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ИА REGNUM

В Казахстане признали терактом серию нападений в Актюбинске (Актобе). Так, председатель сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 5 июня, заявил, что случившееся в городе является террористическим актом.

Токаев написал об этом в своем микроблоге в Twitter: «Теракт в Актобе в канун святого Ораза — проявление крайнего цинизма и жестокости бандитов. Принимаются самые жесткие меры для их наказания».

Ранее ИА REGNUM передавало, что в Казахстане в городе Актюбинске в воскресенье, 5 июня, неизвестные совершили нападение на воинскую часть и оружейный магазин «Паллада». Сначала злоумышленники напали на магазин, а уже через час стало известно об еще двух нападениях на воинскую часть. В результате инцидента был убит продавец оружейного магазина. Еще один человек был ранен.

Жертвами перестрелки с неизвестными стали десять человек. Еще 40 были ранены. Нескольким злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивает полиция. Еще четверо были убиты на месте, семерых сотрудники правоохранительных органов задержали.

Читайте подробнее: Сенат парламента Казахстана: Серия нападений в Актюбинске — теракт

В ходе антитеррористической операции, которая началась сегодня, 6 июня, в Актюбинске (Актобе, Казахстан), уничтожены пять экстремистов. Два человека задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

«В ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудникам полиции были ликвидированы еще 5 преступников и 2 задержаны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате операции основную массу оружия, которое злоумышленники похитили при нападении на воинскую часть и оружейные магазины, удалось изъять. К настоящему моменту установлены личности всех, кто участвовал в налёте на склад.

Читайте подробнее: В МВД Казахстана назвали число ликвидированных в Актюбинске экстремистов

В Оренбургской области силовые структуры работают в режиме повышенной готовности. Так, в приграничных с Казахстаном районах под усиленную охрану взяты здания отделов полиции. Патрульные наряды не покидают районы, где расположены оружейные магазины. О возможной опасности предупреждены частные охранные предприятия и почтовые отделения, сообщает портал RIA56.

На челябинской объездной дежурят сотрудники ГИБДД, которые останавливают все автомобили, записывают госномера, проверяют багажники и спрашивают путь маршрута. На автовокзале Орска полиция также несет дежурство, проверяет у граждан документы и билеты. По словам очевидцев, такого раньше не было. Об этом сообщает портал Урал56.

Повышенные меры безопасности связаны с событиями в казахстанском городе Актюбинске (Актобе), произошедшими 5 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе произошло нападение на оружейные магазины и воинскую часть. 6 июня в городе был объявлен красный уровень террористической угрозы, и началась антитеррористическая операция. Генеральная прокуратура Казахстана предъявила обвинения в подготовке к насильственному свержению власти казахстанскому бизнесмену Тохтару Тулешову.

Начальник Управления МВД России по Оренбургской области Михаил Давыдов заявил, что жителям Оренбургской области не стоит беспокоиться. По его словам, обстановка на территории Оренбуржья контролируемая, сообщает RIA56.

«Ночью мы провели совещание, по итогам которого усилили наши позиции в приграничных районах, определили алгоритм наших действий, отработанный во время многочисленных наших учений. Население может не беспокоиться. Никакой информации, свидетельствующей о том, что в Оренбуржье готовятся какие-либо террористические акты, у нас нет. Все упреждающие меры мы провели и продолжаем проводить», — отметил Давыдов.

В ночь на 6 июня в Оренбургской области объявили команду «Сбор». Перед сотрудниками полиции региона поставили задачу продолжать мероприятия антитеррористической направленности.

Вместе с тем пресс-служба УМВД по Оренбургской области воздерживается от комментариев ситуации.

Читайте подробнее: В приграничном с Казахстаном Оренбуржье полиция усилила работу

Обвиняемый в организации госпереворота в Казахстане бизнесмен Тохтар Тулешов имел ряд сообщников из числа силовиков. Такое заявление сделал сегодня, 6 июня, представитель пресс-службы Комитета национальной безопасности республики (КНБ) Руслан Карасев.

По его словам, сотрудники КНБ задержали подельников Тулешова в прошедшие выходные в Астане, Алма-Ате и Чимкенте. Названы имена и должности задержанных.

«В их числе — бывший первый заместитель генерального прокурора Казахстана, бывший член Конституционного совета Казахстана, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник ДВД (Департамента внутренних дел — прим. ИА REGNUM) Южно-Казахстанской области, генерал-майор Хибратулла Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области, полковник полиции Сакен Айтбеков, командиры войсковых частей 35 848 и 55 652 Регионального командования Юг Министерства обороны РК, полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев соответственно», — перечислил Карасев и добавил, что задержанные водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Таким образом, чимкентский бизнесмен оказался в центре масштабного, в подаче Генеральной прокуратуры, скандала: попытка госпереворота, сговор с силовиками, организация земельных митингов, также при обысках у него нашли оружие, наркотики и запрещенную литературу.

При этом задержание Тохтар Тулешова, которое произошло 30 января 2016 года, также было обставлено весьма шумно: была организована целая спецоперация. Ее проводили сотрудники спецназа в отеле «Риксос Хадиша Чимкент».

С февраля новостей по делу Тулешева практически не было. Местные СМИ периодически выдавали информацию лишь о том, кем является бизнесмен, и чем он владеет. В частности, сообщалось, что Тохтар Тулешов возглавлял казахстанское представительство автономной некоммерческой организации «Центр анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности».

Новые сведения о чимкентском бизнесмене появились спустя несколько месяцев после задержания, при этом мотивы для подобной деятельности предпринимателя не называются.

Напомним, по данным КНБ, «следствие располагает полными данными, что господин Тулешов ранее вел подготовительную работу, а в прошлом году активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти». Также Тулешов, по данным следствия, намеревался дестабилизировать обстановку в стране «путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков». Кроме того, как отметили представители КНБ, чимкентский бизнесмен планировал сформировать так называемое альтернативное правительство и изменить структуру действующей власти.

Следственным органам удалось установить, что «земельные митинги» против поправок в Земельный кодекс Казахстана, дающим право иностранцам брать в аренду землю сельхозназначения сроком до 25 лет, которые прошли в ряде городов страны, были профинансированы и инициированы именно Тохтаром Тулешовым еще в конце прошлого года.

По данным КНБ, митинги должны были пройти гораздо раньше, однако сроки проведения были экстренно перенесены из-за того, что 30 января чимкентский предприниматель, владелец пивзавода «Шымкентпиво», был задержан.

После этого Тулешова отправили в Астану. В феврале адвокат бизнесмена Евгений Яворский рассказал на брифинге, что его подзащитного обвиняют по двум статьям: финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования и незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Читайте подробнее: КНБ раскрыл заговор о госперевороте в Казахстане

Казахстанские силовики эффективно контролируют ситуацию в стране, и на данный момент об оказании помощи в рамках антитеррористической операции речи не идёт. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация, все-таки еще раз повторю, силовиками казахстанскими контролируется достаточно эффективно, и здесь вряд ли есть какой-то повод для каких-то усилений», — сказал Песков.

По его словам, что касается «сфер взаимодействия в таких чувствительных областях», то «оно осуществляется только по просьбе одной из сторон».

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день «мне неизвестно о том, была ли какая-то потребность у наших казахских партнеров о взаимодействии по этому эпизоду или нет, этого я не знаю».

Пресс-секретарь главы государства назвал сложившуюся ситуацию «внутренним делом Казахстана»: «Казахстанские силовики достаточно эффективно противодействовали этим бандитам. Что стояло за этим дерзким нападением — мы не сомневаемся, что казахстанские следственные органы это установят».

Читайте подробнее: Кремль не планирует помогать Казахстану в рамках АТО

Самое крупное и трагическое событие в текущей жизни страны —теракт в Актюбинске, который произошел в воскресенье, 5 июня, после полудня. Сегодня, 6 июня, Министерство внутренних дел сообщило, что в результате перестрелок погибли 17 человек. Жертвами стали трое военных, продавец и посетитель в двух оружейных магазинах, один сотрудник частной охранной организации «Жедел Кузет» и 11 террористов. Также, по информации МВД, ранения получили 22 человека.

Казахстанские эксперты выдвигают свои версии случившегося. Своим мнением сегодня поделился и директор Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Султан Акимбеков.

«Трагические события в Актюбинске (Актобе), без всякого сомнения, потрясли весь Казахстан. И дело не только в том, что страна уже начала понемногу забывать о не менее трагических инцидентах 2011−2012 годов в том же Актюбинске, Таразе и Алма-Ате. Все-таки, плохое быстро забывается, да и государство извлекло уроки из тех событий. Оно довольно жестко контролировало сторонников радикальных течений, многие из которых покинули Казахстан. Казалось, что ситуация находится под контролем, а на фоне масштабных террористических атак во Франции, Бельгии, Пакистане и других странах Центральная Азия, в целом, и Казахстан, в частности, выглядели своего рода островком спокойствия. Но последняя вылазка радикалов в Актюбинске 5 июня продемонстрировала, что сегодня никто не может быть от этого застрахован», — пишет директор института в своей публикации под названием «Ударная волна терроризма».

Султан Акимбеков отмечает, что в отличие от прошлых случаев удар в Актюбинске оказался чрезвычайно масштабным: «В вылазке участвовала большая группа людей, видео с одной из камер наблюдения показало от десяти до пятнадцати человек, вооруженных охотничьими ружьями. При этом они попытались захватить воинскую часть Национальной гвардии и получить доступ к оружию. В прошлый раз таких попыток радикалы не предпринимали. Их действия были направлены против представителей власти. В частности, в Таразе боевик расстреливал полицейских до того момента, пока его не убили. В Актюбинской области объектом атаки были полицейские. В то же время в Алма-Атинской области боевики убили туристов, которые оказались свидетелями их пребывания в горной местности около Алма-Аты. В этот раз в нападении участвовало много людей, и они, по официальной информации, теоретически могли захватить воинскую часть, если бы не действия дежурного офицера и караула. Отсюда так много погибших и пострадавших среди военных. Они выполнили свой долг».

Эксперт задается вопросом о цели действий зачинщиков стрельбы.

«Скорее всего, их целью было вызвать потрясение у государства и общества. Если бы им удалось укрепиться в воинской части с захваченным оружием, то их потом долго бы выбивали оттуда», — пишет Акимбеков.

По мнению эксперта, теракт напоминает атаку на воинские части и отделения милиции в России в Назрани в 2004 году.

«Тогда боевики местного ингушского и чеченского происхождения, переодетые в форму сотрудников полиции, останавливали машины в городе и расстреливали представителей силовых органов. Они явно не рассчитывали захватить город, они хотели деморализовать силовиков как представителей государства. Впоследствии говорили, что эта акция была ответом на давление со стороны спецслужб на представителей нетрадиционного для Северного Кавказа ваххабитского (салафитского) направления в исламе. Впрочем, этим же объясняются и многие атаки боевиков в Дагестане», — пишет автор.

Читайте подробнее: О теракте в казахстанском Актюбинске: для радикалов враг — государство

Нападение вооружённых бандитов на военную часть и оружейные магазины в Актюбинске (Актобе, Казахстан), в ходе которой погибли шесть человек и ранены 38, квалифицировано как террористическая атака. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов, передают «Вести».

Касымов пояснил, что всего, в том числе и в ходе антитеррористической операции, объявленной после вооружённого налёта на Актюбинск, убито двенадцать террористов. Девять человек задержаны, и сейчас их допрашивают. Ориентировочно шести или семи преступникам удалось скрыться с оружием.

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После теракта в Актюбинске, в ходе которого погибли 17 человек и 22 получили ранения, по всей территории Казахстана введен «желтый» уровень террористической опасности. Такую информацию распространил сегодня, 6 июня, Комитет национальной безопасности Казахстана.

«Принимая во внимание складывающуюся обстановку, руководителем Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом — председателем КНБ Республики Казахстан генерал-лейтенантом Жумакановым В.З. в соответствии с главой 4 Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, утвержденных указом президента РК от 9 августа 2013 года № 611 в пределах Алма-Атинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Джамбульской, Карагандинской, Кзыл-Ординской, Кустанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей, городах Астана и Алма-Ата установлен умеренный «желтый» уровень террористической опасности сроком на 40 суток», — говорится в сообщении.

Комитет поясняет, что умеренный «желтый» уровень вводится при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта. Далее следуют высокий «оранжевый» — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта, критический «красный» — когда имеется информация о совершенном теракте и имеются сведения о возможном совершении повторного акта терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.

О том, как складывается ситуация в Актюбинске, где произошел теракт с десятками жертв и пострадавших, сегодня, 6 июня, доложил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в ходе совещания в правительстве.

Для начала глава ведомства официально признал, что случившаяся трагедия «однозначно является терактом».

Далее он сообщил, что личности всех оставшихся преступников установлены, и сейчас их разыскивают.

«В настоящее время в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции, обстановка в городе стабильная и контролируется. Общественный транспорт контролируется. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав внутренних дел. МВД совместно с местными органами принимают меры по оказанию помощи семьям погибших и получившим ранения военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам полиции. О ходе дальнейшего расследования розыска оставшихся преступников буду докладывать регулярно», — заверил министр.

Министр напомнил, и хронологию событий в Актюбинске 5 июня. По его словам, в воскресенье в 14.28 по местному времени группа религиозных радикалов напала на оружейный магазин «Паллада», чтобы получить оружие. Продавец магазина успел нажать кнопку тревожного вызова, но получил множественные ножевые ранения, от которых скончался на месте.

По вызову на место сначала прибыли два сотрудника частной охранной организации ТОО «Жедел Кузет». Один был убит на месте, второй оказался ранен. Следом к разграбленному оружейному магазину прибыл наряд полиции, завязалась перестрелка, в ходе которой трое полицейских получили огнестрельные ранения, а преступники захватили патрульную машину. Из магазина же преступники вынесли 17 единиц огнестрельного оружия (3 нарезных и 14 гладкоствольных охотничьих ружей), 3 газовых пистолета, патроны и ножи. Министр подчеркнул, что точное количество похищенного оружия еще уточняется — в магазине проводится инвентаризация.

После этого преступники, получившие оружие, разделились на две группы.

Первая группа предприняла попытку ограбления еще одного оружейного магазина «Пантера», где убили одного из посетителей и еще одного ранили. Из этой группы полицейские ликвидировали трех преступников, одного ранили и еще одного задержали. Двое смогли скрыться, но позже были найдены и убиты.

Вторая группа захватила маршрутный автобус и проникла в воинскую часть Национальной гвардии. В части произошла перестрелка с воинским нарядом и сотрудниками полиции. Часть преступников заблокировали, другая часть сумела скрыться. В итоге, один из нападавших был убит и еще один ранен. Из числа военнослужащих Национальной гвардии 3 человека погибли и 6 человек были ранены.

В целом, оценивая численность террористов, министр внутренних дел сообщил, что часть из них еще в розыске и вооружена: «Сейчас у нас 12 убитых и 6 раненых (преступников). Считаем, что где-то мы 6−7 человек разыскиваем. И на руках у них осталось 5−6 [единиц] огнестрельного оружия».

Читайте подробнее: После теракта в Актюбинске в Казахстане ввели «желтый» уровень опасности