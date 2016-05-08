



pixanews.com Почему реформа здравоохранения в «социальном государстве» Россия даёт право на жизнь только тому ребёнку, мать которого живёт там, где удобно власти?

В России продолжается борьба «эффективных менеджеров» от здравоохранения с больницами и роддомами в малых городах. И меры эти власти с местным населением не обсуждают. Не исключено, что закон о всеобщем бесплатном здравоохранении скоро и вовсе отменят «по просьбам трудящихся». С таким подходом демографическая катастрофа не за горами.

Здравоохранение — отрасль экономики, не более того?

Закрытие сельских больниц и ФАПов уже стало притчей во языцех, даже можно сказать «лицом» реформы здравоохранения, которая ведется муниципальными образованиями за границей… Московской области. Обоснование у реформаторов простое: в бюджете нет денег на лишние больницы, не оборудованные по последнему слову техники, и лишних медработников, которые не умеют на этом оборудовании работать. И, конечно, нет денег на лишних пациентов, оставшихся жить в «лишних» населенных пунктах.

Например, в бывших шахтерских районах Тульской области больницы оптимизируют до уровня… здравпунктов. Как говорится, нет шахт — нет жизни. И практически невозможно перевести обедневшее население на платную платформу оказания медпомощи.

Похоже, что это экономическое «недоразумение» обрекает его на вымирание «естественным путем», как в песне «Если хочешь быть здоров, позабудь про докторов».

Ведь костяк населения таких мест составляют «пионеры» и пенсионеры. Работоспособная молодежь стремится в Тулу и в Москву, чтобы учиться в вузе, работать и лечиться. А как иначе, если в родных местах это сделать негде? Ближайшая полноценная больница в Кимовске — в 16 км от Епифани. Доехать до нее, не имея собственной машины, проблема.

Зато в Епифанской районной больнице Кимовского района Тульской области чиновники посчитали ненужными — хирургию, стоматологию и офтальмологию. Милостиво"оставили» отделения терапии и сестринского ухода (это отделение для пожилых людей на 60 коек). Детскую больницу и роддом умудрились закрыть еще до повальной «оптимизации». При том, что все ставки в Епифанской больнице были заняты, ее любили, и люди из окрестных деревень охотно шли туда за медицинской помощью. До кучи в Епифани — упразднили баню, а по совместительству — клуб. Затем сократили отделение полиции вместе с помещением ОВД.

Город Епифань, входящий в перечень исторических городов России и едва не ставший столицей отечественного речного флота,"ворота поля Куликова», теперь в аутсайдерах. Там осталось всего 2140 человек жителей, большая часть — пенсионеры. И, к сожалению, повторяет участь многих российских городов.

Здравоохранение в Епифани словно стремится достигнуть дореволюционных «высот». По данным краеведа Григория Жукова, в 1904 году в больнице Епифани работали три врача, одна акушерка (теперь — ни одной!), три фельдшера. Больница располагала стационаром на 50 коек.

При общине сестер милосердия работал приемный покой на 10 мест. Главврачом в Епифанской больнице до 1919 года работал известный российский хирург Забелин. Он же основал училище, готовившее сестер милосердия. Сейчас в городе нет не только медучилища, но и педучилище закрыли.

«Типовая» Епифань. Зачем убивают больницы малых городов?

Теперь население Епифани и окрестных деревень вынужденно обращается к врачам в ближайшие города: Кимовск, Донской, Новомосковск, Тула. Там и оборудование лучше, и специалисты имеются, и за деньги даже обследование пройти можно, не стоя в очереди по полгода. Зато"бесплатно», то есть, по ОМС это сделать и сложно, и хлопотно, и накладно для населения. Увы, в больницах всех этих городов дополнительным пациентам не рады. Нагрузку они увеличивают в разы.

Рожать жительницы Епифани ездят также в Тулу, Новомосковск, Узловую. А также — в Богородицк, где недавно отремонтировали роддом (но уже ходят устойчивые слухи, что его закроют), то, есть, за 33 километра от места постоянного жительства.

Качество дорог на этом маршруте зависит от того, когда и какую из них ремонтировали в последний раз, ночью — лучше не ездить вообще — в лучшем случае, оставишь колеса, или будешь рожать прямо в машине. О худшем лучше не думать.

Впрочем, даже в центре Тулы встретить яму на проезжей части — вообще не проблема. Это я знаю по собственному опыту. Но особенно хорошо сочетаются ямы с гололедом. Однако же, не взирая на то, что Богородицкий роддом отремонтирован и переоснащен, рожать будущие мамы из Епифани предпочитают или в Туле, или рядом с Тулой — в Узловой. Для этого они стараются заранее лечь в отделение патологии беременных. Рожать платно — по контракту — большинству из них — не по карману.

Конечно, местные врачи не испытывают восторга от повышенной нагрузки, но стараются справляться. При этом отзывы населения о врачах «нерентабельной» Епифанской больницы до ее реструктуризации всегда были очень хорошие. Их любили и за душевность, и за профессионализм.

Что мешало оснастить Епифанскую больницу с хорошими специалистами всем необходимым? Пригласить туда на приемлемых условиях хотя бы на два раза в неделю выездную бригаду из двух акушеров-гинекологов?

Пусть в Епифани не рожают каждый день, но женщин, нуждающихся в консультации гинеколога, вполне достаточно. И далеко не все, особенно многодетные мамы и пенсионерки, могут позволить себе уехать на полдня, оставив детей. Разумеется, все можно свалить на бедность местного бюджета. Но стоит ли так безоглядно превращать превращение некогда цветущий город в грустную развалину?

Первое, что попытались сделать власти с «оптимизированной» Епифанской больницей, это поспособствовать процессу саморазрушения ее здания. В результате ремонтировать помещение отделения для пожилых помогали студенты-волонтеры из движения «Старость в радость», большей частью никакого отношения к Тульской области не имеющие.

Больницы в области продолжают «усыхать».О реструктуризации Черньской ЦРБ ИА REGNUM уже писало в материале «Смертельная медицинская реформа: Россия — не Москва». Напомним, что и там чиновники решили справиться с проблемой «демографически»: Сначала закрыли больницу в Полтевском сельском поселении, в которой также располагался местный роддом, затем из Черньской больницы сделали здравпункт.

Теперь население перетекает в Тулу и Москву, оставляя малолетних детей на стариков. Принцип «где родился, там и сгодился», работает только на пользу местным чиновникам.

Следующей жертвой оптимизации, по некоторым сведениям, должен стать расположенный по соседству с Епифанью Богородицк, где медицинских работников недостает уже давно.

Рожать будут меньше, абортов делать — больше

Ярославская область, к сожалению, прославилась не только богатой событиями историей, но и тем, что в ней оптимизировали больше всех роддомов и больниц. Заголовки в местной прессе, периода начала оптимизации медицины больше напоминают сводку происшествий лихих 90-х.

Вот лишь некоторые из них: «Женщина чуть не родила в пожарной машине», «Роженицу везли в роддом в Ростове 4 часа», «Врачей из Углича, не принявших женщину из Мышкина с кровотечением, надо наказать», «Ярославская «оптимизация»: 7 роддомов закрыто, умерли 4 ребенка и многодетная мать», «Трехлетний мальчик, которого везли в Ярославль на скорой помощи, умер на полпути».

Роддома, в которых менее 500 человек в год появляются на свет, считаются нерентабельными. Тем более, что многие из них берутся только за нормально протекающие роды, а все осложнения, включая «неправильное прилежание плода» стараются отправить в центральные районные больницы (ЦРБ). Таким образом, нерентабельными оказались роддома в Большом селе, Мышкине, Брейтово, Данилове и Борисоглебске.

— В большинстве местных ЦРБ не могут оказать нормально помощь пациентам, — поделился со мной житель города Углича. — Нет техники, да и навыков, уж простите меня, не хватает, порой, чтобы аппендицит отличить от воспаления придатков. Никто не возьмется оперировать аневризму аорты, даже если она «образовалась» прямо на территории больницы! А ведь счет при таком диагнозе идет на минуты. Хотя в Москве такие операции делают, если удается поймать момент в той же 15-й ГКБ! (Больница в ЮВАО Москвы, одна из первых освоившая операции по стентированию). Никто не хочет потом отписываться, из-за чего умер или стал инвалидом пациент. А потому — имеет ли смысл тратить бюджетные деньги на такую, с позволения сказать, неполноценную медпомощь?

Мнение, имеющее право на существование. Уровень врачей не везде на высоте, а смехотворные зарплаты и серьезная нагрузка и ответственность рождают профессиональное «выгорание» у медиков всех уровней.

Тем не менее, в сельских поселениях Ярославской области на медпомощь, если она действительно была, население жаловалось удивительно мало. Демографическая уникальность таких поселений была в том, что туда съезжались многодетные семьи из городов, зачастую объединенные общей идеей: большой город для многодетных семей — не место для жизни.

Многие поселения составляли православные братья и сестры во Христе. Все знали друг друга и старались решать проблемы вместе. Однако без нормальной медицины благие начинания к хорошему не приведут.

Священники, которые предупреждали, что уничтожение сельских поселений путем закрытия роддомов приведет к возобновлению моды на «роды в ванну», «в прорубь» и прочую экзотику самоизлечения эпохи 90-х, к сожалению, оказались правы. Они же предсказывали увеличение числа абортов из-за того, что негде рожать.

В Ярославле есть современный перинатальный центр, но дороги до него далеко не идеальны. И зачастую, чтобы добраться до больницы или роддома, пациентам нужно богатырское здоровье и помощь высших сил. Опять же, зимой и по осенне-весенней распутице случаются многочисленные ДТП, машины нередко переворачиваются.

С 2011 года велась борьба за Борисоглебский роддом в Ярославской области. Это место, где расположен знаменитый мужской Борисоглебский монастырь, и в округе проживают православные общины, образованные многодетными семьями, переехавшие из больших городов и сел. На ремонт этого роддома община собрала 300 тысяч рублей (по старому курсу — 10 тысяч долларов), там заменили окна и санузлы.

Через 3 года деревянный роддом все равно закрыли как не соответствующий санитарным нормам. Теперь рожать ездят в Ростов и Ярославль, куда зимой из некоторых мест можно выбраться только спецтранспортом. И если у властей нет денег на ремонт дорог, значит, надо приближать медпомощь — к месту проживания пациентов. А вовсе не наоборот.

Возникает ощущение, что население, для которого и существует государство, живет отдельной жизнью. И единственная его, населения, обязанность, это — обеспечивать государству рентабельность медицинской помощи.

Такая же картина наблюдается и в Белгородской области, где закрыли хирургические отделения в районных больницах, после чего все устремились в ЦРБ самого Белгорода."Оптимизировали"и многие роддома на местах: в городе Строитель, в Борисовском районе. Рожать в Белгород, не взирая на очереди и запись, ездят и жительницы Старого Оскола, хотя роддом там существует. Всего в Белгородской области насчитывается 9 роддомов. И они открыты, отнюдь, не в каждом районе.

Цели «оптимизации» достигнуты: усилились отток относительно здорового сельского населения в города, оставление стариков без медицинской помощи и вымирание деревень. Рвутся семейные связи, уничтожается сама возможность организации новых рабочих мест в малых поселениях и их возрождения. Зато теперь пациенты живут там, где помощь им оказывать удобно для властей.

Я доподлинно знаю, что несколько вполне успешных фермерских хозяйств в Тульской области были закрыты из-за того, что их работникам, да и самим фермерам не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. «Скорая» ехала по пробкам, а прибыв, смогла использовать минимальный набор лекарств в укладке и вовсе не спешила госпитализировать пациентов. В том числе, и женщину с переломами ног, случайно упавшую… в колодец.

Пора перестраивать ориентиры и приоритеты, не ожидая от пациентов немедленной прибыли, организовав поголовное обследование, раннюю диагностику и равные возможности для родовспоможения — вне зависимости от удаленности рожениц от крупных перинатальных центров. А прибыль будет позже, когда новорожденные вырастут здоровыми и с охотой останутся жить и работать там, где родились.

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