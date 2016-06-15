ИА REGNUM предлагает обзор наиболее заметных событий в отношениях России со странами Средней Азии, составленный на основе публикаций российских и региональных СМИ.

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Бишкеке. 9 мая 2016 года

Казахстан

Скажи мне, кто твой друг…

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», россияне стали чаще отмечать дружественные отношения с Казахстаном (77% против 58%) и Киргизией (60% против 49%). Опрошенные считают дружественными отношения и с остальными странами Средней Азии: Узбекистаном (58%), Таджикистаном (54%) и Туркменией (47%).

«Восточный» и Байконур

«Восточный» и Байконур не конкуренты, а партнеры», — заявила 11 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты парламента — прим. ИА REGNUM) республики Касым-Жомартом Токаевым. Она подчеркнула, что Россия и дальше намерена продолжать взаимодействие в сфере развития космических связей.

Напомним, что после запуска в России космодрома «Восточный» Казахстан обеспокоился дальнейшей судьбой Байконура, от использования которого Москва теоретически может отказаться.

Предположительно, Россия сохранит присутствие на Байконуре, продолжив при этом развивать «Восточный».

Железная дорога в обход России

Казахстан намерен построить железную дорогу в обход российской территории. Сейчас поезда, следующие из Астаны в Уральск, вынуждены проходить российский Илецк. После строительства нового отрезка дороги поезда будут идти исключительно по внутренней территории Казахстана.

Начало строительства нового пути запланировано на 2019−2020 годы.

«Большое событие»

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане 31 мая.

«Россия для Казахстана была, остается и всегда будет самым близким соседом, другом, союзником и партнером в экономических и политических отношениях», — сказал президент Казахстана Владимиру Путину. Российский президент признал, что «Казахстан для нас — ближайший партнер и самый надежный союзник. У нас выстроены хорошие экономические отношения. В предыдущие годы был набран хороший темп, и создана фундаментальная основа развития казахстанской экономики. Все это даст возможность преодолеть текущие сложности», — заявил Путин.

Киргизия

Сократите черный список

Киргизские политики просят у российских коллег сократить «черный список» мигрантов. С подобным предложением к главе СовФеда Валентине Матвиенко 19 мая обратился глава киргизского парламента Чыныбай Турсунбеков.

Также, киргизские спикер успел встретиться с председателем ГосДумы Сергеем Нарышкиным, с которым также обсудил положение киргизских трудовых мигрантов. По словам Турсунбекова, киргизстанцы продолжают испытывать некоторые трудности, несмотря на вступление Киргизии в ЕАЭС и подписание документа о порядке пребывания граждан одного государства на территории другого без обязательной регистрации в течение 30 дней.

$30 млн долга: понять и простить

С начала 2016 года Россия списала Киргизии $30 млн. Еще $13,5 млн стране списала Германия.

Всего же госдолг Киргизии достиг $3 млрд 646 млн и составил 60,3% ВВП.

«Бессмертный полк» прошел по Киргизии

Более 20 000 киргизстанцев прошли по стране в строю «Бессмертного полка». Мероприятие, приуроченное ко Дню победы, было организовано в нескольких городах республики, в том числе в Бишкеке и Оше.

Среди участников было много молодежи. «Бессмертный полк» проводится в Киргизии уже третий год.

Таджикистан

Хованское побоище

На Хованском кладбище в Москве 14 мая произошла массовая драка с участием таджикских мигрантов, в результате которой погибли три гражданина Таджикистана и более 20 человек пострадали.

В тот же день посольство Таджикистана направило ноту в МИД РФ с просьбой предоставить информацию об участии таджикских граждан в данном инциденте и принять меры для защиты прав и интересов таджикистанцев.

Наказать всех виновных лично президенту Таджикистана Эмомали Рахмону пообещал и глава МВД России Владимир Колокольцев во время своего визита в Душанбе.

Вернулся, чтобы доказать

Один из фигурантов уголовного дела об убийстве семьи бывшего главы полиции Сызранского района Самарской области Андрея Гошта гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов был задержан 4 мая в аэропорту «Домодедово».

По информации МВД Таджикистана, в Москву он прилетел добровольно, чтобы доказать свою невиновность.

Координация действий

23 мая в Душанбе состоялась 18-я Объединенная коллегия министерств внутренних дел России и Таджикистана под председательством глав ведомств генерала полиции Владимира Колокольцева и генерал-лейтенанта милиции Рамазона Рахимзода.

Главы МВД обсудили тему оптимизации сотрудничества ведомств в борьбе с экстремизмом и терроризмом и обсудили вопросы координации действий при раскрытии тяжких преступлений. По итогам подписаны соответствующие документы и утвержден план работы МВД России и Таджикистана на 2017 год.

Военно-экономическое сотрудничество ОДКБ

Странам-членам организации будут предоставлены технологии ГЛОНАСС. Соответствующее заявление сделал 20 мая в Душанбе вице-премьер России Дмитрий Рогозин на XIV заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Участники обсудили вопросы кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса стран-участниц в сфере технологий и производства и объединение усилий по модернизации и утилизации военной продукции.

Благотворительность — ветеранам

Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, оказали продовольственную помощь одиноким и нуждающимся ветеранам Варзобского района в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В годы войны на фронт ушли около двух тысяч жителей района. Сейчас же там проживает более 80 ветеранов и тружеников тыла, среди них 11 фронтовиков.

Туркмения

Еще можно договориться

«Газпром» готов к переговорам и досудебному урегулированию спора с туркменской компанией «Туркменгаз». Об этом заявил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Он не раскрыл причину расторжения контракта, но заметил, что «если бы не было бы основания для расторжения контракта, его нельзя было бы расторгнуть», и добавил, что компания готова к рассмотрению вопроса о возобновлении поставок в будущем, однако для переговоров не назначено ни место, ни время.

Напомним, что «Газпром» в июне 2015 года подал иск в арбитражный суд Стокгольма против «Туркменгаза» с требованием решить спор о пересмотре цены на природный газ, закупаемый в Туркмении. А в январе 2016 года «Газпром» разорвал контракт, ссылаясь на серьезные нарушения туркменской стороны. «Туркменгаз» же в ответ обвинил «Газпром» в неплатежеспособности и якобы пренебрежении контрактными обязательствами.

Знакомство на расстоянии

Посольство Туркмении в России провело в Москве встречу с журналистами. Гостям рассказали о «грандиозных преобразованиях» в различных сферах, показали видеопрезентацию V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, к проведению которых активно готовится Ашхабад.

Отдельно в туркменском посольстве московским журналистам рассказали о «торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве с Россией, которое развивается на основе стратегического партнерства сторон» и неких инициативах президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленных на обеспечение безопасности в Средней Азии.

Визит владыки

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 28 мая совершил визит в Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Туркмении.

Во время визита владыка совершил Божественную литургию в храме князя Александра Невского города Ашхабада.

На сегодняшний день в двенадцати православных общинах Туркмении верующих окормляют 16 священнослужителей.

Узбекистан

В помощь региону

$6,7 млрд финансовой помощи направила Россия с 2008 по 2015 год странам Средней Азии, сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.

Страны региона безвозмездно получили свыше $4,57 млрд по линии ООН, более $1,3 млрд по линии Всемирного банка и других структур, а также свыше $592 млн по линии ЕАЭС.

В посольстве также подчеркнули, что за эти годы «переданы десятки тонн имущества и транспортных средств, списываются задолженности перед Россией, оказывается помощь в сферах безопасности, здравоохранения, чрезвычайная гуманитарная помощь; поставлены сотни тысяч тонн продовольствия и семян для более чем 100 тысяч домохозяйств».

Кроме того, ежегодно в российских вузах обучаются 150 тыс. граждан стран Средней Азии, причем 46 тыс. из них — за счет госбюджета.

Российские инвестиции в регионе к концу 2015 года составили $18 млрд.

Главы МИД стран ШОС встретились в Ташкенте

В Ташкенте 24 мая состоялось заседание совета глав МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители МИД России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам заседания сообщил о согласовании проекта меморандумов по присоединению к конвенциям ШОС Индии и Пакистана. Также подписан документ «О проекте плана действий на 2016−2020 годы по реализации стратегий развития до 2025 года ШОС».

«Также ряд документов подготовлен в гуманитарной сфере, включая развитие связей в области туризма, молодёжных обменов. Мы уделили внимание и развитию интеграционных процессов», — заявил глава российского МИД.