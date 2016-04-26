Обама уверен, что знает, что именно Путин считает угрозой российской власти

Иван Шилов ИА REGNUM Обама и Путин

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Североатлантический альянс, Европейский союз (ЕС) и трансатлантическое единство как «угрозу российской власти». При этом он пояснил: «Думаю, он (Путин) ошибается. Я указал ему, что на самом деле сильная, единая Европа, работающая с сильной, ориентированной на внешний мир Россией — это правильный рецепт».

Это заявление главы Белого дома прозвучало в контексте обсуждения миграционного кризиса в Европе.

Глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия») расценила эти слова Обамы как попытку США вбить клин между Россией и Европой: «Такое впечатление, что Америка считает решенным вопрос приватизации ЕС через НАТО. США оккупируют ЕС с помощью НАТО, и при этом, Обама рассуждает на тему, что Россия в чем-то заблуждается».

Она добавила, что говоря о мощи России, Обама добивается немощи Европы, и «это, действительно, угроза глобальной безопасности».

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В Кремле также отреагировали на громкое заявление американского президента. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно НАТО считает Россию угрозой: «Что касается того, кто для кого представляет опасность, здесь, наверное, не следует забывать постоянно звучавшие в течение последних нескольких лет и из Брюсселя, из штаб-квартиры, и со стороны членов руководства НАТО заявления о том, что именно Россию они рассматривают как опасность».

Он обратил внимание, что НАТО постоянно предпринимает шаги по наращиванию военного потенциала, приближению его в сторону российских границ.

Россия же, добавил Песков, настроена развивать добрые отношения со всеми странами и объединениями, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

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Теперь действия меджлиса в России противозаконны

Верховный суд Крыма признал экстремистской незарегистрированную организацию «Меджлис крымско-татарского народа». Теперь она подлежит запрету на территории России.

Напомним, что с иском о признании деятельности общественного движения экстремистской в Верховный суд республики в феврале 2016 года обратилась прокурор Крыма Наталья Поклонская. Свое требование она объяснила деструктивной деятельностью меджлиса и его руководства. Выступая в суде, Поклонская отметила, что меджлис действует с целью разжигания ненависти, розни и вражды, а его руководители и участники являются «марионетками в руках больших западных кукловодов».

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Как пишет 26 апреля «Российская газета», прокурор напомнила, что даже на протяжении последних двух месяцев, пока в суде рассматривается дело о запрете меджлиса, его лидеры Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев не прекращают выпады в сторону крымской власти и крымчан. Она обратила внимание, что всего несколько дней назад Чубаров призывал киевскую власть включить военный компонент в стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Почему банки снижают ставки по вкладам?

Сбербанк России снижает ставки по вкладам физических лиц. Согласно сообщению пресс-службы банка, ставки по рублевым вкладам снижаются на 0,9% годовых, в валюте — на 0,5% годовых. Такое решение объясняют общим трендом на понижение ставок по вкладам физических лиц на рынке.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Пополняй» в рублях составляет 7,10%, в долларах — 1,85%, ставки по вкладу «Сохраняй» составят 7,76% и 2,06% соответственно, по вкладу «Управляй» — 6,59% для рублевых депозитов и 1,64% — в долларах.

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Как заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, снижение ставок по вкладам физлиц связано с избытком ликвидности в банковской системе. «В целом у российских банков сейчас избыток денежных средств, и нет необходимости активно привлекать новые вклады, тем более под высокий процент. В этой ситуации высокие проценты по вкладам, наоборот, должны насторожить вкладчика: скорее всего, у такого банка какие-то проблемы, поэтому ему срочно нужны деньги, и он хочет выманить их у населения с помощью повышенной ставки», — предупредил эксперт.

При этом, он отметил, что для простых граждан альтернативы банкам нет — нужна гарантия, что вложения не пропадут.

Новак обратил внимание, что ставки Сбербанка все равно остаются довольно высокими по мировым меркам: «На Западе возможность разместить средства в банке под 1% годовых считается неслыханной щедростью, а в Сбербанке долларовый вклад можно сделать по ставке порядка 2%».

Руководитель аналитического отдела Conomy Борис Городилов подчеркнул, что причиной тенденции по снижению ставок по кладам стало не только увеличение страховых взносов в АСВ для банков. По его мнению, куда большее изменение может обеспечить снижение Банком России ключевой ставки. Однако этот фактор мог быть уже частично учтен при текущем пересмотре ставок по депозитам, так как изменение ключевой ставки в обозримом будущем представляется весьма вероятным.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер пояснил, что ставки по депозитам будут снижаться и дальше из-за политики ЦБ по таргетированию инфляции и из-за избытка ликвидности.

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