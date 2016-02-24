Сегодня, 21 марта, Центризбирком объявил предварительные результаты выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана. Согласно сообщению ЦИК, установленный законом 7-процентный барьер смогли преодолеть три партии, которые и были представлены в последнем, досрочно распущенном, созыве Мажилиса. Это партия «Нұр Отан», получившая 82,15% голосов избирателей, Коммунистическая Народная партия Казахстана с 7,14% голосов и Демократическая партия Казахстана «Ак жол», у нее 7,18%. Три другие партии не смогли преодолеть барьер даже на волне «протестного голосования»: политическая партия «Бірлік» получила 0,29% голосов, чуть больше, 1,18%, — Общенациональная социал-демократическая партия, а Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» получила 2%, что выглядит хорошим результатом, но недостаточным.

pixabay.com Выборы в Мажилис Казахстана

Корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать имеющуюся картину казахстанского политолога Максима Казначеева.

ИА REGNUM: Максим, что скажете о полученных результатах? Как вы их оцениваете?

Результаты выборов оказались настолько же ожидаемыми, насколько и бессмысленными.

ИА REGNUM: Почему?

Проведение внеочередных парламентских выборов по логике инициаторов должно было привести к перезагрузке представительной ветви власти в контексте анонсированного набора реформ. На практике Акорда получила очередной декоративный парламент, решения которого никак не влияют на политические процессы в стране.

Высшая политическая элита Казахстана рассматривала избирательную кампанию как важный индикатор изменения существующего статус-кво. Выборы преподносились как инструмент обновления элиты. Это находило отклик у основных внутриэлитных игроков — они рассчитывали под этим предлогом «зачистить» конкурентов. В то же время общая установка президентской администрации по информационному освещению выборов была предельно жесткая — власти минимизировали присутствие в информационном поле упоминания о росте социальной напряженности после девальвации 2015 года, а также о серии социальных конфликтов в первые месяцы 2016 года.

ИА REGNUM: А что именно не сложилось с выборами у элиты?

Наибольшие ожидания от развернувшейся избирательной кампании были у группы Нурлана Нигматулина — руководителя администрации президента. Однако ему не удалось пролоббировать прохождение в Мажилис партии «Ауыл», которая была создана в период его пребывания на нынешнем посту и которая была призвана консолидировать вокруг себя наиболее маргинальную часть электората. Частично это снижение влияния он сможет компенсировать через формирование лояльного списка депутатов партии «Нур Отан».

Однако в активе Нигматулина повторное прохождение в Мажилис партии «Ак жол», а она обозначает как цель артикуляцию интересов бизнеса. Получение партией парламентского статуса позволяет достаточно эффективно «разбивать» монополию группы Тимура Кулибаева (глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». — прим. ИА REGNUM ) на представительство интересов бизнесменов. В целом, выборы стали подтверждением постепенного «заката» влиятельности группы Кулибаева.

ИА REGNUM: В целом, было что-то неожиданное?

Не полностью, но достаточно неожиданно было, что Коммунистическая народная партия получила необходимые 7% голосов избирателей: после отставки Нуртая Абыкаева с поста председателя Комитета национальной безопасности шансы партии на прохождение в нижнюю палату представлялись минимальными. Однако очевидно, что новым кураторам удалось убедить президента в необходимости сохранения данной партии в составе Мажилиса.

ИА REGNUM: Какой итог вы могли бы подвести?

Думаю, власти Казахстана не использовали возможности прошедшей избирательной кампании, чтобы смягчить внутриэлитные противоречия, которые существуют в преддверии предстоящего транзита верховной власти от президента Назарбаева к его преемнику.

Отметим, ранее о нехватке смысла в проведении очередных досрочных выборов в нижнюю палату парламента высказывались и другие казахстанские эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что в прошедших накануне выборах приняли участие 77% избирателей, а в их число в стране по состоянию на 1 января 2016 года было включено 9 791 165 человек. Такую явку глава государства (и председатель правящей партии, вновь победившей с колоссальным отрывом от конкурентов) Нурсултан Назарбаев назвал «рекордом нашей истории».