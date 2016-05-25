



Виктор Иванов. Великий Сталин — светоч коммунизма. 1949 год

Мыльная опера: Савченко едет в Киев

Украинский президент Пётр Порошенко вылетел в Ростов-на-Дону, где будет произведён обмен осуждённых на Украине граждан России Евгения Ерофеева и Александра Александрова и украинской диверсантки Надежды Савченко, осуждённой в России.

Савченко летит домой. Ближайшие месяцы ждем сериала под названием «Святая Надя в застенках Кремля». Выступления, декларации, обвинения, учреждение акций и прочая лабуда. Вопрос в том что будет со «святой Надей», когда она отработает свой PR-ресурс? Нужна ли «безбашенная воительница» украинскому «политикуму»? Ответ однозначный — нет. Вот тогда и интересно будет посмотреть на жизнь «звезды сериала» после сериала.

«Все в сад»: Россия не свернет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что как бы ни пытались западные страны давить на Россию при помощи санкций, Москва не откажется от выбранной линии. В том, что Россия объявила продовольственное эмбарго, виноваты те, кто был инициатором антироссийских санкций.

На фоне разговоров об ужесточении санкций и продлении их, достаточно интересно выглядит следующая новость.

Привет Брюсселю!

Резолюцию с призывом об отмене антироссийских санкций и признании Крыма частью России рассмотрит 7 июня региональный парламент итальянской Ломбардии.

Надо понимать, что решения региональных парламентов никак не повлияет на политику той же Италии. Но это явно определенный сигнал от региональных политиков, не так крепко завязанных на верхушку еэсовской бюрократии в Брюсселе, своим политикам.

Все-таки взорвали

Власти Франции и Египта почти сразу же согласились, что велика вероятность того, что на борту самолета египетской авиакомпании EgyptAir произошел теракт. Однако открытым остается вопрос, как взрывное устройство могло попасть на борт самолета с учетом тех мер безопасности, которые в наше время принимаются в аэропортах Парижа и Каира.

Да здравствует товарищ Сталин! Истинный друг восточной Европы!

Поляки должны быть благодарны Иосифу Сталину за появление независимого польского государства в том виде, в каком оно ныне существует. Об этом 25 мая заявил в эфире «Первого канала» российский режиссер, депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Не только поляки. Но и литовцы, украинцы, молдаване, и еще ряд народностей восточной Европы. Вслед за желанием «осудить», «заклеймить» и «проклять», политикам анти-сталинистам надо бы не только духовно осудить деятельность Сталина, но и подвергнуть ревизии его решения относительно границ в Восточной Европе. Должно получится забавно…