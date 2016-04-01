Напряженность на киргизско-узбекской границе, обвинения оппозиции в попытке организации переворота, а также финансовые аппетиты госчиновников — эти темы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Граница: Статус-кво восстановлен

В середине марта 2016 года Узбекистан перебросил на один из неописанных участков границы с Киргизией бронетехнику и военнослужащих, объяснив это мерами по усилению безопасности в период празднования Нооруза. Киргизская сторона в качестве ответной меры также отправила на границу аналогичное усиление.

Впоследствии ситуация несколько разрядилась после достижения договоренности о сокращении количества дежурящих на спорной территории военнослужащих до 8 от каждой из сторон. Позже, после переговоров, узбекские военные покинули спорную территорию. Инцидент на границе вызвал серьезную обеспокоенность в Киргизии. По мнению некоторых киргизских масс-медиа, происходящее на киргизско-узбекской границе в случае возникновения каких-либо неблагоприятных обстоятельств вполне может спровоцировать вооруженный конфликт между двумя среднеазиатскими странами.

«Сравним вооруженные силы двух стран. Эти сведения получены из интернета: вооруженные силы Узбекистана состоят из 65 тысяч военнослужащих; 420 танков; 715 БТР и БМП; 880 единиц артиллерии; 143 единицы самоходной артиллерии; 109 единиц реактивных систем залпового огня; 166 самолетов, из них 69 истребителей и 69 вертолетов. Вооруженные силы Киргизии состоят из 16,5 тысяч военнослужащих; 150 танков; 438 БТР и БМП; 159 единиц артиллерии; 30 единиц самоходной артиллерии; 21 единицы реактивных систем залпового огня; 6 самолетов (из них 4 транспортных); 6 вертолетов. Сравните, армия узбеков в несколько раз могущественнее, чем наша. Боже упаси от войны…», — отметила газета «Багыт.kg».

Не обошла вниманием ситуацию на границе и киргизская оппозиция, чья активность традиционно возрастает весной. Так, выступая на одном из митингов, лидер движения «Эл уну» («Глас народа») Азимбек Бекназаров сделал акцент на том, что власти Киргизии «не смогли проводить равнозначную политику», и предложил попросить влиятельных мировых лидеров помочь в разрешении пограничного спора между Киргизией и Узбекистаном.

«По этому вопросу мы должны обратиться к Путину и мировому сообществу, чтобы они выступили посредниками. У киргизов и узбеков есть язык, есть религия [имеется в виду сходство языков и религии]. В связи с этим, нужно обратиться к Каримову. Нужно ему сказать, чтобы он не выступал против Атамбаева. На курултае (народном сходе. — Прим. ИА REGNUM) мы примем обращение», — цитирует слова оппозиционного политика ИА «АКИpress».

О возможном участии в разрешении ситуации на киргизско-узбекской границе международных организаций, членом которых является Киргизия, заявлял и президент Алмазбек Атамбаев, сообщила газета «Комсомольская правда. Кыргызстан».

«Мы обязаны в такой ситуации предупредить ОДКБ, что такая ситуация напряженная, недружественная, мало ли что будет. Что касается ситуации, то она как и была, слава Богу, ее не удалось раскачать, хотя попытки предпринимались. Мне докладывали пограничники, что один из политиканов, который ездил на митинг в Аксы, по дороге туда и обратно пытался спровоцировать узбекских пограничников на различные действия, кричал на них, почему они требуют паспорт. Желающих раскачать лодку достаточно, даже внутри страны, но все под контролем. Вопросы спорных территорий и участков не должны решаться путем силы. Те времена, когда Киргизию ставили на колени, а власти страны подставляли голову, чтобы на их лысой голове ложками играли, давно прошли, такого не будет никогда. В первую очередь буду смотреть на интересы страны и требования народа!» — подчеркнул глава государства.

Лояльное киргизским властям издание «Дело №» написало о том, что своими действиями узбекские пограничники фактически «сделали «подарок» киргизской оппозиции».

«Почему «подарок»? Да потому, что тема «незащищённости границ» (которую собирались раскручивать на митинге в Аксы) вдруг получила шикарную подпитку. И вот уже в аксыйский райцентр Кербен мчится из Бишкека один из самых молодых оппозиционеров — Адиль Турдукулов. Мчится, чтобы организовать новый митинг — против чего бы вы думали? Правильно, против бездействия киргизских властей. … Социальные сети между тем бурлят. Кто-то из «диванных» оппозиционеров откровенно потирает руки и злорадствует: «Молодцы узбеки. Сказали — сделали». Кто-то закатывает истерику: «Все пропало! Потеряли землю!». А кто-то уже рвется решать вопрос… силовым путем», — пояснило издание.

Также оппоненты киргизских властей потребовали от правительства признать действия узбекских военных вторжением в Киргизию и всерьез заняться вопросом границ, отложив другие проблемы на потом.

«Человеку ничего не нужно, если нет покоя. Если народ встревожен, если на границах неспокойно, то нет никакого толку в том, чтобы становиться премьером, президентом, министром. Это нужно понимать. Государство должно использовать свои силы, свою власть, чтобы защитить границы. Если понадобится — нужно обращаться в другие страны. Мы должны открыто назвать это вторжением на территорию суверенного государства», — сказал один из лидеров оппозиции Камчыбек Ташиев в интервью газете «Азия news».

Одновременно с этим спецпредставитель киргизского правительства по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров в ходе пресс-конференции заявил о том, что «установка Узбекистаном постов на несогласованном участке границы — это вторжение на территорию Киргизии», пишет «Zanoza.kg».

Чиновник отметил, что поскольку приграничная территория, вокруг которой разгорелся конфликт между двумя странами, фактически находился в пользовании Киргизии, то «Узбекистан не должен был выставлять там своих военных». «Кроме того, есть договоренность с Узбекистаном в рамках протокола №13 о том, что до окончания делимитации границ никакие работы на границе не проводятся. Однако узбекская сторона оборудовала инженерными сооружениями около 600 км границы без согласования с нами. Они натянули колючую проволоку со столбами, прорыли траншеи шириной в 4 м и глубиной 3−4 м. Были случаи, когда эти сооружения установили на территории Киргизии. Мы эти участки выявили, республика Узбекистан вынуждена была перенести сооружения на свою территорию», — пояснил он.

Точку в вопросе о том, что делать с узбекскими военными, которые, по версии киргизской стороны, незаконно обосновались на спорном участке границы между Киргизией и Узбекистаном, поставили переговоры глав пограничных ведомств двух республик.

«Председатель Государственной пограничной службы страны Раимберди Дуйшенбиев сегодня, 26 марта, в телефонном разговоре доложил президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву о том, что к 8.00 26 марта 2016 года узбекская сторона отвела военную технику и военнослужащих с несогласованного участка киргизско-узбекской государственной границы в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области. Председатель Пограничной службы сообщил, что пограничные подразделения двух стран в соответствии с достигнутыми договоренностями переходят на штатный режим охраны границы», — подытожила газета «Вечерний Бишкек».

«Революционная» аудиозапись

Спецслужбы Киргизии арестовали ряд политиков и общественных деятелей, обвинив их в планировании массовых акций протестов, которые впоследствии должны были закончиться очередной «революцией» (24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года в республике произошли госперевороты, в результате которых были свергнуты президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. — Прим. ИА REGNUM).

Поводом для их задержания послужила аудиозапись с переговорами неких лиц, чьи голоса оказались схожи с голосами лидера Национального оппозиционного движения Кубанычбека Кадырова, бывшего главы Джалал-Абадской обладминистрации Бектура Асанова и экс-помощника главы МВД республики Дуулатбека Турдуналиева.

«Судя по записи, они готовят массовые беспорядки во всех регионах Киргизии, которые начнутся в Таласе, затем в остальных областях. В результате данных беспорядков оппозиционеры намерены захватить власть и изгнать правительство и президента. Для этой цели они подготовили ребят, машины и раздали деньги», — сообщило ИА «24.kg».

Спустя некоторое время сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали эксперта по энергетике Эрнеста Карыбекова, также обвинив его в участии в заговоре с целью насильственного свержения власти. Между тем, как пишет газета «Вечерний Бишкек», коллеги оппозиционера заявили о том, что он никогда не вел никакой антигосударственной деятельности.

«Карыбеков неоднократно, не скрывая ни от кого, публично заявлял о необходимости принятия нового проекта Конституции, более соответствующего историческим выборным традициям киргизского народа, в формате народного курултая. Никаких планов «по насильственному захвату власти» он никогда не планировал. Заявляю об этом со всей ответственностью. Но, несмотря на это, кому-то нужно представить все в другом свете. Кому это выгодно? Тем, кто пытается скрыть от наших граждан системные ошибки в управлении нашего многострадального государства!» — подчеркнула эксперт по энергетике Зульфия Марат.

Также киргизские СМИ акцентировали внимание на появлении в Интернете еще одной записи, на которой некие личности обсуждали кандидатуры будущих членов правительства Киргизии после осуществления запланированного ими государственного переворота.

«Каждый из вас получит по 50 тысяч. Сейчас ситуация назрела. Все обстоятельства к этому ведут. Судя по положению, президент может уйти со словами «я не держусь за свое место». Нынешний парламент состоит из очень богатых людей, которые богаче прошлых парламентариев. Они будут смотреть на свое богатство, а не на просьбы народа. Отсюда ходят слухи о том, что может установиться безвластие. Узбекистан тоже заинтересован… Этим самым мы придем к власти, ребята. Я очень сильно поддержу такую идею на курултае. Оценивать Атамбаева, ругать, требовать его отставки сегодня не модно. Страшнее то, что последует за этим. Я через все это уже проходил. Поругаемся ли мы завтра в Белом доме, устроим ли поножовщину — все в руках здешних людей…», — приводит стенограмму отрывка из беседы заговорщиков газета «Слово Кыргызстана».

Газета «De факто» подняла вопрос о том, кто выступает спонсором нового госпереворота: «Из второй аудиозаписи видно, что вторым «притоком» финансового источника для захвата власти является Азимбек Бекназаров (лидер оппозиционного движения «Эл уну». — Прим. ИА REGNUM). Тому примером и фактом служат его слова «каждый из вас получит по 50 тысяч». Также сказанное им «Вы все согласны? Я же должен сказать той стороне…» проясняет, что какие-то силы их финансируют, придется отчитываться перед ними».

Интерес к этой теме также проявило издание «Эгемен», отметившее, что вторая скандальная аудиозапись с переговорами о готовящейся в Киргизии насильственной смене власти была сделана в находящемся напротив бишкекского Белого Дома адвокатском офисе Азимбека Бекназарова.

«Обсуждением «дирижирует» Азимбек мырза, заявляя, что каждому оппозиционеру будет выдано по 50 тысяч, и отмечая, что затем придется отчитываться перед некими силами. Это говорит о том, что между Азимбеком Бекназаровым до 2005 года и Азимбеком Бекназаровым нынешним разница как между небом и землей. Рвачество, жажда власти за прошедшие 10 лет превратила в прошлом пламенного патриота Бекназарова в «шабашника» Бекназарова. Хотя он достиг возраста пророка, но не думает о мире в своем государстве, раскалывает народ, призывает захватить власть, чтобы отработать полученные от кого-то деньги. Добавят ли ему авторитета и чести эти действия?» — поинтересовались авторы интернет-издания.

Газета «Супер-Инфо» задалась вопросом о подлинности записи, которая могла стать уликой против оппозиционных лидеров, обвиненных в подготовке к свержению правительства и президента Киргизии. Также издание выразило обеспокоенность по поводу информационной безопасности граждан республики: «В эру развитых компьютерных технологий можно с легкостью смонтировать высказанные слова, даже полностью исказить их смысл. Сейчас в Киргизии ни один гражданин не защищен от незаконной прослушки, незаконной слежки и дальнейшей публикации записей в Интернете».

Финансовый дайвинг

За последние несколько месяцев киргизские чиновники неоднократно оказывались в центре внимания СМИ из-за скандалов, связанных с госзакупками. Так, в октябре 2015 года парламент Киргизии объявил тендер на закупку 120 новых кресел, способных выдержать депутатов весом до 120 кг, а спустя всего два месяца Министерство финансов попыталось приобрести дорогостоящие кресла и компьютерные планшеты. На прошлой неделе участником тендерного скандала стало главное финансовое ведомство республики.

«Министерство финансов Киргизии решило заняться дайвингом и париться под открытым небом. Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок. … Согласно условиям тендера, Минфин намерен закупить «услуги в области подводного плавания (дайвинг)». До конца года планируется обучить 15 чиновников в течение 113 посещений бассейна. К последнему предъявлены отдельные требования: его длина должна быть не менее 25 м, а глубина — не меньше 5 м. Еще одной странной особенностью объявления является обязательное наличие парилки под открытым небом. Всего на закупку услуг планируется потратить 230 тыс. сомов (217,6 тыс. рублей. — Прим. ИА REGNUM)», — сообщило ИА «24.kg».

Газета «Азия news» отметила, что «в последние годы связанные с тендерами скандалы в Министерстве финансов вызывают приступ рвоты у общественности». «Интересно, за какие заслуги министерство решило наградить своих сотрудников таким необычным, недешевым видом отдыха? Простой народ живет от зарплаты до зарплаты, на шее каждого висят по два кредита, люди живут в тяжелых условиях, а что делают эти господа, сидящие неподалеку от казны? Если им действительно нужен такой аристократический отдых, почему бы не делать это за свой счет? Вот так, в бюджете находятся деньги на развлечение горстки людей, потом мы еще спрашиваем: «Почему не удается заполнить казну?», — возмутились авторы статьи.

Впоследствии скандальный тендер был отменен, а объявившие его чиновники получили нагоняй от вышестоящего начальства. «Глава Министерства финансов Адылбек Касымалиев не знал о проведении тендера на услуги дайвинга, бассейна и парилки под открытым небом для сотрудников министерства. Он объявил строгий выговор статс-секретарю Зууре Баямановой, а также председателю спортивного общества, заместителю директора Центрального казначейства Нукешу Кожобергенову и заведующему сектором организационно-административного обеспечения Исмалбекову», — подытожил информационно-аналитический портал «Zanoza.kg».