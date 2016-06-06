На прошедшей неделе в таджикистанской, региональной и зарубежной прессе самыми популярными темами стали: ситуация в экономическом секторе страны, открытие президентом новых объектов на севере республики и вопросы продвижения Таджикистана как перспективного туристического направления для граждан России.

Steve Evans Таджикский хлеб

Новое «нормальное состояние»

Республиканская пресса сообщала о снижении в экономике по ряду показателей. В три раза снизилось количество денежных переводов в Таджикистан из России за прошедший 2015 год. Всемирный банк подсчитал, что уровень жизни таджикистанцев за последние три месяца снизился на 27%, а число людей, которые не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством продуктов питания повысилось до 46%. Кроме того, зафиксировано снижение торгового оборота Таджикистана со странами СНГ на 12,2% за первые два месяца текущего года.

Однако при этом отмечен рост объемов торговли с Узбекистаном, которые, по сравнению с данными за такой же период прошлого года, увеличились в 4,2 раза. По мнению авторов Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», этому способствовали позитивные политические решения в обеих странах, такие как договоренности о взаимном предоставлении скидок на грузоперевозки, достигнутые в ноябре прошлого года.

«Возможно, Душанбе следует рассматривать соседа в качестве одного из приоритетных векторов торгового развития, что немаловажно при общем падении объемов внешней торговли. Кроме того, существуют возможности углубления торговли на южном направлении — Иран сегодня демонстрирует намерения максимального роста проходящего транзита. Внутриконтинентальным государствам центрально-азиатского региона эти предложения могут быть интересны», — пишет «Берлек-Единство».

Однако автор предупреждает о том, что только узбекистанского направления для увеличения внешнеторгового оборота недостаточно, и напоминает о том, что таджикистанские производители уже имеют опыт замещения своей продукцией на российском рынке европейских товаров, и сегодня они имеют все шансы нарастить свое присутствие в России.

«Увеличение объемов поставок продукции отрасли сельского хозяйства на российский рынок не означает прочного закрепления таджикистанского бизнеса в освободившемся сегменте. Иными словами, экспортерам Таджикистана важно занять эти ниши на долгосрочной основе. В случае отмены торговых ограничений, введенных Москвой, предприниматели Европы и Турции могут снизить цены для возвращения своих позиций», — считают в ЦГИ.

Глава представительства Азиатского банка развития в Таджикистане Си Си Ю в своей статье о таджикской экономике в период кризиса призвал воспринимать это время как возможность для проведения реформ. Отмечая, что экономические трудности в Таджикистане являются отголоском экономической ситуации в мире и, в частности, в России, и «не совсем понятно, когда улучшится ситуация», он порекомендовал развивать малый и средний бизнес для создания необходимых стране рабочих мест.

Однако глава представительства говорит о том, что бизнесмены в Таджикистане сталкиваются с множеством вызовов, и необходимо ускорить реформы: «Многие официально зарегистрированные компании сталкиваются с тяжелым налоговым бременем и нерегулярными методами сбора налогов, что создает возможности для коррупции. С другой стороны, некоторые компании работают нелегально, не выплачивая налоги. Бизнес также сталкивается с валютными ограничениями, высокой стоимостью финансовых средств и ограниченным энергоснабжением в зимнее время».

«Экономисты расходятся во мнениях, как скоро улучшится текущая экономическая ситуация, и вернет ли это Таджикистан на путь высокого экономического роста. Некоторые считают, что «новое нормальное состояние» мировой экономики будет отличаться намного меньшим темпом роста. Осуществит ли Таджикистан достаточно реформ для того, чтобы выплыть вместе с мировой экономикой, и, более того, улучшит ли страна качество роста, чтобы во время следующего кризиса экономика была более устойчивой? Мы надеемся, что да!» — пишет Си Си Ю.

Неделя открытий

В дни празднования Навруза в Таджикистане президент республики посетил север страны с рабочим визитом, который ознаменовался множеством «открытий».

В ходе поездки Эмомали Рахмон открыл две школы и дал старт строительству третьей, административное здание прокуратуры города Исфары, учебный центр Специального антитеррористического подразделения «Альфа» ГКНБ, дворец культуры в Аштском районе Согдийской области, чайхану, комплекс сервисных предприятий и учреждений, таджикско-китайский цементный завод, комплекс сервисных предприятий и учреждений в городе Исфаре.

На фоне экономического кризиса и снижения уровня жизни населения, а также собственных призывов снизить затраты на проведение мероприятий и рекомендаций запасаться едой и водой президент участвует в торжественном открытии 12-метрового «величественного памятника первому основателю государства таджиков — шаху Исмоилу Сомони» в поселке Бустон Матчинского района Согдийской области.

Также Эмомали Рахмон в дни празднования Навруза дал старт строительству поселка Мехробод в Матчинском районе на 20 двухэтажных и 2,5 тыс. одноэтажных домов, реконструкции автодороги Исфара-Канибадам-Джаббор Расулов, запустил нефтеперерабатывающее предприятие в городе Канибадаме и открыл сезон сева хлопчатника.

Пресс-служба на лестный отзыв не поскупилась — «любая рабочая поездка Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в тот или иной регион страны — это вестник радости и начало созидательных работ». Таджикистанцы исправно благодарят его «за обеспечение достойной жизни и постоянную заботу».

Добро пожаловать или посторонним В.

Таджикистан принял участие в московской Международной туристической выставке «Интурмаркет-2016», проходившей в российской столице с 19 по 22 марта. Возможности республики в области туризма презентовали шесть туристических компаний, гостиница, авиакомпания и лыжный туристический комплекс.

По официальным данным, за прошедший год Таджикистан посетили 413,8 тыс. иностранцев, в качестве туристов в стране побывали 240,5 тыс. человек. По информации комитета по делам молодёжи, спорта и туризма Таджикистана, за прошедший год Таджикистан посетили 44,3 тыс. граждан России. В прошлом году общий доход от пребывания иностранных туристов составил $120,3 млн.

В последний год многие страны заявляют о намерении заменить российским туристам привычные Турцию и Египет и готовятся занять освободившуюся нишу. Однако под силу ли это Таджикистану?

По мнению экономиста Константина Бондаренко, официальные статистические данные о росте туристической отрасли страны несколько завышены и не отражают реальной картины. Данная отрасль имеет шанс стать высокодоходной в Таджикистане, но на сегодняшний день ряд преград тормозит процесс развития туристической привлекательности страны.

Бондаренко отмечает, что серьезно ограничивает приток иностранных туристов ситуация с визовой и разрешительной политикой, в том числе необходимость получения специального разрешения для посещения приграничной Горно-Бадахшанской области и периодическое полное перекрытие доступа туристов на Памир в связи с нестабильной ситуацией по ту сторону таджикско-афганской границы.

«Задача государства должна заключаться не в том, чтобы продавать через свои учреждения «входные билеты», а обеспечить максимальный приток туристов и безопасные условия их пребывания в стране. Тогда общий экономический эффект намного превысит заработок от выдачи виз и разрешений», — утверждает эксперт.

Кроме того, экономист подчеркивает, что доступ туристов затрудняется высокой стоимостью авиабилетов и ограниченностью авиасообщения, что, в свою очередь, дает преимущество конкурентам — Казахстану и Киргизии. Также среди негативных факторов развития туристической отрасли упоминается низкий уровень сервиса, что в сумме приводит к ухудшению имиджа Таджикистана как направления.

«Открыть доступ в страну для путешественников, сделать все, чтобы они могли легко и недорого приехать и увидеть своими глазами ее уникальную природу и познакомиться с ее богатой культурой — наиболее эффективный путь создания позитивного бренда «Таджикистан», — уверен Бондаренко.

Согласно растиражированному в СМИ прогнозу одного из российских туроператоров, таджикское направление рискует остаться самым непопулярным направлением в Средней Азии.

Однако повышение интереса туристов к постсоветским странам и в том числе к Таджикистану все-таки отмечается. «Те, кто раньше приглянул курорты Египта или Турции, это, в основном, «ленивые» туристы. Им самое главное, чтобы было море, пляж и кружка пива в руках. Такие теперь будут искать альтернативу турецким пляжам на морских курортах Грузии, Азербайджана, Армении. В Таджикистан отправятся «активные» туристы — те, кто любит красивые горы, особенности национальных традиций, а также любители крутых снежных вершин — альпинисты», — приводит Радио Озоди слова руководителя одного из турагентств.

Собеседник издания говорит, что для таких туристов наличие комфортных условий проживания и высокий уровень сервиса не являются определяющими факторами в выборе направления, равно как и вопросы безопасности — они в курсе тех событий, которые происходят в интересующей их стране. Но к сдерживающим факторам, считает он, можно отнести дальность расстояния, так как полет из России в Таджикистан может занять до пяти часов, и нестабильность курса национальной валюты.