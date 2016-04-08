Отдавало ли правительство часть спорной территории Узбекистану? Причастны ли спецслужбы Узбекистана, Турции и США к попытке переворота в стране? Как улучшить имидж страны, чтобы привлечь туристов? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

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Унгар-Тоо — гора преткновения

На минувшей неделе наибольший резонанс в киргизских СМИ вызвал новый скандал, разгоревшийся вокруг спорных территорий на киргизско-узбекской границе. Поводом для него стало появление в Интернете фотокопии правительственного протокола о переносе радиорелейной станции «Кербен-24», расположенной на спорной территории — горе Унгар-Тоо в Джалал-Абадской области Киргизии.

Как подчеркивает местная политоппозиция, в этом документе власти республики открытым текстом заявили о том, что признают гору Унгар-Тоо территорией сопредельного Узбекистана.

«До сих пор не поставлена точка в вопросе Унгар-Тоо, расположенной недалеко от города Кербен. Как известно, 23 марта депутаты получили от правительства предложение, по которому они должны были найти место, куда можно перенести станцию, расположенную на Унгарр-Тоо. В документе было четко написано: «О переносе расположенной на территории Узбекистана станции «Кербен» в другое место», и это получило огласку. Правительство оказалось под градом критики», — пишет газета «Супер-Инфо».

В то же время, в Кабинете министров Киргизии утверждают, что протокол — это фальшивка, созданная для того, чтобы попытаться настроить население против правительства и раскачать ситуацию в стране.

«В социальных сетях распространяется лживая информация Азимбека Бекназарова (лидер оппозиционного движения «Эл уну». — Прим. ИА REGNUM) о наличии какого-то протокола, в котором правительство якобы признает принадлежность горы Унгар-Тоо в Аксыйском районе Джалал-Абадской области другому государству. Это не что иное, как откровенная провокация, целью которой в данной ситуации является попытка отдельных лиц заработать политический капитал на болезненной теме границ. … Ни премьер-министр, ни какое-либо другое официальное лицо республики подобных документов не подписывали», — сообщила газета «Слово Кыргызстана», ссылаясь на пресс-службу правительства.

Между тем, невзирая на доводы руководства Кабинета министров Киргизии о том, что вышеназванный протокол является не чем иным, как подделкой, республиканский парламент все же рассмотрел вопрос о том, насколько правомерными были действия правительства и, видимо на всякий случай, признал его недействительным.

«Вчера за закрытыми дверями обсуждался поддельный документ, который распространяет оппозиция. Мы сказали, что такого документа нет, ведется служебное расследование», — цитирует сообщение пресс-службы правительства информационно-аналитический портал «CA-news».

Не обошла вниманием местная пресса и то, что заседание республиканского парламента, посвященное сомнительному протоколу по горе Унгар-Тоо, проходило за закрытыми дверями.

«Большинство возмущено таким решением депутатов. Звучит вопрос, почему они скрывают информацию от народа, который доверил им право быть депутатами и представлять свои интересы. … Если парламентарии будут продолжать практику закрытого обсуждения актуальных вопросов, то будут народные волнения, а им самим придется спешно прятаться в сараях», — считают в газете «Жаны Ордо».

Киргизских оппозиционеров назвали марионетками Узбекистана

Рост напряженности между Киргизией с Узбекистаном, возникший 18 марта 2016 года из-за размещения узбекской стороной бронетехники и военнослужащих на спорном участке границы, спустя неделю был успешно разрешен, однако тема сложных взаимоотношений между этими среднеазиатскими государствами остается актуальной.

Газета «Слово Кыргызстана», рассматривая события двухнедельной давности, назвала действия узбекских властей «разведкой боем» и задалась вопросами: «что можно этому системно и долгосрочно противопоставить» и «что для этого реально делается»?

«Если мы хотим равноправных отношений, то нужно стать действительно равными или хотя бы адекватными мощи своих партнеров. Конкретнее — эффективно развивать экономику и, как следствие, в необходимой и достаточной степени укреплять наши вооруженные силы. Для этого у нас есть все: образованное и законопослушное население, богатые природные ресурсы и необходимые финансовые источники. Единственное, надо рационально и грамотно управлять данными активами. Ведь мы ими совершенно не управляем, а предоставили стихии рынка и нещадно эксплуатируем. … Все это необходимо исправить», — констатирует издание.

Сайт «Эгемен» обвинил одного из лидеров киргизской оппозиции, эксперта в сфере энергетики Эрнеста Карыбекова в том, что тот «тайно сотрудничал со спецслужбами Узбекистана.

«После того, как его выкинули с должности, начал открыто критиковать политику Киргизии по достижению энергетической независимости. Теперь выясняется, что все опубликованные с того времени статьи он отправлял гражданину Узбекистана Фархаду Парпиеву, тесно сотрудничающему со спецслужбами Узбекистана. Большие подозрения вызывает и частое курсирование Карыбекова в Ташкент в последнее время». Никаких доказательств, подтверждающих обвинения, издание не опубликовало.

Газета «Дело №» обратила внимание на то, что практически одновременно с возникновением пограничного конфликта между Киргизией и Узбекистаном произошла резкая активизация киргизской оппозиции, организовавшей несколько митингов на юге страны. Таким образом, считает автор статьи «В подготовке госпереворота есть узбекский след…», оппоненты властей «могли сделать Ташкенту подарок» — оказать косвенную помощь в предотвращении окончательного перехода Орто-Токойского водохранилища в собственность Киргизии.

Помимо этого, проправительственное издание предположило, что причастны к произошедшим на границе событиям могут быть не только узбекские, но и американские спецслужбы: «В ноябре прошлого года видеокамера наблюдения одного из бишкекских кафе зафиксировала приватную встречу консула посольства Узбекистана в Киргизии Абдулхаева и сотрудника посольства США в Киргизии Томаса Армстронга. … Если дипломаты столь разных государств (к тому же явно имеющие отношение к спецслужбам) начинают приватно встречаться, то значит, у этих стран появляется некий общий интерес. В данном случае — явно по отношению к Киргизии. Не являются ли США главным дирижером в оркестре, игру которого мы наблюдаем в течение всего марта? Не в Вашингтоне ли планировалось и приграничное обострение между Узбекистаном и Киргизией, и прочие события?».

«Кыргызстан — страна небесных гор»

«Сделать все возможное для того, чтобы Киргизия становилась все более известной во всем мире и привлекала большее число туристов» пообещал премьер-министр Темир Сариев, выступая на презентации «Программы развития туризма на 2016 — 2020 годы», состоявшейся на минувшей неделе в Бишкеке.

«Отдельно хочу подчеркнуть величие наших гор. Несколько лет назад инициирован национальный бренд «Кыргызстан — страна небесных гор». В этой связи предлагаю рассмотреть его в качестве основного для продвижения страны на международном уровне. Для большинства жителей страны это не просто лозунг, а образ жизни», — цитирует главу киргизского правительства газета «Слово Кыргызстана».

Также чиновник отметил, что сейчас во всем мире идет борьба за привлечение туристов, и поскольку Киргизия не обладает значительными запасами нефти или газа, то она не должна оставаться в стороне от этой тенденции, пишет «Aripress».

«Важно добиться, чтобы Киргизия стала самым привлекательным местом для визитов и отдыха, для получения образования, инвестирования, получения высококлассных услуг. В современных условиях нужно быть более оперативными и стремительными, опережать основных международных конкурентов. Туриста мы должны воспринимать как самого дорогого гостя», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь газета «Вечерний Бишкек» обратила внимание на слова директора Департамента туризма Азамата Жаманкулова о том, что за последние годы Киргизия прославилась в Интернете отнюдь не своими природными красотами: «Когда набираешь в YouTube слово «Кыргызстан», в топ-10 видео входят сюжеты про кражу невест и две революции».

В то же время, представитель Минтуризма Киргизии также заявил о том, что сотрудники подчиненного ему ведомства не отчаиваются и уже начали проводить работу, направленную на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и улучшить имидж страны в глазах туристов.

«В июне 2016 года мы запустим видеоролики о Киргизии на каналах BBC, CNN, Аль-Джазира. Также планируем пригласить такие известные российские программы про туризм, как «Орел и решка», «Поедем поедим». Также необходимо открыть в Бишкеке туристические центры, где любой приезжий может получить полную информацию по Киргизии. Кроме того, мы намерены работать по линии дипломатических корпусов, через участие в специализированных выставках в Москве, Новосибирске, Токио, Сеуле, Берлине», — подытожил он.