя странами «выйдут на новый уровень».

Подробнее: Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый российский самолёт

Песков: Эрдоган в письме Путину извинился за сбитый российский самолёт

При этом менее недели назад СМИ писали, что турецкие власти не намерены приносить российской стороне извинения за сбитый бомбардировщик. В частности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял в интервью Haberturk, что страна опечалена гибелью пилота из России, но виновной себя не признает.

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Аналитики обратили внимание, что на новость об извинениях турецкого президента отреагировал доллар. Так в ходе торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару почти на 40 копеек. Курс евро упал на 20 копеек.

Напомним, 24 ноября в небе над Сирией турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24. В результате погиб один из пилотов Олег Пешков. Президент России Владимир Путин назвал это «ударом в спину». Буквально в считанные дни были введены специальные экономические санкции против Турции.

Автохам

Стоит напомнить еще об одном ЧП, произошедшем в минувшие выходные в столице. 25 июня на Старом Арбате в Москве пассажир легкового автомобиля BMW, напал на девушку, которая решила снять на видео, как водитель иномарки нарушает правила, заехав на пешеходную зону. Мужчина сильно ударил девушку по спине и разбил ее телефон.

Им оказался бывший чиновник мэрии Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подробнее: В Москве на избившего девушку экс-чиновника заведено дело

СМИ: Участники инцидента с BMW на Арбате дают показанияПозже выяснилось, что на 15 суток после происшествия арестован и водитель BMW. «А.Ермаков (водитель) признан судом виновным по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»), — сообщили в Пресненском районном суде Москвы.