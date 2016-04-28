Вот уже пять дней Казахстан лихорадит из-за земельного вопроса. В четырех городах республики прошли акции протеста против продажи земельных участков иностранцам. Удивительно то, что поправки в Земельный кодекс, разрешающие продажу земли казахстанцам через аукционы, а иностранцам — предоставление участков в аренду на длительные сроки, были приняты еще в прошлом году. Однако ни один чиновник за прошедшее время не потрудился выступить с разъяснениями по данному вопросу. Опомнились лишь тогда, когда по стране прокатилась волна митингов.

Молдахмет Кенбаев. Песня чабана. 1956

Первым, кто не побоялся коснуться этой темы, стал коммунист Владислав Косарев. Он еще 13 апреля выступил с обращением к премьер-министру Кариму Масимову с просьбой остановить продажу казахстанской земли.

«Правительство Казахстана вновь пытается углубить либеральные рыночные принципы, намереваясь продавать земли сельскохозяйственного назначения на аукционах со скидкой и в рассрочку. Мы понимаем, что за этим стоит главный интерес — извлечение выручки. Мы, депутаты-коммунисты, призываем правительство пересмотреть свое отношение к земельному вопросу. Земля имеет необыкновенно высокое значение в жизни страны, и рассмотрение только одного элемента — продажи даже части площадей, не решает всей сущности ее предназначения», — отметил Косарев в своем депутатском запросе.

Остальные депутаты, впрочем как и правительственные чиновники, предпочли смолчать. Игра в молчанку могла бы продолжаться и дальше, если бы 24 апреля в Атырау не случился митинг, на который, по разным оценкам, вышли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Требование у митингующих было одно — не продавать землю иностранцам, особенно китайским инвесторам. Властям города удалось подавить народное недовольство путем мирных переговоров. В ход пошли даже обещания не наказывать устроителей и участников митинга.

Однако эта акция протеста не произвела впечатления на высшие эшелоны власти. Никто из них не удосужился выступить в СМИ с разъяснениями поправок в Земельный кодекс и объяснить, что к чему. За дело пришлось браться лично президенту страны.

25 апреля, назначая нового генерального прокурора республики, Нурсултан Назарбаев раскритиковал правоохранительные органы за то, что они не разъясняют населению принимаемые государством законы. Глава государства также поспешил успокоить граждан, заявив, что иностранцам продавать землю никто не собирается.

Казалось бы, выступление президента должно было стать неким звонком для всех имеющих непосредственное отношение к земельным вопросам чиновникам, и на всех уровнях — от республиканского до местного — должна была стартовать акция по ликбезу населения. Но, увы, не сложилось. По этой причине на следующий день президенту вновь пришлось выполнять работу за своих подчиненных. На сессии Асамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь акцентировал внимание на возникшей проблеме.

«В последнее время выросло внимание к земельному вопросу — во вбросах дезинформации по продаже казахстанских земель иностранцам. Неоднократно объяснялось, что это не отвечает действительности. Вопрос о продаже сельхозземель иностранным гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Все спекуляции на эту тему беспочвенные, провокаторы будут разоблачены и понесут наказание согласно законодательству страны», — заявил президент.

Но чиновники продолжали блюсти обет молчания. 27 апреля в Актюбинске и Семипалатинске прошли очередные митинги — все с той же повесткой.

Только после этого заговорили некоторые депутаты. К примеру, лидер фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил журналистам, что он разделяет обеспокоенность граждан за сохранность казахстанской земли. Но при этом подчеркнул, что аренда земли — хороший рыночный инструмент. Главное — это ужесточить контроль за использованием земельных наделов.

Тогда же высказался и другой депутат Павел Казанцев. И тоже вроде как с одобрением нормы, позволяющей иностранцам арендовать землю.

«Надо поддержать ту часть общественности, которая реально беспокоится, но не поддерживать тех крикунов, которые просто кричат «Не дадим ни пяди земли!». Это не патриоты Казахстана! Это сумасшедший ресурс для нашей экономики! Простаивающая земля, которая не включена в экономический оборот — это гораздо более преступное и ненормальное отношение к тем возможностям, которые позволили бы Казахстану развить свой экономический потенциал и максимально отдалиться от нефтяной иглы, которая уже не будет серьезным донором бюджета с учетом нынешних котировок на черное золото. Нужно запускать хозяйственников! Но нужно жестко регламентировать их в таких моментах как ГМО-технологии. Все риски с простаиванием и спекуляцией земли нужно заключить законодательным образом. Наверное, законодательство нужно дорабатывать в этом вопросе. Мы и так слишком засиделись!» — заявил Казанцев.

А вот остальные их коллеги оказались либо слишком занятыми, либо не в курсе происходящего.

28 апреля прошел митинг в Актау. В тот же день генеральный прокурор республики Жакип Асанов предупредил граждан об ответственности за распускание слухов. В частности, он отметил, что распространители ложной информации о земельном вопросе понесут уголовную ответственность, так как «данные действия сопровождаются призывами к проведению несанкционированных публичных акций и участию в них, а также публикациями, содержащими признаки разжигания социальной и национальной розни».

29 апреля инициативная группа жителей Алма-Аты тоже собралась подать прошение в местный исполнительный орган о разрешении на проведение митинга, но была задержана полицией.

Так совпало, что одновременно с этим событием в Астане по земельному вопросу выступил председатель Сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан сохраняет значительные резервы сельхозугодий, которые могут быть использованы для сельскохозяйственной деятельности. В производственный оборот могут быть запущены дополнительно десятки миллионов гектар. В этой связи и членам правительства, и законодателям, и НПО предстоит большая и важная работа по разъяснению обществу смысла принятых недавно поправок в Земельном кодексе», — заявил Токаев, выступая на парламентских слушаниях «Повышение конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в условиях Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации — законодательное регулирование и практическая реализация».

По словам Токаев, властям Казахстана сегодня уже недостаточно просто убеждать людей в ошибочности их уверенности, что иностранцы смогут покупать казахстанскую землю.

«Нам надо давать не только заверения, что сельхозземли иностранцам продаваться не будут. Правовыми и иными средствами мы должны обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем. И главное, надо непременно выполнить требование Главы государства о национальной юрисдикции над землей и эффективном, рациональном использовании земли», — предложил председатель Сената.

Помимо этого, он призвал устроить проверку отечественных предпринимателей, которые ранее уже получили земельные наделы.

«Следовало бы критически подойти и к вопросу о площадях земель, взятых в аренду, и теперь переходящих в частное пользование отечественных предпринимателей. У нас имеются примеры обладания до одного миллиона гектар земли, на возделывание которых были взяты огромные банковские кредиты, возврат которых стоит теперь под вопросом», — заявил Токаев.

Удивительным образом совпало так, что в это же время появилось и выступление в СМИ главы Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова. Он заявил, что митингов можно было бы избежать, если бы Министерство национальной экономики открыто обсуждало редакцию закона с народом в регионах.

«Сегодня вопрос о земле прозвучал, и в прессе пишут, что в трех регионах бунтует народ. Вопросом зададимся: когда мы вносили изменения в Земельный кодекс, Союз фермеров Казахстана настоятельно предлагал господину Досаеву (Ерболат Досаев — министр национальной экономики Казахстана, один из самых богатых людей страны — прим. ИА REGNUM) обсудить с народом. Если бы были обсуждены все эти вопросы, то никаких вопросов не возникало бы. Я лично предлагал: «Давайте наше предложение вы доведете до народа!» Министр национальной экономики сказал: «Нет». «С народом будем обсуждать? — «Нет, пригласим сюда в Астану, здесь обсудим», — сообщил СМИ председатель Союза Фермеров.

Заявление Даринова, в котором он напрямую обвиняет Ерболата Досаева в возникновении этих митингов, было распространено утром. Однако до сих пор Ерболат Досаев ничего не заявил в ответ. Впрочем это вызывает удивление ненамного большее, чем нарушение обета молчания Касым-Жомартом Токаевым, да и самим Ауезханом Дариновым. Ведь, по сути, ничто не мешало им выступить раньше.

Интересно и то, что в своей отповеди Досаеву Даринов активно нахваливает министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова. Впрочем, такое заступничество вполне понятно, с учетом того, что фермеры являются клиентами холдинга «КазАгро», выдающего им кредиты на проведение сельхозработ. Данный холдинг находится в непосредственном подчинении Минсельхоза. Да и сам Мамытбеков до назначения на должность министра возглавлял этот холдинг.

Как бы то ни было, но Мамытбеков, несмотря на то что митингующих не устраивала именно продажа/аренда земли сельхозназначения, тоже ни разу за истекший период не высказался по этому поводу. Даже сегодня, выступая вслед за Токаевым, он только сообщил, что в 2015 году государству добровольно возвращено более 2,5 млн гектаров неиспользуемых земель. Пожаловался министр и на ряд проблем, имеющихся в агропромышленном комплексе республики. Но ни слова о поправках в Земельный кодекс и своем отношении к митингующим.

И пока молчат чиновники и депутаты, на сцене появились ученые и общественные деятели. В главной государственной газете страны «Казахстанская правда» была опубликована серия материалов по земельному вопросу. К примеру, появилось интервью президента Национальной академии наук Казахстана Мурата Журинова.

«Вполне возможно, что ажиотаж вокруг земельного вопроса распространяется заинтересованными лицами в расчете на то, что некоторые слои населения не совсем разбираются в сути этого вопроса. Надо понимать, что земля имеет как минимум две главные ипостаси. Первое — земля для сельхозугодий, получения сельхозпродуктов. Второе — земля как территория республики, которая никогда не продавалась и не будет продаваться иностранцам. Об этом гласит Земельный кодекс РК. Люди, которые думают, что государство планирует продавать землю иностранцам, глубоко заблуждаются,» — изложил свою точку зрения Журинов.

Вслед за ним вышло интервью академика Гарифоллы Есима. «Земля иностранцам НЕ ПРОДАЕТСЯ И НЕ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ. Иностранцы могут обладать земельными участками только на условиях ограниченного срока аренды. При этом правительство устанавливает предельные размеры участков, которые могут находиться на праве временного землепользования у иностранцев. Право распоряжаться собственной землей принадлежит только народу Казахстана. Это незыблемый принцип и четкая позиция нашего государства» — написал Есим.

Не остался в стороне и глава «Агросоюза» Казахстана Алик Сагиндыков, написавший в той же «Казправде», что «населению надо понять, что земли, которые идут в аренду, не выставляются на продажу».

«Тут вопрос простой и открытый, надо его просто внимательно изучить и понять. Министерство национальной экономики, понятно, оно должно доводить информацию до фермеров и сельхозпроизводителей, объяснять эти поправки. Но областные акиматы тоже должны были это дело держать на своем уровне. В целом поправки в Земельный кодекс несут определенные льготы для фермеров,» — отметил в своей статье Сагиндыков.

Там же приводятся слова преподавателя одного из университетов Казахстана Бакытжана Базарбека, который назвал изменения в Земельный кодекс подарком от государства.

В общем, агитационная машина заработала на всю катушку. Буквально во всех государственных СМИ вышли публикации с разъяснениями на тему «Все, что вас интересует по выкупу и аренде земли».

Но только ни в одной публикации не объясняется, почему все это время все министры, депутаты, чиновники «молчали в тряпочку». Ответ на этот вопрос, пожалуй, кроется только в выступлении одного спикера — политолога Данияра Ашимбаева. В интервью ИА REGNUM он заявил: «Власть просто «профукала» эту ситуацию».

«Президент, выступая с заявлениями по злободневным вопросам, один выполняет ту работу, которую должны были проводить работники идеологического аппарата. Которые этой работой не занимались вообще. К тому же, у нас очень мало сильных акимов (глав местных администраций). А сильных заместителей акимов, которые бы имели авторитет у населения, налаженные связи со СМИ, регулярно выступали бы перед обществом с разъяснениями по тем или иным вопросам — еще меньше. Акиматы, которые успешно занимаются внутренней политикой, в стране можно пересчитать по пальцам. Остальные занимаются чем попало: словоблудием, славословием, лозунговостью и так далее. А проблемы, тем временем, нарастают. Поэтому сегодня митинги проходят из-за земли, завтра будут из-за трехъязычия, послезавтра еще по каким-нибудь другим актуальным причинам».