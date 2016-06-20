



Jonathan Vahsen День мотоциклиста

Равно как и автомобили, мотоциклы вошли в повседневную жизнь и стали верным помощником и другом человека. Однако в то время как автомобиль является функциональным и универсальным, владение мотоциклом на сегодня не приносит фактически никакой пользы, за исключением выброса адреналина и получения эмоционального удовлетворения водителем этого транспорта. Но так было далеко не всегда — в прошлом веке ситуация обстояла ровно наоборот.

Мотоцикл появился раньше, чем автомобиль. Велосипед, снаряженный двигателем, можно было увидеть еще в 60-е годы XIX века. Первоначально мотоцикл и был просто велосипедом с моторчиком, но позднее он стал совершенствоваться и меняться как внешне, так и с практической точки зрения. Уже к концу века такой двухколёсный транспорт уверенно обкатывал страны Европы, а полноценное массовое производство мотоциклов началось в 1894 году, когда мастера Гильдебранд и Вольфмюллер создали мотоцикл собственной конструкции. Мотоциклы приобретали новые и новые особенности, прибавляли в мощности и в 20 веке стали популярны уже во всем мире. В отличие от автомобиля, двухколесный транспорт был значительно более дешевым и мобильным. Количество мануфактур, выпускавших мотоциклы на рубеже веков, не поддается подсчёту. До сегодняшнего дня дожили далеко не все. А уж количество предприятий, которые не прерывали выпуск мотоциклов с начала XX века — вообще единицы. Из тех, кто на слуху это Harley-Davidson и BMW.

SmartUp BMW-R75 2

В XX веке, кроме того, что мотоциклы использовались в гражданских целях, с приходом войны, двухколесные машины проявили себя и как военный транспорт. Сложно представить историю Второй мировой войны без мотоцикла. Кавалерия блицкрига: BMW R75, R12 и R71, R51, DKW-NZ 350, Цюндапп КS750 и другие марки мотоциклов активно воевали на всех фронтах Европы и Африки. Им противостояла техника антигитлеровской коалиции: Harley-Davidson DCА, Indian 741В, BSA M20, Norton 16H, Royal Enfield WD/CO, Triumph 3HW и другие. Мотоциклы служили в разведке, в пехоте, в бронетанковых частях, в авиации (буксировка самолетов), связными. Сезонность и бездорожье не являлись препятствием для мототехники. Она эксплуатировалась круглогодично и практически на любом ландшафте. На мотоциклах ездили, воевали, ели и даже спали.

Jack Snell Мотоцикл Indian 741В

Мотоцикл «Харлей-Девидсон DCА», 4-й мотоциклетный полк 6-й танковой армии, Румыния, август 1944 года

После Великой Отечественной войны мотоцикл в СССР стал основным видом механического транспорта для большинства населения. Из-за достаточно высокой проходимости и бюджетной цене, мотоциклы использовались как служебный транспорт для милиции, а также просто как удобное средство передвижения для обычных граждан, как в городах, так и в провинции. Популярность мотоциклов в Советском Союзе была высока: в 1970-е годы СССР занимал второе место в мире по производству мотосредств (мотоциклов, мотороллеров, мотовелосипедов), и объём производства составлял свыше 1,5 миллионов штук в год (для сравнения, объём рынка автомобилей в России в 2015 году тоже составил 1,5 млн экземпляров). Такая популярность объяснялась тем, что он был дешевле автомобиля, доступнее, да и обслуживать его было намного легче. При ограниченной доступности автомобилей и их заоблачным ценам, мотоцикл становился выходом для особо нуждающихся в личном транспорте.

Minsk Moto Мотоцикл Минск М1А

Как и автомобили, советские мотоциклы делались по прототипам иностранных моделей. На основе DKW RT125 в СССР были разработаны «Минск», М1А «Москва» и К-125, DKW NZ350 стал основой для «ИЖ-350». Многим известный «Урал» был сделан по аналогии с немецким BMW-R71. В отличие от ВАЗовских автомобилей ещё советского производства, которые можно и сегодня встретить на дорогах страны, советских мотоциклов в эксплуатации практически не найти. Исключение составляют сохранившиеся у коллекционеров экземпляры, мотоциклы, которые бережно хранят жители деревень и даже пользуются ими, и те, что до сих пор применяются для сдачи экзаменов на права в ГИБДД. Феноменом советского мотопроизводства, переродившегося в российское, стал Ирбитский мотоциклетный завод, который и по сегодняшний день производит мотоциклы «Урал». Выпускаемые ограниченной версией, «истинно русские мотоциклы» поставляются преимущественно за рубеж (США, Канада, Австралия, страны ЕС) — только 3% производимых машин остаются в России. Общее число мотоциклов, создаваемых на этом заводе составляется около 1000 экземпляров.

Andshel Мотоцикл Иж-350

С развитием автомобилестроения и удешевления производства автомобиля эра популярности мотоциклов подошла к концу. Практичнее иметь 4 колеса с крышей, креслом, багажником и отоплением, чем два или три колеса незащищенных от непогоды и с ограниченной возможностью погрузки багажа.

С изменением реалий массовое производство мотоциклов после распада СССР на территории России перестало иметь какой-либо смысл. И если в странах ЕС популярность двухколесного транспорта возвращается, в связи с проблемой пробок в городах, то для России мотоцикл так и остается определенной экзотикой. В стране, где на двухколесном транспорте можно ездить только 4−5 месяцев в году, мотоцикл стал просто игрушкой, которой приятно хвастаться. Модель потребления кардинально изменилась. Если в 19−20 веке мотоцикл — транспорт для малообеспеченных, то сейчас он стал дорогим развлечением, покупку которого, по крайней мере в России, мотивировать непросто. Если говорить о плюсах на дороге, они, несомненно есть — например, возможность не быть заложником дорожных заторов. Однако опять же, в России такая проблема свойственна далеко не всем городам, а разве что Москве, Петербургу и некоторым региональным столицам.

S Bumgardner Royal Star Venture

В результате всей вековой истории существования мотоциклов, они прошли путь от функционального и дешевого транспорта до красивого атрибута красивой жизни. Став квинтэссенцией стиля, свободы и брутальности, мотоциклы из массового сегмента перешли к разряду транспорту для ценителей.

Но принижать их все же не стоит. Как и сто лет назад, когда на мотоциклах испытывались первые двигатели внутреннего сгорания Готтлиба Даймлера, сегодня мотоциклы являются лабораторией для отработки многих инноваций в конструкции двигателей внутреннего сгорания. И кто знает, как развивалось бы автомобилестроение, не будь людей увлекающихся конструированием и производством мотоциклов.