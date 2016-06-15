



Валентина Андреева ИА REGNUM Предмет торга и продажи — Россия

16 мая советник и спецпредставитель президента России по вопросам климата Александр Бедрицкий ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM, в очередной раз попытавшись оправдать свои и не только свои безответственные, противоречащие национальным интересам и в своей сути компрадорские, действия, связанные с подписанием Парижского соглашения по климату.

Поскольку сказанное г-ном Бедрицким представляет собой образчик дезинформации, прямолинейно и вяло повторяющей все мифы, которыми оправдывалось втягивание России в так называемый климатический процесс, постольку важно раз за разом эти мифы разоблачать. Понятно, что Бедрицкий и иже с ним фигуранты этого процесса, отстаивающие не национальные интересы России, а собственные позиции в так называемом мировом сообществе, загнаны в угол. Протащить предательские идеи по-тихому, в обман российской общественности, не удалось, и единственный выход для них сегодня — делать вид, что обрушившаяся на них критика — «божья роса», что «льется им в глаза». И продолжать крутить свою шарманку, ибо разворачиваться и «сдавать назад» без полной потери лица уже поздно, а неотвратимость ответственности, если не сказать возмездия, за содеянное становится все более очевидной.

Итак, по Владимиру Высоцкому, «ну и что же сказал, захмелев, капитан?»

Первое — это попытался оправдаться за поспешность подписания Парижского соглашения, утверждая, что «интересы различных государств… согласовывались на протяжении трех лет…»

Надо четко понимать, уважаемый читатель, что «согласовывать» на самом деле было нечего, кроме личных интересов российских переговорщиков. У Российского государства как экологического донора планеты никаких «интересов» в этом процессе, точнее в той его части, что связана с сокращением выбросов, не существует. И самое главное: нет и не было никакого иного «интереса» в этот процесс ввязываться, кроме попытки компрадорских элит выслужиться перед «мировым сообществом», точнее, перед его вожаками из глобальной олигархической «элиты». Сейчас, уже вляпавшись в сокращение выбросов, представляющее собой грандиозную по масштабам спецоперативную диверсию по подрыву национальной безопасности и суверенитета незападных стран и навязыванию им внешнего управления, такие интересы, конечно, появляются. И они состоят в том, чтобы заставить развитые страны 2-го приложения к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) платить нам за наш поглотительный ресурс. Но изначально таких «интересов» не существовало; разве что они имелись в военной сфере, регулируемой соответствующей международной Конвенцией ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (№ 2692 от 18 мая 1977 г.).

Кроме того, даже при появившихся интересах следует понимать, что в формате Парижа и, главное, при нынешнем компрадорском составе российских переговорщиков, эти интересы принципиально недостижимы. И речь, скорее всего, может идти только о том, чтобы грамотно выйти из этой продажной игры, не допустив ратификации Парижского соглашения или предотвратив ее соответствующим постановлением Конституционного суда России, ввиду его очевидного противоречия российской Конституции.

Очень показательно: в ответах на вопросы ИА REGNUM Бедрицкий посыпает голову пеплом, признавая, что выгода недополучена. Но, во-первых, если так, то кто за это ответит? Сам г-н «советник» не желает ли институционализировать свое раскаяние, приложив к нему прошение об отставке? А во-вторых, он ведь не случайно глаголет только о проектах совместного осуществления (ПСО) — одном из так называемых «рыночных механизмов» Киотского протокола. Сознаваясь на рубль, Бедрицкий вместе с главой Минприроды Сергеем Донским сотоварищи утаивают целую зарплату, ради этого и признаются «по мелочам», чтобы скрыть крупное. Суть вопроса уже освещалась, но вкратце, тезисно напомню:

— согласно Парижскому соглашению все страны, без разбора, должны сокращать выбросы парниковых газов, которые таким образом отвязываются от поглотительного ресурса территорий этих стран;

— между тем в ряде случаев, и в первую очередь у России, поглощение парниковых газов природными средами этих территорий (лесами, тундрами, болотами, водными поверхностями и т.д.) существенно превышает промышленные, в том числе парниковые, выбросы;

— насколько именно превышает — это вопрос методики подсчета. Базовый документ всего «климатического процесса» — Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (1992 г.) содержит два важных указания: загрязняющий обязан оплачивать последствия своей деятельности (принцип 16), и каждая страна имеет право отчитываться по своей национальной методике (принцип 17). Именно поэтому Декларация Рио в Парижском соглашении не упоминается; в этом документе, как и в Киотском протоколе, от всех стран требуют отчитываться по «международной» методике аферистов из МГЭИК — Межправительственной группы экспертов по изменению климата;

— из указанных принципов Декларации Рио следует, что страны-загрязнители должны сокращать выбросы парниковых газов, а страны-доноры — нет. Между тем Парижское соглашение и другие «климатические» документы, игнорируя это обстоятельство, тех и других уравнивают, требуя сокращать выбросы от всех именно потому, что поглощение («абсорбция») парниковых газов — такой вот юридический нюанс — не находится с выбросами в обязывающей взаимосвязи;

— именно потому, что соотношение «выбросы — поглощение» зависит от методики подсчета, в России наши либералы-вредители, включая примкнувшего к ним на определенном этапе Бедрицкого, создание такой методики заблокировали. Ее не было 24 года, на протяжении всего запущенного в 1992 году «климатического процесса», нет и сейчас. И лишь в 2015 году, на подступах к Парижу, был обнародован некий суррогат или, точнее, симулякр под названием «Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в России». Утвержденная правительственным распоряжением №716-р от 22 апреля 2015 г., она жестко зациклена только на мониторинг и СОКРАЩЕНИЕ выбросов, и в ней нет ни слова о каком-либо их балансе с поглощением парниковых газов;

— пользуясь отсутствием такой методики и шельмующим лукавством данной «концепции», либералы и прочие вредители развернули беспрецедентную кампанию по обману общественности, пытаясь убедить ее в том, что поглотительный ресурс у России — с ее гигантской территорией и девственной на три четверти природой — …отсутствует. И что наша страна — никакой не донор, а якобы такой же загрязнитель, как Европа и США, и, следовательно, ни 16-й, ни 17-й принципы Декларации Рио на нее якобы не распространяются. В этой информационной спецоперации «засветились»:

а) министр Донской, называвший конкретные лживые цифры, что этот ресурс равен 860 млн тонн в эквиваленте CO 2 (то есть всего лишь 36% от выбросов), в то время как специалисты, такие как заслуженный энергетик России Виталий Болдырев, член Президиума Российской экологической академии профессор Владимир Лукьяненко и другие ученые — теоретики и практики, посвятившие этой сфере и этой теме всю свою жизнь, называют цифру, большую свыше, чем на порядок, — 11,2 млрд т/CO 2 -экв.;

б) вице-премьер Александр Хлопонин, не упоминающий на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поглотительный ресурс России и всячески затушевывающий скандальные абсолютные цифры российского соотношения поглощения и выбросов обезличенными 4% от мирового объема выбросов;

в) сам премьер Медведев, популистски прикрывающий иностранное использование российского поглотительного ресурса стенаниями об озабоченности российских граждан ухудшением экологии, при том что реальные экологические проблемы, накопившиеся в стране и в целом ряде регионов, никакого отношения к киотско-парижскому «климатическому процессу» не имеют. И должны решаться внутри страны, преимущественно на региональном уровне, а отнюдь не в ООН;

г) сам Бедрицкий, пытающийся поставить в заслугу себе сотоварищи якобы «увеличение учета (поглотительных) ресурсов». «Цифры, которые нам пытались навязать, — «советник» то ли выпрашивает себе на грудь орден, то ли репетирует самозащиту в неких инстанциях, — нам удалось вычеркнуть. Это были очень тяжелые дебаты. Наша цифра была 34 млн тонн выбросов. Это то, что наши эксперты посчитали. Нам хотели записать 17 млн тонн, а ЕС настаивал на 25 млн тонн. Но мы не согласились, это не наш подход. Россия — самодостаточная страна, мы не обязаны сливать свои интересы в угоду кому-то», — рядится в тогу патриота Бедрицкий.

Во-первых, Россия действительно самодостаточна: в том смысле, что она в состоянии самостоятельно решить свои экологические проблемы — реальные, а не выдуманные международным климатическим «лохотроном». Для этого у нас имеются суверенитет и правоприменительная практика, ограничивающая действие любых международных норм, если они противоречат российской Конституции. Тем более что запрет Парижского соглашения по конституционным основаниям будет одновременно и защитой Устава ООН и норм международного права, которые авторами Парижского соглашения попираются вместе с Декларацией Рио. Самодостаточность — это не ложно понимаемая «договороспособность» по вопросам, по которым договариваться, особенно с Западом, — значит, изменять национальным интересам и их предавать.

Во-вторых, наши «климатические герои» запутались и доизворачивались до полной нестыковки цифр даже между собой. И даже в единицах измерения. В мартовском (2016 г.) сообщении Минприроды о методологии учета поглощения углекислоты российскими лесами говорилось о 23−24% учета российского поглотительного ресурса в РКИК ООН, который укладывался не в 34, а в 33 млн тонн. И не «выбросов», как у Бедрицкого, которые считаются в эквиваленте CO 2 , а углерода ©, что соответствует не 34, а 150 млн тонн выбросов.

В-третьих, 23−24%, о которых говорят в Минприроды, — это, грубо говоря, четверть от 100%; значит, если помножить 150 млн тонн на четыре, получаем якобы «ресурс» в 600 млн тонн выбросов, а никакие не 34 млн. Именно цифрой в 600 млн тонн похваляются добровольные «помощнички» Донского; сам же министр выдает общественности, наверное, высосанную из пальца цифру в 860 млн тонн. Бедрицкий же перепутывает тонны эквивалента CO 2 c тоннами углерода. Хорош «профессионал»!

В-четвертых, если Минприроды жалуется на воровство у России иностранными климатическими «лохотронщиками» из РКИК 76−77% ресурса, то Бедрицкий, как видим, настроен к этим «лохотронщикам» куда лояльнее и обвиняет их в краже всего лишь половины — 50%. Поневоле вспоминается старая мудрость. Лучше всего говорить правду, чтобы в следующий раз мучительно не вспоминать, что именно сочинял до этого. И не подставляться так, как сделал это в Нижнем Новгороде Бедрицкий. Ведь если верить выданной им в эфир галиматье, то получается, что и без того почти в 15 раз заниженный Донским поглотительный ресурс России он самочинно уменьшил еще в 20 раз. То есть почти без малого в 300 раз от действительного. Поистине, «есть ложь, большая ложь и статистика». Ведь правда состоит в том — и это главное:

— что поглотительный ресурс, как мы уже указывали со ссылкой на признанных специалистов, составляет не 34 млн «выбросов» и не 33 млн тонн углерода (150 млн тонн выбросов), а 11,2 млрд тонн выбросов, то есть около 2,5 млрд тонн углерода;

— и что этот ресурс умышленно, преднамеренно и успешно скрывается забугорными закоперщиками РКИК только потому, что у них имеется надежная «агентура влияния» внутри страны при «красивых», щекочущих самолюбие должностях.

Второй момент откровений Бедрицкого. Каким именно образом участвовали в «зеленых» междусобойчиках по подготовке Парижского соглашения «экспертное сообщество, промышленники и политические круги», к которым апеллирует Бедрицкий, стало ясно:

— по знаменитому вопросу Владимира Лисина Владимиру Путину на съезде РСПП о «попытке втянуть нас в историю с торговлей углеродом»;

— и по совещанию в начале апреля в Кемеровской области, которое провел премьер Медведев, выслушавший по «климатическому» вопросу столько опасений угольщиков, металлургов и энергетиков, что вынужден был отдельно озвучивать их на упомянутой встрече с Хлопониным.

Далее. Ничего, кроме смеха, не может вызвать голословное утверждение Бедрицкого, что Парижское соглашение «не имеет набора жестких обязательств». Примеры несоответствия этого заявления действительности? Пожалуйста. Статья 2 (п. а), где говорится о том, что стороны «договорились» об «удержании прироста глобальной средней температуры… до 1,5 градуса». Даже Медведев на встрече с Хлопониным не рискнул (или просто забыл) обнародовать это положение, заявив о 2 градусах. Казалось бы, полградуса. Но на самом деле (ст. 17 проекта решения парижской конференции), эти полградуса, разумеется, в рамках принятой хозяевами «мирового сообщества» лукавой игры в «глобальное потепление» требуют сокращения ежегодных мировых объемов выбросов с нынешних 55 — до 40 гигатонн (то есть на 27,5%).

Это что — необязательно? И если подписано и, не дай Бог, будет ратифицировано, не придется выполнять под угрозой «не пройти» мониторинг по отчетности?

Еще пример: та же ст. 2, п. 8. «При сообщении своих определяемых на национальном уровне вкладов все Стороны представляют информацию, необходимую для обеспечения ясности, транспарентности и понимания…» Не «могут предоставить», а «предоставляют». Необязательно?

Или «укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата… посредством: с) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов» (тоже ст. 2, п. 1). Это разве не обязательство — ни много ни мало «изменить траекторию развития»? А нам это обязательство нужно?

Нет, не нужно! Хотя бы потому, что на огромных территориях за Уралом обогреваться необходимо 9−10 месяцев в году, а никакой иной инфраструктуры, кроме угольной, нет, и создать ее невозможно по тектоническим или географическим условиям (гигантские расстояния, отсутствие инфраструктуры и запредельная стоимость ее создания).

«Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в 5 лет…» (п. 9 ст. 2). «Сторона может в любое время скорректировать свой существующий, определяемый на национальном уровне вклад в целях повышения его уровня амбициозности в соответствии с руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон» (п. 11 ст. 2-й). Просто издевательство! «Вклад» определяется «на национальном уровне», а «скорректировать» его можно только в сторону повышения, а понижения — нельзя. Не обязательство? Не говоря уж о «руководящих указаниях», принимать которые со стороны в принципе недопустимо.

Или вот еще. Параграф 31, пункты c) и d) проекта решения. «Стороны стремятся включить все категории антропогенных выбросов или абсорбции в свои определяемые на национальном уровне вклады и, после того, как источник, поглотитель или вид деятельности был включен, продолжать включать его. …Стороны представляют пояснения в отношении того, почему какие-либо категории антропогенных выбросов или абсорбции были исключены». Про «абсорбцию» забудьте, она — для отвода глаз, ясно, что речь идет прежде всего о выбросах. Разве не является обязательством согласие на включение в учет ВСЕХ парниковых газов, включая CO 2 — атмосферный, а отнюдь не «опасный», в прочтении Медведева, газ? Разве не обязательство — унизительный отчет о том, почему «не включили»? Или признание чьих-то «руководящих указаний» по отчетности — это обязательство им подчиняться или не обязательство? (ст. 4, п. 13 Парижского соглашения).

А «комитет», формируемый из представителей «региональных групп» ООН, с полномочиями мониторинга и ежегодного предоставления докладов? (ст. 15).

Разумный объем не позволяет пройтись по всему тексту, и это по сути только две статьи соглашения и то далеко не полностью. И ещё один сюжет проекта решения Конференции Сторон РКИК в Париже. На что рассчитывает Бедрицкий, распространяя дезинформацию о «необязательности»? Только на то, что «проглотят», не разобравшись? И нельзя сказать, что этот расчет не обоснован. Вот и приходится идти следом, разбирая запутанные манипуляции, на которые ловят доверчивую общественность.

«На сегодня, когда первый этап Киотского протокола (2008−2012 гг. — Авт.) завершен, — утверждает Бедрицкий, — можно говорить, что все выводы о том, что это ярмо, что это удавка, что он навредит и повредит — они не оправдались». Как же это «не навредил» и «не оправдались», если в начале 2010 года Россия в рамках Киотского протокола заявила о готовности к 2020 году сократить выбросы на объем до 25% по сравнению с уровнем 1990 года? Бедрицкий, конечно же, сошлется на Медведева, который в декабре 2012 года заявил, что по сравнению с 1990 годом мы по объемам выбросов к 1990 году упали на 36,5%, и что, следовательно, у нас остается «пространство роста» аж… в 11,5%. Но, во-первых, судя по объявленному национальному вкладу, уже не 11,5, а 6,5%, ибо потолок в 25% изменен на 30% (Указ Президента РФ №752 от 30 сентября 2013 г.). Во-вторых, то было на 2009 кризисный год, а при выходе из кризиса, в том числе нынешнего, цифра 6,5% существенно сократилась, превратившись, по ряду оценок, максимум в 3%. И это, как мы понимаем, никакое не «пространство роста», а статистическая погрешность. В-третьих, все эти сокращения обусловливались «учетом поглощающей способности лесов», а она не учтена и не может быть учтена без методики, которой нет; обманные жонглирования цифрами CO 2 -экв. и углерода ©, как и их соотношение с реальными цифрами поглощения, мы уже наблюдали. И в-четвертых, демагогией являются утверждения, будто развиваться можно, не выбрасывая парниковые газы. При нынешнем технологическом укладе — сейчас и на ближайшие десятилетия — ибо страна после обвала 1990-х годов нуждается в реиндустриализации — «бездымно» развиваться нельзя!

Не случайно, что в 2012 году Россия вышла из количественных обязательств Киотского протокола. И хотя Бедрицкий утверждает, что это решение объяснялось его неэффективностью и отказом от участия ведущих загрязнителей, на самом деле причина была совсем другой. Россию, кстати, вместе с Украиной, попросту «нагрели», отказавшись на 18-й Конференции Сторон РКИК в Дохе (Катар) перенести наши сэкономленные квоты в новый период Киотского протокола, хотя это предусматривалось его текстом. Обманули — и «кинули»! Вот и пришлось осуществлять демарш, которому, несмотря на причиненное унижение, попытались воспрепятствовать внутренние лоббисты — от Сбербанка (Греф) и МЭР (еще при Набиуллиной) до определенных кругов в РСПП и вице-премьера Дворковича.

Автор этих строк, конечно же, понимает, что никакой другой «линии защиты» явно колониальных уступок, совершенных Бедрицким сотоварищи в процессе лоббирования ими интересов внешнего управления в рамках подготовки и подписания Парижского соглашения, кроме «глухой несознанки», в которую они ушли, не существует. Общественность стремительно прозревает и уже начинает требовать их к ответу, а отвечать за содеянное им очень не хочется.

Поэтому пока эти требования не приобрели экстремальные формы, они будут вопрос «заматывать». Но когда будет запущен реальный зажим предприятий угольного, металлургического и энергетического комплексов… Когда с его помощью людей, как в Генеральном плане «Ост», начнут сгонять с земли в той же Сибири и на Дальнем Востоке, который зачастившие в Японию в поисках денег на свои эксперименты чинуши чуть было не объявили «безуглеродной зоной»… Когда доведенные до ручки от безысходности труженики промышленных отраслей, не понимающие, почему они должны терять рабочие места и лишаться зарплат в интересах «забугорных» дядей, а их семьи — голодать, снова выйдут на Горбатый мост и потребуют ответа…

Вот именно в тот момент вся эта либеральная, компрадорская камарилья, тормозом залегшая на пути и поперек развития России, предающая ее интересы, будет вышвырнута вон из власти под угрозой массового протеста и социально-политической дестабилизации. А тех из них, что не успеют убежать из страны, призовут к ответу. Не только «по политической», но и по самой что ни на есть уголовной части.

И это — обязательно будет! Запрягаем мы, как всегда, медленно, зато поедем гораздо быстрее, чем кое-кому кажется.

P.S. Обратившись по обсуждаемой новости к группе специалистов, принимавших участие в прошедшем 17−18 марта с.г. в ИА REGNUM экспертном форуме по вопросам климата и Парижского соглашения, получил от них следующие комментарии:

Виктор Потапов — кандидат экономических наук, заведующий лабораторией инноваций ОАО «Институт микроэкономики»:

Формально в самом тексте Парижского соглашения нет обязательных правил. Все такие попытки были заблокированы различными группами участников переговоров из-за противоречий, связанных с различным уровнем их технологического и социального развития. Но по решению 21-й Конференции Сторон РКИК в Париже, эти обязательные правила должны быть написаны после его вступления в силу, то есть после ратификации Парижского соглашения 55% стран — участниц РКИК.

При этом, в отличие от Киотского протокола, вступление которого в силу всецело зависело от ратификации его Россией, для Парижского соглашения это не обязательно: 55% наберут и без нашего участия, а значит, мы должны будем подчиняться тем правилам, которые напишут без нас и против нас. Да и порядок навязывания этих правил прописан в решении той же парижской конференции.

Кроме того, к решению будущих Конференций Сторон Парижского соглашения (они же — КС РКИК) отнесено определение и самого понятия «национальный вклад». Следовательно, без нас будут формироваться и юридические последствия для участников соглашения, которые обязательными станут точно. Все идет к тому, что вместо того, чтобы сыграть на опережение, мы, как всегда, плетемся в хвосте событий, и когда станет поздно, максимум, что сможем, если одолеем собственных лоббистов, — хлопнуть дверью, испортив отношения с развивающимися странами. И яркий пример подобного поведения нам уже был продемонстрирован решением 18-й Конференции Сторон РКИК в Дохе (2012 г.), о котором А. Бедрицкий скромно умалчивает. Интересы нашей страны были полностью проигнорированы, и соответствующее решение принималось, несмотря на возражения России.

Михаил Шеповалов — адвокат Московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры»:

По сути дела, Александр Бедрицкий, делая подобные заявления, так же торгует народными ресурсами и интересами, как самозванец Бунша из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который в должности «и.о. царя» запросто отдает иностранному послу Кемскую волость. Или Шеварднадзе, подаривший американцам нефтеносный шельф. Или Ельцин, при подписании Беловежских соглашений даже не заикнувшийся о судьбе Крыма.

Но это только одна сторона вопроса; другая — та, что мы имеем дело с натуральным шельмованием фактов. И на мой взгляд, разобраться с этим может только Конституционный суд. 125-я статья Федерального Конституционного закона об этом высшем органе судебной власти дает ему право вынести окончательное заключение о соответствии Парижского соглашения действующей Конституции Российской Федерации. И именно такое заключение способно поставить точку в нынешних многолетних дебатах, утвердив в нашей стране верховенство права и закона над произволом корпоративных интересов.