Армения, 8 июня, 2007, 11:05 — ИА Регнум. Во второй партии второго раунда матча претендентов, победители которого примут участие в чемпионате мира по шахматам в Мексике, армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Алексеем Шировым из Испании. Счет после двух партий стал 1,5:0,5 в пользу Ароняна.

Напомним, что в каждом раунде участники турнира играют шесть матчей или пока один из шахматистов не наберет 3,5 очка. При ничьей назначается тай-брейк. Четверо победителей второго раунда примут участие в первенстве мира, которое пройдет в Мехико с 11 сентября по 1 октября. Владимир Крамник , Вишванатан Ананд , Петр Свидлер и Александр Морозевич сыграют на этом турнире без отбора.