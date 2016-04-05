Перемирие или затишье перед боем

Sputnik Mania Монастырь Гандзасар в Нагорном Карабахе

Минобороны Нагорно-Карабахской Республики 5 апреля заявило о том, что Азербайджану и Армении удалось прийти к соглашению о прекращении огня в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря ведомства Сенора Асратяна, соглашение было достигнуто 5 апреля в 11:00 мск. Переговоры по данному вопросу продолжаются.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцун Ованнисян также заявил РСН, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе обсуждают возможное перемирие: «Приказ прекратить огонь поступил в 12:00 по местному времени. Он выполняется с обеих сторон. Азербайджан не ведёт обстрелы. По заявлению политического руководства Нагорно-Карабахской Республики, идёт дискуссия о подготовке перемирия».

Напомним, что активные боевые действия по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 2 апреля. По сообщению Минобороны Нагорно-Карабахской Республики, ВС Азербайджана перешли в наступление по всей линии фронта. Азербайджанская сторона обвиняла Армению в провокации. В результате столкновений погибли 34 военных.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан договорились о прекращения огня

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, события в Карабахе «вызывают большую озабоченность» Кремля. По его словам, данная озабоченность разделяется «абсолютно всеми государствами региона, всеми государствами, которые в «минской пятерке» задействованы», и в этой связи на сегодняшний день сторонами «принимаются очень энергичные усилия».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что усилия для перемирия в Карабахе принимают все стороны. По его словам, огонь в Нагорном Карабахе должен прекратиться и не возобновляться.

Подробнее: Песков: События в Карабахе вызывают всё большую озабоченность Кремля

Лавров: Все стороны принимают усилия для перемирия в Карабахе

Отметим, что ранее Киргизия объявила, что готова оказать содействие в урегулировании карабахского конфликта. В официальном заявлении МИД Киргизской Республики сказано: «Киргизская Республика с глубокой озабоченностью восприняла сообщение об обострении ситуации в Нагорном Карабахе в ночь на 2 апреля 2016 года, которое привело к кровопролитию, страданию людей и человеческим жертвам. Киргизская Республика выступает за выработку конструктивных предложений для поиска путей разрешения споров и готова оказать в этом свое политическое содействие, основываясь на историческом опыте подписания Бишкекского протокола от 5 мая 1994 года».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также призвал Армению и Азербайджан к мирному завершению напряженности. Об этом он заявил на форуме народной дипломатии НАТО — Грузия в Тбилиси. «Я призываю наших соседей по Кавказскому региону, чтобы приложили как можно больше усилий для мирного завершения напряженности, мирной разрядки той обстановки, которая сложилась всего в нескольких сотнях километров отсюда, и максимально дипломатическими путями, с активным участием мирового сообщества, сумели нейтрализовать напряженность и конфликт», — заявил Маргвелашвили.

Ранее по теме: СМИ Грузии: Война в Карабахе из локальной может перерасти в лимитированную

Кто готовит для Алиева «бакинскую весну»?

Между тем Турция намерена продолжать оказывать поддержку Азербайджану. «Весь мир должен знать, что Турция с дружественным Азербайджаном будет продолжать стоять плечом к плечу против агрессии со стороны Армении», — заявил турецкий премьер Ахмет Давутоглу.

«Мы будем стоять с ними, пока не будут очищены все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Карабах», — цитирует его турецкий телеканал TRT Haber.

Подробнее: Давутоглу: Турция будет стоять плечом к плечу с Азербайджаном

Коллекторский беспредел

5 апреля стало известно о жутком случае, произошедшем в Новосибирской области. 30 марта в Искитиме четверо неизвестных в масках напали на семью из трех человек, у которой были долги. Они избили мужа и 17-летнего ребенка хозяйки квартиры, а с ней самой совершили насильственные действия сексуального характера, заявила потерпевшая. По ее словам, таким образом коллекторы пытались выбить долг по микрозайму. Женщина утверждает, что брала в долг пять тысяч, но не смогла вовремя вернуть деньги. С нее требовали уже 240 тысяч рублей.

Первыми о нападении коллекторов сообщили социальные сети. Уголовное дело расследуется, но в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области комментировать и сообщать какие-то подробности дела отказались. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — заявила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.

Однако уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева попросила не преувеличивать масштабы преступления. По ее словам, изнасилования не было: «Исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Николай Турбовец после обеда туда выезжает. Информации о том, что там было изнасилование, — нет, были развратные действия. Ну, это следствие все выяснит, конечно».

Она также добавила, что говорить однозначно, что это коллекторы, пока преждевременно.

Подробнее: В Новосибирской области коллекторы изнасиловали должницу и избили ее семью

Омбудсмен опровергла сведения об изнасиловании должницы коллекторами

В отношении новосибирских коллекторов возбудили еще одно уголовное дело

Заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин объявил, что проект «Бессмертный полк» должен свободно развиваться, оставаясь честным и искренним. Соответствующее заявление он сделал 5 апреля в ходе заседания оргкомитета «Победа». По его словам, проект необходимо поддерживать наравне с прочими общественными инициативами, «которые несут позитивный заряд, стимулируют интерес к изучению отечественной истории и природы России, сбережению ее культурного наследия, формируют настрой на созидательную деятельность».

Путин уверен, что в обществе имеется «колоссальный запрос» на подобного рода инициативы: «Это подтверждает и востребованность волонтерства. Движение «Волонтеры Победы», сформированное к 70-летию Победы, сегодня насчитывает более 150 тысяч человек, и они продолжают помогать ветеранам и благоустраивать воинские мемориалы, ежегодно участвовать в сотнях мероприятий по всей стране».

Напомним, что в 2015 году акция «Бессмертный полк» прошла в России и в 15 других странах мира. На улицы вышли несколько миллионов человек с портретами своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Московскую колонну возглавил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Владимир Путин создает новый орган исполнительной власти — Национальную гвардию. 5 апреля на совещании с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, главнокомандующим внутренними войсками Виктором Золотовым, главой ФСКН Виктором Ивановым и замглавы ФМС Екатериной Егоровой президент объявил, что решение уже принято. Новый орган исполнительной власти появится на базе Внутренних войск МВД. В его задачи будет входить борьба с терроризмом и организованной преступностью.

Подробнее: Путин создает Национальную гвардию

Экс-главу Росграницы доставили из Италии в Россию

Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, который подозревается в хищении 1,175 млрд рублей, экстрадирован из Италии в Россию. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и ФСИН России 5 апреля он доставлен в Москву.

Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и руководство таким сообществом, совершенные лицом с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере, с использованием служебного положения) УК РФ.

Уголовное дело в отношении Безделова находится в производстве ГСУ Следственного департамента МВД России.

Как напомнили в Генпрокуратуре РФ, в ходе расследования установлено, что летом 2009 года Безделов, являясь руководителем Росграницы, с целью хищения государственных бюджетных средств, выделенных на строительство железнодорожного пункта пропуска «Адлер», вступил в преступный сговор с рядом лиц. Данными гражданами была обеспечена победа подконтрольной строительной организации в конкурсе на заключение государственного контракта. Размер похищенных денежных средств составил более 1 млрд 175 млн рублей.

В мае 2014 года Безделова объявили в международный розыск. Спустя пять месяцев его задержали на территории Италии. В ноябре 2014 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года.

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