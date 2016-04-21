



REGNUM Владимир Путин

Самый влиятельный

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. В него попали президенты России Владимир Путин и США Барак Обама, актер Леонардо Ди Каприо и легкоатлет Усейн Болт и другие.

Общий список разделен на пять категорий: «Первопроходцы», «Титаны», «Артисты», «Лидеры», «Кумиры». К первопроходцам Time причислил рэпера Лина-Мануэля Миранду, американского комика Азиза Ансари и курдскую активистку Надю Мурад. В список титанов попали российский предприниматель Юрий Мильнер, папа Франциск и основатель Facebook Марк Цукерберг. Среди артистов — актриса Болливуда Приянка Чопра, итальянская писательница Елена Ферранте, актер и певец Оскар Айзек.

Владимир Путин занял 29-е место в категории «Лидеры». Российский президент на одну строчку обошел турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. 1-е место в списке в категории «Лидеры» заняла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. На 2-м месте — госсекретарь США Джон Керри, на 3-м — канцлер Германии Ангела Меркель. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп — на 4-м месте.

Барак Обама занял 13-е место, тогда как претендента на выдвижение кандидатом в президенты США Дональда Трампа поместили на четвертую позицию. При этом соперница миллиардера по президентской гонке Хиллари Клинтон — на 18-м месте. А главным «Кумиром» признали Леонардо Ди Каприо.

Первый список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time был опубликован в 1999 г. Номинантов отбирают американские журналисты и политики.

Читайте подробнее: Путин попал в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии Time

«Мальчики на побегушках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является стратегическим партнером, «поэтому следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях».

При этом Лукашенко подчеркнул:

«Я хочу, чтобы россияне понимали. Особенно руководство России. Мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, но свою».

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия не будет у Москвы «мальчиком на побегушках»

Отсутствие «новых элементов»

Каких-либо новостей по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По судьбе Савченко каких-либо новых элементов, о которых можно было сказать, нет», — сказал он.

Также пресс-секретарь прокомментировал предложение украинского лидера Петра Порошенко отправить за Савченко свой самолет.

Читайте подробнее: В Кремле заявили об отсутствии «новых элементов» по Савченко

«С удовольствием» — к НАТО

Украина предложила Румынии и Болгарии создать совместную военную бригаду, сообщил Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко.

Также Порошенко в Бухаресте заявил, что Украина полностью поддерживает румынскую инициативу о создании Черноморской флотилии НАТО:

«Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе после утверждения ее альянсом».

Читайте подробнее: Украина «с удовольствием» присоединится к Черноморской флотилии НАТО

Китайцы заинтересовались

Руководство китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC планирует поучаствовать в приватизации госпакета акций компании «Роснефть». Об этом заявил первый вице-президент CNPC Ван Чжунцай в ходе Национального нефтегазового форума в Москве.

По его словам, китайская корпорация уже создала рабочую группу, которая изучает возможность участия в приватизации «Роснефти».

Подробности: Китайская компания интересуется приватизацией «Роснефти»

Холод жаркой пустыни

Президента США Бараку Обаму, прибывшего 20 апреля в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, ждал весьма прохладный прием, что свидетельствует о растущей напряженности между двумя странами. Об этом сообщает американская телекомпания CNN.

Так, в нарушение протокола главу Белого дома встречал в аэропорту Эр-Рияда не представитель королевской семьи, а губернатор столичного региона.

Кроме того, прием американского лидера ограничился рукопожатием, вместо объятий короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, как это обычно бывало во время визита Джорджа Буша.

Читайте подробнее: Жаркая Саудовская Аравия холодом встретила Обаму

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